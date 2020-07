На прошлой неделе Death Stranding наконец-то добралась до старшей игровой платформы, и можно было сразу спрогнозировать, что именно творение Хидео Кодзимы станет самым популярным и, как следствие, самым прибыльным проектом уходящей недели в Steam. Так и случилось: Death Stranding заняла сразу два места на пьедестале недельного чарта продаж.

Всего десятка лидеров продаж за прошлую неделю выглядит следующим образом (игры сортированы по выручке):

Death Stranding;

Valve Index VR Kit;

Death Stranding (предварительный заказ);

Far Cry 5;

Sea of Thieves;

Halo The Master Chief Collection;

Satisfactory;

F1 2020;

No Man's Sky;

Neon Abyss.

Как видим, благодаря распродаже в «топ» попала Far Cry 5, также наблюдается неугасающий интерес игроков к Sea of Thieves и Satisfactory, ну а росту продаж Halo The Master Chief Collection явно поспособствовал выход PC-версии Halo 3.