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Death Stranding возглавила чарт продаж Steam на прошлой неделе

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На прошлой неделе Death Stranding наконец-то добралась до старшей игровой платформы, и можно было сразу спрогнозировать, что именно творение Хидео Кодзимы станет самым популярным и, как следствие, самым прибыльным проектом уходящей недели в Steam. Так и случилось: Death Stranding заняла сразу два места на пьедестале недельного чарта продаж.

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Всего десятка лидеров продаж за прошлую неделю выглядит следующим образом (игры сортированы по выручке):

  • Death Stranding;
  • Valve Index VR Kit;
  • Death Stranding (предварительный заказ);
  • Far Cry 5;
  • Sea of Thieves;
  • Halo The Master Chief Collection;
  • Satisfactory;
  • F1 2020;
  • No Man's Sky;
  • Neon Abyss.

Как видим, благодаря распродаже в «топ» попала Far Cry 5, также наблюдается неугасающий интерес игроков к Sea of Thieves и Satisfactory, ну а росту продаж Halo The Master Chief Collection явно поспособствовал выход PC-версии Halo 3.

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