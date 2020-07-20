Death Stranding возглавила чарт продаж Steam на прошлой неделе
На прошлой неделе Death Stranding наконец-то добралась до старшей игровой платформы, и можно было сразу спрогнозировать, что именно творение Хидео Кодзимы станет самым популярным и, как следствие, самым прибыльным проектом уходящей недели в Steam. Так и случилось: Death Stranding заняла сразу два места на пьедестале недельного чарта продаж.
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Всего десятка лидеров продаж за прошлую неделю выглядит следующим образом (игры сортированы по выручке):
- Death Stranding;
- Valve Index VR Kit;
- Death Stranding (предварительный заказ);
- Far Cry 5;
- Sea of Thieves;
- Halo The Master Chief Collection;
- Satisfactory;
- F1 2020;
- No Man's Sky;
- Neon Abyss.
Как видим, благодаря распродаже в «топ» попала Far Cry 5, также наблюдается неугасающий интерес игроков к Sea of Thieves и Satisfactory, ну а росту продаж Halo The Master Chief Collection явно поспособствовал выход PC-версии Halo 3.
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