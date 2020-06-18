Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human добрались до Steam
В конце мая стало известно, что эксклюзивность PC-версий Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human для Epic Games Store закончится 18 июня, после чего вся знаменитая тройка знаменитых игр производства Quantic Dream одновременно доберётся до Steam. Указанный день настал, все три игры появились на виртуальных прилавках магазина Valve.
Более того, в течение недели вся троица будет продаваться с пусть и смешной, но всё же скидкой в 10 %. Таким образом, до 25 июня Heavy Rain и Beyond Two Souls можно будет приобрести за 703 рубля, а Detroit Become Human — за 1 465 рублей.
рекламаУ всех трёх игр также имеются небольшие демоверсии, которые можно опробовать перед покупкой полных версий.
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