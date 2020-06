Видеоигры применяются в некоторых образовательных программах уже сравнительно давно, однако сфера их применения пока ограничивается и развитием когнитивных способностей ученика, обучению химии, математики и другим наукам. Со временем присутствие игр в школьных программах наверняка расширится, и стать первопроходцем в этом деле может Польша.

Как передаёт издание GamesIndustry.biz, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил студию 11 bit Studios и обсудил с её руководством возможность введения «выживача» This War of Mine как рекомендованной для внеклассного «чтения» игры. Обсудили, договорились: в 2020/2021 учебном году This War of Mine будет рекомендована для прохождения учащимся, изучающим социологию, историю, философию и этику — для них доступ к This War of Mine будет бесплатным.

Разумеется, не обошлось без нюансов: чтобы играть в This War of Mine и рассказывать удивлённым родителям про то, что «нам в школе это задали», ученику сначала должно исполниться 18 лет — таков возрастной рейтинг This War of Mine. Так что приобщиться к игре смогут только старшеклассники или даже вообще студенты.

Напомним, что This War of Mine получила всеобщее признание, как великолепный проект, описывающий выживание группы людей в условиях осаждённого города. Проект создавался с оглядкой на ужасы осады Сараева в начале—середине 1990-х, так что образовательную ценность он определённо имеет.