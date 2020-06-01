Энтузиаст сравнил, как сильно внешне изменилась The Last of Us Part II за три года
Для пристально следящих за игровой промышленностью не является секретом, что нередко игры проходят процедуру так называемого уотчдогинга (по названию Watch Dogs, игры, где это было наиболее ярко выражено) — когда уровень графического и в целом технического исполнения финальной версии проекта по итогу разительно в худшую сторону отличается от того, что было продемонстрировано во время анонса.
рекламаВыяснилось, что за прошедшие годы визуально The Last of Us Part II заметно похорошела: возросло качество текстур и моделей, что особенно заметно в сценах крупным планом, анимации стали более реалистичными, изменились освещение и эффект глубины резкости.
Также энтузиаст отметил внимание разработчиков к деталям. Например, чем сильнее намокает одежда, тем лучше этот эффект будет заметен на моделях персонажей. Также авторы проработали анимацию глаз персонажей: теперь во время сражений глаза противников главной героини следуют за её движениями, а не бесцельно уставлены в некую точку.
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Без нареканий, конечно же, не обошлось, но в основном они связаны с сильно ограниченной вычислительной мощностью PlayStation 4; здесь, что называется, уже ничего не попишешь. Напомним, что The Last of Us Part II выйдет 19 июня, а первые полноценные обзоры начнут появляться за неделю до выхода — 12 июня.
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