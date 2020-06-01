Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Энтузиаст сравнил, как сильно внешне изменилась The Last of Us Part II за три года

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

Для пристально следящих за игровой промышленностью не является секретом, что нередко игры проходят процедуру так называемого уотчдогинга (по названию Watch Dogs, игры, где это было наиболее ярко выражено) — когда уровень графического и в целом технического исполнения финальной версии проекта по итогу разительно в худшую сторону отличается от того, что было продемонстрировано во время анонса.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
В случае с The Last of Us Part II же всё происходит с точностью до наоборот. Энтузиаст NX Gamer взял две ранних записи игры, показанные в рамках Paris Game Week 2017 и в рамках E3 2018 и сравнил их с кадрами из свежей (фактически релизной) версии игры.

реклама

Выяснилось, что за прошедшие годы визуально The Last of Us Part II заметно похорошела: возросло качество текстур и моделей, что особенно заметно в сценах крупным планом, анимации стали более реалистичными, изменились освещение и эффект глубины резкости.

Также энтузиаст отметил внимание разработчиков к деталям. Например, чем сильнее намокает одежда, тем лучше этот эффект будет заметен на моделях персонажей. Также авторы проработали анимацию глаз персонажей: теперь во время сражений глаза противников главной героини следуют за её движениями, а не бесцельно уставлены в некую точку.

реклама

Без нареканий, конечно же, не обошлось, но в основном они связаны с сильно ограниченной вычислительной мощностью PlayStation 4; здесь, что называется, уже ничего не попишешь. Напомним, что The Last of Us Part II выйдет 19 июня, а первые полноценные обзоры начнут появляться за неделю до выхода — 12 июня.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

naughty dog the last of us part ii
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Энтузиаст сравнил, как сильно внешне изменилась The Last of Us Part II за три года
+
Сезонный пропуск к Civilization VI продолжает лидировать в чарте продаж Steam
+
Escape from Tarkov установил новый рекорд «онлайна»
1
Riot показала первый геймплей за Рейну — нового персонажа Valorant
3
Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR
15
Из-за Cyberpunk 2077 разработчикам Factorio пришлось передвинуть дату полноценного релиза своего проекта
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 33
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 82
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
33
Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10
87
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
81
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
21
Серия флагманских смартфонов HONOR 30 официально представлена в России
+
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
3

Сейчас обсуждают

bomg
13:28
о, в это гогно еще играют... мир полон извращенцев
Escape from Tarkov установил новый рекорд «онлайна»
taurintown
13:27
Тебе понравится
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
taurintown
13:27
Stop it! Купи себе наконец мамку на 410 чипсете =))
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Evgeniy Som
13:26
OMG как можно так тупить?!?!?! Я вроде уже даже разжевал что разрешение не влияет на процессор но нет все по новой. Если бы феникс провел ХОТЯ БЫ ОДИН РЕАЛЬНЫЙ ТЕСТ, а за годы он якобы тестировал проц...
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super (страница 2)
Michael Nemchenko
13:25
Примерно одинаково по скорости при реальной работе, 860 ево немного шустрее в тестах благодаря более мощному контроллеру, но немного сильнее греется при работе по той же причине. Накопители одного кла...
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
Kopcheniy
13:25
5508 не всегда даже обычную 1660 перешагивает по скорости
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
KOHAGEN
13:24
Совсем Штеуда задискиминировали :) В горячке бьётся =) Пытается обзорщикам миллионы заносить, чтобы голубого не обижали =)
Intel жертвует $1 млн на нужды борьбы с расизмом и дискриминацией
Олег Власов
13:22
Какие деградантские лица на фото,у них у всех синдром Дауна.
Intel жертвует $1 млн на нужды борьбы с расизмом и дискриминацией
fokuslotus
13:22
за 2к рублей спасибо не надо.
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
wwr222
13:21
Я уже не в чем не уверен...Тут под Фикус 2070 "раскрывалась"
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super (страница 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем