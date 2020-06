Для пристально следящих за игровой промышленностью не является секретом, что нередко игры проходят процедуру так называемого уотчдогинга (по названию Watch Dogs, игры, где это было наиболее ярко выражено) — когда уровень графического и в целом технического исполнения финальной версии проекта по итогу разительно в худшую сторону отличается от того, что было продемонстрировано во время анонса.

В случае с The Last of Us Part II же всё происходит с точностью до наоборот. Энтузиаст NX Gamer взял две ранних записи игры, показанные в рамках Paris Game Week 2017 и в рамках E3 2018 и сравнил их с кадрами из свежей (фактически релизной) версии игры.

Выяснилось, что за прошедшие годы визуально The Last of Us Part II заметно похорошела: возросло качество текстур и моделей, что особенно заметно в сценах крупным планом, анимации стали более реалистичными, изменились освещение и эффект глубины резкости.

Также энтузиаст отметил внимание разработчиков к деталям. Например, чем сильнее намокает одежда, тем лучше этот эффект будет заметен на моделях персонажей. Также авторы проработали анимацию глаз персонажей: теперь во время сражений глаза противников главной героини следуют за её движениями, а не бесцельно уставлены в некую точку.

Без нареканий, конечно же, не обошлось, но в основном они связаны с сильно ограниченной вычислительной мощностью PlayStation 4; здесь, что называется, уже ничего не попишешь. Напомним, что The Last of Us Part II выйдет 19 июня, а первые полноценные обзоры начнут появляться за неделю до выхода — 12 июня.