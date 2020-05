Благодаря утечке двухнедельной давности мы уже знаем, что сегодня в Epic Games Store должна была начаться бесплатная раздача сборника Borderlands The Handsome Collection, и вот, в указанный час информация подтвердилась. Любой желающий может забрать сборник в вечное пользование.

Напомним, что на PC в сборник Borderlands The Handsome Collection входят Borderlands The Pre-Sequel и Borderlands 2, без оригинальной ставшей культовой части серии. The Pre-Sequel в своё время получила весьма средненькие отзывы, вторая же часть серии была принята довольно тепло.

Также стоит напомнить о том, что за получение подарочной копии Borderlands The Handsome Collection вам полагается специальный скидочный купон на 650 рублей. Применить его, впрочем, можно только к играм, стоимость которых начинается от 899 рублей. Не забывайте и о продолжающейся в Epic Games Store огромной распродаже

Кроме того, сегодня в Epic Games Store вышла любопытная исследовательская игра Sludge Life. Мало того, что она в течение года будет эксклюзивом Epic Games Store, так ещё в течение года её можно будет забрать совершенно бесплатно.

По всей видимости, утечка полностью верная, так что на следующей неделе можно ждать раздачу ARK Survival Evolved.