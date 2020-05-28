В Epic Games Store стартовала раздача Borderlands The Handsome Collection и ещё одной интересной игры
Благодаря утечке двухнедельной давности мы уже знаем, что сегодня в Epic Games Store должна была начаться бесплатная раздача сборника Borderlands The Handsome Collection, и вот, в указанный час информация подтвердилась. Любой желающий может забрать сборник в вечное пользование.
Напомним, что на PC в сборник Borderlands The Handsome Collection входят Borderlands The Pre-Sequel и Borderlands 2, без оригинальной ставшей культовой части серии. The Pre-Sequel в своё время получила весьма средненькие отзывы, вторая же часть серии была принята довольно тепло.
рекламаТакже стоит напомнить о том, что за получение подарочной копии Borderlands The Handsome Collection вам полагается специальный скидочный купон на 650 рублей. Применить его, впрочем, можно только к играм, стоимость которых начинается от 899 рублей. Не забывайте и о продолжающейся в Epic Games Store огромной распродаже.
Кроме того, сегодня в Epic Games Store вышла любопытная исследовательская игра Sludge Life. Мало того, что она в течение года будет эксклюзивом Epic Games Store, так ещё в течение года её можно будет забрать совершенно бесплатно.
реклама
По всей видимости, утечка полностью верная, так что на следующей неделе можно ждать раздачу ARK Survival Evolved.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила