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В Epic Games Store стартовала раздача Borderlands The Handsome Collection и ещё одной интересной игры

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Благодаря утечке двухнедельной давности мы уже знаем, что сегодня в Epic Games Store должна была начаться бесплатная раздача сборника Borderlands The Handsome Collection, и вот, в указанный час информация подтвердилась. Любой желающий может забрать сборник в вечное пользование.

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Напомним, что на PC в сборник Borderlands The Handsome Collection входят Borderlands The Pre-Sequel и Borderlands 2, без оригинальной ставшей культовой части серии. The Pre-Sequel в своё время получила весьма средненькие отзывы, вторая же часть серии была принята довольно тепло.

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Также стоит напомнить о том, что за получение подарочной копии Borderlands The Handsome Collection вам полагается специальный скидочный купон на 650 рублей. Применить его, впрочем, можно только к играм, стоимость которых начинается от 899 рублей. Не забывайте и о продолжающейся в Epic Games Store огромной распродаже.

Кроме того, сегодня в Epic Games Store вышла любопытная исследовательская игра Sludge Life. Мало того, что она в течение года будет эксклюзивом Epic Games Store, так ещё в течение года её можно будет забрать совершенно бесплатно.

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По всей видимости, утечка полностью верная, так что на следующей неделе можно ждать раздачу ARK Survival Evolved.

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Kopcheniy
18:25
Частоты упираются больше в саму архитектуру, чем в техпроцесс, в случае с Zen это особенно ярко выражено. Ну влепят 4.5-4.7 ГГц, если реально посмотреть. Ибо: Zen (14нм) - 4.0-4.1 ГГц Zen+ (12нм) - 4...
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Владимир
18:25
10 нм интел вышли 2 года назад, 7 нм тсмц 3года назад вышел. GF отсиживается хотя могли бы спрос потдержать. ну неверется мне что сейчас ПОБЕДНЫЕ процы не раскупают
Intel обещает в 2021 году выпустить процессор с поддержкой DDR5 и PCI-Express 5.0
HiLink
18:24
Ни кого она пачками в первой части не косила. А лгбт хурму Дракманн лишь в длц пытался пропихнуть, ибо на оригинал ему никто не позволил всунуть свой толерастный нос.
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wwr222
18:23
Речь про Теслу.Она,как машина,сильно переоценена
Tesla Model S и Model X подешевели на 5 000 долларов каждая — компания делает большие скидки на большинство электрокаров
Bryant333
18:21
хорошее
Epic Games Store бесплатно дарит пользователям набор Borderlands: The Handsome Collection из двух игр
Андрей Андронов
18:20
А Стим тут причем. Игра то отдельно разрабами в архиве представлена. Стим не причем
Стартовала бесплатная раздача отличного гибрида ролевой игры и пошаговой стратегии с очень положительными отзывами в Steam
TJ_
18:20
RDRII какое издание ?
Epic Games Store бесплатно дарит пользователям набор Borderlands: The Handsome Collection из двух игр
N1ghtwish
18:20
Где-то год назад в рыгарде продавалось 4 проца для LGA1155 (какие точно не помню, но цены там были не адекватные), сейчас остался один i7-3770, неужели продали?
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peppery
18:19
Ты хотя бы погрузись как это работает, прежде чем этот бред писать, лол :D
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Kasyan
18:17
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