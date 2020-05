Час назад состоялся релиз официального графического обновления Saints Row The Third, которое обрадовало фанатов франшизы полностью (и значительно) улучшенной графикой. Апгрейду подверглись текстуры, модели персонажей, система освещения графические эффекты, короче говоря, практически всё.

Разумеется, специалисты подразделения Digital Foundry издания Eurogamer не могли остаться в стороне и провели наглядное сравнение обновлённой и оригинальной версий юмористического боевика.

По словам специалистов, перед нами пример того, как нужно делать ремастеры: текстуры высокого разрешения сразу «сбрасывают» игре десяток лет, на обновлённые модели и детализированные лица персонажей приятно посмотреть, а освещение, по мнению Digital Foundry, в новинке выше всяких похвал. Во многом именно благодаря новой системе освещения игра с нарочито мультяшным стилем всё равно обретает серьёзный вид и начинает напоминать Grand Theft Auto V с графическими модификациями.

Напомним, что Saints Row The Third Remastered доступна на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.