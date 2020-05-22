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Трейлер к выходу графически улучшенной версии Saints Row The Third

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Издательство Deep Silver решило нарушить сложившуюся в игровой промышленности традицию и опубликовала релизный трейлер Saints Row The Third Remastered не за несколько дней/недель до конкретного события, а непосредственно в момент релиза. Официально выход облагороженной версии игры запланирован сегодня на 17:00 по московскому времени, но благодаря ловким журналистам GameSpot мы можем взглянуть на соответствующий видеоролик уже сейчас.

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Напоминаем, что Saints Row The Third Remastered похвастает наличием текстур более высокого разрешения, более детализированными моделями персонажей, улучшенным освещением, более современными графическими эффектами, а включением в свой состав всех дополнений и DLC для оригинальной игры.

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Не сказать, что ремастер данной игре был очень необходим, но у разработчиков на этот счёт своё видение. Saints Row The Third Remastered выйдет на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

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