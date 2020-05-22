Трейлер к выходу графически улучшенной версии Saints Row The Third
Издательство Deep Silver решило нарушить сложившуюся в игровой промышленности традицию и опубликовала релизный трейлер Saints Row The Third Remastered не за несколько дней/недель до конкретного события, а непосредственно в момент релиза. Официально выход облагороженной версии игры запланирован сегодня на 17:00 по московскому времени, но благодаря ловким журналистам GameSpot мы можем взглянуть на соответствующий видеоролик уже сейчас.
Напоминаем, что Saints Row The Third Remastered похвастает наличием текстур более высокого разрешения, более детализированными моделями персонажей, улучшенным освещением, более современными графическими эффектами, а включением в свой состав всех дополнений и DLC для оригинальной игры.
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Не сказать, что ремастер данной игре был очень необходим, но у разработчиков на этот счёт своё видение. Saints Row The Third Remastered выйдет на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.
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