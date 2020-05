Над играми для консолей трудится великое множество различных студий — как известных, так и не очень — и чтобы внести немного ясности в происходящее, Sony в будущем станет выпускать все созданные её внутренними студиями под единым брендом PlayStation Studios. Соответствующий логотип и небольшой вступительный ролик, который при запуске игр будут наблюдать пользователи, можно увидеть ниже.

реклама

Стоит отметить, что Microsoft поступила аналогичным образом ещё в начале прошлого года, когда переименовала Microsoft Studios в Xbox Game Studios — подразделение, в которое входят все внутренние студии компании.

реклама

По словам главного маркетолога Sony Interactive Entertainment Эрика Лемпела, благодаря новому бренду пользователи сразу будут знать, что продукт создан внутренней студией Sony, и что можно рассчитывать на высокий уровень его качества.

реклама

Полноценный запуск бренда намечен на конец года вместе с выпуском консоли PlayStation 5. Ближайшие релизы — The Last of Us Part II, Ghost of Thushima и PC-версия Horizon Zero Dawn — обойдутся без вышеуказанного логотипа и вступительного ролика. Их для указанных проектов попросту не успели подготовить.