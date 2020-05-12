Игры Sony будут выходить под брендом PlayStation Studios
Над играми для консолей трудится великое множество различных студий — как известных, так и не очень — и чтобы внести немного ясности в происходящее, Sony в будущем станет выпускать все созданные её внутренними студиями под единым брендом PlayStation Studios. Соответствующий логотип и небольшой вступительный ролик, который при запуске игр будут наблюдать пользователи, можно увидеть ниже.
реклама
Стоит отметить, что Microsoft поступила аналогичным образом ещё в начале прошлого года, когда переименовала Microsoft Studios в Xbox Game Studios — подразделение, в которое входят все внутренние студии компании.
реклама
По словам главного маркетолога Sony Interactive Entertainment Эрика Лемпела, благодаря новому бренду пользователи сразу будут знать, что продукт создан внутренней студией Sony, и что можно рассчитывать на высокий уровень его качества.
рекламаПолноценный запуск бренда намечен на конец года вместе с выпуском консоли PlayStation 5. Ближайшие релизы — The Last of Us Part II, Ghost of Thushima и PC-версия Horizon Zero Dawn — обойдутся без вышеуказанного логотипа и вступительного ролика. Их для указанных проектов попросту не успели подготовить.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила