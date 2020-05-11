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Другое

Ролевую игру Disco Elysium начали переводить на русский язык и оптимизировали для слабых ПК

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Разработчики из студии ZA/UM официально объявили о том, что ролевую игру Disco Elysium начали переводить на русский язык. Этот проект в прошлом году попал практически во все основные «топы» профильных изданий. Игру называют живой классикой и одним из лучших представителей жанра за последние годы. Так, в Steam у Disco Elysium имеется аж 94% рейтинга на основании более 16 тысяч рецензий.

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Так вот, для большого перевода ролевой игры уже официально назначен редактор. Ею стала Александра «Альфина» Голубева. Она поспешила поделиться этой информацией в Twitter. Разработчики Disco Elysium решили не обращаться к специализированным компаниям, которые занимаются переводами. Студия подобрала команду для перевода сама, не погнушавшись обратиться к фанатам проекта, которые знают толк в переводах.

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ZA/UM также дополнительно позаботилась об обладателях слабых машин. У Disco Elysium официально снижены минимальные требования, чтобы владельцы старых PC и Mac имели возможность познакомиться с шедевром. Например, игра теперь может запуститься на компьютере с установленными 2 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой на 512 мегабайтами памяти. Что до Mac, то теперь для Disco Elysium сгодится даже Mac mini 2009-го года.

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За прогрессом локализации официально можно следить, например, в Twitter.

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Сейчас обсуждают

Денис Синяков
23:21
а че на ём майнить ? Ну его нафиг , амд это делает шустрее в любом случае
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
Денис Синяков
23:20
и при 70 градусах он вырубался , естественно по причине того что столь дорогой и ценный камень уложить было слишком накладно и жалко
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
acidist
23:19
"Так же как и" без запятой. "Вследствие" слитно и на "е". Ну раз уж речь про школьный курс.
Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 3300X может оказаться быстрее даже Intel Core i9-9900KS
ZEN3
23:18
Это думаю последний камень этого поколения. Можно констатировать выжали все что могли на 14 nm. Надеюсь пожара от таких нагревов не будет?
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
Иванов Иван
23:18
ну или купить 9900к и можно лет 10 кекать спокойно на голову амудешникам😁
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K потребляет 235 Ватт на частоте в 4.8 GHz и греется выше 90 градусов даже с 240mm СЖО
ZEN3
23:17
Что будет? https://www.youtube.com/watch?v=5tboO7-AL3M Когда подгорит.
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
Yolanda Tarska
23:17
А зачем так часто менять, вы про кого? У меня был старый 3570К с 16гб DDR3, памяти нормально, но она сама медленная, кому было уже 8 лет (!), вот как раз апгрейд. Всё летает, зачем мучаться то. Ну так...
Новую оперативную память DDR5 уже отбирают для поставки партнерам
Wolfarion
23:16
А если ферму таких собрать, можно целую деревню обогревать
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
Старое Чмо
23:15
Симки в киосках продаются одноразовые, регнул и выбросил. Есть еще куча способов номеров телефона одноразовых нарегать. Откуда у меня 30 билайновских симок с неделей 4G инета бесплатно? Отгадай?
Античит онлайн-шутера Valorant может приводить к перегреву ПК и выходу из строя видеокарт и других комплектующих
Inqizitor
23:15
Пародия на РПГ не нужна, я зашёл к бандитам и получил бесконечный махач, во время которого падает карма. Игра крайне плоха в принципе, зря только влезли в лигу, где есть Арканум тот же.
Ролевую игру Disco Elysium начали переводить на русский язык и оптимизировали для слабых ПК
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