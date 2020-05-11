Разработчики из студии ZA/UM официально объявили о том, что ролевую игру Disco Elysium начали переводить на русский язык. Этот проект в прошлом году попал практически во все основные «топы» профильных изданий. Игру называют живой классикой и одним из лучших представителей жанра за последние годы. Так, в Steam у Disco Elysium имеется аж 94% рейтинга на основании более 16 тысяч рецензий.

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Так вот, для большого перевода ролевой игры уже официально назначен редактор. Ею стала Александра «Альфина» Голубева. Она поспешила поделиться этой информацией в Twitter. Разработчики Disco Elysium решили не обращаться к специализированным компаниям, которые занимаются переводами. Студия подобрала команду для перевода сама, не погнушавшись обратиться к фанатам проекта, которые знают толк в переводах.

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ZA/UM также дополнительно позаботилась об обладателях слабых машин. У Disco Elysium официально снижены минимальные требования, чтобы владельцы старых PC и Mac имели возможность познакомиться с шедевром. Например, игра теперь может запуститься на компьютере с установленными 2 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой на 512 мегабайтами памяти. Что до Mac, то теперь для Disco Elysium сгодится даже Mac mini 2009-го года.

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