Компания Funcom выпустила обновление для онлайновой игры Age of Conan: Unchained. Набор контента получил название Onslaught. Если верить авторам, мы имеем дело с одним из самых крупных дополнений для игры. Подобные DLC прибавляют к игре новые локации. Вот и Onslaught не стало исключением. Новая зона создавалась под впечатлением от рассказа «Чёрный колосс» за авторством Роберта И. Говарда.

При описании дополнения Onslaught представители Funcom не стеснялись загружать читателями мудрёными словами и терминами — в мифологии «Конана» по-другому не бывает. Мы избавим вас от прочтения мудрёных слов и лишь упомянем тот факт, что DLC добавляет в игру новую сюжетную арку, прохождение которой сулит доступ к ценному вознаграждению — новым реликвиям. Разумеется, Onslaught добавляет в клиент Age of Conan много новых квестов, предметов и элементов экипировки для героя.

Что касается Age of Conan: Unchained, то здесь нужно дать справку для тех, кто всё забыл. Перед нами перезапущенная в 2011-м году версия онлайновой игры, авторы которой пытаются с 2008-го года побороть World of Warcraft. Все пытались. Удивляет тот факт, что обновлённая Age of Conan до сих пор живёт и пользуется спросом у игроков. Полная информация про дополнение Onslaught размещена на официальном сайте проекта.