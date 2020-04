Сервис цифровой дистрибуции GOG продолжает своё шествие к званию полноценного конкурента мастодонту данной индустрии, и сегодня на его виртуальных полках появились две относительно новые игры серии Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided, вышедшие в 2013 и 2016 годах соответственно. На обе игры до 4 мая будут распространяться скидки в -85 %; таким образом, Deus Ex Human Revolution можно приобрести всего за 59 рублей, а Deus Ex Mankind Divided — за 99 рублей.

Вместе с тем GOG сегодня также пополнился сборником Dragon Siege Collection, на который тоже распространяется 85-процентная скидка.

Наконец, в GOG началась распродажа «рогаликов» со скидками до 90%. Знакомых именований там немного, но за совсем скромные деньги можно приобрести Don’t Starve и дополнения, а также Darkest Dungeon и дополнения.