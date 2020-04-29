Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Deus Ex Human Revolution и Deus Ex Mankind Divided появились в GOG со скидками в 85 %

+
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
MSI 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Сервис цифровой дистрибуции GOG продолжает своё шествие к званию полноценного конкурента мастодонту данной индустрии, и сегодня на его виртуальных полках появились две относительно новые игры серии Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided, вышедшие в 2013 и 2016 годах соответственно. На обе игры до 4 мая будут распространяться скидки в -85 %; таким образом, Deus Ex Human Revolution можно приобрести всего за 59 рублей, а Deus Ex Mankind Divided — за 99 рублей.

реклама

Вместе с тем GOG сегодня также пополнился сборником Dragon Siege Collection, на который тоже распространяется 85-процентная скидка.

реклама

Наконец, в GOG началась распродажа «рогаликов» со скидками до 90%. Знакомых именований там немного, но за совсем скромные деньги можно приобрести Don’t Starve и дополнения, а также Darkest Dungeon и дополнения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gog.com gog
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Deus Ex Human Revolution и Deus Ex Mankind Divided появились в GOG со скидками в 85 %
+
Ubisoft приступила к анонсу новой Assassin’s Creed
+
В «бете» Valorant скоро появится соревновательный режим
1
В начале мая Ubisoft повторно раздаст Assassin’s Creed 2, Rayman Legends и Child of Light
1
Кооперативный боевик Generation Zero с роботами-убийцами стал временно бесплатным
1
Epic Games временно потребует включить двухфакторную аутентификацию для получения подарочных игр в EGS
6

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 176
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 66
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
66
Производительность и энергопотребление Ryzen 5 1600 при фиксации частоты и напряжения
89
Чем охлаждать народный райзен. Часть 3: битва термопаст
78
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
51
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
50
4 одноранговых планки памяти против 2 одноранговых на 9900KF - сравнение производительности в играх
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
10
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
4

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
17:09
Ноль везде одинаковый, правда в данном случае это не о процессорах, а о практической ценности таких статей.
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
Дмитрий Садов
17:09
ну как бы да... 1080 ти крутая по цене качеству, что не скажешь уже про 2080 ти, где просто омега лол как завышена цена, с другой стороны, 1060 или 1070 щас просто с головой для фул хд... а там глядиш...
AMD Polaris пользуется стабильным спросом
Astaroth_AiR
17:08
Стойка на картинке дурацкая, без поворота и регулировки высоты
Анонсирован 32-дюймовый IPS-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 170Гц
omoikane
17:08
Мало. все что меньше 100ppi уже такое себе, 110 еще норм, а лучше 140.
Анонсирован 32-дюймовый IPS-монитор с разрешением 1440p и частотой обновления 170Гц
Денис Савченко
17:05
Бред автор не разбирается в вопросе покупки видеокарт от слова совсем. После майнинга если карты эксплуатировались в нормальных условиях и продавец честно заявляет, что поле майнинга они дешевле и в л...
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
Сергей Решетников
17:05
А сколько будет стоить тв-приставка с такой стоимостью проца и материнки?
Российский процессор Baikal-M против американских Intel Core i3-7300T и Intel Atom E3940 – масштабное тестирование от Сnews
Motor Head
17:04
Проверка 2 дня запускалась в тестовом режиме и не оправдала себя т.к. хитрожопые покупатели подменяли товар на такой же,но неисправный.
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
omoikane
17:03
нет там говорилось и про то, и про другое.
Только старшие видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 будут поддерживать трассировку лучей на аппаратном уровне
Motor Head
17:00
На данный момент риски есть только у покупателя т.к. не весь товар можно визуально оценить на предмет исправности.
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
Саша Круглик
16:59
А то у нвидии производительность не режется?
Флагманская видеокарта AMD Big Navi Radeon RX 5950 XT получит трассировку лучей, удвоенную производительность по сравнению с RX 5700 XT и огромную площадь кристалла
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем