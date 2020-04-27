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LEGO The Lord of the Rings и LEGO The Hobbit вернулись в продажу в Steam

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В начале прошлого года издательство Warner Bros. Games сняло проекты LEGO The Lord of the Rings и LEGO The Hobbit с продажи во всех цифровых магазинах. Причинами столь радикального решения издатель не поделился, поэтому сообщество предположило, что, как часто бывает в подобных случаях, у игр попросту закончились лицензии на те или иные авторские произведения.

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И вот, на днях обе игры как ни в чём не бывало вернулись в продажу в Steam по цене в 419 рублей каждая. Стоит напомнить, что LEGO The Lord of the Rings и LEGO The Hobbit вышли в конце 2012-го и весной 2014-го соответственно, так что версия с истечением лицензии вполне жизнеспособна.

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Пока что обе игры вернулись именно в Steam: ни в других магазинах, ни на других платформах они пока почему-то недоступны. К сожалению, издатель хранит молчание, поэтому можно лишь строить догадки, а это занятие крайне неблагодарное.

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