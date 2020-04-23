Через неделю в Epic Games Store бесплатно раздадут Amnesia The Dark Descent
Новый четверг — новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store. По всей видимости, Epic Games посчитала, что предыдущей раздачи Just Cause 4 нам достаточно, поэтому на этой неделе можно немного «отдохнуть» и подарить только один небольшой проект. Итак, с сегодняшнего дня и до вечера 30 апреля любой желающий может забрать в EGS довольно милое приключение For The King.
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Данная игра описывается как сложная смесь стратегии, пошаговых боёв и «рогалика» (rogue-like), каждое прохождение которой уникально благодаря применению процедурной генерации карт, заданий и внутриигровых событий. Быть может, звучит сомнительно, но важно отметить, что For The King довольствуется в Steam высоким 91-процентным актуальным пользовательским рейтингом, так что разработчикам явно удалось грамотно реализовать задуманное.
рекламаНа следующей неделе подарки будут уже интереснее. Во-первых, не нуждающийся в представлении и описании ужастик Amnesia The Dark Descent, а во-вторых, приключенческий инди-экшен с элементами крафтинга Crashlands.
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