Новый четверг — новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store. По всей видимости, Epic Games посчитала, что предыдущей раздачи Just Cause 4 нам достаточно, поэтому на этой неделе можно немного «отдохнуть» и подарить только один небольшой проект. Итак, с сегодняшнего дня и до вечера 30 апреля любой желающий может забрать в EGS довольно милое приключение For The King.

Данная игра описывается как сложная смесь стратегии, пошаговых боёв и «рогалика» (rogue-like), каждое прохождение которой уникально благодаря применению процедурной генерации карт, заданий и внутриигровых событий. Быть может, звучит сомнительно, но важно отметить, что For The King довольствуется в Steam высоким 91-процентным актуальным пользовательским рейтингом, так что разработчикам явно удалось грамотно реализовать задуманное.

На следующей неделе подарки будут уже интереснее . Во-первых, не нуждающийся в представлении и описании ужастик Amnesia The Dark Descent, а во-вторых, приключенческий инди-экшен с элементами крафтинга Crashlands.