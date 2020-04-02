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Mortal Shell — идейный наследник Dark Souls от авторов Call of Duty и Ghost of Tsushima

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Разработчики из Cold Symmetry совместно с издателем Playstack представили Mortal Shell — это ролевая игра с некоторыми элементами, позаимствованными у Souls-подобных проектов. Авторы проекта сходу показали одну из его ключевых особенностей — возможность захвата останков павших воинов. То есть, герой вселяется в такого «трупика», тот оживает и демонстрирует целый набор уникальных умений, улучшений оружия и прочего.

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С сюжетом у нас пока полная неразбериха, подробностей практически нет. В истории, как вы понимаете, точно найдётся место разговорам о загнивающем человечестве и его противниках. Главному герою придётся во всём этом разобраться и попробовать разыскать тайные святилища обезумевших фанатиков.

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Боевая система Mortal Shell представляет собой интересный гибрид ближнего боя с холодным оружием и тёмной магии с мощными атаками. Надо также понимать, что перед нами Souls-подобный проект. То есть, игроку нужно будет умело комбинировать все доступные движения героя, будь это атаки, контратаки и парирования.

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Выход Mortal Shell запланирован уже на третий квартал нынешнего года. Среди целевых платформ значатся PC, Xbox One и PlayStation 4. Надо ещё отметить, что студия-разработчик Cold Symmetry была образована всего лишь два года назад. Основатели компании успели поработать над проектами серии Call of Duty, грядущим PS4-эксклюзивом Ghost of Tsushima и даже над научно-фантастическим фильмом «Алита: Боевой Ангел».

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cold symmetry mortal shell playstack
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