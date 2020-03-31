The Elder Scrolls Online станет временно бесплатной
Bethesda Softworks совместно с ZeniMax Online объявили о том, что The Elder Scrolls Online снова станет временно бесплатной. На этот раз акция бесплатного доступа пройдёт две недели — с 1 по 13 апреля — и включит в себя как базовую версию The Elder Scrolls Online, так и пролог «скайримской» главы Greymoor. Важно: пользователи Steam смогут играть бесплатно только одну неделю — до 6 апреля, а пользователям Xbox One потребуется подписка Xbox Live Gold.
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Во время бесплатного доступа разработчики разрешат опробовать четыре базовых класса персонажа, посетить почти две дюжины локаций, а также оценить главную сюжетную линию и пролог грядущей главы Greymoor.
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Стоит напомнить, что глава Greymoor — основная часть сезона «Тёмное сердце Скайрима» — планируется к выходу 18 мая на PC и 2 июня на консолях. Новая глава расскажет о спасении всеми любимой провинции Скайрим от нависшей над ней вампирской угрозы.
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