Bethesda Softworks совместно с ZeniMax Online объявили о том, что The Elder Scrolls Online снова станет временно бесплатной. На этот раз акция бесплатного доступа пройдёт две недели — с 1 по 13 апреля — и включит в себя как базовую версию The Elder Scrolls Online, так и пролог «скайримской» главы Greymoor. Важно: пользователи Steam смогут играть бесплатно только одну неделю — до 6 апреля, а пользователям Xbox One потребуется подписка Xbox Live Gold.

Во время бесплатного доступа разработчики разрешат опробовать четыре базовых класса персонажа, посетить почти две дюжины локаций, а также оценить главную сюжетную линию и пролог грядущей главы Greymoor.

Стоит напомнить, что глава Greymoor — основная часть сезона «Тёмное сердце Скайрима» — планируется к выходу 18 мая на PC и 2 июня на консолях. Новая глава расскажет о спасении всеми любимой провинции Скайрим от нависшей над ней вампирской угрозы.