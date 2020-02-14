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Возможно, Baldur’s Gate III выйдет уже в этом году

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Официально у Baldur’s Gate III нет даты выхода, но, возможно, Google знает больше, чем положено простым смертным, поскольку несколько часов назад разослала пресс-релизы касательно новых игр, которые пополнят библиотеку «облачного» сервиса Stadia. Из текста пресс-релиза следует, что в текущем году в Stadia появятся DOOM Eternal, Get Packed, Orcs Must Die 3 и, собственно, Baldur’s Gate III.

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К данной информации следует относиться со здоровым скептицизмом, поскольку студия Larian данную информацию пока никак не прокомментировала, но и забывать о том, что Baldur’s Gate III была анонсирована именно во время презентации Google Stadia, также не стоит. Скорее всего, у Google и Larian действительно особые отношения.

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Также важно напомнить, что 27 февраля Larian поведает нам новую информацию касательно Baldur’s Gate III. Возможно, среди неё будет оглашение даты релиза.

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