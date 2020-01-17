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В конце февраля Larian расскажет что-то новое о Baldur’s Gate III

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С момента анонса Baldur’s Gate III прошло уже больше полугода, и за всё это время разработчики из студии Larian лишь один раз делились подробностями проекта — собственно, в день анонса. Но скоро этой вопиющей несправедливости наступит конец: в официальном Twitter студии появился недвусмысленный намёк со словами «Что-то варится» (Something’s Brewing) и соответствующим хэштегом.

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В «твите» студии также прикреплён видеоролик, в котором нам демонстрируют то этап захвата движений, то фотосъёмки, и демонстрируют дату — 27 февраля. На данный момент это лишь догадки, но, по всей видимости, именно в этот день разработчики начнут публиковать новые подробности игры.

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Напомним, что события Baldur’s Gate III разворачиваются спустя сто лет после оригинальной игры. Из первичной информации известно, что нас ждут качественный «лор» и повествование, прорывные механики игрового процесса, проработанные персонажи и свобода игровых действий.

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