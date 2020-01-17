С момента анонса Baldur’s Gate III прошло уже больше полугода, и за всё это время разработчики из студии Larian лишь один раз делились подробностями проекта — собственно, в день анонса. Но скоро этой вопиющей несправедливости наступит конец: в официальном Twitter студии появился недвусмысленный намёк со словами «Что-то варится» (Something’s Brewing) и соответствующим хэштегом.

реклама

В «твите» студии также прикреплён видеоролик, в котором нам демонстрируют то этап захвата движений, то фотосъёмки, и демонстрируют дату — 27 февраля. На данный момент это лишь догадки, но, по всей видимости, именно в этот день разработчики начнут публиковать новые подробности игры.

реклама

Напомним, что события Baldur’s Gate III разворачиваются спустя сто лет после оригинальной игры. Из первичной информации известно, что нас ждут качественный «лор» и повествование, прорывные механики игрового процесса, проработанные персонажи и свобода игровых действий.