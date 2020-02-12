Activision Blizzard удалила свои игры из «облачного» сервиса GeForce NOW
Всего неделю назад NVIDIA официально запустила свой сервис «облачного» гейминга GeForce NOW , как вдруг один из крупнейших партнёров компании — Activision Blizzard — убрал все свои игры, включая Overwatch, Diablo III, World of Warcraft и Call of Duty Black Ops 4, с его полок. Причины не называются, но, согласно заявлению представителя NVIDIA, компания сожалеет о случившемся и надеется, что ей удастся договориться с Activision Blizzard о возвращении игр в будущем.
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Как сообщает издание The Verge, на деле Activision Blizzard не первая компания, отказавшаяся сотрудничать с NVIDIA по вопросам GeForce NOW: в начале февраля из сервиса исчезли проекты от EA, Capcom, Rockstar и других крупных издателей. Вешать нос NVIDIA по этому поводу не собирается и с гордостью заявляет, что сейчас GeForce NOW поддерживает сотни игр, а ещё полторы тысячи ждут своей очереди.
рекламаВажно отметить, что в российской версии GeForce NOW — GFN.ru — игры Activision Blizzard ещё представлены. Ошибка это, которая скоро будет исправлена, или же российский сервис работает немного по иным правилам, узнаем уже в ближайшее время.
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