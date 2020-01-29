Состоялся релиз Warcraft III Reforged
В этом году культовой Warcraft III исполнится 18 лет. И хотя игра заслуженно носит гордое звание одной из лучших RTS всех времён и народов, с технической точки зрения проект давным-давно морально устарел, что может отпугнуть новое поколение геймеров. Именно поэтому в 2018 году Blizzard анонсировала масштабное переиздание с подзаголовком Reforged, а сегодня мы наконец-то дождались его релиза.
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Важно отметить, что Blizzard приложила к Warcraft III Reforged заметно больше усилий, чем к StarCraft Remastered, вышедшему двумя с половиной годами ранее. В Reforged-версии «варика» нас ждут улучшенная графика, включая модели персонажей, юнитов и построек, текстуры высокого разрешения, обновлённые сюжетные видеовставки, редактор карт, система матчмейкинга, социальные функции и многое другое.
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Базовое издание Warcraft III Reforged предлагается за 1 299 рублей. Если вы согласны переплачивать за особые облики героев для сетевой игры и другие мелкие бонусы, в том числе для других игр Blizzard, то готовьте 2 499 рублей за издание Spoils of War. Напомним, что в состав Reforged-версии входит как основная Warcraft III Reign of Chaos, так и аддон-расширение The Frozen Throne.
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