В этом году культовой Warcraft III исполнится 18 лет. И хотя игра заслуженно носит гордое звание одной из лучших RTS всех времён и народов, с технической точки зрения проект давным-давно морально устарел, что может отпугнуть новое поколение геймеров. Именно поэтому в 2018 году Blizzard анонсировала масштабное переиздание с подзаголовком Reforged, а сегодня мы наконец-то дождались его релиза.

Важно отметить, что Blizzard приложила к Warcraft III Reforged заметно больше усилий, чем к StarCraft Remastered, вышедшему двумя с половиной годами ранее. В Reforged-версии «варика» нас ждут улучшенная графика, включая модели персонажей, юнитов и построек, текстуры высокого разрешения, обновлённые сюжетные видеовставки, редактор карт, система матчмейкинга, социальные функции и многое другое.

Базовое издание Warcraft III Reforged предлагается за 1 299 рублей. Если вы согласны переплачивать за особые облики героев для сетевой игры и другие мелкие бонусы, в том числе для других игр Blizzard, то готовьте 2 499 рублей за издание Spoils of War. Напомним, что в состав Reforged-версии входит как основная Warcraft III Reign of Chaos, так и аддон-расширение The Frozen Throne.