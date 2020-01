Статистически, самыми популярными игровыми режимами последних нескольких лет являются королевские битвы и так называемые автобатлеры (проекты вроде Dota Auto Chess и Teamfight Tactics). Что будет, если скрестить их в одной игре по знаменитой франшизе, решили в Ubisoft, и придумали в конце прошлого года проект под говорящим названием Might and Magic Chess Royale. Теперь же авторы огласили дату выхода проекта: 30 января на PC (Uplay) и смартфонах под управлением Android и iOS.

В Might and Magic Chess Royale мы вместе с 99 другими участниками игрового процесса управляем группой юнитов и сражаемся с юнитами противника в попытке остаться последним выжившим. Технически игра не является спин-оффом игр вселенной Might and Magic, но её поклонники смогут обнаружить там знакомых юнитов.

По мнению разработчиков, основным преимуществом Might and Magic Chess Royale станет более быстрый игровой процесс (партия рассчитана на 10 минут) и независимость от командных действий.