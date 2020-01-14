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Гибридная игра Might and Magic Chess Royale выйдет в конце января

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Статистически, самыми популярными игровыми режимами последних нескольких лет являются королевские битвы и так называемые автобатлеры (проекты вроде Dota Auto Chess и Teamfight Tactics). Что будет, если скрестить их в одной игре по знаменитой франшизе, решили в Ubisoft, и придумали в конце прошлого года проект под говорящим названием Might and Magic Chess Royale. Теперь же авторы огласили дату выхода проекта: 30 января на PC (Uplay) и смартфонах под управлением Android и iOS.

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В Might and Magic Chess Royale мы вместе с 99 другими участниками игрового процесса управляем группой юнитов и сражаемся с юнитами противника в попытке остаться последним выжившим. Технически игра не является спин-оффом игр вселенной Might and Magic, но её поклонники смогут обнаружить там знакомых юнитов.

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По мнению разработчиков, основным преимуществом Might and Magic Chess Royale станет более быстрый игровой процесс (партия рассчитана на 10 минут) и независимость от командных действий.

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