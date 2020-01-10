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В прошлом году Pokemon GO заработала без малого $900 млн

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Pokemon GO продолжает быть не только культурным феноменом, о котором слышали даже очень далёкие от видеоигр люди, но и, кажется, неиссякаемым источником дохода для своих создателей. Так, по статистике аналитической фирмы SensorTower, в минувшем году Pokemon GO удалось заработать 894 миллиона долларов. Это самый успешный с финансовой точки зрения год для Pokemon GO с момента её релиза в 2016 году.

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В общей сложности Pokemon GO заработала свыше 3,1 млрд долларов. Наибольшей популярностью игра пользуется в США — на долю американских геймеров в прошлом году пришлось $335 млн (или 38 % от всего дохода). На втором месте Япония с $286 млн (32 %), на третьем с огромным отставанием от лидеров — Германия, обогатившая авторов Pokemon Go на $54 млн.

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