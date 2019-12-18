Blizzard не успеет выпустить Warcraft III Reforged в этом году
До сегодняшнего дня в официальном цифровом магазине Blizzard было написано, что релиз Warcraft III: Reforged должен гарантированно случиться до 31 декабря 2019 года. Но «Метелица» не была собой, если бы не перенесла заветную дату, расстроив поклонников Reign of Chaos и The Frozen Throne.
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Сейчас стала известна точная дата выхода реконструкции (так её называют сами авторы) оригинальной стратегии — 29 января 2020 года в 02:00 по московскому времени. Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте игры.
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Разработчики в специальном сообщении извинились за перенос сроков. Дескать, да, планировали до конца года, но для «завершающих штрихов» потребовалось дополнительное время. Высокий стандарт качества — то, что ждут от Blizzard игроки.
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Базовая версия Warcraft III: Reforged прямо сейчас продаётся в магазине за 1299 рублей. Издание Spoils of War стоимостью 2499 рублей содержит в себе кучу не особо нужных виртуальных предметов, о наличии которых вы забудете через день после покупки. Туда добавили дополнительные облики героев для самой Reforged, значки и граффити для Overwatch, варианты консоли для обеих StarCraft и питомцы для Diablo III. Стоит ли оплачивать это удовольствие по двойному тарифу — решать вам.
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Перед покупкой Warcraft III: Reforged также важно помнить, что Blizzard отказалась приводить сюжетные линии Reign of Chaos и The Frozen Throne в полное соответствие с официальным каноном World of Warcraft. Сюжетные кампании классических стратегий оставили без изменений.
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