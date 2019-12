До сегодняшнего дня в официальном цифровом магазине Blizzard было написано, что релиз Warcraft III: Reforged должен гарантированно случиться до 31 декабря 2019 года. Но «Метелица» не была собой, если бы не перенесла заветную дату, расстроив поклонников Reign of Chaos и The Frozen Throne.

Сейчас стала известна точная дата выхода реконструкции (так её называют сами авторы) оригинальной стратегии — 29 января 2020 года в 02:00 по московскому времени. Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте игры.

Разработчики в специальном сообщении извинились за перенос сроков. Дескать, да, планировали до конца года, но для «завершающих штрихов» потребовалось дополнительное время. Высокий стандарт качества — то, что ждут от Blizzard игроки.

Базовая версия Warcraft III: Reforged прямо сейчас продаётся в магазине за 1299 рублей. Издание Spoils of War стоимостью 2499 рублей содержит в себе кучу не особо нужных виртуальных предметов, о наличии которых вы забудете через день после покупки. Туда добавили дополнительные облики героев для самой Reforged, значки и граффити для Overwatch, варианты консоли для обеих StarCraft и питомцы для Diablo III. Стоит ли оплачивать это удовольствие по двойному тарифу — решать вам.

Перед покупкой Warcraft III: Reforged также важно помнить, что Blizzard отказалась приводить сюжетные линии Reign of Chaos и The Frozen Throne в полное соответствие с официальным каноном World of Warcraft. Сюжетные кампании классических стратегий оставили без изменений.