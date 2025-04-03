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Вступление

Стало всё больше появляться комплектов высокоскоростной памяти, которая в первую очередь предназначена для платформы Intel LGA 1851. Именно на ней добавили поддержку нового типа памяти со встроенным тактовым генератором частоты Clock Driver (CKD). Он позволяет достигать более высоких частот за счёт улучшения качества сигнала. Подробнее про это я уже рассказывал неоднократно, но следует ещё раз напомнить. Этот генератор является промежуточным звеном между самими чипами памяти и контроллером, интегрированным в процессор. На высоких частотах сигнал начинает быстрее затухать, появляются помехи и поэтому тактовый генератор играет роль некоего фильтра, а точнее даже реконструктора сигналов.

Контроллер памяти процессора задаёт частоту и тайминги, которые мы обычно настраиваем через BIOS материнской платы. Далее сигнал идёт по длинному проводнику через разъём и поэтому качество сигнала начинает ухудшаться. Картина эта стала наиболее заметна именно на высоких частотах после режима DDR5-8000. Именно поэтому в продаже мы можем ещё встретить обычные планки UDIMM с частотой DDR5-8000. Для стабильной работы в режиме DDR5-8200 уже потребовался дополнительный тактовый генератор. Микросхему Clock Driver (CKD) решили распаивать непосредственно на модуле памяти. Такие планки стали называть CUDIMM и на данный момент они стоят заметно дороже. Сигнал от контроллера памяти процессора поступает сначала на CKD, а потом уже согласуется с чипами памяти.

У такого котроллера предусмотрено три режима работы: PLL Dual, PLL Single и PLL Bypass. Здесь уже следует немного вспомнить про архитектуру DDR5. Каждый модуль соединяется с контроллером по 64-битной шине, но внутри он разделён на два канала по 32-бит. Поэтому старые версии утилит показывали 4 канала памяти при установке 2 планок памяти и фактическом двухканальном режиме. Как это относится к CUDIMM? Поскольку каждый модуль памяти внутри у нас поделён на два канала, то усиливать входящий сигнал от процессорного контроллера памяти нужно на обоих.

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Если входящий сигнал относительно качественный, то используется режим PLL Dual, при котором с двух входящих импульсов генерируется два новых. Соответственно PLL Single использует только один входящий сигнал и генерирует два независимых новых. Что касается Bypass, то это, по сути, режим без генерации, как у обычной UDIMM. Последний нужен для совместимости с устройствами, которые не поддерживают на данном этапе работу с промежуточным тактовым генератором.

Чтобы частично оправдать высокую стоимость новых планок, было решено выпускать их на самых быстрый и ёмких чипах памяти, которыми на данный момент являются 3 Гб SKhynix M-die. Это небинарные микросхемы, поэтому у комплектов такие странные объёмы как 48 или 96 Гб. Самые скоростные планки по-прежнему односторонние и представлены только в версиях 2х24 Гб.

При подборе необходимой частоты модулей будет не лишним заглянуть на сайт производителя материнской платы, чтобы убедиться хотя бы в максимальных режимах работы памяти, которые заявлены в спецификации потому, что артикулы конкретных моделей не всегда оперативно добавляются в таблицу совместимых моделей. Например, приобрёл я память CUDIMM DDR5-9600 и вот тут может выясниться такой неприятный момент, что работать она может только на трёх моделях материнских плат: ASUS ROG Maximus Z890 APEX, ASRock Z890 Taichi OCF и MSI MEG Z890 Unify-X.

Поэтому может не стоит гоняться за журавлём в небе, а выбрать комплект немного проще. Например, это может быть XPG Lancer CUDIMM RGB DDR5-8800.

Артикул у данной модели AX5СU8800C4224G-BLACRSG. Заводской разгон здесь составляет 8800 МГц, с таймингами 42-54-54-134 и увеличенным до 1.45 В напряжением. Ещё здесь есть RGB-подсветка с возможностью синхронизации. Где заработает эта память с штатным XMP профилем и удастся ли её ещё немного разогнать?

Упаковка и комплектация

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Я уже рассматривал несколько различных комплектов этой фирмы, но с CUDIMM у меня пока дела обстоят впервые. Также я не так давно перешёл на новую платформу и выбрал плату среднего уровня, которая поддерживает далеко не самые скоростные комплекты памяти. Так, например, в спецификации к материнской плате ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S указан максимальный режим DDR5-9066. Соответственно модули CUDIMM DDR5-8800 всяко должны заработать.

По поводу списков совместимости я уже говорил, что производители плат обновляют их с ленцой. Поэтому можно действовать зачастую на свой риск и страх, особенно когда речь заходит о каких-то новых продуктах, пользователи RTX 5090 не дадут соврать.

Упаковка хорошо знакома по другим моделям семейства XPG Lancer RGB, но внешний облик её немного обновился. Неизменным остался лишь цвет фона – кораллово-красный. Знакомый аниме персонаж стал заметно меньше и находится где-то в самом низу. Поверхность теперь матовая, а глянцем выделены все картинки, включая крупное изображение одного модуля прямо спереди. Тут же можно заметить дизайн радиатора и RGB подсветку. В левом верхнем углу находится значок CKD, чтобы было понятно, что это CUDIMM память. Однако эта же информация продублирована в названии снизу.

В нижнем правом углу ещё указан объём комплекта и его частота. Оформители себе снова не изменяют, поэтому число 24 Гб указано крупно. Да, рядом указано ещё «x2», но всё равно сбивает с толку.

С обратной стороны информации представлено чуть больше, а ещё здесь есть окошко, в которое видно наклейку на радиаторе модуля с штрихкодами, артикулом и характеристиками. В левой части на нескольких языках нам пытаются объяснить, что находится у нас в руках. Наконец-то по-русски это нормально сформулировано. Видимо ребята тоже иногда почитывают мои материалы и решили наконец-т исправиться.

На самых планках есть стандартные наклейки, которые можно увидеть через прозрачное пластиковое окошко.

Внутри в очередной раз находится прозрачный пластиковый блистер. Он не запаян по периметру, легко открывается и модуль лежит в специальной нише. Инструкций и наклеек не предусмотрено. Всё достаточно аскетично и без пафоса.

Судя по всему, этот продукт ориентирован на массового покупателя, и в этом можно убедиться на сайте производителя. Для этого по центру есть QR-код. И если раньше инструкция была на внутренней части упаковки, то теперь там пусто.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть на упаковке спереди. Смотрятся модули уже знакомо, ведь линейка XPG Lancer уже давно пользуется популярностью. Дизайн запоминающийся, благодаря вставке сверху и треугольному вырезу.

Это серая модификация и пока в линейке CUDIMM только один цвет, если судить по артикулам моделей. Также модули оборудованы RGB подсветкой.

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Реализовано это стандартным образом. На печатной плате распаяны группы светодиодов, а сверху находится белая пластиковая вставка. Практически по центру радиаторов сделан вырез в форме треугольника, и эти вырезы также заполнены пластиковым элементом. Заодно видно, что конструкция вся разборная. Сверху на пластике также присутствует надпись XPG.

Сразу заметно, что оба радиатора и пластиковая деталь соединены сверху в замок, для чего есть специальные пазы. Кроме этого, радиаторы приклеены. С одной стороны к печатной плате, а с другой – к микросхемам памяти. Разумеется, прокладки разной толщины для того, чтобы было симметрично.

Пластины изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены в серый цвет. Это больше даже напоминает комбинацию серых металлических оттенков. Отчасти это объясняется различным рельефом плоскостей.

Оба радиатора приклеены очень прочно и поэтому я не стал ломать планки. Судя по характеристикам, там могут быть только чипы SKhynix M-die по 3 Гбайт. Сейчас на них появилось большое количество разных комплектов с различными частотами. Встречаются даже за вполне приемлемые деньги.

Однако перед нами флагманский высокочастотный комплект CUDIMM, что указано сбоку на самих радиаторах.

Визуально эти модули никак не выделяются на фоне похожих XPG Lancer, кроме расцветки и надписей по бокам. С двух сторон и сверху есть надписи, и ещё есть информационная наклейка с одной стороны у каждого модуля. Её повреждение лишает гарантии, о чём сообщается там же.

Под радиаторами находятся микросхемы производства компании SKhynix. Это можно узнать, не снимая радиаторов, запустив любую утилиту.

По внешнему виду нет чего-то особенного. Сами модули основаны на десятислойной печатной плате из текстолита тёмно-коричневого цвета. Микросхемы в количестве 8 штук распаяны только с одной стороны. Это значит, что уже сейчас могут быть модули объёмом по 48 Гб каждый, но это уже будет «двухранг» со всеми вытекающими.

Ещё два слоя из десяти обычно идут на подсветку. Кроме этого, для достижения высоких частот обычно используют односторонние планки, как здесь. Если обратить внимание на двухсторонние модули, то там таких высоких частот обычно не бывает.

Тестовый стенд

Тестирование модулей оперативной памяти XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) 2 x 24 Гбайт проводилось при использовании следующих компонентов:

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, версия BIOS 1501;

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8800, XPG Lancer CUDIMM RGB (SKhynix M-Die);

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

Испытание модулей и разгон

На этот раз я не стал собирать 100500 платформ, а решил сконцентрироваться на одной, для которой они и предназначены. Разумеется, я проверил эти планки на AMD, взял частоту DDR5-8200 и успокоился потому, что буквально при каждом запуске появляется предупреждающий экран, что модули памяти работают в режиме Bypass и вообще не рекомендуется использовать выше DDR5-6400 (базовая частота без XMP) для стабильной работы. Нестрашная страшилка, но просто мешается перед глазами, а самое главное требует подтверждение для продолжения. Поэтому на AMD работает, но пользоваться неудобно. Возможно, это где-то отключается в настройках.

Дальше я уже готовил материал по материнской плате MSI MAG B860 Tomahawk WIFI и там сразу включил XMP и без проблем всё заработало. Какие-то тайминги по-прежнему нужно подкручивать вручную. Например, тот же tREFI. Далее я уже использовал ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S. На обеих платах были установлены последние актуальные версии BIOS, поэтому для корректной работы всегда лучше за этим следить, чтобы добиться максимальной поддержки и совместимости. Соответственно у меня таких проблем не возникло.

Во время тестов использовались разные процессоры: Intel Core Ultra 7 265K и Intel Core Ultra 5 245K. На работу это тоже никак не повлияло. Просто включал XMP, система перезагружалась и все делители, и напряжения устанавливались автоматически, также, как и тайминги. Здесь представлены штатные значения.

Посмотрим теперь, как работает подсветка. Её работа мало чем отличается от других планок серии XPG Lancer RGB. Также она без проблем синхронизируется через утилиты материнской платы. Все эффекты работают плавно. Например, радуга получается отличная с не ярко выраженными переходами.

Серые радиаторы достаточно универсальные и могут подойти для белой или чёрной сборки, хотя это больше дело вкуса.

Разгон планок тоже есть, но он небольшой. Здесь уже трудно сказать, во что конкретно я упёрся и скорее всего даже в материнскую плату потому, что у меня были ещё планки DDR5-9600 и вот они сходу уже на XMP не запустились.

Ещё для сравнения взял режим DDR5-8000, который под силу обычным планкам без генератора.

Например, в таком режиме спокойно работают планки KingBank 2x24 Гб DDR5-6800 CL34. Одну из них можно было заметить на фотографии в данной статье. Также такой режим под силу планкам KingBank 2x16 Гб DDR5-7200 CL34.

Далее для тестирования использовались три программы и один игровой тест. Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 7.01 и 7-Zip 24.08 – архиваторы, чувствительные к производительности памяти, и 3DMark Time Spy в качестве игрового теста.

Результаты тестов

AIDA64 7.50.7200 Cache & Memory Benchmark



Memory read, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory write, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory copy, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory latency, нс

Меньше – лучше





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Winrar 7.01



Кбайт/с

Больше – лучше





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7-Zip v24.08 (x64) 32 Мбайт



Упаковка, итоговый рейтинг, GIPS

Больше – лучше





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Распаковка, итоговый рейтинг, GIPS

Больше – лучше





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Общий рейтинг, GIPS

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



Marks

Больше – лучше





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Заключение

Комплект DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) является на сегодня одним из флагманских и предназначен в первую очередь для платформы Intel LGA1851. На AMD AM5 он тоже работает, но в режиме Bypass, о чём можно получить сообщение при появлении заставки BIOS. Соответственно работа на частоте DDR5-8800 уже не гарантируется. Что касается платформы Intel LGA1851, то я проверил работу этого комплекта на двух различных материнских платах. Одна была на чипсете B860, а другая Z890. На обеих она завелась со штатным профилем XMP и стабильно работала.

Однако перед покупкой подобного комплекта я всё же посоветовал бы сначала зайти на сайт производителя материнской платы и убедиться, что такой режим работы допустим. Кроме того, ещё такие комплекты пока достаточно дорогие и нужно понимать, будет ли практический смысл при переходе на такую память.

Производителя памяти тут понять можно. Он заявляет, что у него есть такие наборы и они протестированы для работы в заявленных режимах. Дальше уже зона ответственности пользователя. Сам ищи нужную плату, убедись, что она подойдёт и тогда ты можешь рассчитывать на какой-то результат. Тут же начинает всплывать ещё один момент. Поскольку для работы контроллера с оперативной памятью используются делители, то ещё нужно понимать на каком из них она будет функционировать. Например, всё на той же платформе Intel LGA1851 – это может быть Gear2 (1:2) до режима DDR5-9000, а вот дальше уже начинается лотерея или переход на Gear4.

Не будем о грустном, а вспомним, что ещё есть хорошая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с материнской платой. Благодаря большому числу светодиодов все эффекты отрабатывают плавно, переходы смотрятся хорошо. Радиаторы на планках достаточно высокие и поэтому не везде смогут влезть, но это нужно учитывать сразу. Однако если их снять, сама печатная плата окажется меньше по высоте приблизительно на сантиметр и это может в компактных сборках спасти ситуацию.

С другой стороны, сейчас пользователи всё чаще используют жидкостные системы охлаждения, поэтому высота радиаторов уже мало кого волнует. В процессе использования модули сильно не нагреваются, но при обычном охлаждении лучше не повышать напряжение выше 1.48 В.

Андрей Понкратов aka wildchaser