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Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850

Эффективность Delta P850 достаточно высокая и полностью соответствует заявленному стандарту 80 Plus Bronze. Помимо разъема 12VHPWR он снабжен семилетней гарантией и основан на платформе Chieftec.
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Оглавление

Вступление

Подходишь к компьютеру, нажимаешь кнопку и ждёшь пуска системы, но ничего не происходит. Точнее, приходит понимание того, что блок питания – это далеко не самая бесполезная деталь в компьютере и её нельзя покупать на сдачу. Ломается всё и от брака также никто не застрахован, но к выбору всё равно нужно подходить ответственно и выбирать уже какие-то проверенные устройства или хотя бы изучить особенности того оборудования, которое приглянулось. Это может быть распродажа, большая скидка или даже, как вариант, отдан из-за ненужности.

Если история блока неизвестна, и он был получен случайным образом, то прежде всего его следует проверить. Сперва нужно удалить снаружи и внутри всю пыль, мусор, грязь, посторонние предметы, лишние детали, и попытаться включить его в сеть, желательно с рабочим автоматом и УЗО. При подключении кабеля питания может послышаться потрескивание – это ещё не криминал. Однако если при полном подключении кабеля выбило автомат и/или началось задымление, то лучше сразу переходить к следующему устройству. Далее уже можно попробовать его запустить, для чего достаточно инициировать пуск замыканием двух контактов.

Если лень искать в этих «интернетах», то продаётся, а иногда даже поставляется в комплекте с устройством вот такой «девайс».

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Блок запустился – идём дальше, нет – берём следующий. Неплохо бы провести замеры базовых напряжений: +12В, +5В и +3,3В. Для этого потребуется обычный мультиметр (тестер). Здесь важно помнить, что на входе у нас переменный ток 220 В, а на выходе в коннекторах – постоянный. После того, как выяснилось, что все напряжения в норме можно уже подключать блок к какой-то старой, но рабочей сборке.

Лучше всего, конечно же, не рисковать и купить новый блок питания в магазине, хотя и тут возможны казусы, но это уже из серии лотерей. В магазине обычно глаза разбегаются от разнообразия моделей. Производители ещё подливают масла в огонь, предлагая множество линеек продукции с различными стандартами сертификации 80 Plus. Поэтому пользователи чаще выбирают то, с чем уже сталкивались ранее и у них остался какой-то положительный опыт. Что-то новое всегда вызывает подозрение, особенно когда информации мало и бренд относительно молодой. Банально ещё даже нет статистики и отзывов, а тем более обзоров. Тем не менее, новые имена появляются даже среди производителей БП, но происходит это не часто. Крупные производители, наоборот, сами практически не делают блоки, а заказывают их на стороне. Поэтому можно встретить несколько устройств на одной платформе, но только одно будет с громким именем, а другое – по сути noname. Вот и я попал в такую ситуацию.

Когда-то был у меня блок компании Chieftec, которая сейчас очень хорошо известна. И вот недавно я столкнулся с неизвестным брендом, а оказалось, что в общем-то это одно и то же. Модель называется Ocypus Delta P850.

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Возможно, я просто повёлся на слово Delta. Это ещё один крупнейший производитель не только блоков питания, но и вентиляторов. В общем появилась возможность посмотреть поближе это устройство, и я решил с вами поделиться не только его внешним, но и внутренним миром, а заодно посмотрим, причём тут Chieftec.

Упаковка и комплектация

Обычно по упаковке уже можно кое-что рассказать об устройстве. Если она сделана качественно, аккуратно и хорошо выглядит – значит, производителю не наплевать на покупателя. Сам стиль в оформлении может быть рассчитан на разную аудиторию и здесь мы видим такой минимализм. Всё достаточно лаконично, но при этом информативно.

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На передней стороне коробки находится изображение самого блока питания. Кабелей не видно. На самом деле, такой трюк используют многие производители, имитируя то, что блок модульный. В данном случае это не так потому, что модель относится к среднему уровню. При этом я прекрасно себе представляю размер этого пучка проводов, учитывая заявленную мощность устройства. А ещё все кабели выходят из одного отверстия с внутреннего торца, хотя на картинке этого не видно.

Фон упаковки серый, а в самом низу чёрными символами указано название модели. В правом нижнем углу есть два значка: ATX 3.1 и PCI-e 5.1. Нет, ребята не придумали какой-то новый стандарт, а намекают нам на наличие коннектора 12V-2x6 (12VHPWR). Кстати, могли бы сразу так и написать, чтобы люди не ломали голову. В левом верхнем углу находится логотип Ocypus, а справа расположен значок сертификата 80 Plus Bronze. На изображении также можно заметить дизайн самого корпуса и мне он показался симпатичным, но рассмотрим его позднее.

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С обратной стороны представлены какие-то графики, есть описание устройства на разных языках и подробная спецификация. Что тут ещё есть интересного? Например, информация о производителе и его адрес. Получается, что это китайская компания и блок изготовлен там же. Не удивлюсь, если дизайнер у них какой-нибудь европеец потому, что слишком уж тут как-то всё просто и аккуратно сделано.

В самом блоке нас ждут: японские конденсаторы, вентилятор с гидродинамическим подшипником с максималкой около 1800 об/мин, если верить одному из графиков. Active PFC + Double Forward + DC to DC – такими терминами нас сразу шокирует производитель, но на самом деле тут нет ничего необычного. Active PFC – очень распространённая вещь, преобразователем DC – DC тоже не удивишь, а вот этот их «двойной вперёд» - это топология полумоста, что для «бронзового» блока обычная практика. Ещё перечислены основные функции защиты: OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, SPD.

Больше всего меня поразила гарантия – 7 лет. Это очень солидный срок для модели среднего уровня. Обычно дают 1-3 года на простые и 10 лет на премиум модели.

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После открытия коробки видно, что корпус блока защищён белым антистатическим пакетом и зажат в каркас из двух элементов, изготовленных из мягкого пористого материала.

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Кроме этого, кабели блока питания стянуты в один большой пучок куском проволоки.

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В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой, четыре крепёжных винта и даже нейлоновые стяжки.

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Ещё в комплекте есть инструкция. Системные кабели здесь не отстёгиваются. Блок не модульный и поэтому они выходят непосредственно из его корпуса, а внутри они припаяны. Все они плоские и без оплётки, хотя она имитируется рельефной поверхностью.

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Толщина жил разная, но преимущественно 18AWG, провода не магнитятся. Также они не очень жёсткие и не совсем мягкие.

Длина основного кабеля 24-pin составляет 600 мм, процессорного 4+4-pin – 650 мм, 6+2 PCI-e – 550+150 мм, и ещё два кабеля для SATA + MOLEX с длиной 500+150+150+150. И гвоздь нашей программы - 12V-2x6 (12VHPWR), его длина 600 мм.

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Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 140 х 150 х 86 мм, вес с кабелями около 1,9 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют небольшие декоративные наклейки с логотипом по бокам.

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Мне внешний вид блока показался интересным. Вроде нет ничего необычного, всё смотрится просто, но как-то естественно. Производитель заморочился с логотипами, и они утоплены в корпус и кажутся объёмными из-за сложной формы. Также понравилась поверхность с вентилятором, где находятся вентиляционные отверстия круглой формы разной величины.

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От небольших точек они становятся крупнее к центру и получается интересный эффект. Во всяком случае, ранее мне такого не встречалось. Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм. Сквозь отверстия просвечивается наклейка с жёлтым кругом, который используется в логотипе.

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С противоположной стороны находится крупная информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть надпись с названием модели, наклейка с артикулом, серийным номером и штрих-кодом, а также значок 80 Plus Bronze.

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Сзади устройства также находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Разумеется, есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса.

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Вентилятор у блока питания работает постоянно и не останавливается даже при отсутствии нагрузки.

Больше ничего интересного снаружи нет, теперь нужно посмотреть, что находится внутри.

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Определить OEM-производителя у модели такого уровня не так просто. Для разных модификаций, скорее всего, используется одна платформа, а отличаются только компоненты и их количество.

Тем не менее, похожий блок я нашёл. Это модель Chieftec VITA BPX-850S, а также PCCooler YK850. Есть небольшие различия в элементах, но платформа абсолютно та же самая.

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Печатная плата немного меньше основания корпуса, поэтому компоновка получилась достаточно плотной. Радиатора два, и они достаточно крупные. Один используется для APFC, а другой для выходных выпрямительных диодов. Ещё один небольшой радиатор у основного диодного моста.

В блоке питания реализованы механизмы защиты от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам (OPP), защита от перегрева (OTP), защита от подачи повышенного напряжения (OVP), защита от короткого замыкания (SCP), защита от всплесков и бросков напряжения (SIP), защита от понижения напряжения в сети (UVP), защита от перегрузки по току (OCP).

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Фильтрация начинается прямо на входе. Здесь мы видим два конденсатора Y, один конденсатор X и варистор. К каскаду фильтрации подключена диодная сборка выпрямителя GBU2510 (25А, 1000В) с небольшим алюминиевым радиатором. Про топологию производитель нам уже рассказал на упаковке. Это APFC с полумостом. Далее идёт синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока.

Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор Nippon Chemi-Con 400 В/560 мкФ и крупная фильтрующая катушка. Кстати, конденсатор такого номинала стоит на модели Chieftec VITA BPX-750S, а на 850 Вт стоит на 680 мкФ. Активные компоненты APFC находятся на отдельном длинном радиаторе. Они представлены диодом 4S06508 (8А, 650В) и двумя мосфетами SI28N50F (28 А, 500 В). Контроллер APFC представлен микросхемой Champion CM6800UX, которая залита лаком.

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Главный преобразователь основан ещё на двух мосфетах SI28N50F (28 А, 500 В). Для выпрямления основной линии (+12 В) используются четыре диода PS60U60CT (60 А, 60 В).

Для +5 В и +3.3 В линий реализованы DC-DC преобразователи с четырьмя элементами: двумя ME96N03-G и двумя WM0190N03T. За защиту отвечает микросхема супервизора с маркировкой IN1S429I – SCG.

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Вентилятор размера 120 х 120 мм производства компании Globe FAN модель S1202512M. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 1800 об/мин. Подключается через коннектор, а не припаян на прямую к плате, что облегчает обслуживание.

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Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Ocypus Delta P850 проводилось на следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, версия BIOS – 1501;
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8800, A-DATA XPG Lancer CUDIMM RGB (SKhynix M-Die);
  • Видеокарта: GeForce RTX 4060;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
  • Блок питания: Ocypus Delta P850, 850 Ватт.

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Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 450 Вт, для чего пришлось немного разогнать процессор.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 10 таких ламп, которые в совокупности потребляют 550 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке
%


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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3.3В, 5В, 12В


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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов
об/мин


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Уровень шума
расстояние 1 м, дБ


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Тепловизор показывает, что блок питания греется не так сильно в нагрузке. Температуры отдельных компонентов доходят до 60°C, что не очень критично.

Шум от вентилятора заметен при потреблении около 500 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности отчётливо становится заметен. На расстоянии 1 м шум достигает около 38 дБ. Тихого режима нет, на старте вентилятор раскручивается до 1000 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 28.9 дБ.

Заключение

Блок Ocypus Delta P850 был куплен за 8500 рублей на одном известном маркетплейсе из четырёх букв. Цена не самая низкая и за эти же деньги можно подыскать какие-то аналоги. Одно можно сказать точно – это совсем не бюджетное решение, а раз так, то хотелось бы уже модульную конструкцию. Это, пожалуй, основная претензия у меня к данному блоку.

Cудите сами. Модель на 850 Вт, с кучей проводов, часть из которых банально задублирована. Например, возьмём питание видеокарты. Вы будете использовать либо обычный 6+2-pin PCI-e, либо новый 12V-2x6 (12VHPWR). Одновременно их использовать никто не будет, за редким исключением. Поэтому разумнее на таких мощных блоках делать модульную конструкцию, а вот на моделях 500-600 Вт можно обойтись и без этого. Зато я теперь видел ещё одну невероятную вещь – это припаянный кабель 12VHPWR с одной стороны. Владельцы RTX 5090, смотрите, что вам нужно. А если кроме шуток, то там уже нужен блок не менее 1 кВт и это даже не я придумал.

Блок питания достаточно тихий при низких и средних нагрузках. Ещё понравилось то, что вентилятор не припаян, а подключается через разъём, что упрощает обслуживание блока в будущем. Также эффективность его достаточно высокая и полностью соответствует заявленному стандарту 80 Plus Bronze. Кроме отсутствия модульного подключения кабелей, других вопросов у меня к блоку не возникло. Могу лишь предположить, что в таком случае он должен стоить дешевле, а ритейлеры просто подгоняют цену, ориентируясь на мощность устройства.

Перед нами неплохой блок питания, учитывая, что на той же платформе выпускает Chieftec, и ещё одним косвенным признаком является хорошая гарантия 7 лет, о которой производитель заявляет на упаковке. Встречаются устройства с 10-летней гарантией, но это уже совсем другой уровень.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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