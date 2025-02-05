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Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1

Герой обзора предназначен для сборок начального и среднего уровня с не очень мощными и производительными комплектующими. Он достаточно компактен и способен украсить любой интерьер.
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Оглавление

Вступление

Многие воспринимают мысль, что корпус — это лицо компьютера, слишком буквально. Некоторые пытаются его всячески украшать, делая своего рода пластические операции, кто-то пытается нанести яркий макияж с помощью «светяшек и блестяшек», а некоторые даже обожают чёрный цвет. Доля здравого смысла в этом есть, ведь гость, который будет любоваться этим шедевром, не полезет внутрь, он будет оценивать его снаружи и поэтому визуал не должен подкачать. Нельзя, понимаешь, упасть в грязь лицом.

Понятно, что такая потребность есть не всегда. Например, я недавно собирал простенький файловый сервер из старого «железа» и где-то на помойке просто нашёл раму с кнопками. Для моих задач этого было вполне достаточно, чтобы убрать всё это безобразие подальше от глаз и там в темноте оно бы тихо работало 24/7. Самыми громкими обычно оказываются жёсткие диски, но емкие SSD пока ещё достаточно дорогие. Обычному пользователю тоже не всегда нужен дорогой и эксклюзивный корпус.

Главное, чтобы была вентиляция, прозрачная боковая панель и, конечно же, дерево. С этим материалом сборка кажется более уютной и домашней, особенно если вы проживаете где-то в глубинке, в своём небольшом деревянном домике. Некоторые фанаты вообще умудряются делать полностью корпуса из фанеры и дерева, но я этого не понимаю. Дерево – это очень хороший теплоизолятор. Однако, с другой стороны, дерево неплохо гасит колебания и не гремит как «железо». Стекло тоже теплоизолятор, но его же умудряются использовать?

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Всё это шутка, но доля правды в ней присутствует. Некоторые производители в оформлении корпусов используют дерево. В первую очередь, конечно же, для декоративных целей, поскольку другого смысла в этом нет. В итоге продукт получается подороже, но выглядит интереснее. Тем более, если это и правда сочетается с интерьером. Например, есть массивный дубовый стол и сверху можно поставить компьютер, в элементах корпуса которого будет присутствовать дерево. Я уже рассматривал одну такую модель, а именно Formula V Line TimberLine T0, а сегодня мы посмотрим на модификацию поменьше, которая называется TimberLine T1.

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Тут у производителя всё странно. Чем меньше цифра, тем крупнее корпус, и это выглядит нелогично. Я сначала предполагал, что этот корпус будет под платы mATX, но он оказался под полноразмерные ATX платы. Модель с индексом T2 уже звучит легендарно, и этот корпус ещё меньше, хотя также поддерживает ATX платы.

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, изготовлена из обычного картона. Её габариты составляют 520 х 420 х 285 мм, масса – 5.4 кг. По бокам есть прорези для ручек, что очень удобно при транспортировке.

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Оформление снаружи достаточно лаконичное. С продукцией этого бренда я уже сталкивался, но снаружи нет даже изображения устройства, хотя можно было налепить какую-то небольшую наклейку с картинкой.

Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой полезной информации. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть крупную чёрную полосу в одной половине. На неё находится логотип производителя, а также указано название линейки Formula V Line. Ниже есть слоган фирмы и наименование модели. Корпус может быть представлен в двух цветовых решениях, поэтому сверху есть маркеры, указывающие на конкретную версию.

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С противоположной стороны присутствует спецификация. Здесь представлено множество различной информации. В том числе сообщается о том, что толщина стали 0.5 мм. Это уже не сильно удивляет потому, что встречается достаточно часто, особенно когда речь идёт не о флагманских продуктах. Корпус не очень тяжёлый и, кроме этого, здесь хватает сетчатых поверхностей. Ещё тут сказано, что можно установить систему жидкостного охлаждения с двумя вентиляторами по 120 мм. Для меня это важно, поскольку такой у меня нет, а есть только 360 мм.

Посмотрим теперь на коробку со всех сторон.

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В общем, ничего интересного тут кроме спецификации нет.

После открытия коробки выяснилось, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз используется пенопласт.

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Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки скрывается внутри корпуса. Он состоит из одной крупной листовки и пакетика с аксессуарами.

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Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек;
  • Комплект разных винтов.

Вентиляторы уже установлены штатно: три по 120 мм спереди и один 120 мм сзади. Все они оборудованы фиксированной RGB-подсветкой. В комплекте ещё есть длинные винты для крепления вентиляторов к нижнему тоннелю.

Дизайн и особенности

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Корпус не очень большой, но широкий. Его габариты составляют согласно спецификации 355 х 465 х 218 мм, масса – 4.4 кг. Корпус получается коротким, но высоким. Это говорит о том, что длинная видеокарта может не влезть, но зато можно будет установить полноразмерную ATX плату.

На официальном сайте производителя заявлена совместимость с графическими ускорителями длиной до 305 мм и воздушными кулерами высотой до 180 мм.

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Одна боковая стенка из стекла, другая стальная. При этом стеклянная короче, поскольку она идёт не до низа корпуса, а до верхней части нижнего тоннеля. Такие модели я уже встречал, и криминала тут нет. Возможно, именно поэтому корпус получился легче. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из деревянных брусков. Про сорт дерева ничего не сказано.

В местах соединения элементов рамы используются заклёпки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм. Я специально замерил конструкцию рамы и это почти соответствует действительности. Дело в том, что профиль сложный и острых кромок нет, металл загнут. Поэтому точно высчитать толщину металла сложно. При этом он не кажется фольгой, не гнётся, не мнётся и не люфтит.

В целом изготовление хорошее и аккуратное. Всё ровно подогнано, нет щелей, заусенцев и прочих производственных недоработок. При этом будем помнить, что корпус всё же не из верхнего ценового сегмента, а недорогой, если не сказать – бюджетный.

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Модель выглядит дорого и симпатично, благодаря тем самым деревянным вставкам. Не знаю как в белой, но в чёрной версии древесина кажется тёмной и явно покрыта лаком или пропиткой. По цвету ближе к ореху.

Несмотря на то, что передняя панель состоит из пластикового каркаса, она получилась массивной. Просто за ней установлены вентиляторы, которые на 25 мм выпирают из основного корпуса, а она их как бы скрывает внутри себя. Во включенном состоянии через сетку просвечиваются RGB-элементы вентиляторов, и они забирают часть внимания на себя.

Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось хорошо и функционально. Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. Быстросъёмного механизма на фиксаторах или дверцы на петлях тут нет. Поэтому остаётся ещё один распространённый приём – это пазы с фиксацией методом сдвига. Он один из самых распространённых, если не самый.

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Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На обеих предусмотрены выступы, которые вставляются в пазы, задвигаются и фиксируются в раме. Крепление достаточно надёжное и стекло не болтается. По периметру стекла находится чёрная плёнка шириной около 20 мм.

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Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Механизм со сдвигом уже привычный и проблема бывает, только если выступы где-то немного замнутся, но их зачастую можно выпрямить.

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Правая стальная стенка крепится аналогичным образом.

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Она не выпуклая, а вместо этого внутренняя панель немного утоплена вглубь. В отличие от модели TimberLine T0, здесь не предусмотрена возможность установки материнских плат с обратным расположением разъёмов. Поэтому свободного места за правой металлической панелью не так много.

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Сбоку хорошо видно, что передняя панель достаточно крупная, и я уже попытался объяснить это. Поэтому внутри корпус получается заметно меньше, чем он выглядит снаружи. Это следует учитывать, когда вы смотрите на габариты устройства и предполагаете разместить там длинную видеокарту. Кстати, это необязательно могут быть современные модели, среди прошлых поколений видеоадаптеров также были длинные ускорители и все они, как правило, с тремя вентиляторами. Поэтому тут лучше подбирать устройство с двумя или одним.

Как уже упоминалось, конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл не кажется тонким, рама получилась прочная и жёсткая.

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Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. В данном случае она относительно компактная и закрывает отверстия в области размещения блока питания. Она легко снимается, её можно мыть и пылесосить.

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Ещё снизу можно заметить два барашка, которые фиксируют корзину для жёстких дисков. Сместить куда-то в сторону её нельзя, если только снять. Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках с прямоугольными мягкими вставками.

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Каждая из них крепится при помощи винта к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, и сдвинуть его трудно. В собранном виде он стоит как приклеенный.

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Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная сетка с магнитной рамкой. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении её можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

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Идея отличная, но, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать скорее всего на выдув, а наиболее вероятно его просто там не будет, а возможно будет радиатор СЖО. И тёплый воздух пойдёт вверх.

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Сверху кнопок и разъёмов нет, а все они выведены на левую боковую панель снизу, которая является частью нижнего тоннеля. Сочетание разъёмов кажется отличным, пока не начнёшь подключать всё это к материнской плате, но об этом поговорим позднее.

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Есть кнопка Power и один индикатор, а из разъёмов присутствуют один USB 3.0, один USB 3.1 Type-C и один USB 2.0. Индикатор один, поэтому его можно использовать на своё усмотрение. Подписан он как Power, но можно переключить его на HDD. Изнутри это всё особо не видно.

Передняя панель снимается с большим усилием. Она изготовлена из пластика ABS чёрного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи неплохо, благодаря крупной решётке и деревянным брускам. Дерево – это роскошь, поэтому вертикальная решётка пластиковая. Крепится передняя панель на шесть фиксирующихся пластиковых втулок к раме корпуса.

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На самой панели нет никаких модулей RGB-подсветки потому, что ими оборудованы вентиляторы, которые поставляются в комплекте. Спереди находятся три стандартные вертушки 120 х 120 мм. В теории это должно говорить о том, что можно установить радиатор на 360 мм спереди, но по факту это невозможно сделать даже «бутербродом». А всё из-за нижнего тоннеля.

Вентиляторы оборудованы фиксированной RGB-подсветкой. Корпус каждого с четырёх сторон оборудован сеткой. Поэтому они легче, но как это повлияет на воздушный поток не совсем понятно.

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Характеристики двигателей не указаны, лишь номинальный ток – 12 В. Лопасти немного подкручены, как у тихих вентиляторов и их здесь девять штук. Каждый вентилятор оборудован проходным Molex разъёмом, поэтому они все изначально соединены последовательно.

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Ещё один вентилятор установлен сзади на выдув. Его положение регулируется вверх и вниз. Модель такая же, как у трёх передних.

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Размер составляет 120 х 120 мм, лопастей столько же, наклейки на двигателях совпадают, а информация о подшипниках и другие характеристики снова отсутствуют.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Выше предусмотрен вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не очень дорогой, поэтому все заглушки здесь выламываются, а запасных, которые устанавливаются, в комплекте нет.

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Часть накопителей крепится на внутреннюю панель корпуса. Однако, внутри тоннеля, внизу есть небольшая корзина для 3.5” дисков. Их можно поставить два. Один внутри, а другой сверху. Корзина достаточно легко снимается, причём без специальных инструментов.

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Основные особенности посмотрели, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Formula TimberLine T1 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1
  • Материнская плата: ASUS Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: Zotac GeForce RTX 4060;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 PRO 2 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Сборка системы

Сборка не вызывает особых трудностей, но традиционно используемая в стенде RTX 4070 Ti Super не влезла по длине. Пришлось искать другую, и под руками оказалась только одновентиляторная Zotac RTX 4060. Можно установить что-то помощнее, но нужной видеокарты у меня не оказалось, и следует задуматься о том, что флагманские модели сюда не влезут.

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Ещё не влезла СЖО система на 360 мм. Поэтому пришлось устанавливать крупный воздушный кулер и с этим никаких трудностей не возникло. Он легко разместился внутри. Также возникла сложность с подключением питания к материнской плате. Здесь речь о дополнительном 8-pin разъёме питания процессора. Если плата уже смонтирована в корпус, то его подключить будет трудно, особенно если установлен крупный радиатор воздушного кулера.

Также у корпуса любопытное сочетание разъёмов индикаторов и кнопок. Кнопка Reset отсутствует, а порты USB представлены по одному каждого типа. Это мелочь, но занимают они сразу три разъёма и порта всего три. Было бы пять портов, то вопроса такого не возникло бы. Здесь же получается, что заняты полностью по одной колодке USB 2.0 и USB 3.0 на плате, а на корпусе только по одному порту каждого типа.

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Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри остаётся большое количество свободного места. Боковая панель со стеклом также закрывается без усилий.

После сборки системы можно запустить и посмотреть, как она работает.

Подсветка и скорость вращения вентиляторов никак не регулируется. Теоретически можно снижать напряжение, но тогда не будет нормально функционировать подсветка. Благо вентиляторы тут не очень шумные.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Formula V Line TimberLine T1 и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (ON);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Корпус Formula V Line TimberLine T1 прост и интересен. В первую очередь он предназначен для сборок начального и среднего уровня с не очень мощными и производительными комплектующими.

Он не очень большой, и в этом есть свои достоинства и недостатки. С достоинствами всё понятно – компактность. Однако места внутри не так много, поэтому корпус подходит для случаев из серии «один раз собрал и забыл». Иначе пользоваться им не очень удобно, ведь свободный доступ к некоторым разъёмам затруднен. И лучше отказаться от длинного блока питания. Можно, конечно, снять корзину для дисков, если их использование не планируется. И тогда поместится любой БП и провода. Но зачем? Ведь большая и мощная видеокарта сюда банально не влезет. Значит, про RTX 5080 можно забыть. Тут может подойти что-то с двумя вентиляторами. Например, ASUS Dual RX 7800 XT, которая может кушать 300 Вт и по длине она ~280 мм.

Ещё одна проблема в моем случае – неудачный выбор платформы. Если честно, я уже давно перешёл на AIO системы, и мне пришлось полдня сдувать пыль с Noctua NH-D15, поскольку все они у меня с радиаторами на 360 мм. Сюда такой не влезет, а для Intel Core i7-14700K воздуха маловато для постоянной работы. Однако сюда неплохо может подойти AMD, и у меня была плата, но она ITX, а я хотел установить полноформатную. Эта идея мне показалась разумной при использовании данного корпуса, только использовать нужно mATX плату. Сейчас мало кто устанавливает дополнительные платы расширения, кроме видеокарты. Поэтому такое использование может показаться разумным, чтобы на нижнем тоннеле сверху можно было установить два дополнительных вентилятора для обдува видеокарты.

Качество изготовления в целом хорошее. Металл не очень толстый, но сейчас этим грешат многие производители. При этом корпус достаточно крепкий, рама прочная и все панели хорошо подогнаны. Боковые панели и передняя достаточно легко снимаются. Штатно здесь уже установлено 4 вентилятора размера 120 х 120 мм, и я бы ещё установил два снизу, ведь для вентиляции предусмотрены не только отверстия в нижнем тоннеле, но и в боковой его части. Это соответственно улучшило бы приток более прохладного воздуха снизу.

Также здесь есть специальные сетки для улавливания пыли. Они находятся на передней панели, сверху и снизу в области установки блока питания. Всё сделано достаточно просто и легко обслуживается. Дерева тут маловато. По сути, это всего два небольших бруска на передней панели корпуса. Вентиляторы простые, с фиксированной RGB-подсветкой и без ШИМ-управления.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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