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Вступление

После выпуска новой платформы Intel высокоскоростная память DDR5 стала более актуальной. Некоторые её устанавливают даже на AMD. Я лично в этом большого смысла не увидел и по всем тестам получалось приблизительно одинаково, что использовать DDR5-6000 с низкими таймингами, что DDR5-8000 с высокими. Первый вариант предпочтительнее, поскольку такая память дешевле, а второй вариант больше подходит для процессоров с интегрированной графикой, но выглядит такое сочетание странно и никто переплачивать в таких сборках за память не будет.

Сейчас комплектов скоростной памяти становится всё больше, а вот цены не спешат падать. Наиболее популярные комплекты на сегодня состоят из двух модулей по 16 Гбайт. Также возрастает спрос на небинарные комплекты 2 х 24 Гбайт. Такие встречаются среди новомодных планок CUDIMM. Их пока не так много и стоят они крайне дорого. При этом я уже тестировал новую платформу Intel, и не могу сказать, что она её раскрывает и производительность улетает в космос. Вполне неплохо себя чувствуют обычные планки, на которых можно сэкономить деньжат, чтобы докинуть их на видеокарту или более производительный процессор.

Однако на высокоскоростных планках сэкономить сильно не получится, и есть пара вариантов. Брать комплект DDR5-6000 CL30 или DDR5-7200 CL34. Последние будут подороже, но шансов разогнать их до DDR5-8000 чуть больше. На мой взгляд, проблема кроется в количестве слоёв металлизации печатной платы модуля. DDR5-6000 я в основном встречал 8-слойные, а DDR5-7200 чаще попадались на 10 слоях. Кроме этого, не обязательно переплачивать за раскрученный бренд, можно выбрать уже проверенный бренд XPG. Компания отлично продвигается на рынке памяти, получая известность за счёт удачных моделей для всех аудиторий пользователей.

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Большой популярностью пользуется серия Lancer RGB. Я уже рассматривал несколько различных комплектов и сегодня решил проверить ещё один, но уже на новой платформе Intel. Плата у меня светлая, поэтому для неё лучше подойдут планки с белыми радиаторами.

На этот раз представлен комплект с артикулом AX5U7200C3416G-DCLARWH. Заводской разгон составляет 7200 МГц, тайминги обычные – 34-46-46-116, напряжение увеличено до 1.4 В. Ещё тут есть RGB-подсветка с возможностью синхронизации. Многих, как и меня, интересует лишь один вопрос: можно ли будет взять частоту DDR5-8000?

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал несколько различных комплектов этой фирмы, и каждый раз у меня были только положительные впечатления от использования. Самое главное – это всегда стабильная работа на заявленных режимах. Почему это важно? Не все эксперты и сходу могут разобраться в нюансах установки таймингов и напряжений. Кроме этого, я сам несколько раз сталкивался с тем, что планки, например, компании Patriot не всегда работают на XMP профиле. Самое обидное, что по гарантии их сдать практически невозможно.

С модулями XPG у меня никогда проблем не было, а ещё они обычно доступнее аналогичных моделей конкурентов. Например, я покупал комплект 2 х 32 Гбайт DDR5-5600, но не XPG, а обычный A-Data без радиаторов. Мало того, что они были самые дешёвые, так ещё и на микросхемах SKhynix A-Die и соответственно неплохо разонялись. Также у меня ещё не было ни одного случая с модулями XPG, когда я выставил бы профиль XMP и планки не стартовали или работали нестабильно. Главное – соблюдать определённые условия и всё будет отлично.

Уже давно пользуюсь одной недорогой моделью и с частотой DDR5-7200 у меня никаких проблем не было. Когда я их покупал, то цена была очень привлекательная для такой модели, но сейчас она резко выросла, и поэтому разумным выбором было бы приобретение такого комплекта XPG Lancer RGB. Плюсы очевидны – это гарантия и подсветка.

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Нас снова встречает алая коробка, изготовленная из тонкого картона, а этот цвет и глянец получаются из-за плёнки, нанесённой сверху. Вроде бы просто, а с другой стороны – красиво. Спереди нас встречает знакомый персонаж в стиле аниме. Это изображение мне все чаще встречается на последнем поколении устройств. Сразу становится понятна целевая аудитория – геймеры. К тому же модули оборудованы RGB-подсветкой, о чём свидетельствует несколько значков в левом верхнем углу. Ещё спереди мы видим небольшое изображение модуля с радиатором.

В левом нижнем углу находятся надписи XPG и Lancer. Ну и для совсем непонятливых указано, что это память DDR5. Там же мы видим небольшую наклейку с указанием объёма и частоты.

С обратной стороны информации представлено чуть больше, а ещё здесь есть окошко, в которое видно наклейку на радиаторе модуля с штрихкодами, артикулом и характеристиками. В левой части на нескольких языках пытаются объяснить, что попало к нам в руки. Русскую интерпретацию лучше не читать.

Ниже есть ещё одна наклейка с штрих-кодом, артикулом и серийным номером. Наверное, нет смысла говорить о том, что всё это совпадает с наклейкой на модуле.

Внутри находится прозрачный пластиковый блистер. Он не запаян по периметру, легко открывается, каждый модуль лежит в специальной нише. Инструкций и наклеек не предусмотрено. Всё достаточно аскетично и без пафоса.

Судя по всему, этот продукт ориентирован на массового покупателя, и в этом можно убедиться даже на сайте производителя. Для этого по центру есть QR-код.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть на упаковке спереди. Смотрятся модули знакомо, ведь линейка XPG Lancer давно пользуется популярностью. Дизайн, запоминающийся благодаря вставке сверху и треугольному вырезу. Это белая модификация, а бывает ещё с чёрными радиаторами.

У компании XPG обычно каждая линейка представлена в двух основных цветах: чёрном и белом. Также бывают модификации с подсветкой или без неё.

На этот раз она с подсветкой, поэтому пластик молочного цвета, просвечивается насквозь, а светодиоды распаяны на печатной плате в верхней части. Сами пластины радиатора унифицированы с версией, где подсветки нет. Сверху на пластике также присутствует надпись XPG.

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Даже с первого взгляда видно, что радиаторов два и они соединяются в замок сверху. Пластины изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены в белый цвет. Есть небольшие полоски в одной части каждого радиатора, но принципиально это ни на что не влияет.

Оба приклеены очень прочно и поэтому я не стал ломать планки. Судя по характеристикам, там могут быть только микросхемы SKhynix A-die. Сейчас на них появилось большое количество разных комплектов. Продаются также простые планки SKhynix, где наличие новых чипов можно определить по базовой частоте DDR5-5600.

Визуально эти модули никак не выделяются на фоне похожих XPG Lancer, больше сказать о них нечего. Видно, что радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в белый цвет. С двух сторон и сверху есть надписи, и ещё есть информационные наклейки с одной стороны.

Под радиаторами находятся микросхемы производства компании SKhynix. Это можно узнать, не снимая радиаторов.

По внешнему виду нет чего-то особенного. Сами модули основаны на десятислойной печатной плате. Микросхемы в количестве 8 штук распаяны только с одной стороны. Это значит, что уже сейчас могут быть модули объёмом 32 Гбайт.

В данном случае планки основаны на десятислойной печатной плате, но не стоит забывать про подсветку.

Тестовый стенд

Тестирование модулей оперативной памяти XPG Lancer RGB DDR5-7200 (AX5U7200C3416G-DCLARWH) 2 x 16 Гбайт проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MPG Z890 Edge TI WIFI;

Процессор: Intel Core Ultra 9 285K;

Охлаждение: PCCooler DC360 Pro ARGB Display;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, A-DATA XPG Lancer RGB;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

Испытание модулей и разгон

Установка модулей XPG Lancer RGB не вызывает проблем. Важно лишь помнить, что ключ находится почти посередине. Поэтому действовать нужно аккуратно. Ещё раз упомяну о том, что бывает два цветовых решения: модули с чёрными радиаторами и белыми. Последние будут актуальны для белых сборок, которые сейчас набирают популярность.

Изначально при старте системы память запускается на частоте DDR5-4800 с таймингами 40-40-40-76. Чтобы активировать базовый режим работы, нужно включить XMP профиль в BIOS. Вместе с этим поднимается напряжение до 1.4 В.

Обычно я не использую самые бюджетные платы для разгона памяти. Это чревато фиаско даже с банальным включением XMP профиля. Производитель гарантирует работу комплекта в определенном режиме, но следует учитывать, что это всё равно разгон, который связан с рисками. Производитель памяти гарантирует этот разгон, а вот производитель материнской платы уже ничего не обещает.

Подсветка работает отлично. Также она без проблем синхронизируется через утилиты материнской платы. Все эффекты работают плавно. Например, радуга получается отличная с не ярко выраженными переходами.

После успешной загрузки в штатном режиме можно установить XMP и посмотреть все тайминги. Для получения нормальных результатов тут нужно будет подкрутить немного tREFI, а дальше уже по обстоятельствам. Возможно, получится снизить тайминги или напряжение. Здесь всё индивидуально и нужно настраивать непосредственно на системе.

Теперь пора проверить, запустится ли память в режиме DDR5-8000?

Тайминги я установил с небольшим запасом и дальше уже просто снижал их, а tREFI сразу увеличил заранее.

Напряжение для разгона было увеличено, но я обычно стараюсь не выходить за рамки 1.45 В.

Для дальнейшего тестирования использовались три программы: Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 7.01 и 7-Zip 24.08 – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

Результаты тестов

AIDA64 7.50.7200 Cache & Memory Benchmark



Memory read, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory write, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory copy, Мбайт/с

Больше – лучше





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Memory latency, нс

Меньше – лучше





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Winrar 7.01



Кбайт/с

Больше – лучше





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7-Zip v24.08 (x64) 32 Мбайт



Упаковка, итоговый рейтинг, GIPS

Больше – лучше





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Распаковка, итоговый рейтинг, GIPS

Больше – лучше





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Общий рейтинг, GIPS

Больше – лучше





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Заключение

Комплект XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) достаточно интересен и универсален. Эта память подойдёт как для платформы Intel, так и AMD. Разумеется, гарантий успешного разгона никто дать не может, но этому может поспособствовать выбор хорошей материнской платы с 8 слоями металлизации. Да и цена на данную память демократичная по сравнению с конкурентами. Я брал модули KingBank где-то за 10 000 рублей, а сейчас такие же стоят около 15 000. В данный момент можно взять DDR5-7200 XPG Lancer RGB практически за те же деньги, но с хорошей гарантией и не рисковать.

Здесь же есть хорошая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с материнской платой. Радиаторы на планках достаточно высокие и поэтому не везде смогут влезть, но это нужно учитывать сразу. Однако если их снять, то сама печатная плата окажется меньше по высоте приблизительно на сантиметр, и это может спасти ситуацию. С другой стороны, сейчас пользователи всё чаще используют жидкостные системы охлаждения, поэтому высота радиаторов уже мало кого волнует.

В процессе использования модули сильно не нагреваются, но при обычном охлаждении лучше не повышать напряжение выше 1.45 В. Именно на таком обычно работают флагманские планками с частотами DDR5-8000+. Я уже говорил, что сами планки смотрятся симпатично даже без подсветки, но здесь она есть и отлично реализована. Благодаря большому числу светодиодов все эффекты отрабатывают плавно и переходы смотрятся очень хорошо.

В итоге мы получаем отличные модули оперативной памяти по относительно хорошей стоимости с высоким разгонным потенциалом и общими хорошими результатами быстродействия.

Андрей Понкратов aka wildchaser