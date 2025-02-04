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Вступление

Я уже рассмотрел несколько материнских плат для новой платформы Intel LGA1851. Все они были из разных линеек, но основаны на флагманском чипсете Intel Z890. Это стандартная ситуация, когда в первую очередь выходят самые топовые и функциональные продукты, демонстрируя все возможности платформы последнего поколения, а потом приходят ребята с ножницами и кусачками и начинают урезать функционал.

Также все рассмотренные платы были чёрными, а сейчас есть определённая мода на белые сборки. Боковые стенки корпусов стали прозрачными и поэтому пользователи стали большое внимание уделять внешнему виду тех компонентов, которые находятся внутри. Разумеется, это играет важную роль не для всех, а для кого-то в приоритете производительность и энергоэффективность. Например, в презентации компании Intel, большой фрагмент был уделён именно этому аспекту. Согласно этим данным процессоры стали заметно холоднее и менее прожорливыми.

Казалось бы, для этого есть все предпосылки. Вычислительный тайл (плитка), производится по современному техпроцессу 3 нм компанией TSMC, отказались от многопоточности в производительных ядрах (минус HT) и наконец подняли до небес производительность энергоэффективных. При этом сразу ограничили потребление до 250 Вт (у Core 14 Gen было 253 Вт). И действительно на всех материнских платах, которые я протестировал, в меню настроек BIOS можно было сразу установить рекомендованные настройки питания Intel. Такой же пункт был добавлен в прошлое поколение, когда разгорелся скандал с выходом из строя процессоров 13 и 14-поколения.

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Однако это всё теория. Что же касается практики, то при снятии всех лимитов мы можем наблюдать схожую с прошлым поколением Raptor Lake картину. Только она может оказаться даже хуже из-за плиточного дизайна. Кстати, а какие температурные лимиты установил производитель, если их снять только с потребления? Оказывается, это 104-105 °C, и дальше уже начинается троттлинг. Этот параметр можно регулировать, штатно в BIOS установлены такие значения. В любом случае это следует проверить, и поэтому для чистоты эксперимента возьмём белую плату, чтобы не поглощать тепло снаружи. Конечно, это шутка. Просто белых плат на новой платформе мы ещё не рассматривали, а тут как раз появилась возможность протестировать MSI MPG Z890 Edge TI WIFI.

Приставка TI, почти как на видеокартах NVIDIA. Только здесь она, скорее всего, обозначает внешнее оформление. Подразумевается титан – химический элемент, который представляет собой металл серебристого цвета. Это значит, что плата будет с серебристыми радиаторами, но в этом поколении производитель пошёл ещё дальше и даже сама печатная плата светлая.

Упаковка и комплектация

Оформление коробки отличается от других продуктов, которые я рассматривал ранее. Здесь уже фон местами светлый, а спереди фон вообще какой-то абстрактный и цветной. Есть крупный фрагмент самой материнской платы и действительно заметно, что у неё не только серебристые радиаторы, но и светлая печатная плата.

Снизу опять есть предупреждающая наклейка, чтобы дети не ели батарейки CR2032. По середине крупными серебристыми переливающимися символами обозначено наименование модели MSI MPG Z890 Edge TI WIFI. На фрагменте изображения материнской платы можно заметить несколько обновлённых логотипов серии MSI MPG. Есть группа значков от Intel в правом верхнем углу и группа специальных обозначений снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

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Здесь фон уже серый. Однако, сверху мы снова видим надпись крупными серебристыми буквами MSI MPG Z890 Edge TI WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В левой части расположено изображение платы. Справа от него находятся два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве.

Ниже расположена небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую белую коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается антенна беспроводного модуля. В самом картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в зеркальный антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Буклет с какой-то акцией от MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для подсветки;

Антенна для беспроводной сети;

Флешка с драйверами и ПО;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, специальный ключик для закручивания креплений SSD M.2 накопителей.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами полноформатная материнская плата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. В прошлом поколении были светлыми только радиаторы, а теперь сама печатная плата. Правда, тут с передней части она молочно-белая, а сзади серая, но всё равно светлая. Ещё есть зеркальные вставки на радиаторах.

Всё это кажется чем-то новым и необычным для производителя, ведь остальные платы, которые я рассматривал, были мрачноваты. Принты на поверхности также присутствуют. В основном это белые полосы на чуть менее белой основной поверхности. Также не следует сбрасывать со счетов RGB-подсветку, которая присутствует на боковом радиаторе.

Плата необычна тем, что сверху поверхность у неё белая, а с противоположной стороны – серая. Поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой.

Плата жёсткая, не гнётся и ещё относительно тяжёлая. На ней есть несколько радиаторов, а ещё она не лёгкая даже без них потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате прилично, но в основном это полоски и подписи к разъёмам, микросхемам, и коннекторам.

Это не флагманская модель в своей линейке, но по функционалу она мало чем уступает версии Carbon. Здесь мы также видим развитую систему охлаждения с подсветкой.

В первую очередь заметен пластиковый кожух слева. Если быть точным, то это пластиковая крышка на боковом радиаторе. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается с обратной стороны при помощи RGB модуля.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета на основной серой поверхности, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов подсветки тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

В этом поколении материнских плат на платформе Intel производитель сместил дополнительные коннекторы питания 8+8-pin ближе к правому верхнему углу.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. В дополнение к ним есть ещё сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Поэтому смысла в этих четырёх светодиодах уже особо нет.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Сложно сказать, почему производитель не стал использовать белые разъёмы. Возможно, всё дело в унификации с другими устройствами. C одной стороны каждого слота используются фиксаторы, а с другой – защёлки.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Есть поддержка модулей типа CUDIMM, о которых я уже рассказывал в предыдущих статьях.

Заполнять слоты планками рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 9200+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гбайтдостигается путём установки четырёх модулей по 64 Гб. Хотя сейчас большую популярность набирают комплекты по 96 Гб, состоящие из двух модулей по 48 Гб. Зачастую они основаны на не бинарных чипах SKhynix M-Die.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1+1. 10 каналов сверху и 9 каналов сбоку. Это хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1851.

На каждый из основных 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной SPS (smart power stages) сборке Monolithic Power Systems M87692. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90 А. На оставшихся трёх фазах сборки попроще. Это Monolithic Power Systems M87661 по 60 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. ШИМ-контроллер представлен микросхемой Monolithic Power Systems MP29005-A.

MSI MPG Z890 Edge TI WIFI позиционируется как геймерское решение с возможностью разгона. Подсистема питания выглядит солидно. Однако заметно, что она упрощена по сравнению с модификацией Carbon. Это коснулось не только количества фаз, но и номиналов транзисторных сборок. По итогу она вышла слабее где-то на 35%, но это не значит, что в неё нельзя устанавливать флагманские процессоры.

В BIOS есть рекомендованные настройки Intel, где есть лимит потребления на 250 Вт. Однако можно выбрать другой режим и снять эти ограничения. Здесь может скрываться один неприятный момент – охлаждение. Дело в том, что компоновка процессора – плиточная и все они нагреваются не одинаково. Разумеется, в основном «жарит» вычислительный блок, где находятся процессорные ядра. Даже несмотря на то, что он изготовлен по 3 нм техпроцессу TSMC, он от этого холоднее не стал. Уменьшилась площадь, а сама эта плитка смещена относительно центра. Вывод тут простой – охлаждать всё это будет трудно.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. На одном из них находится пластиковая крышка, где интегрирован блок RGB подсветки.

Сверху находится комбинированная панель с пластиковыми декоративными элементами и логотипом MSI Gaming. Ещё присутствует надпись MSI. Внутри находится модуль с RGB подсветкой, который подключается к материнской плате отдельным кабелем к специальному разъёму.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серебристый цвет.

Поверхность шероховатая, а оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже находятся ещё несколько радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Один из них настолько огромный, что может закрывать сразу 4 устройства. Оба радиатора оборудованы быстросъёмным механизмом с металлическим фиксатором на пружинке.

Самый верхний слот M.2 получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора. Именно туда я планировал установить тестовый накопитель MSI Spatium M570 Pro, но нормально он не встаёт. Тепловая трубка его радиатора упирается в боковой радиатор материнской платы.

Второй слот сверху также обеспечивается процессором, но на этот раз это уже PCI-4.0. Все остальные слоты M.2 уже от чипсета, и они также PCI-4.0. Два из них ещё поддерживают режим SATA. Для каждого устройства предусмотрена ещё дополнительная пластина снизу.

[22_2.jpg]

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серебристый цвет. На каждом присутствуют терморезинки для улучшения контакта и теплопроводности.

Остался ещё радиатор чипсета, который частично скрывается под огромной пластиной, охлаждающей накопители. Из-за этого форма у него получилась достаточно сложная. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серебристый цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z890. Все его достоинства мы уже изучили, и он мало чем отличается от предшественника.

В данном случае реализовано четыре порта SATA и все они выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. Первая также выведена вбок. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить контакты для сброса Clr CMOS, один разъём 3-pin ARGB LED 5B, разъём для TPM модуля и выключатель подсветки.

Левее расположены два разъёма 4-pin FAN, две колодки USB 2.0, ещё один разъём 3-pin ARGB LED 5B.

Неподалёку можно заметить коннектор дополнительного питания 8-pin PCI-e.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC1220P.

Между верхним и нижним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Killer E5000B. Он поддерживает сети Ethernet 5G.

На этой плате мы видим всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x1.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Оставшиеся слоты получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Нижний PCI-e x16 ограничен до х4 аппаратно. Верхний слот оборудован механизмом фиксации и освобождения фиксатора слота PCI-e для упрощения извлечения видеокарты. Для этого предусмотрена специальная кнопка. Она сама фиксируется в одном из двух положений, поэтому удерживать её не нужно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся пять разъёмов M.2 для установки накопителей.

Все могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а самый верхний – PCI-e x4 Gen5. А ещё два нижних поддерживают режим SATA. Существует ограничение на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма Thunderbolt 4 Type-C;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A;

Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A;

Один разъём USB 2.0;

Один сетевой разъём RJ-45 (5G);

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x.

Технические характеристики

Модель MSI MPG Z890 Edge TI WIFI Поддерживаемые процессоры Intel Core Ultra 200 под LGA 1851 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z890 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 9200+ МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen4 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z890; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

5 x M.2 портов – 1x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel Killer E5000B (5G);

1 x Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x Аудио Realtek ALC1220 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 1 + 4 x USB 2.0 (Intel Z890) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z890) USB 3.2 Gen2 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z890) Thunderbolt 4 2 x Type-C Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x Thunderbolt 4 Type-C;

4 x USB 3.2 Gen2;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x USB 2.0;

1 x RJ45;

2 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x Clr CMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Есть некоторые цветовые различия между разными линейками, но в пределах одной их нет. Поэтому здесь всё визуально сильно напоминает модификацию Carbon. Если кто-то ожидал тут обнаружить светлую тему, то её тут нет. Оболочка теперь называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику не только можно разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, без нареканий.

Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

И, конечно же, здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 9 285K;

Охлаждение: DeepCool LS720;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: MSI MPG Z890 Edge TI WIFI, версия BIOS – A.50;

Память: 2 x 24Гб DDR5-8200 G.Skill (SKhynix) CUDIMM;

Видеокарта: nVidia RTX 4070Ti Super;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2Тб;

Блок питания: XPG CYBERCORE 1300W.

Тестирование

Сборка не вызывает трудностей, но опять подвёл накопитель. Тепловая трубка его радиатора опять упирается в боковой радиатор материнской платы. Такая же проблема была на Carbon. Опять пришлось подкладывать кусок пластика потому, что перекос в разъёме был уже слишком большой. Поэтому есть смысл искать накопитель с небольшим радиатором или вообще без него.

После сборки запускаем систему с рекомендованными установками Intel и наблюдаем такую картину.

Температура колеблется в диапазоне от 80 до 88°C. Напомню, что для охлаждения используется не самая паршивая AIO с радиатором на три вентилятора. Для постоянной работы это вполне приемлемые показатели, но вот запаса уже особо нет. Можно всё это как-то оптимизировать. Например, снизить напряжение на ядрах. Частоты буста уже придётся подбирать для каждого процессора индивидуально.

Для записи видео использовался другой накопитель потому, что мне нужно было продемонстрировать работу подсветки на радиаторе M.2 и заодно прогнать Prime95, где скорость накопителя ни на то не влияет. Для всех остальных тестов я использовал MSI Spatium M570 Pro 2Тб.

Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Solar Bay:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.01:

7-Zip 23.01:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

PCMark 10:

Corona 1.3:

SPECviewperf 2020 v3:

Superposition, 720P Low:

Superposition, FHD Medium:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MPG Z890 Edge TI WIFI – это одна из первых светлых материнских плат от крупного производителя, которая представлена на рынке. В остальном мы многое видели на примере других устройств, которые рассматривались в лаборатории ранее. По функциональности плата очень близка к MSI MPG Z890 Carbon WIFI, что не удивительно.

Это полноформатная ATX плата с очень широкими возможностями. Сейчас не так много слотов расширения на современных платах, но это общий тренд на установку большого количества слотов для SSD M.2 накопителей. Здесь их также пять, причём верхний PCI-e 5.0. Все остальные слоты M.2 поддерживают PCI-e 4.0. Новинка хороша, но лучше всего здесь устроена подсистема питания. Да и система охлаждения продумана (если не считать проблему с установкой накопителя) и сама по себе плата выглядит привлекательно благодаря наличию подсветки. Радиаторы крупные и хорошо справляются с отводом тепла от транзисторных сборок, чипсета и накопителей.

Печатная плата сама по себе толстая и содержит восемь слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое, только самого разгона на новой платформе, как и на предыдущей, практически нет. Можно установить память DDR5-8000 и, может быть, даже немножко повысить частоты производительных и энергоэффективных ядер. Однако тут нужно определяться с охлаждением. Если процессор не жалко, и вы планируете его сменить через год, то можно жарить его при 104°C. Если же такая цель у вас не стоит, то разумнее всего оперировать в коридоре 80-90°C, а это фактически штатный режим при использовании трёхсекционной СЖО и частоты нужно будет увеличивать, не меняя или даже снижая напряжение, что сомнительно.

В боковой радиатор также встроен блок RGB-светодиодов, а вот в радиаторе верхнего слота M.2 его уже нет, как на Carbon. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Однако тут это лишнее потому, что есть полноценный индикатор POST-кодов. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения (Wi-Fi 7 и Ethernet 5G).

В итоге перед нами функциональная, современная и универсальная системная плата, которая заинтересует как моддеров, так и игроков.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MPG Z890 Edge TI WIFI получает награду: