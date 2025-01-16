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Вступление

Платформа Intel LGA 1851 ещё не обрела большой популярности и причин у этого много. Начнём с того, что она появилась относительно недавно и ассортимент продукции ещё не очень большой. Пока представлен не весь модельный ряд процессоров и только один флагманский чипсет, на котором производители материнских плат выпустили несколько моделей. Цены пока остаются высокими, и это не прибавляет привлекательности новой платформе. На это можно было бы махнуть рукой, если бы производительность заметно выросла по сравнению с прошлым поколением. Но говорить об этом не приходится. В компании Intel пытаются исправить ситуацию выпуском заплаток, но кардинально ситуацию они не изменили.

Ещё в Intel сделали ставку на более быструю память, но она сейчас достаточно дорогая, а производительность улучшает не сильно. Дальше нужно понимать, на какую аудиторию рассчитана данная платформа. На геймеров? Очень сомнительно, ведь зачастую она не дотягивает до уровня AMD Ryzen 7 7800X3D. На профессионалов? Тогда зачем убрали Hyper Treading? На мой взгляд, должно было получиться что-то универсальное, но пока пользователи поглядывают в сторону AMD, которая планирует выпустить ещё один интересный процессор – AMD Ryzen 9 9950X3D, который должен хорошо подойти для игр и развлечений.

Тем не менее, производители материнских плат представили модели из разных линеек на новом чипсете Intel Z890. Я пока рассмотрел самые доступные варианты, а на десерт оставил одну флагманскую плату, чтобы оценить максимальные возможности расширения новой платформы. Мы уже видели, что сам чипсет ничего принципиально нового нам не принёс. Кстати, у AMD похожая картина. Новый флагман AMD X870E тоже не может похвастать чем-то новеньким. Могли бы ради приличия хотя бы полностью перейти на PCI-e 4.0, как это сделали в Intel. USB 4? Так это тоже в процессоре, как и Thunderbolt в Intel.

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Интересно, сработает ли защита портов в непредвиденном случае (USB Killer), выйдет из строя интегрированный контроллер или процессор сгорит? Производители, как обычно, молчат, а энтузиасты пока эту тему не раскрыли. Мы же сегодня рассмотрим ещё одну материнскую плату на чипсете Intel Z890, которая называется MSI MEG Z890 ACE.

В этой линейке есть ещё Unify-X, которая заточена под разгон памяти, и самая крутая и «жирная» – Godlike. ACE находится где-то между ними. Посмотрим, что производитель предлагает нам в верхнем ценовом сегменте.

Упаковка и комплектация

Коробка средняя по размерам, но тяжёлая, поэтому она оборудована чёрной пластиковой ручкой для удобства транспортировки. Фон преимущественно чёрный, поверхность матовая. Полиграфия цветная, поэтому есть несколько изображений спереди и сзади.

Плата относится к верхнему ценовому сегменту и поэтому производитель в этой модели использует позолоченные декоративные элементы в оформлении. На упаковке всё это кажется просто жёлтым и может отсылать нас к устройствам серии MPower.

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Спереди можно заметить крупное изображение материнской платы, которое занимает правую половину упаковки. Треугольник на радиаторе обозначает новый логотип серии MEG (MSI Enthusiast Gaming). Классический логотип MSI Gaming присутствует в левом верхнем углу. Посередине, с равнением по левому краю, крупными белыми символами обозначено наименование модели MEG Z890 ACE. Есть группа значков от Intel в правом верхнем углу и группа специальных обозначений снизу. Ещё в этом поколении продуктов в левом нижнем углу есть предупреждающая наклейка о батарейке CR2032.

Посмотрим на противоположную сторону.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z890 Carbon WIFI. Справа находятся значки Intel и HDMI. В левой части расположено крупное изображение платы, а справа от него – вставки с изображениями. У каждого из них есть заголовок. Здесь представлены ключевые особенности этой материнской платы. Ниже расположена небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим чёрный картонный лоток, где в зеркальном антистатическом пакете лежит сама материнская плата.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне ещё одну чёрную картонную коробку, в которой разместился оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Буклет с какой-то акцией от MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Вот такие аксессуары входят в комплект.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей EZ M.2 Clip II;

Кабель для подсветки;

Разветвитель для подсветки;

Антенна для беспроводной сети;

Флешка с драйверами и ПО;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

Два термистора;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

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Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате. Комплект очень солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, специальный ключик для закручивания креплений EZ M.2 Clip II для накопителей.

Уже не в первый раз встречаю на новых платах MSI специальный кабель для разъёма EZConn. Он распаян непосредственно на плате. Разъём этот проприетарный и у других производителей он мне не встречался. Смысл его заключается в том, что через один кабель можно подключить кулер с подсветкой и экраном. Подключаем комплектный кабель к этому разъёму и у нас сразу три коннектора: 4-pin FAN, 3-pin ARGB и USB 2.0.

Очень удобная штука потому, что не так давно приобрёл себе AIO систему, где на экран выводится температура процессора. Такой разъём с кабелем как раз позволяет её подключить, а все лишние провода останутся за боковой стенкой.

Дизайн и особенности платы

Оказалось, что коробка тяжёлая не из-за огромного комплекта поставки, а потому, что сама плата достаточно тяжёлая. При этом по габаритам она укладывается в формат ATX. Размеры не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм.

Внешне плата немного отличается от прошлых поколений этой серии, но сходство сохранено. Например, эмблема MSI Gaming присутствует на боковом радиаторе, который находится над разъёмами задней панели.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая сама по себе, а здесь она дополнительно ещё усилена металлической пластиной с обратной стороны. Также почти вся передняя сторона закрыта радиаторами и различными дополнительными элементами.

Например, к ним относится металлическая панель, расположенная по левому краю. Она служит не только для крепления задней пластины к плате, но и для фиксации крупного радиатора, предназначенного для SSD M.2 накопителей.

Как уже упоминалось, с обратной стороны размещена металлическая пластина, которая крепится несколькими винтами к другим элементам, расположенным спереди. Она окрашена в чёрный цвет.

Если снять её, можно заметить, что она также участвует в теплообмене через пару толстых термопрокладок. Может показаться, что это ерунда, но на самом деле печатная плата состоит из восьми слоёв меди и хорошо проводит и рассеивает тепло сама по себе. Логично, что с обратной стороны в области размещения самых термонагруженных элементов можно организовать передачу тепла на пластину, чтобы оно рассеивалось по её поверхности.

Пластина закрывает не всю поверхность сзади, есть небольшие открытые зоны. Например, это касается поверхности с обратной стороны сокета. Это может быть необходимо для установки бэкплейта крепления системы охлаждения.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но, как ни странно, присутствуют знакомые маркеры белого цвета, которые указывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать, хотя вроде бы тут есть ещё металлическая пластина. Светодиодов подсветки нет, только куча керамических конденсаторов и микросхемы мультиплексоры шины PCI-e.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Это ещё не всё. Тут можно заметить один разъём 8-pin PCI-e внизу и один 6-pin PCI-e рядом с основным 24-pin коннектором питания ATX.

Такое сочетание разъёмов встречается на самых производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель хорошенько позаботился о питании. Рядом с основным коннектором питания ATX размещена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. В дополнение к ним есть ещё сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Поэтому смысла в других индикаторах уже особо нет.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Разумеется, есть поддержка модулей типа CUDIMM.

Заполнять слоты планками рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 9200+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт. Хотя сейчас большую популярность набирают комплекты по 96 Гбайт, состоящие из двух модулей по 48 Гбайт. Зачастую они основаны на небинарных чипах SKhynix M-Die. Причём тут CUDIMM? Дело в том, что в этой памяти тоже сейчас очень часто встречаются такие чипы. Например, в комплектах на 48 (2 х 24).

Питание процессора выполнено по схеме 24+2+1+1. Немного не дотягивает до 30 фаз. Зачем, ведь Intel нас уверяет, что процессоры стали заметно холоднее и потребляют меньше. Для разгона? Его практически нет по понятным причинам. Плитка с вычислительными ядрами достаточно компактная и расположена не по центру. Следовательно, эпицентр нагрева на теплораспределительной крышке немного смещён относительно центра. В итоге у нас площадь чипа значительно уменьшилась, ведь кристалл перестал быть монолитным, а самая горячая плитка занимает маленькую площадь. Пусть даже мощность осталась та же – 250 Вт. Однако площадь снизилась и поэтому происходит сильный локальный нагрев.

На практике я столкнулся с тем, что даже в стоке, на достаточно производительной системе жидкостного охлаждения у меня температура в нагрузке достигала 85-87°C. Поэтому тут только вариант искать камень, который будет работать при меньшем напряжении на более высокой частоте.

На каждый из основных 24 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной SPS (smart power stages) сборке Renesas RAA2209004. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 110 А. На оставшихся трёх фазах сборки попроще. Это RAA220075 по 75 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. ШИМ-контроллера два. Основной – Renesas RAA229131, отдельный на оставшиеся четыре фазы – Renesas RAA229134.

MSI MEG Z890 ACE позиционируется как геймерское решение с возможностью разгона. Подсистема питания выглядит солидно. Возможно, так и должно быть, ведь процессоры при интенсивной нагрузке потребляют немало. В BIOS есть рекомендованные настройки Intel с лимитом потребления на 250 Вт, можно выбрать другой режим и снять эти ограничения, после чего потребление может вырасти свыше 300 Вт и всё упрётся в вычислительную плитку, а точнее в её охлаждение. Банально после 100°C начнётся троттлинг и всё.

Чтобы продлить жизнь процессору, придётся возвращаться к лимитам. Если бы была хоть какая-то гарантия, что в режиме 100°C процессор проживёт более 5 лет, то можно было бы закрыть на это глаза. Однако тут конструкция ещё и многослойная, ведь плитки расположены на так называемом «base tile». Думаю, даже в Intel не знают, сколько проживут их изделия при постоянных перепадах температур от 20 до 100°C.

Тепло от транзисторов отводят два крупных и один небольшой радиаторы с развитым оребрением. Они соединяются вместе в одну систему при помощи тепловой трубки. На одном из них находится пластиковая крышка, где интегрирован блок RGB подсветки.

Сверху размещена комбинированная панель. Часть её стилизована под металлическую, а на чёрной глянцевой есть логотип MSI Gaming. Ещё присутствует надпись MSI Enthusiast Gaming. Внутри спрятан модуль с RGB-подсветкой, который подключается к материнской плате отдельным кабелем к специальному разъёму.

Каждый из радиаторов крепится двумя винтами с обратной стороны, кроме самого большого бокового. Он крепится тремя винтами потому, что ещё есть место контакта с чипом 10G Ethernet контроллера. Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая, оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже расположен ещё один небольшой и один огромный радиатор, который больше похож на толстую крупную пластину. Первый предназначен для охлаждения верхнего SSD M.2 PCI-e 5.0 накопителя, который получает линии от процессора. Огромному радиатору приходится непросто, поскольку ему нужно отводить тепло сразу от четырёх накопителей SSD M.2. Понятно, что пользователь может поставить не все сразу, но конструкция подразумевает такую возможность.

Верхний радиатор, кроме этого, оборудован RGB-подсветкой. Точнее там подсвечивается надпись ACE.

Оба радиатора SSD-накопителей оборудованы быстросъёмным механизмом с металлическим замком на пружинке. Это положительно сказывается на удобстве использования.

Радиаторы для SSD-накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На крупном ещё есть несколько декоративных пластин сверху. Одна под металл, другая золотая и, наконец, самая крупная с золотым логотипом MEG в виде треугольника. На каждом присутствуют терморезинки для улучшения контакта и теплопроводности.

Остался радиатор чипсета, который частично скрывается под огромной пластиной, охлаждающей накопители. Из-за этого форма у него получилась достаточно сложная. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко. Также не стоит забывать про металлическую панель слева, но она с охлаждением никак не связана, только как вспомогательный крепёж.

В качестве термоинтерфейса на радиаторе чипсета используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z890. Все его достоинства мы уже изучили, и он мало чем отличается от предшественника.

В данном случае реализовано четыре порта SATA и все они выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и две USB 3.2 Gen1. Они также выведены вбок. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить выключатель подсветки, один разъём 3-pin ARGB LED 5B, переключатель микросхем BIOS, кнопки Power и Reset, разъём для TPM модуля, контакты для сброса Clr CMOS и множество других разъёмов.

Левее расположены три коннектора 4-pin FAN для вентиляторов, один 4-pin FAN для вентилятора или помпы и один 3-pin FAN для помпы, две колодки USB 2.0.

Далее можно заметить три маленьких разъёма для термисторов, один разъём 3-pin ARGB LED 5B, один разъём 4-pin RGB LED 12B, коннектор дополнительного питания 8-pin PCI-e.

В левом нижнем углу предусмотрено отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4082.

Правее от двух нижних слотов PCI-e x16 размещен чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. За разъёмами задней панели скрыта микросхема 10G Ethernet контроллера Marvell AQC113CS. Для его охлаждения на боковом радиаторе предусмотрена специальная площадка с терморезинкой.

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Этот тренд продолжается уже давно. Постепенно произошёл их обмен на слоты под накопители M.2.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Верхний и средний получают свои линии от процессора и могут делить их по формуле x8 + x8 или x8 + x4 + x4. Последний режим нужен для того, чтобы можно было установить ещё один накопитель SSD M.2 PCI-e 5.0 в четвёртый слот. Оставшийся слот PCI-e x16 получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Он ограничен до х4 аппаратно.

Верхний слот оборудован механизмом фиксации и освобождения фиксатора слота PCI-e для упрощения извлечения видеокарты. Для этого предусмотрена специальная кнопка. Она сама фиксируется в одном из двух положений, поэтому удерживать её не нужно. Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 расположены пять разъёмов M.2 для установки накопителей.

С верхним всё понятно, он может работать в режиме PCI-e x4 Gen5 и получает линии от процессора. Второй сверху также обеспечивается процессором, но это уже PCI-e x4 Gen5. Четвёртый – самый непонятный. Он может брать 4 линии PCI-e 5.0 от второго слота PCI-e x16. Тогда будет работать формула x8 + x4 + x4. Или же он может брать 4 линии, но уже PCI-e 4.0 от чипсета. Третий и пятый обеспечиваются чипсетом и могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а последний ещё в SATA. Существует ограничение на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Ещё на платах нового поколения используется необычный упрощённый механизм фиксации накопителей, который называется EZ M.2 Clip II.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма Thunderbolt 4 Type-C;

Одиннадцать разъёмов USB 3.2 Gen2 Type-A;

Два разъёма USB 3.2 Gen2 Type-C;

Один сетевой разъём RJ-45 (10G);

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка Сlr CMOS.

Одна многофункциональная кнопка Smart.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x.

Технические характеристики

Модель MSI MEG Z890 ACE Поддерживаемые процессоры Intel Core Ultra 200 под LGA 1851 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z890 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 9200+ МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5 (x16, x8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen5 (x8); < br> 1 - PCI-e x16 Gen4 (x4) Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z890; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Marvell AQC113CS (10G);

1 x Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z890) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (Genesys GL3523) USB 3.2 Gen2 7 + 1 USB 3.2 Gen2 (Intel Z890);

6 x USB 3.2 Gen2 (Realtek RTS5420) Thunderbolt 4 2 x Type-C Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V, 8-pin PCI-e Разъемы и кнопки задней панели 2 x Thunderbolt 4 Type-C;

11 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45 (10G);

2 x 3,5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x Clr CMOS;

1 x Smart Button Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, на которой можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает без замечаний.

Тут добавили пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко.

Хороший инструментарий для разгона находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и будет знакома всем пользователям плат MSI.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Данная функция действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Сама плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 9 285K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MEG Z890 ACE, версия BIOS – A.30 (микрокод 0x113);

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8200 G.Skill (SKhynix) CUDIMM;

Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro FROZR 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

На этот раз сборка не вызывает никаких сложностей и даже накопитель встал без проблем. Единственный момент – плата очень тяжёлая и с задней пластиной не очень удобно устанавливать бэкплейт крепления системы охлаждения. В остальном всё отлично, и даже отвертка для замыкания контактов не нужна, ведь кнопки есть на самой плате. Их теперь ставят только на самых дорогих устройствах.

Для записи видео использовался другой накопитель, поскольку мне нужно было продемонстрировать работу подсветки на радиаторе M.2 и заодно прогнать Prime95, где скорость накопителя ни на что не влияет. Для всех остальных тестов использовался MSI Spatium M570 Pro 2Тб. Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Solar Bay:

3DMark CPU Profile;

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.01:

7-Zip 23.01:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

Geekbench AI (ONNX):

Geekbench AI (OpenVINO):

Corona 1.3:

SPECviewperf 2020 v3:

Superposition, FHD Medium:

Под конец я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Температурные показатели в нагрузке не критичные, но флагманский процессор на новой платформе нельзя назвать холодным. Даже с лимитами потребление в нагрузке достаточно высокое. Это может касаться не только Prime95, но и других рабочих задач, например, рендера сцен.

Большое число фаз и крупные радиаторы позволяют равномерно распределять нагрузку и более эффективно осуществлять теплообмен. Также здесь часть тепла передаётся на заднюю пластину через термопрокладки. Всё это в совокупности обеспечивает умеренный нагрев околосокетного пространства.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MEG Z890 ACE – это одна из наиболее функциональных плат для новой платформы Intel LGA 1851. В ней предусмотрено практически всё, что может пожелать пользователь, но придраться все же можно. Например, есть один 10G Ethernet контроллер, а на прошлом поколении их было два по 2.5G. Из положения можно выйти и докупить USB-Ethernet адаптер. Благо портов USB тут просто море. Задняя панель сильно напоминает MSI MPG Z890 Carbon. Это объясняется тем, что тут используется точно такая же дочерняя плата, которая идёт вторым ярусом в области разъёмов задней панели. Скорее всего, это связано с унификацией. Ещё на этой плате наконец-то можно без проблем установить накопитель MSI Spatium M570 Pro. Только надпись получается перевёрнутой, но это мелочи.

Также на плате установлен беспроводной модуль стандарта Wi-Fi 7. Отлично реализована подсветка, а для полного счастья не хватает только RGB-модуля в нижнем радиаторе. Самих радиаторов тут много и сзади есть металлическая пластина, которая также участвует в теплоотводе через термопрокладки. Подсистема питания процессора одна из самых мощных на сегодняшний день для новой платформы. Места для фаз питания у сокета не хватило, пришлось часть разместить ниже его. Поэтому радиатор охлаждения транзисторных сборок получился огромный и тяжёлый. Тут не обошлось без тепловой трубки. В целом плата получилась очень тяжёлая из-за своего обвеса. Кроме того, здесь 8 слоёв металлизации и поэтому она претендует на лидерство в разгоне.

При этом плата MSI MEG Z890 ACE укладывается в ATX формат и поэтому не придётся искать EATX корпус под неё. Так же, как и на других, рассмотренных ранее платах, используется новый упрощённый механизм крепления SSD M.2 накопителей. Это специальная металлическая защёлка, которая называется EZ M.2 Clip II. Механизм удобный, но если брать всё тот же многострадальный MSI Spatium M570 Pro, то он тяжёлый и его лучше фиксировать винтом. Для извлечения видеокарты есть свой отдельный механизм, который позволяет упростить эту задачу.

Также здесь был добавлен коннектор EZ Conn, к которому можно через специальный адаптер (в комплекте) подключить AIO систему или группу вентиляторов. Там есть даже USB специально на тот случай, если нужно будет выводить информацию мониторинга на какой-либо экран. Для упрощения разгона есть индикатор POST-кодов, кнопки Power и Reset на плате и две микросхемы BIOS с переключателем.

В целом плата получилась очень функциональная и продвинутая, соответственно цена на неё будет достаточно высокая. Ну а выбор, как всегда, за пользователями.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MEG Z890 ACE получает награду: