Оглавление

Вступление

После анонса новой платформы Intel LGA 1851 начали появляться материнские платы для нее. Разумеется, сначала был представлен флагманский чипсет и несколько процессоров с буквой К, которые предназначены для разгона. С ним последнее время дела обстоят туго и скоро все забудут, как разгонять процессоры.

Остаётся пока разгон памяти, но, похоже, что тут тоже намечаются какие-то сдвиги с появлением памяти CUDIMM (Clock-equipped Unbuffered Dual In-line Memory Module). С обычными модулями мы уже давно упёрлись в DDR5-8000, но для новой платформы Intel это оказалось маловато и теперь уже сами производители решили взяться за разгон. Добавили ещё одну микросхему на каждый модуль, которая называется CKD (Client Clock Driver).

реклама





Как видно, основным отличием CUDIMM является наличие микросхемы тактового генератора, известного как CKD. Этот компонент призван решить одну из основных проблем работы памяти на высоких частотах – искажение сигнала. Сами модули памяти основаны на стандартном формате DDR5 DIMM 288-pin. Это обеспечивает обратную совместимость с существующими системами. Чип CKD выполняет функцию транслятора. Он принимает сигнал от процессорного контроллера памяти, обрабатывает его и генерирует собственный новый, но более чистый сигнал, который уже далее идёт непосредственно к чипам памяти. CKD представляет собой компактную микросхему с 35-контактами. Часть из них используется для питания и земли, а остальные для обработки и трансляции сигнала.

На первый взгляд, преимущества очевидны, но вместе с тем внедрение этой технологии приводит к конечному увеличению стоимости, возможной несовместимости с устройствами прошлых поколений и сложности производства на начальном этапе. Именно поэтому сейчас такой памяти мало и стоит она ощутимо дороже. Успеет ли прижиться эта технология до внедрения DDR6 – покажет только время, но какой-то смысл в этом определённо есть.

Производители материнских плат на новой платформе снова в первую очередь ориентируются на геймеров потому, что считают их самыми обеспеченными. Я уже рассмотрел пару моделей для новой платформы и это были если не бюджетные, то относительно недорогие модели. Теперь же пора изучить вместе с вами что-то подороже, например, из средней линейки компании MSI, а именно MPG (MSI Performance Gaming). Это модель MSI MPG Z890 Carbon WIFI. Можно сказать, что эта модель на ступеньку выше, чем Tomahawk.

При этом она также относится скорее к среднему уровню, предлагая пользователю отличный внешний вид и хорошую функциональность. Нам обещают много фаз питания, классное охлаждение и увеличенную стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как устройство проявляет себя в работе.

Упаковка и комплектация

Внешнее оформление очень пёстрое яркое и жизнерадостное. Оно отображает чувства счастливого покупателя или даже покупательницы. Фон тёмный, но есть ещё розовые вставки. Не уверен, что это сделано в угоду женской аудитории, скорее это стилистика под киберпанк. Глядя на упаковку, кажется, что материнская плата уже находится в игре, а ты ещё нет.

реклама





Никаких картинок, графиков, слоганов, а только какая-то предупреждающая наклейка спереди. Посередине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG Z890 Gaming Carbon WIFI. Разумеется, здесь мы можем увидеть обновлённый логотип серии MPG. Есть группа значков от Intel в правом верхнем углу и группа специальных обозначений снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z890 Carbon WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В левой части расположено крупное изображение платы. Справа от него находятся два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже расположена небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую белую коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается антенна беспроводного модуля. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Буклет с какой-то акцией от MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для подсветки;

Антенна для беспроводной сети;

Флешка с драйверами и ПО;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

реклама









Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект очень солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, специальный ключик для закручивания креплений SSD M.2 накопителей.

Дизайн и особенности платы

Перед нами полноформатная материнская плата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это заметно по характерному покрытию плёнкой под карбон на кожухе слева и на нижнем радиаторе справа. Плата выглядит строго и спокойно, а основная игра цветов возложена на RGB подсветку.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате прилично, но в основном это подписи к разъёмам, микросхемам и коннекторам.

Это флагманская модель в своей линейке, но не стоит забывать про серию MEG, которая является топовой. Здесь мы видим развитую систему охлаждения и несколько элементов с подсветкой.

В первую очередь заметен пластиковый кожух слева. Если быть точным, то это пластиковая крышка на боковом радиаторе. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается с обратной стороны при помощи RGB модуля.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов подсветки тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается на самых производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель хорошенько позаботился о питании.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. В дополнение к ним есть ещё сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Поэтому смысла в других индикаторах уже особо нет.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Есть поддержка модулей типа CUDIMM, о которых я говорил в самом начале.

Заполнять слоты планками рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 9200+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гб.

Хотя сейчас большую популярность набирают комплекты по 96 Гб, состоящие из двух модулей по 48 Гб. Зачастую они основаны на не бинарных чипах SKhynix M-Die. Причём тут CUDIMM? Дело в том, что в этой памяти тоже сейчас очень часто встречаются такие чипы. Правда, они в основном в комплектах на 48 ГБ (2 х 24 Гб).

Питание процессора выполнено по схеме 20+1+1+1. Вот это уже немного настораживает. Дело в том, что новые процессоры считаются менее прожорливыми и могут как-то ужиматься до 250 Вт потребления. Поэтому на двух других платах (Gaming Plus и Tomahawk) я видел, что число фаз и их номинал по силе тока не изменился. А вот здесь уже увеличилось не только количество фаз, но и номинал. Может в MSI знают то, чего не знаем мы? Например, следующее поколение Ultra 300 потребует по 500 Вт?

На счёт 500 Вт не скажу и скорее всего с активным охлаждением вполне, но 400 Вт эта подсистема питания вполне потянет. 11 каналов сверху и 12 каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1851. Пока лучше ещё не видел, но все помнят, что ещё бывает серия MEG. Чем чёрт не шутит и там будет 30 фаз.

На каждый из основных 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной SPS (smart power stages) сборке Renesas RAA2209004. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 110А. На оставшихся трёх фазах сборки попроще. Это RAA220075 по 75А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. ШИМ-контроллера два. Основной - Renesas RAA229131 и отдельный на оставшиеся три фазы Renesas RAA229134.

MSI MPG Z690 Gaming Carbon WIFI позиционируется как геймерское решение с возможностью разгона. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах самого высокого уровня. Возможно, так и должно быть, ведь процессоры при интенсивной нагрузке потребляют не мало. Да, в BIOS есть рекомендованные настройки Intel, где есть лимит потребления на 250 Вт. Однако можно выбрать другой режим и снять эти ограничения.

Тут кроется один неприятный момент – охлаждение. Дело в том, что компоновка у нас тут плиточная и все эти плитки греются неравномерно. Разумеется, в основном нагревается вычислительный блок, где находятся процессорные ядра. Даже несмотря на то, что он изготовлен по 3 нм техпроцессу TSMC, он от этого холоднее не стал. Уменьшилась площадь, а сама эта плитка смещена относительно центра. Вывод тут простой – охлаждать всё это будет трудно.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. На одном из них находится пластиковая крышка, где интегрирован блок RGB подсветки.

Сверху находится комбинированная панель, стилизованная под глянцевый карбон с узором в виде логотипа MSI Gaming. Ещё присутствует надпись MSI. Внутри находится модуль с RGB подсветкой, который подключается к материнской плате отдельным кабелем к специальному разъёму.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая, а оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Один из них настолько огромный, что может закрывать сразу 4 устройства. Верхний радиатор, кроме этого, оборудован RGB подсветкой. Точнее там подсвечивается надпись CARBON. Самый верхний слот M.2 получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора. Именно туда я планировал установить тестовый накопитель MSI Spatium M570 Pro, но нормально он не встаёт. Тепловая трубка его радиатора упирается в боковой радиатор материнской платы.

Второй слот сверху также обеспечивается процессором, но на этот раз это уже PCI-4.0. Все остальные слоты M.2 уже от чипсета, и они также PCI-4.0. Два из них ещё поддерживают режим SATA. Для каждого устройства предусмотрена ещё дополнительная пластина снизу.

Оба радиатора SSD накопителей оборудованы быстросъёмным механизмом с металлическим замком на пружинке. Всё это положительно сказывается на удобстве использования.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствуют терморезинки для улучшения контакта и теплопроводности.

Остался ещё радиатор чипсета, который частично скрывается под огромной пластиной, охлаждающей накопители. Из-за этого форма у него получилась достаточно сложная. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z890. Все его достоинства мы уже изучили, и он мало чем отличается от предшественника.

В данном случае реализовано четыре порта SATA и все они выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и две USB 3.2 Gen1. Все они также выведены вбок. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить сразу три коннектора 4-pin FAN для вентиляторов и один 3-pin FAN для помпы. Там же находятся контакты сброса настроек ClrCMOS, разъём для TPM модуля и один разъём 3-pin ARGB LED 5B.

Левее расположены две колодки USB 2.0, ещё один разъём 3-pin ARGB LED 5B и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

Неподалёку можно заметить коннектор дополнительного питания 8-pin PCI-e.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC1220.

Правее от двух нижних слотов PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Killer E5000B. Но это не единственный Ethernet контроллер. Есть ещё один, но попроще – Intel I226-V. Он поддерживает сети 2.5G.

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Этот тренд продолжается уже давно. Справедливости ради их просто разменяли на слоты M.2. Логичнее было бы уже сейчас при таком количестве слотов M.2 переводить их в другую плоскость и делать специальные дополнительные платы. Тогда можно было бы угодить тем, кому нужно больше слотов расширения и тем, кому нужно 5 накопителей M.2 сразу. Мне почему-то кажется, что последних будет чуть меньше.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Он ограничен до х4 аппаратно.

Верхний слот оборудован механизмом фиксации и освобождения фиксатора слота PCI-e для упрощения извлечения видеокарты. Для этого предусмотрена специальная кнопка. Она сама фиксируется в одном из двух положений, поэтому удерживать её не нужно. Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся пять разъёмов M.2 для установки накопителей.

Все могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а самый верхний - PCI-e x4 Gen5. А ещё два нижних поддерживают режим SATA. Существует ограничение на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма Thunderbolt 4 Type-C;

Десять разъёмов USB 3.2 Gen2 Type-A;

Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;

Один сетевой разъём RJ-45 (2.5G);

Один сетевой разъём RJ-45 (5G);

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка Сlr CMOS.

Одна многофункциональная кнопка Smart.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x.

Технические характеристики

Модель MSI MPG Z890 Carbon WIFI Поддерживаемые процессоры Intel Core Ultra 200 под LGA 1851 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z890 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 9200+ МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen4 (x4) Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z890; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel Killer E5000B (5G);

1 x Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x Аудио Realtek ALC1220 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z890) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z890) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z890) Thunderbolt 4 2 x Type-C Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x Thunderbolt 4 Type-C;

4 x USB 3.2 Gen2;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

2 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x Clr CMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и работает отлично.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику не только можно разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все стальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет.

Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 9 285K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MPG Z890 Carbon WIFI, версия BIOS – A.30;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8200 G.Skill (SKhynix) CUDIMM;

Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti Super;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Сборка не вызывает трудностей, но опять подвёл накопитель. Это уже третья плата по счёту, где я не могу установить его нормально, и тепловая трубка упирается в боковой радиатор.

Кстати, как ни странно, лучше всего пока дела обстоят у платы Gaming Plus. Заметно хуже у Tomahawk и Carbon. Здесь вообще пришлось подкладывать кусок пластика, поскольку перекос в разъёме был слишком большой. Поэтому есть смысл искать накопитель с небольшим радиатором или вообще без него.

Для записи видео использовался другой накопитель, ведь мне нужно было продемонстрировать работу подсветки на радиаторе M.2 и заодно прогнать Prime95, где скорость накопителя ни на то не влияет. Для всех остальных тестов я использовал MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт.

Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Solar Bay:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.01:

7-Zip 23.01:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

Geekbench AI (ONNX):

Geekbench AI (OpenVINO):

PCMark 10:

Corona 1.3:

SPECviewperf 2020 v3:

Superposition, 4K:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Никакого криминала в температурах не выявилось.

Секрет тут очень простой – большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MPG Z890 Carbon WIFI – интересная материнская плата, которая должна быть флагманом в своей линейке. Есть ещё Edge, но она немного проще. Исключение – это MSI MPG Z890I Edge Ti WIFI, но это уже компактный формат ITX. В данном же случае у нас полноформатная ATX плата с очень широкими функциональными возможностями.

Сейчас не так много слотов расширения на современных платах, но это общий тренд на установку большого количества слотов для SSD M.2 накопителей. Здесь их целых пять, причём верхний PCI-e 5.0. Можно похвалить производителя, только у меня произошла личная трагедия. Накопитель Spatium M570 Pro Frozr не удалось установить нормально, поскольку тепловая трубка его радиатора упиралась в боковой радиатор материнской платы. Как инженеры могли просчитаться, мне не догнать. Все остальные слоты поддерживают PCI-e 4.0.

Функциональность новой материнской платы MSI хороша, но лучше всего здесь устроена подсистема питания. Также очень продумана система охлаждения и сама по себе плата выглядит привлекательно благодаря наличию подсветки. Радиаторы очень крупные и хорошо справляются с охлаждением подсистемы питания, чипсета и накопителей.

Печатная плата сама по себе толстая и содержит восемь слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое, только самого разгона на новой платформе, как и на предыдущей, практически нет. Подсветка реализована очень неплохо. В боковой радиатор встроен блок RGB-светодиодов, а ещё один находится в радиаторе верхнего слота M.2. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой и сообщают о неполадках компонентов при запуске. Разгон памяти осуществляется достаточно уверенно. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения (Wi-Fi 7 и Ethernet 5G).

Такая функциональная, современная и универсальная модель подойдёт не только для геймеров. Приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Значимых недостатков, связанных с работой новинки (проблемы совместимости не в счёт), я так и не нашёл, поэтому MSI MPG Z890 Carbon WIFI отличный вариант для сборки новой системы, если цена будет адекватная.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MPG Z890 Carbon WIFI получает награду: