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Вступление

В 2024 году компания Intel представила новую платформу LGA1851, которая в некоторых моментах стала революционной для производителя. Впервые было решено отказаться от монолитного кристалла и перейти на плитки (тайлы), впервые россыпь этих кристаллов выпускает не сама Intel на своих фабриках, а один из крупнейших производителей – TSMC. Результат получился неплохой, но какого-то скачка в плане производительности мы не увидели. Кроме этого, было принято странное решение – отказ от технологии Hyper Threading. Сама платформа тоже не принесла чего-то нового и необычного. Модернизация интерфейсов – это, по сути, уже эволюция и необходимость потому, что AMD уже внедрила поддержку USB 4 и накопителей SSD M.2 PCI-e 5.0. Поэтому выпуск Alder Lake можно было считать прорывным, а вот про Arrow Lake такого уже не скажешь.

Также Intel зачем-то сделала акцент на работу с высокочастотной памятью, для чего пришлось добавить собственный тактовый генератор на модули. Такая память получилась дороже, а вот плюсы от её использования не так очевидны. Если бы наблюдался заметный прирост производительности, то это можно было понять. В противном случае совсем непонятно за что переплачивать? Пользователь при таком подходе предпочтёт платформу AMD потому, что она может оказаться не только дешевле, но и производительнее, например, в играх. Для профессиональных задач существуют HEDT платформы и у Intel тут пока всё грустно, если не принимать во внимание выгоны старых Xeon, которые до сих пор пользуются высокой популярностью.

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Тем временем AMD сняла с производства популярный процессор Ryzen 7 7800X3D, планируя заменить его обновлённой моделью Ryzen 7 9800X3D. Если свой 7800X3D я покупал 10 января 2024 года за 32632 рубля, то сегодня 9800X3D за 70000 рублей ещё надо поискать. При этом MSRP (manufacturer's suggested retail price aka рекомендованная производителем розничная цена) процессора Intel Core Ultra 9 285K составляет $589, а у AMD Ryzen 7 9800X3D - $479, но в России процессоры продаются практически по одной цене даже на маркетплейсе. Причём я специально искал магазин, где продаются оба.

Конечно, если собирать полностью систему, то AMD получится подешевле. Память можно купить попроще и материнскую плату подешевле. Однако, всё равно «народной» такую сборку назвать не получится.

Для Intel дешёвых плат сейчас нет вообще, и одной из самых недорогих является MSI Z890 Gaming Plus WIFI. Кстати, я рассматривал не так давно плату MSI Z790 Gaming Plus WIFI, и она оказалась очень даже неплохой. В ней нет ничего лишнего, функционал чипсета реализован в полном объёме и флагманский процессор на неё при желании можно установить.

Посмотрим, что нового и интересного добавилось, а может и убавилось в новом поколении. Следует отметить, что это модель среднего уровня, которая предлагает отличный внешний вид и приемлемый функционал. Нам обещают много фаз питания, хорошее охлаждение и относительно невысокую стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как устройство проявляет себя в работе.

Упаковка и комплектация

Внешнее оформление заметно отличается от других устройств этой компании. Фон упаковки преимущественно тёмный, а спереди мы видим какую-то абстрактную заставку на заднем плане.

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Никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу. По центру крупными символами обозначено название модели. В правом верхнем углу есть несколько значков от компании Intel. Два из них Intel Killer относятся к сетевым адаптерам.

Посмотрим на противоположную сторону.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI Z890 Gaming Plus WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В середине есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находятся две группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую белую коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней находится антенна беспроводного модуля. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Краткое руководство пользователя;

Буклет с какой-то акцией от MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Диска я давно уже не видел в комплекте, но здесь производитель зачем-то его положил, хотя все драйвера и софт можно скачать с сайта.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Антенна для беспроводной сети;

Кабель для разъёма EZConn;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

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Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект очень бедный, но всё самое необходимое есть.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление чем-то особенным не выделяется. Всё выполнено в тёмных цветах. Печатная плата тёмно-коричневая, а радиаторы тёмно-серые, со светлыми надписями и узорами.

У этой платы есть близнец – модель MSI PRO Z890-P WIFI. Кстати, нечто подобное было в прошлом поколении на чипсете Intel Z790. Видимо, в компании MSI смекнули, что можно представить одну и ту же плату два раза. Основные отличия кроются в основном в радиаторах.

Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате достаточно, но в основном это надписи около разъёмов.

Это модель среднего уровня. Возможно, даже ближе к начальному, но на флагманском чипсете, что будет заметно далее по подсистеме питания процессора. Здесь мы видим развитую систему охлаждения, а подсветки не предусмотрено. Вместо этого есть разъёмы для подключения RGB лент.

Разъёмы задней панели закрывает массивный радиатор. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming и надпись MSI.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находится втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. В этом поколении устройств компания MSI передвинула дополнительные коннекторы питания ближе к правому верхнему углу платы. Возможно, так удобнее, но проблема в том, что все уже привыкли к стандартному расположению. И даже чудо-платы Project Zero были оборудованы этими разъёмами в нужном месте с обратной стороны. Поэтому по поводу удобства ничего конкретного сказать не могу, тут всё индивидуально.

Такое сочетание дополнительных коннекторов встречается на очень производительных платах, которые предназначены для флагманских моделей процессоров. Видно, что производитель неплохо позаботился о питании. Рядом с основным коннектором 24-pin ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Сверху находятся фиксаторы, а снизу защёлки. Обычно было наоборот, чтобы удобнее было снимать модули при установленной видеокарте. Теперь такая необходимость почему-то отпала. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот друг от друга.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 9200+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гб. Есть поддержка нового типа памяти CUDIMM, которая предлагает более высокие частоты. Соответственно цены на неё пока достаточно высокие. Однако и обычные планки на новой платформе неплохо разгоняются. Разумеется, успех зависит от самих модулей.

Питание процессора выполнено по схеме 14+1+1+1 (Vcore+Vsa+Vccgt+Vnnnaon). Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели материнской платы среднего уровня для платформы LGA1700.

На каждый из 14 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Alfa&Omega AOZ5311. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 55А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема Richtek RT3638AJ.

Данная материнская плата позиционируется больше, как геймерское решение, а не оверклокерское. Для профессионального использования подразумевается её близнец - MSI PRO Z890-P WIFI. Подсистема питания выглядит хорошо, но… У Tomahawk 16 основных фаз по 90А, а здесь 14 фаз по 55А.

Такое же наблюдалось и в прошлом поколении с чипсетом Intel Z790. Нам обещают, что процессоры нового поколения стали холоднее, но я уже попробовал в работе нового флагмана Intel Core Ultra 9 285K и не могу с этим согласиться. С включенными лимитами – это всё те же 250 Вт. Да, в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке. Однако использование процессора для вычислений, рендера или какой-то другой работы может существенно повысить потребление.

При первом запуске и входе в BIOS предлагается выбрать один из четырёх вариантов лимитов, которые связаны с охлаждением. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь хорошая и готова к серьёзной нагрузке с существующим поколением процессоров. Что будет завтра сказать сложно.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они не связаны друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха тут нет, как и подсветки.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение хорошо развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки с разной толщиной. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 5.0.

Все остальные уже поддерживают только PCI-e 4.0, а нижний один может ещё работать с SATA интерфейсом. От последних двух слотов тепло отводит всего один радиатор.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности. Верхний радиатор оборудован быстросъёмным креплением с металлическим фиксирующим замком на пружине. Остальные крепятся при помощи винтов. При откручивании оба остаются на радиаторе, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами жёстко с обратной стороны.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z890.

Какие основные отличия от Z790? Их не так уж много. Начнём с 24 линий PCI-e 4.0 и на этом закончим. Да, добавили ещё какой-то Sensor Hub, но пользователю от этого ничего не прибавилось. А как же Thunderbolt? Это всё в процессоре. Они снова умудрились сделать новый чипсет и не сделать ничего нового. Как им это удаётся?

В данном случае реализовано всего четыре портов SATA. Все они выведены вбок справа. При этом чипсет Intel Z890, как и Intel Z790 может поддерживать до 8 портов SATA3.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и две USB 3.2 Gen1, одна из которых смотрит вбок. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, два разъёма для подключения RGB лент, и разъём для установки TPM модуля. Рядом можно заметить контакты сброса настроек ClrCMOS.

Левее расположены два разъёма 4-pin FAN и две колодки USB 2.0.

Затем можно увидеть коннектор дополнительного питания 8-pin PCI-e. Далее расположен коннектор Thunderbolt 5 для подключения к дочерней плате. Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Микросхема 5G сетевого контроллера Intel Killer E5000 распаяна немного ниже разъёмов задней панели по левому краю.

На этой плате мы видим четыре слота расширения: три - PCI-e x16 и один PCI-e x1. При установке видеокарт с крупными системами охлаждения, часть из них может быть перекрыта.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлён металлической рамкой. Именно он получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются уже чипсетом. Кроме этого, остальные слоты PCI-e x16 ограничены до x4 аппаратно. Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

Верхний слот M.2 обеспечивается процессором, поэтому он PCI-e x4 Gen5. Все остальные могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один из них ещё в режиме SATA. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Один разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;

Четыре разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Gen1;

Один разъём USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2;

Один разъём Thunderbolt 4 Type-C

Один сетевой разъём RJ-45 (5G);

Три аудиоразъёма типа minijack;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x.

Технические характеристики

Модель MSI Z890 Gaming Plus WIFI Поддерживаемые процессоры Intel Core Ultra 200 под LGA 1851 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z890 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 9200+ МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen4 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z890; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel Killer E5000B (5G);

1 x Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z890) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z890) USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z890) Thunderbolt 4 1 x Type-C Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 х PS/2;

1 x Thunderbolt 4 Type-C;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen2;

2 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

1 x HDMI;

1 x Display Port;

3 x 3.5 мм Jack;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В этом поколении материнских плат оболочка заметно изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику не только можно разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет.

Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 9 285K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI Z890 Gaming Plus WIFI, версия BIOS – A.40;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8200 G.Skill (SKhynix) CUDIMM;

Видеокарта: RTX GeForce 4070 Ti Super;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Сборка не вызывает серьёзных проблем, но у меня открытый стенд, поэтому можно где-то подколхозить. Некоторые сложности возникли с накопителем. Здесь дела обстоят немного лучше, чем на MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI. Проблема заключается в том, что тепловая трубка огромного радиатора накопителя упирается в боковой радиатор материнской платы. Кроме этого, не получается зафиксировать накопитель потому, что тут упрощённая система крепления, которая больше подходит для накопителей без радиатора.

В общем накопителю пришлось какое-то время повисеть в воздухе. Память G.Skill F5-8200C4052G24GX2-TZ5CK у меня практически не разогналась. Пришлось просто оставить на XMP профиле иначе уже не было стабильности в тестах.

Операционная система Windows 11 Pro 24H2, установлены последние драйвера. На материнской плате последний доступный BIOS с микрокодом 0х114. Пора переходить к тестам.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad:

3DMark CPU Profile:

3DMark Solar Bay:

Winrar 7.01:

7-Zip 23.01:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

PCMark 10:

Corona 1.3:

SPECviewperf 2020 v3:

Superposition, 4K:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на неё через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут очень простой – это крупные радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI Z890 Gaming Plus WIFI – это одна из доступных по цене плат на флагманском чипсете Intel Z890, которая может неплохо разгонять оперативную память. Устройство обладает хорошим функционалом и самыми современными интерфейсами. Есть WIFI 7, Ethernet 5G, Thunderbolt 4 и даже поддержка SSD M.2 PCI-e x4 Gen5. Что ещё может понадобиться? Даже сложно представить. Функционал очень хороший, но также хорошо здесь устроена подсистема питания. Также очень продумана система охлаждения и сама по себе плата выглядит привлекательно. Радиаторы очень крупные и хорошо справляются с охлаждением подсистемы питания, чипсета и накопителей. Вся конструкция хорошо продумана, сборка системы проходит без каких-либо сюрпризов.

Печатная плата содержит шесть слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое, только он трудно осуществим. Процессор практически не гонится (NPU блок не в счёт, он никому пока не нужен), а вот память можно неплохо разогнать хотя бы до режима DDR5-8000. Также есть поддержка новой памяти CUDIMM.Подсветки на плате нет, но можно подключать RGB ленты, для чего есть несколько соответствующих разъёмов. Синхронизация осуществляется через приложение MSI Center. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Ещё плата может предложить современные сетевые интерфейсы.

По итогам обзора ясно, что новинка MSI подойдет не только для геймеров. Это функциональная, универсальная и современная модель. Сколь-нибудь значимых недостатков я так и не нашёл, поэтому MSI Z890 Gaming Plus WIFI хороший вариант для сборки системы на новой платформе Intel.

Андрей Понкратов aka wildchaser