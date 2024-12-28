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Вступление

Блоком питания на 1 кВт удивить кого-то сегодня очень трудно. Только на днях какой-то чудик искал такой блок для сборки на AMD Ryzen 5 7500F и видеокарты RX 7800XT, скорее всего, для того, чтобы на нём просто было написано 1000 Вт. Такую поделку можно без труда найти в магазине, и она будет от силы тянуть 500 Вт.

Поэтому покупка блока питания сегодня иногда превращается в лотерею. Если денег много, можно не рисковать, а выбрать дорогую проверенную модель от крупного производителя. Однако бывают разные ситуации. Например, на днях я искал маленький блок формата SFX, и затея эта оказалась непростой. Выбор очень скромный, и самым оптимальным вариантом может оказаться покупка noname за приличную сумму. Все остальные варианты вообще неприличные. А если искать Pico-ATX преобразователь, то там один сплошной noname и выбор ещё меньше. Впрочем, пользователям обычных ПК не стоит волноваться, ведь ассортимент обычных блоков огромен и всегда можно выбрать что-то подходящее.

Обычно у крупных производителей есть целые линейки моделей, которые отличаются по мощности. Компания при этом не заморачивается и может на одной платформе представить сразу несколько моделей. Из слабого блока сделать более мощный не так просто, как из мощного послабее. Поэтому за основу обычно берётся самая мощная платформа, а дальше уже начинается магия. Например, можно использовать более простые компоненты или вовсе не распаять часть линий и оставить их пустыми. Таким образом все условия будут соблюдены, а блок будет выдавать свой номинал. И потом маловероятно, что кто-то полезет в него с паяльником и будет его переделывать в более мощную модель, поскольку это может оказаться нерентабельно и сложно.

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Очень часто подобную схему я наблюдал на блоках 1000 и 1200 Вт. Обычно производители берут за основу старшую модель на 1200 Вт, немного упрощают её и получают блок на 1000 Вт. Хотелось бы проверить эту теорию ещё раз. Недавно я рассматривал блок MSI MAG A1250GL PCIE5, но есть ещё модель MAG A1000GL PCIE5. Не всем же нужен флагман и такая высокая мощность, поэтому иногда можно сэкономить. Попробуем выяснить отличия между этими блоками. Возможно, в MSI вообще не заморачивались, а просто наклеили другую наклейку.

Хочется верить в чудо, ведь технологии шагнули далеко вперёд и мощные блоки стали доступнее, компактнее и тише. Эффективность при этом заметно улучшилась, и теперь многие могут похвастать сертификатами Plus 80 Gold, как, например, тот блок, который мы собираемся изучить.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Изначально она затянута в прозрачную плёнку. Оформлена также красиво и с цветной полиграфией несмотря на то, что фон преимущественно чёрный. Здесь всё даже немного повеселее из-за ярких жёлто-зелёных вставок и надписей.

На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится.

Чтобы покупатель не запутался и понимал, что перед ним новая модель, в правом верхнем углу есть вставка с надписями: ATX 3.1 Compatible и PCI 5.1 Ready. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 PLUS GOLD.

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С обратной стороны информации больше. Здесь также есть изображение кабелей с отмеченной длиной, таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Кроме этого, продублирована информация о том, что блок соответствует ATX 3.0 и поддерживает разъём 12V2Х6. Про остановку вентилятора при отсутствии высокой нагрузки ничего не сказано и скорее всего это ещё один сюрприз.

Касательно размеров пока ничего не ясно, но блок похож на MSI MPG A1250G PCIE5, что неудивительно.

Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами.

В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

На этот раз в оплётке только один кабель 12V2Х6.

Он оборудован жёлтыми коннекторами для того, чтобы на фоне чёрного было заметно, вставлен ли разъём до конца.

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Все остальные кабели без оплётки. Кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-750 мм.

Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 150 х 86 мм, масса без кабелей около 1,75 кг. Для сравнения: размер модели MSI MАG A1250G PCIE5 - 150 х 150 х 86 мм и вес без кабелей около 1,76 кг, у модели MSI MAG A850GL PCIE5 размер составляет 140 х 150 х 86 мм, вес - 1,44 кг. Как видно, блок питания больше похож на модель MSI MАG A1250G PCIE5.

Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют декоративные наклейки по бокам.

На них находится логотип серии MSI Gaming и наименование модели устройства. Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия. Какой-то специальной решётки тут нет. По центру находится наклейка с логотипом MSI.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 PLUS GOLD. Рядом находится ещё одна поменьше с серийным номером и штрихкодом.

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля. Кнопки переключения в бесшумный режим тут уже нет.

Скорее всего он здесь просто не предусмотрен, а вентилятор работает постоянно. Это наводит на мысль, что блок уже не способен держать минимальную нагрузку в пассивном режиме, а значит аппаратная часть здесь другая.

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей.

Пора вскрыть эту банку и сорвать интригу. Снова здесь не обошлось без компании CWT (Channel Well Technology). Блок питания основан на знакомой платформе CSZ. У различных производителей может отличаться элементная база, но в целом сходства больше. В данном случае символика MSI есть даже на печатной плате.

Компоновка внутри достаточно плотная, но это не касается первичной стороны. Просто вся компоновка растёт ввысь, поэтому много элементов установлены вертикально, есть несколько дочерних плат и радиаторов.

Стадия фильтрации является типичной: четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности, варистор и плавкий предохранитель. К каскаду фильтрации подключены два выпрямительных моста Yangzhou Yangjie Electronic GBJL2506, размещенных на собственном крупном радиаторе. Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC, Half-Bridge и LLC. Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока DC-DC.

Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор APFC Chinsan Elite 420 В/820 мкФ и крупная фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе (2 мосфета - Vishay SiH A105N60EF, 1 диод Шоттки - Vishay 3C16ET07T). Как видно, отличий от модели MSI MАG A1250G PCIE5 в этой части практически нет, если не считать один мосфет. В этом также нет ничего удивительного, ведь даже на упаковке можно было заметить разницу в характеристиках шины +12В.

Дальше уже идут небольшие отличия. Например, основной преобразователь здесь основан на двух мосфетах 33N60M2 (600 В, 25 А), а в модификации MSI MАG A1250G PCIE5 были LSB65R099GF (650 В, 40 А). Их также можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют топологию полумоста на первичной стороне основного трансформатора. Управляет этим полу-мостовым преобразователем контроллер CU6901VAC, который находится прямо сверху печатной платы, неподалёку от радиатора.

Далее выход идёт на восемь полевых МОП-транзисторов On Semi SC430 (40 В, 185 A), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате. В модификации MSI MАG A1250G PCIE5 было десять мосфетов R626 (60 В, 200 А). Как и ожидалось, основные отличия затронули шину +12В, где производитель сделал схему немного проще.

Помимо типичного преобразователя APFC, CWT использовала полумостовую топологию и резонансный преобразователь LLC для переключения без потерь на первичной стороне. На вторичной стороне используется схема синхронного выпрямления с десятью полевыми транзисторами, регулирующими шину 12 В. Эта же шина питает пару преобразователей постоянного тока, которые генерируют второстепенные шины. Фильтрующие конденсаторы произведены компанией Chinsan.

Линии 3,3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате под управлением микросхемы uPI Semiconnductor uP3861P.

Шины генерируют две транзисторные группы: два мосфета Excelliance MOS B04N03 и два - On Semiconductor ON3107335. Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями Chinsan.

Вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании Hong Hua модель HA13525H12SF-Z. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2300 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Память: 2 x 32 Гбайт DDR5-6400, A-Data (SKhynix);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 4090;

Накопитель: ADATA Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: MSI MAG A1000GL PCIE5, 1000 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 28.2 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 800 Вт, для чего пришлось разогнать процессор и видеокарту.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 18 таких ламп, которые в совокупности потребляют 990 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов

об/мин





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Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





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Тепловизор показывает, что при нагрузке блок питания греется не сильно. Температуры отдельных компонентов доходят до 52°C, что не очень критично.

Шум от вентилятора становится заметен при переходе экватора, при потреблении около 500 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности уже отчётливо заметен. На расстоянии 1 м уровень шума достигает около 38.3 дБ.

Тихого режима не предусмотрено изначально, на старте вентилятор раскручивается где-то до 950 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 28.4 дБ.

Заключение

Ранее я уже рассматривал модели MSI MAG A850GL PCIE5 и MAG A1250GL PCIE5. Что касается MSI MAG A1000GL PCIE5, то она ближе к последней, точнее они просто построены на одной платформе. Это то, о чём говорилось в самом начале, когда производитель берёт флагманскую версию и упрощает её, чтобы получить более простую. Примером может служить GPU видеокарты, где деактивируют часть блоков в процессоре, чтобы получить более простую модификацию. Такой приём не нов и часто встречается.

В данном случае ничего удивительного нет, поскольку платформа используется аналогичная CWT CSZ. Крупный OEM-производитель просто так не будет разрабатывать архитектуру с нуля для создания лишь одной модели. Обычно всё же учитывается, что будет модельный ряд, где блоки будут отличаться друг от друга не очень значительно. Поэтому у каждого дизайна есть варианты максимального и минимального оснащения, в которых предусмотрены промежуточные модификации. Хоть платформа и мощная, а печатная плата небольшая, благодаря хорошему дизайну она не обладает очень плотной компоновкой, особенно на первичной стороне.

Опыт использования платформы CWT CSZ у меня достаточно большой и производители обычно предлагают на такие устройства солидные гарантийные сроки – 10 лет. Здесь в плане гарантии, судя по аналогам, ничего не поменялось. Блок полностью модульный и подходит для сборок среднего и высокого уровня. Он изготовлен из качественных материалов, схема хорошая, с максимальной заявленной нагрузкой справляется. Если посмотреть спецификацию видеокарты MSI RTX 4090 Gaming X Trio, то там рекомендуется блок на 850 Вт. Поэтому с данным блоком проблем возникнуть не должно, и он сможет потянуть нового флагмана NVIDIA, если туда не «завезут» второй разъём 12V2X6. Всё реализовано отлично. Хорошая упаковка, провода длинные, комплект неплохой, хотя хотелось бы хоть немного стяжек. Нагрев при работе умеренный.

Ещё один нюанс – отсутствие возможности отключения вентилятора. На самом деле это не минус, ведь блок всё равно достаточно тихий при невысокой нагрузке. Скорее всего, на фоне других вентиляторов в системе шум от него вы просто не услышите. Однако с ростом нагрузки он увеличивается. Ещё блок относительно компактный. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12V2X6. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2-Pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Вентилятор не останавливается, зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и блок при таком подходе явно прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MAG A1000GL PCIE5 получает награду: