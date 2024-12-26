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Вступление

Помимо «дуршлагов», большой популярностью пользуются «аквариумы». Если что, это всё обозначение компьютерных корпусов, которые используются в народе. «Дуршлагами» называют чрезмерно сетчатые корпуса с множеством панелей с мелкими отверстиями. «Аквариум» – он и в Африке аквариум. Были у меня когда-то рыбки и определённое сходство есть, только вместо рыбок за стеклянными панелями скрываются компьютерные компоненты, которые пользователь хочет продемонстрировать всем. Поэтому такие корпуса лучше устанавливать прямо на стол, чтобы лучше было видно, даже если «железо» ничем не примечательно.

Поскольку это модно и красиво, то такие корпуса начали пользоваться высоким спросом и в них сегодня устанавливают абсолютно разное «железо». Однако не все знают, что стекло является не только диэлектриком и хорошей шумоизоляцией. Оно также является неплохим утеплителем, как бы глупо это не звучало. Многие видели, что в домах и автомобилях используются именно стёкла, а не пластик. Даже в морозильных ларях в магазине можно заметить на верхней крышке стеклянную дверцу. Всё это наводит на мысль, что стекло плохо проводит тепло. Что касается индукционных плит, то там нагревается сама посуда.

Всё бы ничего, но компоненты компьютера сильно нагреваются и тепло, наоборот, нужно отводить, а ведь стеклянные панели сейчас бывают даже сверху. Поэтому обычно приток воздуха организовывают снизу, а вытяжку делают назад или вбок. У меня давненько был полностью акриловый корпус, но тогда не было мощных процессоров и видеокарт. Сегодня для игровых сборок не все используют мощное «железо». Например, на платформе AMD можно собрать прохладную и производительную сборку для игр, а самые мощные игровые видеокарты обычно дорогие, и маловероятно, что кто-то их будет устанавливать в плохо вентилируемый корпус.

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Сегодня я хотел оценить один «аквариум» для сборки среднего уровня, чтобы понять, насколько хорошо будут охлаждаться компоненты внутри. Модель Formula V Line Crystal Z9 Floe примечательна тем, что там уже изначально в комплекте есть семь вентиляторов и охлаждение должно быть отличным.

Данная модель представлена в двух популярных цветах: белом и чёрном. Я остановился на чёрной версии, поскольку все остальные компоненты у меня именно такого цвета. Также здесь есть возможность установки необслуживаемой системы жидкостного охлаждения (AIO) с радиатором на три вентилятора по 120 мм, поэтому мне бы хотелось проверить совместимость. Встанет ли радиатор, как это всё будет работать?

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, изготовлена из обычного картона. Её габариты составляют 495 х 510 х 363 мм, масса – 11.95 кг. Жаль, что при таких характеристиках ручек для переноски не предусмотрено.

Оформление снаружи достаточно лаконичное. С продукцией этого бренда я уже сталкивался и поэтому был не сильно удивлён. Здесь на упаковке мы видим только схематичные изображения корпуса с разных ракурсов.

Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой полезной информации. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть крупное изображение устройства при виде спереди. Тут сложно что-либо понять потому, что нет объёма. Кроме этого, есть небольшая неточность. Например, слева можно заметить два выступа, которые можно принять за элементы крепления боковой стеклянной стенки. По факту их нет. В правом верхнем углу находится логотип производителя вместе с названием компании. Ниже мелкими буквами написан слоган: «Make it real. Make it possible». Далее указано наименование модели Crystal Z9.

Ещё здесь присутствует таблица, где указана конкретная модификация. В данном случае всё просто и понятно. Floe – это модель вентиляторов и их я уже рассматривал ранее отдельно.

С противоположной стороны расположено ещё четыре небольших изображения корпуса с разных сторон и спецификация. Можно заметить, что разные модификации отличаются цветом (белый, чёрный) и наличием/отсутствием вентиляторов. В моём случае корпус был с ними. Также здесь представлено множество другой информации. В том числе сообщается о том, что толщина стали 0.6 мм.

Ещё здесь сказано, что можно установить систему жидкостного охлаждения с тремя вентиляторами по 120 мм. Тут указано, что 360 мм максимум, но по факту это немного не так потому, что у всех систем радиаторы длиннее и всегда выходят за рамки трёх вентиляторов. Поэтому в теории он должен встать, но на практике я сталкивался с тем, что это не всегда возможно.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

В общем, ничего интересного тут кроме спецификации нет. Есть ещё краткое описание на нескольких языках, включая русский.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот в качестве каркаса выступает простой пенопласт, но в одном месте, где у корпуса отсутствует стойка, есть усилитель из МДФ уголка.

Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из одной крупной листовки и пакета с аксессуарами.

Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Остальной комплект поставки скрывается в небольшом пакете.

Несколько стяжек;

Комплект разных винтов;

Адаптер для закручивания втулок.

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Комплект не очень большой, но здесь нет каких-то дополнительных сменных панелей. Зато в комплекте есть сразу семь вентиляторов Formula V Line Floe, поэтому цену нельзя назвать очень низкой. Мне он обошёлся приблизительно в 9500 рублей.

Дизайн и особенности корпуса

Корпус средних размеров, но заметно большой по ширине, что связано с особенностями конструкции. В описании размер указан как Mid Tower. Его габариты составляют согласно спецификации 425 х 280 х 739 мм. Вес - 7,5 кг. Основную часть веса набирают стеклянные панели, которых здесь три: боковая, передняя и верхняя. Все они установлены штатно и снимается только боковая.

Стекло закалённое, его толщина у всех панелей одинакова – 3 мм. Изначально все стеклянные панели заклеены прозрачной плёнкой.

На остальных металлических панелях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия для обеспечения притока и вытяжки воздуха. Например, стальная правая боковая панель оборудована двумя группами крупных отверстий. Сеток там нет, поэтому придётся их делать самостоятельно. Дело в том, что они находятся в зонах, где обеспечивается приток воздуха.

В нижней части корпуса тоннеля нет. Вместо него предложена панель с перфорацией для доступа воздуха. Поскольку данная модификация оборудована вентиляторами, то снизу установлено сразу три по 120 мм. Блок питания здесь устанавливается за правой боковой панелью снизу в задней части. Поэтому корпус получился такой широкий.

Уже не в первый раз я пользуюсь такими корпусами и данная конструкция достаточно удобна для сборки. Спереди вентиляторы не устанавливаются потому, что там так же, как и сверху, предусмотрена стеклянная панель. Обе они не съёмные, что положительно сказывается на жёсткости всей конструкции.

Рама корпуса стальная, в местах соединения её элементов используются заклёпки. Толщина металла заявлена производителем как 0.6 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но прочный. Ничего не гнётся, не мнётся и не люфтит. В целом изготовление хорошее. Всё ровно подогнано, нет заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок. Слой краски достаточно толстый и корпус не царапается об воздух.

Основное назначение такого корпуса – это максимальный обзор внутреннего пространства. Поэтому при сборке нужно максимально аккуратно и незаметно проложить кабели спереди, чтобы они не бросались в глаза. Также желательно подобрать красивые комплектующие, на которые можно было бы любоваться. Эта касается подсветки на модулях памяти, материнской плате и видеокарте. И неплохо бы всё это синхронизировать через приложение, поскольку тут нет своего хаба и возможности сменять различные режимы работы RGB подсветки.

Ещё у этого корпуса нет передней левой стойки, поэтому часть нагрузки ложится на переднее стекло. Стёкла хорошо заторцованы друг к другу с минимальным зазором, поэтому появляется эффект свободного пространства внутри. Изначально стеклянные панели обклеены плёнкой и эффект немного портится, но достаточно её снять и становится понятна задумка. Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. В данном случае используются сдвижной механизм с фиксацией выступов в пазах. Такой способ крепления встречается довольно часто.

Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На обоих находятся выступы, которые устанавливаются в специальные отверстия на раме, затем происходит сдвиг и фиксация. Для последнего этапа необходимо закрутить два барашка сзади.

Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше всего потому, что всё можно сделать быстро и просто. Не возникает даже ощущения того, что стекло может лопнуть потому, что воздействие на него минимально и происходит только сдвиг.

Правая стальная стенка также снимается методом сдвига. С заднего торца она фиксируется двумя барашками, а спереди вставляется в стойку рамы тремя выступами.

Панель ровная, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь, но не очень сильно. До внутренней перегородки получается около 92 мм в самом глубоком месте и 42 мм в передней части, где размещена панель для вентиляторов.

Посмотрим на корпус со всех сторон.

Передней левой стойки здесь нет, поэтому передняя панель играет важную роль, связанную с жёсткостью всей конструкции. Рама достаточно крепкая, но при отсутствии стойки часть нагрузки ложится на переднее стекло. Передняя панель не съёмная и она приклеена наглухо к стальным пластинам сверху и снизу.

Поскольку тоннеля внизу нет, то непонятно куда устанавливать диски. Сейчас ими не все пользуются, но производитель учёл возможность установки двух дисков в специальную корзину. Она находится во внутренней части за правой боковой панелью и получается, как бы над блоком питания. Единственный нюанс – диски будут лежать на боку. Кстати, если нет дисков, то её просто можно снять.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл не тонкий, рама получилась прочная и жёсткая.

Начнём детальное изучение корпуса снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она на магнитах и поэтому легко снимается. Её можно мыть и пылесосить. Занимает она небольшое пространство, как раз под вентилятор блока питания.

Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках с прямоугольными мягкими вставками. За ними по центру этих прямоугольников проделаны отверстия для крепления этих ножек.

Каждая из них крепится при помощи самореза к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, сдвинуть его трудно. В собранном виде под тяжестью всех компонент системы он вообще стоит как прикрученный.

Здесь появляется ещё один нюанс. Одной стойки нет, поэтому хвататься за стеклянные панели я бы не рекомендовал. Всё нужно делать максимально аккуратно.

Сверху корпус вообще никак не вентилируется, поскольку сверху расположена огромная стеклянная панель. Однако она занимает не всю поверхность, а где-то 5/6. Небольшую полоску по правому краю занимает металлическая пластина, окрашенная в чёрный цвет.

Стеклянная панель приклеена, по периметру можно заметить полосу шириной 1.5 см. Такие полосы есть на всех панелях за исключением переднего левого угла. Это сделано специально для создания лучшего обзора и поэтому стойка в этом месте отсутствует. Другое дело, что при сборке корпуса иногда хочется взять его за верхнюю стойку и вот это уже делать нежелательно.

Ещё сверху находятся разъёмы и кнопки. Модуль с ними сдвинут ближе к передней части. Здесь мы видим два индикатора, кнопки Power, Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. Индикатора два: синий – питание, а красный – активность накопителя. Они очень мелкие. Ещё есть два 3.5 мм джека для наушников и микрофона.

Ещё раз напомню, что передняя и верхняя панели не съёмные. Это же касается металлических вставок. Спереди она также присутствует и внизу на ней есть логотип производителя.

Изначально в корпусе уже смонтировано семь вентиляторов Formula V Line Crystal Z9 Floe размера 120 х 120 мм. Три установлено снизу, три на внутренней боковой панели и ещё один сзади на выхлоп.

Только у одного последнего нормальная классическая крыльчатка. У остальных шести она обратная и вентиляторы работают на приток, а не на вытяжку.

Вентилятор, который находится в задней части, можно регулировать по высоте. Для этого здесь есть четыре длинных прорези, чтобы можно было его свободно перемещать и фиксировать потом винтами.

Установка радиатора жидкостной системы охлаждения предусматривается сбоку. Здесь уже пользователь может использовать комплектные вентиляторы системы охлаждения или корпусные. От этого действия может измениться поток воздуха.

Блок питания устанавливается в специальное посадочное место с правого бока. Поэтому он получается установлен боком, а не горизонтально, как обычно.

Рядом с проёмом для блока питания размещен вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не очень дорогой, поэтому здесь они выламываются.

Два жёстких диска размера 3.5” можно разместить в корзине, к ней же можно прикрепить два накопителя 2.5”. Причём не только внутри, но и снаружи, а внутрь затолкать пару 3.5”. Поэтому корзина очень простая, но вместе с тем функциональная.

Основные особенности посмотрели, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix A-die);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super JetStream;

Накопитель SSD M.2: ADATA Legend 960 MAX;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Сборка системы

Корпус не предназначен для установки материнских плат с обратным расположением разъёмов, в отличие от модели Formula V Line TimberLine T0. Поэтому пришлось использовать классическую системную плату формата ATX.

Crystal Z9 Floe очень просторный и удобный. Поэтому можно сначала установить материнскую плату, а уже затем всё остальное. Радиатор системы жидкостного охлаждения на 360 мм устанавливается без каких-либо трудностей. При тестах я использовал разные вентиляторы. Штатные от корпуса работают на приток, поэтому работа системы охлаждения может оказаться недостаточно эффективной, но всё это я проверю во время тестов.

Сборка системы проходит легко и просто. Корпус крупный и доступ есть ко всему. Блок питания у меня был модульный, но даже если бы был обычный, то кабели всё равно поместились бы внутри. Места за боковой панелью много, и при желании туда ещё можно запихнуть какую-нибудь ITX сборку.

Проблемы могут возникнуть с пучками кабелей от вентиляторов, ведь у каждого из них по два кабеля, у которых в свою очередь по два коннектора для последовательного соединения. Вместе они образуют пучок.

Хорошо, что места много и это всё можно разместить без труда. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри ещё остаётся свободное место, главное – не делать толстых жгутов. Боковая панель со стеклом также закрывается без проблем.

После сборки системы можно запустить её и посмотреть, как она работает.

Все вентиляторы оборудованы четырёхконтактным разъёмом, что предполагает возможность ШИМ-управления. После запуска системы все вентиляторы замедляются. Если дать нагрузку, то скорость вращения крыльчатки увеличивается и шум возрастает.

Эффекты подсветки можно настраивать через приложение материнской платы.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Formula V Line Crystal Z9 Floe и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы в штатном режиме (Def);

Все вентиляторы в штатном максимальная скорость (MAX);

4x Floe + 3x DeepCool (Combo).

В последнем случае использовались штатные вентиляторы от системы охлаждения DeepCool LS720. Они мощнее и ещё меняют поток воздуха на противоположное направление – на вытяжку.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



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Температура GPU, °C



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Меньше – лучше





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Заключение

Formula V Line Crystal Z9 Floe – отличный и красивый корпус, который вполне подойдет для примененной тестовой сборки. Его цена соответствует стоимости остальных компонентов. К тому же если собирать ПК чисто для игр, то можно выбрать платформу AMD AM5, где процессор, например, AMD Ryzen 7 7800X3D, будет не такой горячий.

Стоит напомнить, что корпус может быть представлен в двух цветах: чёрном и белом. В зависимости от выбранного решения будет отличаться цвет вентиляторов, которых здесь сразу семь штук. Исходя из этого, оснащение получается богатым. Кроме этого, тут есть три крупных стеклянных панели, благодаря которым корпус напоминает аквариум. Всё изготовлено качественно и аккуратно.

Модель больше ориентирована на массовый сегмент. Об этом косвенно свидетельствует толщина металла и выламывающиеся заглушки под карты расширения. При этом корпус достаточно крепкий и прочный, несмотря на то, что одной передней стойки у него нет. Однако здесь передняя панель не снимается и переднее стекло обеспечивает жёсткость. Главное, не разозлиться в игре и не ударить клавиатурой по корпусу, но это касается всех подобных моделей.

Корпус не маленький и просторный. Доступ есть ко всему, даже когда материнская плата уже смонтирована в нём. Собирать всё очень удобно. За правой боковой панелью находится огромная ниша. Тут можно легко спрятать и разместить большое количество кабелей, но я бы предпочёл использовать модульный блок питания, чтобы лишних было меньше.

Кстати, о кабелях. От каждого из семи вентиляторов идёт два и ещё на концах у каждого по два коннектора. Вместе получается пучок. Именно поэтому некоторые производители предпочитают использовать проприетарные разъёмы у вентиляторов, чтобы от каждого из них шёл только один кабель с одним разъёмом. Сначала я распутывал всё это хозяйство, а потом уже пытался это скоммутировать. С одной стороны, это удобно, можно разбить всё на несколько независимых линий. С другой – хотелось бы, чтобы был какой-то хаб, к которому можно было всё это подключить.

Зато радиатор AIO на 360 мм встал без всяких плясок с бубном около корпуса, и в целом вся сборка прошла легко. Ещё понравилось два порта USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.

Андрей Понкратов aka wildchaser