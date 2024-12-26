Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe

Перед нами отличный и красивый корпус, который подойдет для сборки игровой системы и оснащен сразу семью вентиляторами. Он обеспечивает хороший доступ к компонентам и снабжен всеми необходимыми портами.
+

Оглавление

Вступление

Помимо «дуршлагов», большой популярностью пользуются «аквариумы». Если что, это всё обозначение компьютерных корпусов, которые используются в народе. «Дуршлагами» называют чрезмерно сетчатые корпуса с множеством панелей с мелкими отверстиями. «Аквариум» – он и в Африке аквариум. Были у меня когда-то рыбки и определённое сходство есть, только вместо рыбок за стеклянными панелями скрываются компьютерные компоненты, которые пользователь хочет продемонстрировать всем. Поэтому такие корпуса лучше устанавливать прямо на стол, чтобы лучше было видно, даже если «железо» ничем не примечательно.

Поскольку это модно и красиво, то такие корпуса начали пользоваться высоким спросом и в них сегодня устанавливают абсолютно разное «железо». Однако не все знают, что стекло является не только диэлектриком и хорошей шумоизоляцией. Оно также является неплохим утеплителем, как бы глупо это не звучало. Многие видели, что в домах и автомобилях используются именно стёкла, а не пластик. Даже в морозильных ларях в магазине можно заметить на верхней крышке стеклянную дверцу. Всё это наводит на мысль, что стекло плохо проводит тепло. Что касается индукционных плит, то там нагревается сама посуда.

Всё бы ничего, но компоненты компьютера сильно нагреваются и тепло, наоборот, нужно отводить, а ведь стеклянные панели сейчас бывают даже сверху. Поэтому обычно приток воздуха организовывают снизу, а вытяжку делают назад или вбок. У меня давненько был полностью акриловый корпус, но тогда не было мощных процессоров и видеокарт. Сегодня для игровых сборок не все используют мощное «железо». Например, на платформе AMD можно собрать прохладную и производительную сборку для игр, а самые мощные игровые видеокарты обычно дорогие, и маловероятно, что кто-то их будет устанавливать в плохо вентилируемый корпус.

реклама



Сегодня я хотел оценить один «аквариум» для сборки среднего уровня, чтобы понять, насколько хорошо будут охлаждаться компоненты внутри. Модель Formula V Line Crystal Z9 Floe примечательна тем, что там уже изначально в комплекте есть семь вентиляторов и охлаждение должно быть отличным.

450x203 31 KB. Big one: 1500x678 195 KB

Данная модель представлена в двух популярных цветах: белом и чёрном. Я остановился на чёрной версии, поскольку все остальные компоненты у меня именно такого цвета. Также здесь есть возможность установки необслуживаемой системы жидкостного охлаждения (AIO) с радиатором на три вентилятора по 120 мм, поэтому мне бы хотелось проверить совместимость. Встанет ли радиатор, как это всё будет работать?

Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная, изготовлена из обычного картона. Её габариты составляют 495 х 510 х 363 мм, масса – 11.95 кг. Жаль, что при таких характеристиках ручек для переноски не предусмотрено.

431x450 30 KB. Big one: 1435x1500 231 KB

Оформление снаружи достаточно лаконичное. С продукцией этого бренда я уже сталкивался и поэтому был не сильно удивлён. Здесь на упаковке мы видим только схематичные изображения корпуса с разных ракурсов.

Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой полезной информации. Поэтому будем изучать боковые стенки.

реклама



433x450 33 KB. Big one: 1442x1500 299 KB

На основной поверхности можно увидеть крупное изображение устройства при виде спереди. Тут сложно что-либо понять потому, что нет объёма. Кроме этого, есть небольшая неточность. Например, слева можно заметить два выступа, которые можно принять за элементы крепления боковой стеклянной стенки. По факту их нет. В правом верхнем углу находится логотип производителя вместе с названием компании. Ниже мелкими буквами написан слоган: «Make it real. Make it possible». Далее указано наименование модели Crystal Z9.

Ещё здесь присутствует таблица, где указана конкретная модификация. В данном случае всё просто и понятно. Floe – это модель вентиляторов и их я уже рассматривал ранее отдельно.

433x450 38 KB. Big one: 1442x1500 365 KB

С противоположной стороны расположено ещё четыре небольших изображения корпуса с разных сторон и спецификация. Можно заметить, что разные модификации отличаются цветом (белый, чёрный) и наличием/отсутствием вентиляторов. В моём случае корпус был с ними. Также здесь представлено множество другой информации. В том числе сообщается о том, что толщина стали 0.6 мм.

Ещё здесь сказано, что можно установить систему жидкостного охлаждения с тремя вентиляторами по 120 мм. Тут указано, что 360 мм максимум, но по факту это немного не так потому, что у всех систем радиаторы длиннее и всегда выходят за рамки трёх вентиляторов. Поэтому в теории он должен встать, но на практике я сталкивался с тем, что это не всегда возможно.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

172x126 7 KB. Big one: 1500x1099 247 KB
127x180 9 KB. Big one: 1063x1500 260 KB 172x180 10 KB. Big one: 1442x1500 299 KB 127x180 9 KB. Big one: 1063x1500 262 KB 172x180 12 KB. Big one: 1442x1500 365 KB
172x126 6 KB. Big one: 1500x1099 247 KB

В общем, ничего интересного тут кроме спецификации нет. Есть ещё краткое описание на нескольких языках, включая русский.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот в качестве каркаса выступает простой пенопласт, но в одном месте, где у корпуса отсутствует стойка, есть усилитель из МДФ уголка.

450x218 26 KB. Big one: 1500x725 209 KB

Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из одной крупной листовки и пакета с аксессуарами.

413x450 29 KB. Big one: 1378x1500 215 KB

Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Остальной комплект поставки скрывается в небольшом пакете.

450x257 20 KB. Big one: 1500x856 132 KB
  • Несколько стяжек;
  • Комплект разных винтов;
  • Адаптер для закручивания втулок.

реклама





Комплект не очень большой, но здесь нет каких-то дополнительных сменных панелей. Зато в комплекте есть сразу семь вентиляторов Formula V Line Floe, поэтому цену нельзя назвать очень низкой. Мне он обошёлся приблизительно в 9500 рублей.

Дизайн и особенности корпуса

Корпус средних размеров, но заметно большой по ширине, что связано с особенностями конструкции. В описании размер указан как Mid Tower. Его габариты составляют согласно спецификации 425 х 280 х 739 мм. Вес - 7,5 кг. Основную часть веса набирают стеклянные панели, которых здесь три: боковая, передняя и верхняя. Все они установлены штатно и снимается только боковая.

Стекло закалённое, его толщина у всех панелей одинакова – 3 мм. Изначально все стеклянные панели заклеены прозрачной плёнкой.

416x450 33 KB. Big one: 1387x1500 203 KB

На остальных металлических панелях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия для обеспечения притока и вытяжки воздуха. Например, стальная правая боковая панель оборудована двумя группами крупных отверстий. Сеток там нет, поэтому придётся их делать самостоятельно. Дело в том, что они находятся в зонах, где обеспечивается приток воздуха.

В нижней части корпуса тоннеля нет. Вместо него предложена панель с перфорацией для доступа воздуха. Поскольку данная модификация оборудована вентиляторами, то снизу установлено сразу три по 120 мм. Блок питания здесь устанавливается за правой боковой панелью снизу в задней части. Поэтому корпус получился такой широкий.

450x440 53 KB. Big one: 818x800 152 KB

Уже не в первый раз я пользуюсь такими корпусами и данная конструкция достаточно удобна для сборки. Спереди вентиляторы не устанавливаются потому, что там так же, как и сверху, предусмотрена стеклянная панель. Обе они не съёмные, что положительно сказывается на жёсткости всей конструкции.

Рама корпуса стальная, в местах соединения её элементов используются заклёпки. Толщина металла заявлена производителем как 0.6 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но прочный. Ничего не гнётся, не мнётся и не люфтит. В целом изготовление хорошее. Всё ровно подогнано, нет заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок. Слой краски достаточно толстый и корпус не царапается об воздух.

443x450 44 KB. Big one: 1478x1500 280 KB

Основное назначение такого корпуса – это максимальный обзор внутреннего пространства. Поэтому при сборке нужно максимально аккуратно и незаметно проложить кабели спереди, чтобы они не бросались в глаза. Также желательно подобрать красивые комплектующие, на которые можно было бы любоваться. Эта касается подсветки на модулях памяти, материнской плате и видеокарте. И неплохо бы всё это синхронизировать через приложение, поскольку тут нет своего хаба и возможности сменять различные режимы работы RGB подсветки.

Ещё у этого корпуса нет передней левой стойки, поэтому часть нагрузки ложится на переднее стекло. Стёкла хорошо заторцованы друг к другу с минимальным зазором, поэтому появляется эффект свободного пространства внутри. Изначально стеклянные панели обклеены плёнкой и эффект немного портится, но достаточно её снять и становится понятна задумка. Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. В данном случае используются сдвижной механизм с фиксацией выступов в пазах. Такой способ крепления встречается довольно часто.

448x450 37 KB. Big one: 1492x1500 295 KB

Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На обоих находятся выступы, которые устанавливаются в специальные отверстия на раме, затем происходит сдвиг и фиксация. Для последнего этапа необходимо закрутить два барашка сзади.

450x328 12 KB. Big one: 1500x1094 73 KB

Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше всего потому, что всё можно сделать быстро и просто. Не возникает даже ощущения того, что стекло может лопнуть потому, что воздействие на него минимально и происходит только сдвиг.

450x373 21 KB. Big one: 1500x1244 158 KB

Правая стальная стенка также снимается методом сдвига. С заднего торца она фиксируется двумя барашками, а спереди вставляется в стойку рамы тремя выступами.

450x302 26 KB. Big one: 1500x1006 216 KB

Панель ровная, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь, но не очень сильно. До внутренней перегородки получается около 92 мм в самом глубоком месте и 42 мм в передней части, где размещена панель для вентиляторов.

Посмотрим на корпус со всех сторон.

180x119 10 KB. Big one: 1500x994 183 KB
118x182 13 KB. Big one: 980x1500 252 KB 180x182 17 KB. Big one: 1487x1500 272 KB 118x182 9 KB. Big one: 980x1500 158 KB 180x182 17 KB. Big one: 1487x1500 301 KB
180x119 9 KB. Big one: 1500x994 386 KB

Передней левой стойки здесь нет, поэтому передняя панель играет важную роль, связанную с жёсткостью всей конструкции. Рама достаточно крепкая, но при отсутствии стойки часть нагрузки ложится на переднее стекло. Передняя панель не съёмная и она приклеена наглухо к стальным пластинам сверху и снизу.

Поскольку тоннеля внизу нет, то непонятно куда устанавливать диски. Сейчас ими не все пользуются, но производитель учёл возможность установки двух дисков в специальную корзину. Она находится во внутренней части за правой боковой панелью и получается, как бы над блоком питания. Единственный нюанс – диски будут лежать на боку. Кстати, если нет дисков, то её просто можно снять.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Металл не тонкий, рама получилась прочная и жёсткая.

450x317 31 KB. Big one: 1500x1057 221 KB

Начнём детальное изучение корпуса снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она на магнитах и поэтому легко снимается. Её можно мыть и пылесосить. Занимает она небольшое пространство, как раз под вентилятор блока питания.

450x372 26 KB. Big one: 1500x1240 176 KB

Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках с прямоугольными мягкими вставками. За ними по центру этих прямоугольников проделаны отверстия для крепления этих ножек.

450x359 34 KB. Big one: 1500x1196 231 KB

Каждая из них крепится при помощи самореза к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, сдвинуть его трудно. В собранном виде под тяжестью всех компонент системы он вообще стоит как прикрученный.

Здесь появляется ещё один нюанс. Одной стойки нет, поэтому хвататься за стеклянные панели я бы не рекомендовал. Всё нужно делать максимально аккуратно.

450x269 31 KB. Big one: 1500x898 459 KB

Сверху корпус вообще никак не вентилируется, поскольку сверху расположена огромная стеклянная панель. Однако она занимает не всю поверхность, а где-то 5/6. Небольшую полоску по правому краю занимает металлическая пластина, окрашенная в чёрный цвет.

Стеклянная панель приклеена, по периметру можно заметить полосу шириной 1.5 см. Такие полосы есть на всех панелях за исключением переднего левого угла. Это сделано специально для создания лучшего обзора и поэтому стойка в этом месте отсутствует. Другое дело, что при сборке корпуса иногда хочется взять его за верхнюю стойку и вот это уже делать нежелательно.

450x287 37 KB. Big one: 1500x957 233 KB

Ещё сверху находятся разъёмы и кнопки. Модуль с ними сдвинут ближе к передней части. Здесь мы видим два индикатора, кнопки Power, Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. Индикатора два: синий – питание, а красный – активность накопителя. Они очень мелкие. Ещё есть два 3.5 мм джека для наушников и микрофона.

450x290 23 KB. Big one: 1500x966 225 KB

Ещё раз напомню, что передняя и верхняя панели не съёмные. Это же касается металлических вставок. Спереди она также присутствует и внизу на ней есть логотип производителя.

450x305 31 KB. Big one: 1500x1015 176 KB

Изначально в корпусе уже смонтировано семь вентиляторов Formula V Line Crystal Z9 Floe размера 120 х 120 мм. Три установлено снизу, три на внутренней боковой панели и ещё один сзади на выхлоп.

450x318 39 KB. Big one: 1500x1061 240 KB

Только у одного последнего нормальная классическая крыльчатка. У остальных шести она обратная и вентиляторы работают на приток, а не на вытяжку.

450x212 29 KB. Big one: 1500x708 171 KB

Вентилятор, который находится в задней части, можно регулировать по высоте. Для этого здесь есть четыре длинных прорези, чтобы можно было его свободно перемещать и фиксировать потом винтами.

450x398 37 KB. Big one: 1500x1328 256 KB

Установка радиатора жидкостной системы охлаждения предусматривается сбоку. Здесь уже пользователь может использовать комплектные вентиляторы системы охлаждения или корпусные. От этого действия может измениться поток воздуха.

Блок питания устанавливается в специальное посадочное место с правого бока. Поэтому он получается установлен боком, а не горизонтально, как обычно.

450x373 42 KB. Big one: 1500x1242 286 KB

Рядом с проёмом для блока питания размещен вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не очень дорогой, поэтому здесь они выламываются.

450x288 26 KB. Big one: 1500x960 181 KB

Два жёстких диска размера 3.5” можно разместить в корзине, к ней же можно прикрепить два накопителя 2.5”. Причём не только внутри, но и снаружи, а внутрь затолкать пару 3.5”. Поэтому корзина очень простая, но вместе с тем функциональная.

450x383 28 KB. Big one: 1500x1275 183 KB

Основные особенности посмотрели, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 Ti Super JetStream;
  • Накопитель SSD M.2: ADATA Legend 960 MAX;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

450x297 46 KB. Big one: 1500x991 332 KB

Сборка системы

Корпус не предназначен для установки материнских плат с обратным расположением разъёмов, в отличие от модели Formula V Line TimberLine T0. Поэтому пришлось использовать классическую системную плату формата ATX.

439x450 52 KB. Big one: 1464x1500 340 KB

Crystal Z9 Floe очень просторный и удобный. Поэтому можно сначала установить материнскую плату, а уже затем всё остальное. Радиатор системы жидкостного охлаждения на 360 мм устанавливается без каких-либо трудностей. При тестах я использовал разные вентиляторы. Штатные от корпуса работают на приток, поэтому работа системы охлаждения может оказаться недостаточно эффективной, но всё это я проверю во время тестов.

Сборка системы проходит легко и просто. Корпус крупный и доступ есть ко всему. Блок питания у меня был модульный, но даже если бы был обычный, то кабели всё равно поместились бы внутри. Места за боковой панелью много, и при желании туда ещё можно запихнуть какую-нибудь ITX сборку.

445x450 54 KB. Big one: 1484x1500 419 KB

Проблемы могут возникнуть с пучками кабелей от вентиляторов, ведь у каждого из них по два кабеля, у которых в свою очередь по два коннектора для последовательного соединения. Вместе они образуют пучок.

Хорошо, что места много и это всё можно разместить без труда. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри ещё остаётся свободное место, главное – не делать толстых жгутов. Боковая панель со стеклом также закрывается без проблем.

После сборки системы можно запустить её и посмотреть, как она работает.

Все вентиляторы оборудованы четырёхконтактным разъёмом, что предполагает возможность ШИМ-управления. После запуска системы все вентиляторы замедляются. Если дать нагрузку, то скорость вращения крыльчатки увеличивается и шум возрастает.

Эффекты подсветки можно настраивать через приложение материнской платы.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Formula V Line Crystal Z9 Floe и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы в штатном режиме (Def);
  • Все вентиляторы в штатном максимальная скорость (MAX);
  • 4x Floe + 3x DeepCool (Combo).

В последнем случае использовались штатные вентиляторы от системы охлаждения DeepCool LS720. Они мощнее и ещё меняют поток воздуха на противоположное направление – на вытяжку.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

Formula V Line Crystal Z9 Floe – отличный и красивый корпус, который вполне подойдет для примененной тестовой сборки. Его цена соответствует стоимости остальных компонентов. К тому же если собирать ПК чисто для игр, то можно выбрать платформу AMD AM5, где процессор, например, AMD Ryzen 7 7800X3D, будет не такой горячий.

Стоит напомнить, что корпус может быть представлен в двух цветах: чёрном и белом. В зависимости от выбранного решения будет отличаться цвет вентиляторов, которых здесь сразу семь штук. Исходя из этого, оснащение получается богатым. Кроме этого, тут есть три крупных стеклянных панели, благодаря которым корпус напоминает аквариум. Всё изготовлено качественно и аккуратно.

Модель больше ориентирована на массовый сегмент. Об этом косвенно свидетельствует толщина металла и выламывающиеся заглушки под карты расширения. При этом корпус достаточно крепкий и прочный, несмотря на то, что одной передней стойки у него нет. Однако здесь передняя панель не снимается и переднее стекло обеспечивает жёсткость. Главное, не разозлиться в игре и не ударить клавиатурой по корпусу, но это касается всех подобных моделей.

450x268 38 KB. Big one: 1500x892 249 KB

Корпус не маленький и просторный. Доступ есть ко всему, даже когда материнская плата уже смонтирована в нём. Собирать всё очень удобно. За правой боковой панелью находится огромная ниша. Тут можно легко спрятать и разместить большое количество кабелей, но я бы предпочёл использовать модульный блок питания, чтобы лишних было меньше.

Кстати, о кабелях. От каждого из семи вентиляторов идёт два и ещё на концах у каждого по два коннектора. Вместе получается пучок. Именно поэтому некоторые производители предпочитают использовать проприетарные разъёмы у вентиляторов, чтобы от каждого из них шёл только один кабель с одним разъёмом. Сначала я распутывал всё это хозяйство, а потом уже пытался это скоммутировать. С одной стороны, это удобно, можно разбить всё на несколько независимых линий. С другой – хотелось бы, чтобы был какой-то хаб, к которому можно было всё это подключить.

Зато радиатор AIO на 360 мм встал без всяких плясок с бубном около корпуса, и в целом вся сборка прошла легко. Ещё понравилось два порта USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser корпус midi tower formula v line formula v line crystal z9 floe

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
+
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
42
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Еще 4 смартфона Samsung Galaxy получат декабрьское обновление безопасности Android 2024
1
Кадры объективного контроля запечатлели огонь Су-30СМ из скорострельной пушки по дрону ВСУ
1
На Транссибе построили два новых тоннеля, которые повлияют на работу тихоокеанских портов Находки.
+
В МВД Абхазии создадут подразделение по борьбе с майнингом из-за энергокризиса
4
Россия запускает беспилотник «Аргус», который может оставаться в воздухе 40 суток
+
В Подмосковье наращиваются масштабы производства автомобильных подшипников
+
Встроенная графика Radeon 8060S обогнала дискретные GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT в Time Spy
+
В процессорах серии M5 Apple откажется от концепции System-on-a-chip
2
В Hardware Unboxed составили список лучших центральных процессоров 2024 года
3
МИД назвал причину затопления российского судна в Средиземном море
8
В США одобрен план по использованию радиоактивных отходов при строительстве дорог
1
Microsoft столкнулась с серьезной волной критики после выпуска обновления Windows 11 версии 24H2
8
Индия готова вложиться в российские РЛС "Воронеж-ДМ" для борьбы с невидимыми угрозами
2
Новый Hyundai Palisade лишился V6 и дизельного двигателя
+
WhatsApp прекращает поддержку старых Android-устройств с 2025 года и может быть заблокирован в РФ
+
Все российские танки на фронте теперь защищены от дронов с помощью новейших систем РЭБ
1
Apple выпустит новые iPhone, MacBook и iPad весной 2025
+
Intel запланировала на 6 января мероприятие, посвящённое технологиям ИИ следующего поколения для ПК
+
PlayStation 5 Pro Game Boost значительно улучшает качество изображения и производительность игр
2
BMW уволила сотрудников, которые были причастны к серому импорту иномарок в Россию
+

Сейчас обсуждают

KotSkripaley
11:58
А как же КПТ-8?
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
smash526
11:58
Наоборот, в дикой печали и бегу за рублями
Взаиморасчёты между странами СНГ на 85 % осуществляются в национальных валютах
Александр
11:56
Вот, чувак лучше меня объяснил: 🧠 Нейросеть - это мощный инструмент, способный на удивительные вещи, но это не совсем то же самое, что и настоящий искусственный интеллект 🤔. Представьте себе нейросе...
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
SmaSheR
11:49
Живу в монолитном доме - шумка, конечно, лучше чем в панельке, разговоры соседей слышны только в санузлах через вентиляцию, а вот топот бегающих детей слышно через два-три этажа, с перфоратором еще ху...
Новые стандарты отделки жилья от застройщиков могут допускать различные дефекты
MriS
11:49
Интел берут лет на ±10, а АМД то и дело менять надо. Причем тут конкуренция, её никогда и не было.
Продажи материнских плат AMD AM5 и AM4 на Mindfactory превышают продажи плат Intel почти в 10 раз
aoxoa1
11:45
Ну не соседку же. Ту - лучше другим прибором.
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
aoxoa1
11:43
А как можно израсходовать запас термопаст, если с каждым считай кулером их дают в кол-ве раз на 10 ? Собрал за год около 7 компов, у части из них несколько раз туда-сюда кулера снимал-ставил, а хватил...
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
OgoGoLog
11:42
А вы работаете на электростанции, чтобы сразу считать все деньги за электричество своими? При всём прочем наши энергетические компании не дотационные, чтобы постоянно класть лапу в бюджет, а самодоста...
В Абхазию начались гуманитарные поставки электричества из России
Mixa8827
11:40
Принцип работы современных ИИ основан на подобии, потому естественно никакой ответ именно на эту задачу ИИ не считывал, считывал ответ и решения подобных задач.
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
Mixa8827
11:37
Современные ИИ упрощают достаточно много инженерных задач и очевидно, что за этой технологией будущее. При этом конечно современные ИИ это не полноценный искусственный интеллект, но тем не менее прогр...
Искусственный интеллект уже достиг человеческого уровня в тесте на "общий интеллект"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем