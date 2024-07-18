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Вступление

Одно время наблюдался какой-то бум на планшетные компьютеры, но теперь ситуация немного стабилизировалась и какого-то дикого ажиотажа нет. По сути, планшет является тем же смартфоном, но с более крупным экраном, который нужен далеко не всем. Понятно, что со временем зрение портится и уже не так комфортно смотреть ролики на «ютубчике» на маленьком экране смартфона. Также планшет бывает интересен детям потому, что есть множество различных интерактивных игр, обучающих курсов и прочих приложений, направленных на обучение. Также никто не отменял фронтальную камеру, через которую можно общаться.

Поэтому планшеты не утратили свою актуальность, но их задача осталась прежней – стать промежуточным звеном между ноутбуком и смартфоном. Кстати, кому-то он может заменить сразу два устройства. Звонить с планшета теоретически можно, особенно если он оборудован слотом для SIM-карты. Есть сервисы VoIP и VoWIFI. Также есть текстовые и графические редакторы, а мышь с клавиатурой можно подключить через Bluetooth. Да, со всем этим придётся изрядно повозиться и человеку без опыта работы я бы такой вариант не порекомендовал, но в целом это возможно, особенно учитывая, что для связи люди всё чаще используют различные мессенджеры или социальные сети.

Самые дорогие и функциональные устройства делает Apple. Их продукция пользуется высоким спросом, но на территории России не все сервисы работают хорошо. Например, оплата сервисов и покупка приложений осуществляется через операторов связи. Цены привязаны к курсу валют и в итоге всё получается недёшево. Для тех, кто хочет немного сэкономить есть решения на базе Android. Количество платформ и моделей постоянно увеличивается, крупные компании постоянно выпускают обновлённые устройства и есть устройства с достаточно приятной ценой и хорошим набором функций. С одним из таких я столкнулся совершенно недавно и называется оно Doogee T30S.

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Характеристики смотрятся очень привлекательно. Это 6 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 16, встроенный накопитель на 256 Гб, поддержка карт microSD, поддержка двух SIM-карт и 4G сетей, WIFI 802.11ac и Bluetooth. Для меня этот функционал подходит в самый раз, а как это всё выглядит и работает мы сегодня проверим.

Технические характеристики

Модель Doogee T30S Дисплей 11 дюймов, IPS;

1920 x 1200 точек, 206dpi, емкостный мультитач Защитное стекло н/д Процессор Unisoc Tiger T606 восемь ядер (2 x Cortex-A75, частота 1.6 ГГц + 6 x Cortex-A55, частота 1.6 ГГц) Графический контроллер Mali-G57 MP1 Оперативная память 6 Гбайт LPDDR4X Flash накопитель 256 Гбайт Поддержка карт памяти Да (micro SD) Разъемы USB Type-C, OTG, 3.5 мм джек SIM-карта Две nano-SIM, GSM: 2/3/5/8 Сотовая связь 3G WCDMA: 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE (B34/38/39/40/41, B1/3/5/7/8/20/28A/28B) Сотовая связь 5G Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) Bluetooth 5.0 NFC Нет Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС Модуль с основными камерами 13 Мпикс, f/4,22, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мпикс, f/4,22, фиксированный фокус, без вспышки Аккумулятор Несъемный аккумулятор: (8 580 мА·ч, 3.8 В) Размер 257 x 168,7 x 7.6 мм Масса 506 г Защита корпуса Комбинированная задняя панель (алюминий + пластик) Операционная система Android 14 Актуальная цена ~15 000 рублей

Все характеристики выглядят современно и актуально, однако сразу заметно, что модель основана не на флагманском железе. Об этом свидетельствует и стоимость устройства. Есть ещё одна интересная особенность. Устройство можно использовать как пауэрбанк с мощностью заряда 10 Вт. Всё это благодаря достаточно ёмкому аккумулятору на 8 580 мА·ч. Ещё задняя панель устройства, комбинированная для лучшего охлаждения и защиты.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в белой коробке из плотного картона. По размерам она не очень большая и в длину и ширину не сильно превосходит само устройство. Высота заметно больше, но нужно было защитить устройство и разместить комплект поставки. Само оформление достаточно лаконичное и стильное. Изначально коробка обтянута прозрачной плёнкой. Она защищает поверхность от влаги и грязи. Это особенно актуально, когда фон преимущественно белый, а текстура матовая и на ней легко остаются следы.

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Спереди мы видим изображение устройства. Производитель сделал удачный коллаж, где изображены три расцветки задних панелей и вид экрана спереди. В левом верхнем углу находится логотип производителя Doogee. В правом есть маленькая вставка с указанием объёма встроенного накопителя и оперативной памяти. Последней всего 6 Гб, но есть популярная технология её расширения. В данном случае до 16 Гб. Некоторые пользователи наивно полагают, что эта технология позволяет подключить дополнительные модули, распаянные на плате. Как бы производитель их просто отключает, чтобы экономить энергию, но это не так. Просто резервируется соответствующий объём в накопителе, и он работает как буфер памяти. Однако, скорость накопителя и оперативной памяти LPDDR4X заметно отличается, поэтому особо не обольщайтесь таким щедрым подарком. Внизу есть небольшой уголок, где указано название модели T30S

Больше всего информации представлено с обратной стороны. Мы видим характеристики устройства, информацию о производителе, список комплекта поставки, наклейку с серийным номером и двумя IMEI потому, что поддерживается сразу две SIM-карты.

Открыв коробку, мы видим, что сам планшет лежи прямо сверху в белом пакете. По периметру находится вставка из мягкого пористого материала, а под ней картонный разделитель.

Рядом с ним есть небольшая белая коробка, где находится часть комплекта, а точнее кабель и адаптер питания. Под лотком находятся инструкции и булавка для извлечения лотка SIM-карт и microSD. Защитная плёнка уже нанесена на экран с завода и остаётся снять лишь верхний защитный слой, для чего есть специальная бумажка.

Комплект не очень богатый, но есть всё необходимое:

Кабель USB Type-A - USB Type-C;

Адаптер питания на 5В, 2А;

Документация;

Скрепка для извлечения SIM-лотка.

Чехла нет, поэтому придётся докупать его отдельно. Также бывают модификации с клавиатурой. Для её подключения есть специальная контактная группа на корпусе. Для комфортного использования будет нужен чехол с подставкой, чтобы устройство можно было установить на стол. Адаптер питания не самый мощный, особенно учитывая ёмкость аккумулятора. Самое грустное, что более мощный блок на 3А не заряжает устройство быстрее. Поэтому разумнее всего осуществлять зарядку ночью или в другое время, пока вы отдыхаете.

Дизайн

Планшетный компьютер выглядит красиво и современно. Всю переднюю поверхность занимает защитное стекло, которое изначально заклеено плёнкой. Расположение экрана может быть альбомным и книжным. Однако, не всё так просто. Традиционно некоторые приложения могут работать при любой ориентации экрана, а некоторые только в каком-то определённом положении. Это не всегда удобно. Например, фронтальная камера ориентирована на альбомное использование поэтому будем ориентироваться на неё, чтобы понять строение устройства.

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Корпус металлический, а точнее металлическая крышка находится сзади, но она не монолитная и в верхней части есть пластиковая вставка. Все элементы хорошо подогнаны, зазоры минимальны, всё сделано ровно и аккуратно. Грани скруглённые, но ощущаются и устройство уверенно лежит в руках. Сам корпус достаточно тонкий, как у современных смартфонов, вес соответствует габаритам устройства. На задней крышке можно обнаружить наименование модели, характеристики зарядного устройства, серийный номер и два номера IMEI. Всё это находится на отдельной наклейке, которую можно снять.

Планшет оборудован четырьмя динамиками. Два находятся сверху и ещё два снизу. Звук очень громкий и местами даже ощущается объём, что не всегда можно наблюдать на мобильных устройствах. Основная камера находится на отдельном островке, что типично для современных устройств, где несколько камер объединены в один модуль. Здесь похожая, картина, но камера всего одна. Остальные два кружочка – это вспышка и ик-подсветка. Модуль немного выступает из корпуса, но это едва ощутимо.

Сверху находится качелька регулирования громкости и кнопка включения. С правого торца находится отсек для установки двух SIM-карт и одной карты памяти microSD. Одновременно можно установить одну SIM-карту и карту или две SIM-карты.

Да, уже давно научились делать сэндвичи, но на мой взгляд одной SIM-карты вполне достаточно, а вот дополнительный накопитель может пригодиться, хотя встроенный объём тоже не такой маленький. Ближе к верхнему углу находится разъём для гарнитуры 3,5 мм.

В середине правого торца расположен разъём зарядки USB Type-C. Поддерживается зарядка других устройств и OTG. Что в первом, что во втором случае, обязательно потребуется специальный кабель, например Type-C - Type-C. В комплекте его нет, поэтому приобретать всё это придётся самостоятельно.

Экран у планшета ровный и прямой, с закруглениями по углам и отверстием сверху под фронтальную камеру. Сверху нанесена заводская защитная плёнка. Рамку экрана нельзя назвать тонкой. Она по периметру составляет около 1 см.

Дисплей

Многие берут планшет как раз из-за большого экрана, и он играет важную роль. В данном случае характеристики его не самые выдающиеся, что можно было заметить ещё по спецификации. Кому-то душу может подогреть наличие сертификата TUV SUD low blue light. Однако, в остальном ничего необычного. Здесь используется IPS панель. Соотношение сторон классическое – 16:10, разрешение 1920х1200. Максимальная яркость заявлена 300 кд/м2. Про охват цветового пространства ничего не сказано, как и про защитное стекло. В первом случае можно предположить, что это приблизительно sRGB, а со вторым остаётся только гадать. Фронтальная камера находится выше экрана, поэтому она не мешает.

Диагональ экрана по современным меркам уже не кажется огромной. Есть уже планшеты с диагональю 12”. Рамки широкие и составляют 1 см по периметру. Мне кажется, что это сделано больше для защиты матрицы, иначе бы пришлось использовать металлическую рамку по периметру и вес был бы больше. На ярком солнце работать не совсем комфортно, даже учитывая, что какое-то антибликовое покрытие есть, а защитная плёнка не блестит как зеркало.

Информации о самой матрице мало, но качество приемлемое. Скорость нельзя назвать очень высокой и какие-либо настройки, кроме, уровня яркости отсутствуют. По всем характеристикам видно, что это бюджетная IPS панель. Разрешение достаточно низкое и это явно неспроста.

Тачскрин устройства работает достаточно шустро, а ещё он легко распознаёт одновременно 10 нажатий.

Цветопередача не совсем корректная. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи при взгляде под углом заметно не нарушается.

С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1 100 2.42 402.74 241.4 75 1.15 301.58 240.5 50 0.99 198.61 238.2 25 0.47 110.85 238.4 0 0.23 11.6 238.7

Запаса яркости почти нет. Особых затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения.

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности.

Цветовой диапазон также типичен для матриц IPS последнего поколения – покрывается практически весь диапазон sRGB.

Аппаратная платформа и производительность

Планшет базируется на платформе Unisoc Tiger T606. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 12 нм техпроцессу. Несмотря на то, что он моложе Unisoc Tiger T618, но его характеристики не вызывают восторга. Достаточно посмотреть на частоты в 1,6 ГГц и уже можно загрустить. Оптимизма не добавляет также скромный объём оперативной памяти. Графика тоже далеко не самая резвая. Поэтому производитель решил банально снизить разрешение экрана, чтобы пользователь не сильно страдал. Кстати, это одна из причин почему нельзя сравнивать некоторые модели устройств напрямую.

Unisoc Tiger T606 несёт в себе два производительных ядра Cortex-A75 с частотой 1,6 ГГц и шесть эффективных Cortex-A55 также с частотой 1,6 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G57 MР1. Производительность этого решения скорее начального уровня, поэтому рекордов ждать не стоит.

Планшет оборудован скромным объёмом оперативной памяти для модели такого уровня. Здесь используется память типа LPDDR4X объёмом 6 Гб. Посмотрим на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Уровень производительности не самый высокий, но для большинства повседневных задач этого некоторым пользователям будет вполне достаточно. С играми дела обстоят хуже. Такие как Genshin Impact лучшее вообще не запускать, чтобы не расстраиваться. Какого-то сильного нагрева устройства не наблюдается. Он ощущается чуть тёплым. Планшет успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется изо всех сил появлению троттлинга, но он его настигает. Все тесты были проведены при обычной комнатной температуре 28С. Никакого дополнительного охлаждения не использовалось.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 14. Оболочка чистая, интерфейс классический.

Всё выглядит привычно, и что не характерно для планшета, есть даже встроенная звонилка. Понятно, что ушного динамика нет и можно использовать только громкую связь.

Оболочка работает плавно, оптимизация хорошая и всё работает очень чётко. Никаких зависаний, лагов или задержек при использовании я не обнаружил. Я ставил разные приложения, из «маркета» и с накопителя, при этом никаких проблем не возникло.

Операционная система почти голая, есть только базовые приложения Google. Российского софта нет. Поэтому неплохо для начала установить RuStore, а дальше уже всё то, что нравится от отечественных разработчиков. Браузер по умолчанию Chrome.

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства. Есть поддержка мобильных сетей 3 и 4G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и приемлемая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM.

Резинового уплотнителя в лотке для SIM-карт нет. Также я не нашёл в спецификациях ничего про класс защиты от пыли и влаги. Со смартфоном я прокатился по трём областям: Московской, Тульской, Липецкой и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства я не заметил. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая, но скорость интернета не очень высокая. Трудно сказать с чем это связано, но даже через Wi-Fi она не дотягивает до 100 Мбит/с. Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов. NFC здесь нет. Спутниковая навигация работает в полном объёме. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС и другие.

Планшет хорошо справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно и с этой стороны никаких нареканий нет. Кроме этого, большой экран облегчает восприятие. Однако, в автомобиле придётся задуматься о креплении.

Файловая система

Планшет поставляется с объёмом постоянной памяти - 256 Гб. По современным меркам – это хороший показатель, но здесь производитель сделал сказочный подарок и добавил поддержку карт памяти microSD. Теперь можно записывать аудиокниги, много видео, а фотографировать можно очень много. Заполнилась карта- «выплюнул» её из смартфона и вставил новую, при этом можно пользоваться только одной SIM-картой. Знаю, что гении уже давно научились делать «бутерброды» из SIM и MicroSD. Лично мне достаточно одной SIM карты и встроенной памяти.

Скорость работы встроенного накопителя не очень высокая, но в большинстве этого достаточно потому, что явных задержек нет. Также нет каких-то выдающихся значений, но быстро и стабильно.

Время автономной работы

Теоретически с этим не должно возникнуть каких-то проблем потому, что начинка не очень мощная, а аккумулятор на 8 580 мАч. Ключевая проблема – крупный экран, который потребляет много энергии. Также здесь не очень быстрая зарядка. Штатное устройство на 5 В и 2 А. Это стандартные показатели, но они не обеспечивают скоростной заряд. Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста, я использовал приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

9 часов и 42 минуты – это не самый выдающийся результат. Заряд займёт меньше времени, практически вдвое. В моём случае на это ушло больше около 4 часов. Поэтому здесь рекомендуется оставлять устройство на ночь, чтобы оно подзарядилось. Тем не менее, при обычном повседневном использовании: 2 часа веб-серфинга, 1 час игр, 2 часа чтения книг и 2 часа прослушивания музыки через Bluetooth и что-то ещё по мелочам мне хватало заряда на три дня и ещё оставалось 11%. При более интенсивном использовании устройство нужно будет заряжать чаще.

Тест камеры Doogee T30S

В планшете используются две камеры: фронтальная и основная. Это не самая сильная сторона устройства и они обеспечивают достаточное для повседневных задач качество снимков. Причём к фронтальной нет нареканий, и она показывает хорошую картинку при общении через неё. Я уже говорил, что она не совсем подходит для селфи потому, то устройство крупное и держать его сложно. К основному модулю претензий больше. Разрешение не очень высокое, а запись видео ограничена разрешением FHD.

Примеры снимков с фронтальной камеры

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Пример видеосъемки:

Заключение

Doogee T30S – неплохая модель средне-начального уровня с хорошими характеристиками и неплохим функционалом. Большой экран, ёмкий аккумулятор – это основные преимущества данной модели. Качество изготовление достаточно высокое. Есть поддержка мобильных сетей 4G, а также возможность установки карт памяти microSD.

Производительность для 8-ядерного процессора не самая выдающаяся, но при этом мы видим низкий нагрев, полное отсутствие троттлинга и хорошее время автономной работы. Для ресурсоёмких 3D-игр он не подходит, о чём говорят результаты тестов, но с любыми другими приложениями он отлично справляется. Экран сам по себе хороший, но разрешение невысокое. Углы обзора большие, он достаточно яркий и с хорошими цветами. Однако откалиброван он не самым лучшим образом, а настроек чтобы как-то улучшить цветопередачу тут нет. В планшете есть две камеры. Каких-то чудес ждать от них не стоит, но весь функционал присутствует. Есть запись видео, а фронтальная больше нужна не для селфи, а для общения через различные приложения, например, Skype.

Беспроводная сеть работает очень уверенно, но скорость не очень высокая. Для веб-серфинга этого будет вполне достаточно, IPTV тоже работает. 4G у меня уверенно работал как на улице, так и в помещении. Скорость хорошая, но опять же без каких-то чудес и рекордов. Оболочка очень простая, приложений установлено по минимуму и сама система Android здесь абсолютно чистая. Поэтому всё работает быстро и плавно, несмотря на не самый высокий объём памяти.

При среднем использовании устройства (2 часа веб-серфинга, 1 час игр, 2 часа чтения книг и 2 часа прослушивания музыки через Bluetooth) зарядки хватило на 3 дня. За ночь бездействия съело только 6% заряда, но я просто не отключил беспроводной модуль. Сама зарядка происходит не очень быстро по двум причинам: недостаточно мощное зарядное устройство и большой аккумулятор. Самое грустное, что более мощное зарядное устройство на 4A её не ускоряет. В устройстве есть четыре динамика для вывода звука, и он здесь действительно очень громкий и хороший для компактного устройства.

Корпус очень крепкий, нет посторонних скрипов, щелей и зазоров. Изготовление аккуратное и с завода на всех панелях даже есть плёнка.

Стоимость устройства на момент написания материала составляла почти 15 000 рублей. Однако у нас в стране наблюдается очень большой разброс по цене, в диапазоне от 14 000 до 25 000 рублей. Разница колоссальна, а варианты обычно такие: дёшево и долго ждать или дорого, но сразу. При этом за 15 000 устройство вполне отличное, а вот 25 000 за то же самое отдавать не хочется и можно подобрать аналоги.

Андрей Понкратов aka wildchaser