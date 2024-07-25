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Вступление

Собрать игровой компьютер сегодня несложно, но нужно ещё обзавестись хорошей периферией, чтобы можно было комфортно играть. Качественное оборудование тоже стоит немалых денег, особенно от крупных производителей, но бывает, что у них тоже появляются какие-то недорогие модели, которые потом становятся бестселлерами. Поскольку геймеры, как мотыльки летят на свет, то производители начинают хитрить с подсветкой. Например, они могут её делать каким-то определённым цветом или написать RGB, но цветов будет мало, и они будут фиксированными. Где-то может оказаться так, что подсветка есть, но нет синхронизации с другими устройствами. Поэтому выбор становится сделать всё сложнее.

Кроме этого, с клавиатурой и мышкой не всегда приходится играть, бывают моменты, когда нужно набрать просто текст, а тут у тебя перед глазами буквы начинают плясать разными цветами, что не всегда может способствовать концентрации и работе. Лично я предпочитаю печатать текст, когда подсветка умеренная и не слепит глаза, а цвет белый или жёлтый, чтобы лучше воспринимать буквы. Однако, здесь уже дело вкуса и всё сугубо индивидуально. Поэтому, когда даже не в игровые ноутбуки начали добавлять RGB подсветку, мне стало грустно, хочется выбрать один какой-то цвет, но с этим тоже могут возникнуть проблемы. С подобной ситуацией я столкнулся недавно и расскажу о ней в другой раз.

Не так давно я тестировал клавиатуру MSI Vigor GK41, и она оказалась всем хороша, но RGB подсветка у неё фиксированная, что для меня не очень комфортно. Производитель понял, что скорее всего я буду не одинок и выпустил модификацию MSI Vigor GK41 Dusk. Dusk переводится как сумерки, а ещё есть одноимённая компьютерная игра, которая представляет из себя классический шутер.

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Обычно производители не вносят каких-то существенных изменений при добавлении какой-либо приставки к названию модели, но это тот самый случай, когда перед нами оказывается совсем другое устройство в плане функционала. Переключатели здесь используются всё те же Kailh Red, но добавилась полноценная RGB-подсветка и ещё один приятный бонус в комплекте.

Стоит и переплачивать 1000 рублей за эту модификацию и что ещё интересного предлагает данная модель?

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал обычную модель MSI Vigor GK41 и здесь упаковка мало чем отличается, что ещё больше может запутать пользователя, который не придал значения какой-то приставке и выбрал просто модель подешевле не совсем понимая различий.

Клавиатура по-прежнему поставляется в светлой крупной картонной коробке с цветной полиграфией. Фон преимущественно белый. Ещё она достаточно увесистая потому, что сама клавиатура весит больше 1 кг.

В целом оформление достаточно лаконичное, особенно спереди. Здесь в левой части можно заметить эмблему серии MSI Gaming. По центру находится крупное изображение самой клавиатуры, где можно заметить, что пара кнопок выделена красным цветом, а остальные серые или чёрные. RGB подсветки не видно, но в левом верхнем углу есть соответствующий значок, а значит она есть.

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Основная часть информации находится с обратной стороны.

В левой части находится ещё один фирменный логотип с драконом. В правой можно заметить небольшую спецификацию. По центру представлены шесть крупных вставок с описанием ключевых особенностей устройства. Например, здесь сказано, что клавиатура MSI Vigor GK41 Dusk оснащается линейными переключателями Kailh Red. Характеристики здесь не указаны, но известно, что необходимо усилие нажатия 50 гс, полный ход 4 мм и ход до включения - 1,9 мм.

Что известно о подсветке? Снова есть 10 различных эффектов работы подсветки, но в отличие от обычной модели она здесь полноценная и можно подсвечивать каждую клавишу, теоретически даже отдельным цветом. Ещё одна вставка рассказывает об углах наклона. Всего их три: 0°, 3° и 7°.

Ещё нам рассказывают о «горячих» клавишах. Это часто используемые функции, вызов которых запрограммирован на определённых кнопках, которые совмещаются со стандартными, но вызов функции осуществляется с совместным нажатием функциональной клавиши Fn, которая здесь не подписана, а на ней находится эмблема с драконом.

Модель MSI Vigor GK41 Dusk Подключение Проводное, USB 2.0 Подсветка RGB Горячие клавиши Есть Тип переключателя Kailh Red Длина кабеля 1.8 м Масса 1.100 кг Размер 442 х 138 х 43 мм

Открыв коробку, мы видим, что клавиатура находится в прозрачном полиэтиленовом пакете, а слева и справа находятся вставки из мягкого пористого материала для защиты устройства.

Комплект поставки не очень большой. Гарантийная книжка, инструкция и устройство для снятия кейкапов.

Однако это ещё не всё, и на дне упаковки есть отдельная коробка, где расположен комплект сменных кейкапов.

Конструкция и особенности устройства

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Ни для кого не будет секретом, что эта модификация как две капли воды похожа на обычную MSI Vigor GK41 и внешне их отличить невозможно, особенно если переставить кейкапы с одной на другую.

Клавиатура весит 1100 г и при этом основной материал – пластик. Взяв её в руки в это даже сложно поверить, но под крышками кнопок можно заметить металлическую пластину. Это, по сути, и есть основная рама клавиатуры, которая обеспечивает ей жёсткость, вес и устойчивость. Топкейс и нижняя крышка изготовлены из чёрного пластика.

Устройство стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжёлое, а резина у ножек в нижней крышке мягкая и упругая.

Корпус не совсем правильной формы и не симметричный. В правом верхнем углу находится вырез, где есть три индикатора: Caps Lock, Num Lock, Windows Lock. В этой области используется чёрный глянцевый пластик, а остальная поверхность корпуса матовая. В отличие от обычной версии индикаторы также оборудованы RGB светодиодами.

Кабель выходит из задней части. Он средней жёсткости, не совсем мягкий и не очень твёрдый. Ещё он находится в нейлоновой чёрной оплётке. На конце находится коннектор USB 2.0, который покрыт золотым напылением.

В нижней части, помимо информационной наклейки, находятся опорные площадки из резины, на которых стоит клавиатура. Кроме этого, есть откидывающиеся лапки, которые позволяют поднять заднюю часть и придать угол наклона 3 или 7 градусов. Для этого предусмотрено два комплекта таких опор. Реализация мне показалась достаточно интересной. Мелкие лапки встроены в крупные.

Клавиатура полноформатная и состоит из 104 клавиш. Кейкапы пластиковые с прозрачными символами с подсветкой посередине. Две кнопки выделены красным цветом и еще некоторые серым, а остальные чёрные.

Воспользовавшись дополнительным комплектом, можно все их сделать чёрными. Также есть вариант оставить две красные, а остальные чёрные сменить на серые. В общем можно развлекаться как угодно.

Светодиоды очень яркие и качественные. Кейкап подсвечивается полностью со всех сторон. Шрифты хорошо читаются при любом уровне освещения.

Здесь используются фирменные переключатели Kailh Red. Они обеспечивают высокую скорость, стабилизацию при нажатии, точность и большой ресурс.

Для нажатия необходимо усилие в 50 гс. Полный ход переключателя – 4 мм, но срабатывает он уже при 1,9 мм. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект, что мне казалось, что я не прожал, а на самом деле сигнал прошёл.

Скорость срабатывания достаточно высокая. Сигнал либо есть, либо его нет. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие. Производитель заявляет о возможности 6 одновременных нажатий.

Кейкапы снимаются легко даже без специального инструмента, который находится в комплекте.

Тестирование

Клавиатура без проблем находится операционной системой и также может работать в BIOS, на этапе загрузки и установки системы без каких-либо драйверов. Без программного обеспечения работают многие функции, и в том числе работа с подсветкой.

Можно перебором выбирать один из 10 режимов, регулировать яркость и скорость работы эффектов. Есть ещё вариант подсветки отдельных клавиш, но он уже настраивается через приложение MSI Center. Там же можно выбрать любой из эффектов.

В отличие от обычной модификации MSI Vigor GK41, здесь можно настроить любой статический свет и даже отключить подсветку.

Само приложение MSI Center большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако, при этом у него очень большой функционал.

Есть возможность синхронизации с различными играми, а также поддержка технологии Ambien Light. Однако, игр которые её используют пока не так много.

Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство. После того, как мы посмотрели на софт, можно посмотреть на работу подсветки устройства. Я постарался показать все функции и режимы.

Корпус клавиатуры достаточно крепкий и прочный. Она уверено стоит на столе, сдвинуть её сложно. Это объясняется тем, что в основании есть резиновые опоры. Они же есть на откидных лапках, которые увеличивают угол наклона. Ещё на видео кажется, что подсветка мерцает. По факту ничего такого нет и такой эффект наблюдается лишь на записи.

Впечатления от использования клавиатуры остались смешанные. С одной стороны, всё работает идеально, как заявлено. Всё быстро, чётко, точно. Придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства за такую цену – практически невозможно. Проблема заключалась лишь в том, что для меня эта клавиатура оказалась не очень удобной. Нажатие не громкое, щелчок есть, но не громкий.

Основной недостаток для меня – большой ход клавиш и я просто при быстрой печати привык нажимать несильно и на небольшую высоту и быстро перемещать пальцы. Я не исключаю, что здесь дело привычки. Что в мембране, что в механике при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание. Что касается игр, то тут всё отлично. Устройство работает очень комфортно и так как задумано.

Заключение

MSI Vigor GK41 Dusk – относительно недорогая и качественная механическая клавиатура. Всего одна приставка в названии, и мы получаем совсем другой продукт. Это по-прежнему не какой-то флагман, но зато добротная модель с хорошим функционалом. Наконец-то появилась полноценная подсветка, которой можно управлять через приложение MSI Center. Основная рама металлическая и поэтому вся конструкция выглядит очень крепкой и прочной. Однако не стоит сильно обольщаться и в остальных местах применяется пластик. На изгиб и скручивание ничего не гнётся и не хрустит.

Кейкапы легко снимаются и их можно заменить. Для этого в комплекте есть дополнительный набор. Клавиши можно даже комбинировать, чтобы выделить часто используемые. Свитчи Kailh Red – это аналог Cherry MX Red. С завода они хорошо смазаны. Нажатие плавное, щелчок присутствует и отчётливо слышится. В работе клавиатуру нельзя назвать очень тихой, но пользоваться ей удобно. Для этого здесь возможно установить три угла наклона (0, 3 и 7 градусов), для чего реализован механизм ножек в задней части, где маленькие лапки встроены в большие. Также есть резиновые площадки для опоры, и клавиатура не скользит по столу.

Также удобство использования может быть связано с относительно небольшим ходом клавиши до срабатывания – 1,9 мм и с полным ходом – 4 мм, а также средним усилием нажатия 50 гс. Это полноформатная клавиатура с большим количеством дополнительных функциональных клавиш, которые совмещены со стандартными кнопками, но при нажатии одной дополнительной с изображением дракона они выполняют какие-то запрограммированные функции. Получается достаточно удобно, и она не перегружена лишними клавишами.

Клавиатура оборудована RGB подсветкой, которой можно управлять. Эффекты можно выбрать на самой клавиатуре или в приложении MSI Center. Понравилось, что при нажатии на функциональную клавишу, другим цветом выделяются те кнопки, которые можно использовать совместно с ней. Это позволяет быстро ориентироваться и выбирать необходимую. Также можно регулировать уровень подсветки и скорость работы эффектов. Три индикатора Caps Lock, Num Lock, Windows Lock также оборудованы RGB светодиодами и поэтому всё выглядит в едином стиле. Провод не очень гибкий и не совсем уж жёсткий. Он дополнительно находится в нейлоновой оплётке, а на конце есть резиновый фиксатор, чтобы можно было его собрать в пучок и зафиксировать, коннектор USB покрыт золотым напылением, а ещё можно заметить ферритовый фильтр.

В целом получилось достаточно качественно и неплохо. Лично я бы переплатил 1000 рублей за эту модификацию только для того, чтобы получить возможность более гибко управлять подсветкой.

Андрей Понкратов aka wildchaser