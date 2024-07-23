Оглавление

Вступление

Выбрать устройство для уборки не сложно, но потом начинается процесс его обслуживания и понимаешь, что где-то совершил ошибку. Весь день робот катается по полу, а потом его приходится чистить. Поэтому сейчас набирают популярность устройства с базовой станцией по обслуживанию такого робота, а пользователю остаётся лишь заливать/выливать жидкость и вынимать/вставлять новый пылесборник. Однако на практике всё равно возникают вопросы с обслуживанием и нужно постоянно контролировать устройство, чтобы где-то не намоталась нитка на колесо или швабра не потеряла свою эффективность уборки. Для этого обычно есть встроенные средства контроля, поэтому с точки зрения диагностики проблемы выявляются, но их всё равно приходится решать.

Роботы с автоматическим очищением внутреннего бункера обычно оснащаются специальными станциями, в которых, по сути, встроен ещё один пылесос, который по специальной трубе всасывает весь мусор в пылесборник из контейнера. Заморочек тут несколько. Начнём с того, что эта станция занимает больше места. Кроме этого, обслуживать придётся еще и её. Также бывают ситуации, что в контейнере робота что-то застряло и мусор банально не перегоняется. У меня был один такой случай с зубочисткой, которая неудачно перевернулась в контейнере робота. Понятно, что зубочистки не должны валяться на полу, но это может быть просто палочка, а ситуация – как пример. Ты думал, что проблем у тебя станет меньше, а они никуда не исчезли, просто появились другие.

На самом деле всё не так плохо и производители пока экспериментируют, выбирая наиболее подходящий вариант, который лучше приживётся в быту. Сегодня в тренде такая технология и ничего с этим не поделаешь потому, что нужно всегда следить за тенденциями на рынке и не отставать от конкурентов. У кого-то бывают задачи посложнее, например, задавать эти тренды. Так, компания ILIFE внедрила базовую станцию для очистки контейнера робота в свою недорогую модель, добавив лишь одну приставку Pro. Вообще когда-то такая приставка указывала на профессиональный статус устройства, например, оборудование для бизнеса. Но сегодня, когда у каждого третьего смартфона такая приставка, смысл её немного исказился. Теперь это то же самое устройство, но с немного улучшенной функциональностью.

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На примере конкретного устройства ILIFE V9 Pro понятно, что речь идёт о дополнительной базовой станции в комплекте для сбора пыли из бункера пылесоса.

Данное устройство можно найти на маркетплейсах по привлекательной цене ~ 12 500 рублей, что приблизительно на 4 000 рублей дороже обычного устройства. Стоит ли переплачивать за дополнительную станцию? Попытаемся с этим сегодня разобраться.

А сам ILIFE V9 Pro доступен для покупки на Wildberries и Озоне.

Упаковка и комплектация

В отличие от модели ILIFE V9, модификация Pro поставляется в крупной коробке. Это не удивительно потому, что в комплекте находится база для сбора пыли из контейнера робота. Это отдельное крупное устройство, которое тоже необходимо как-то разместить и упаковать.

Размеры коробки составляют 360 х 360 х 280 мм, а вес практически 4,5 кг. Сверху также есть белая пластиковая ручка для транспортировки.

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Спереди и сзади есть две крупные надписи по центру с обозначением фирмы – производителя ILIFE и схематичное изображение робота с базовой станцией.

С одной из боковин находится информационная наклейка, где есть небольшая фотография. Также здесь представлены некоторые характеристики, например, габариты и вес. Ещё здесь есть адрес производителя и импортёра.

С верхнего торца, где ручка, коробка открывается. Есть специальная защитная наклейка, целостность которой в случае открытия будет нарушена.

Внутри находятся два картонных лотка. Они расположены друг под другом. Сверху находятся инструкции и базовая станция. Всё упаковано в прозрачные полиэтиленовые пакеты.

Внизу есть ещё один картонный лоток, в котором аккуратно упакован сам робот и дополнительные аксессуары. Всё также дополнительно упаковано в полиэтиленовые пакеты, включая самого робота.

Комплект поставки не очень большой: базовая станция, две дополнительные щётки и инструкция. Последнюю не нужно спешить выкидывать потому, что в ней можно найти QR-код, чтобы скачать мобильное приложение. Если она всё же потерялась, то QR-код есть ещё на резервуаре.

Базовая станция служит не только для очистки внутреннего контейнера пылесоса от мусора, но и для зарядки. Она оборудована несъёмным кабелем для подключения к сети переменного тока. При этом характеристики тока заряда такие же, как на модели ILIFE V9 без приставки Pro. Это 19 В и 0.6 А, что соответствует 11.4 Вт.

В комплекте есть лишь один мешок-пылесборник, который уже установлен внутри корпуса.

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Габариты базовой станции составляют 285 х 145 х 253 мм, а вес – 2 кг. Сверху находится крышка, под которой расположен бункер, где устанавливается пылесборник. Мешки одноразовые, сделаны из нетканого материала.

Они оборудованы плотной картонной рамкой, которая вставляется в направляющие. В рамку встроен сдвижной механизм, который закрывает отверстие при извлечении. Объём мешка 2,5 литра.

Базовая станция напоминает пакгауз. В нижней части находится небольшая ниша, куда робот въезжает задом. Внутри расположены подпружиненные контакты для подзарядки устройства. Также там есть эластичная резиновая манжета, которая плотно прилегает к отверстию в корпусе бункера пылесоса, для его очистки.

Для этого в базовой станции находится ещё один пылесос мощностью 550 Вт. Его задача заключается в заборе мусора из контейнера робота и помещении его в мешок. Поскольку используется похожая вакуумная система, то есть отверстия для выхлопа воздуха, выполненное в виде пластиковой решётки на корпусе.

Внизу находятся четыре резиновые ножки и информационная табличка. На ней указано наименование модели и некоторые характеристики, например, ток заряда. На верхней крышке есть ещё одна наклейка, на которой показано как осуществлять замену мешка пылесборника.

Ещё раз хочу напомнить, что мешки одноразовые, а в комплекте всего один. Объём внутреннего бункера робота – 200 мл, а мешка 2,5 л. Соответственно можно рассчитывать где-то на 10 операций по переброске мусора. Понятно, что производитель хотел сделать цену как можно ниже и нужно было как-то экономить. Поэтому все расходники за счёт пользователя.

Внешний вид и особенности устройства

Что касается самого робота, то он ничем не отличается от модели ILIFE V9, кроме одного момента. В ILIFE V9 робот заезжает на зарядку передом, а в ILIFE V9 Pro – задом. Поэтому использовать робот V9 с базовой станцией V9 Pro не получится. Можно было бы это как-то поправить через приложение, но пока это не реализовано.

Сам пылесос представляет из себя обычную круглую шайбу. Габариты составляют 315 х 315 х 79 мм, а вес – 2,2 кг. Есть что-то общее с другими моделями, например L100, но здесь отсутствует сверху башенка с LIDAR сенсором. Как же робот тогда ориентируется в пространстве? Очень просто. У него есть датчики приближения, касания и поверхности. Он катается по определённым программным алгоритмам, которые можно изменять через приложение. Приложение синхронизируется с голосовыми ассистентами и поэтому им можно также управлять голосом, как другими умными устройствами в доме.

Анализатор поверхности необходим для того, чтобы робот различал её тип, например, ковёр это или гладкий пол, а также, чтобы он мог видеть перед собой яму, например, спуск ступеней вниз. В переднем бампере встроен датчик касания, поэтому при соприкосновении с объектом он останавливается, поворачивается на определённый угол и включает задний ход.

Да, у такого алгоритма есть одна проблема – стул. Проблема в том, что, заехав под него, он не всегда может выехать самостоятельно. Мне приходилось пару раз ему помогать, чего я раньше никогда не делал с другими пылесосами, у которых есть LIDAR сенсор. Правда тут была часть моей вины, и я неудачно сломал алгоритм его программы, о чём расскажу позже.

Корпус изготовлен из прочного пластика. В передней части находится бампер с сенсорами столкновения. Тут алгоритм понятный, отмечу лишь, что устройство настроено достаточно агрессивно и может даже немного сдвинуть стул. Корпус достаточно крепкий. Верхняя поверхность глянцевая. По бокам все элементы в основном матовые.

В целом корпус сделан очень добротно и по качеству изготовления и материалов придраться невозможно. Здесь всё на высоте и как у более дорогих моделей, а местами может даже и лучше, за некоторым исключением.

Например, нет турбощётки по центру. Подметают только две боковые, но зато делают это хорошо. Скорость их небольшая и частицы не разлетаются в разные стороны. Он хорошо подгребает мусор под себя по центру, где находится отверстие всасывания. Никаких дополнительных щёточек тут нет, поэтому такая система для ковра не очень подходит, хотя я это опробовал.

Ещё на нижней части корпуса можно найти информационную табличку. Здесь указана модель устройства и характеристики тока заряда. Также есть предупреждение, что это пылесос для сухой уборки и не предназначен для всасывания жидкости. Швабра здесь необходима просто для того, чтобы протирать пыль, а не мыть полы.

Робот оборудован отличными крупными колёсами с пружинной подвеской и бескамерными шинами. Они мягкие и упругие и проходимость устройства очень хорошая. Небольшие препятствия устройство не замечает.

С лакированного пола на ковёр или с плитки на ковёр заезжает без буксов или каких-то проблем. Преодолевает бруски толщиной 15-20 мм – это предел его возможностей потому, что при большей высоте, он уже банально упирается бампером, хотя он едет не совсем горизонтально и задняя часть ниже передней.

В передней части находится ещё одно опорное колесо, которое больше напоминает шар. Также здесь есть контакты для заряда на базе. Ещё контакты есть в задней части. Дело в том, что модель V9 и V9 Pro отличаются тем, что в последней модификации используется базовая станция для опустошения контейнера для сбора пыли. Поэтому пылесос заезжает в неё задней частью. Для унификации сделали две группы контактов заряда.

Ещё в передней части находятся две щётки с тремя группами щетинок. Они достаточно длинные и упругие. Вращаются они в противоположном направлении для того, чтобы частички подгребались под пылесос в область всасывания воздуха.

В задней части находится контейнер для сбора пыли, который совмещён с емкостью для воды. Оба сосуда объёмом 200 мл. Это не так много, поэтому при существенных загрязнениях придётся его чаще чистить.

Также в резервуар нужно заливать воду. Лучше в неё добавлять концентрат для мытья пола, чтобы эффект был лучше. В этой ёмкости есть несколько форсунок, которые обеспечивают смачивание швабры.

Швабра крепится на липучках. Она легко снимается и надевается. Рабочая поверхность выполнена из микрофибры, ворс короткий. Она неплохо протирает пол, но не моет его. Это не моющий пылесос и режим влажной уборки не предусмотрен потому, что контейнер предназначен только для сухого мусора. Вода заливается через небольшое отверстие, которое закрывается силиконовой пробкой.

В крышке для сбора пыли устанавливается фильтрующий элемент. Это HEPA фильтр, который можно вытряхнуть или продуть. Помыть его можно, но перед использованием придётся высушить, чтобы влага не попала в вакуумный мотор пылесоса.

Настройка и эксплуатация

Для начала нужно отсканировать QR-код и установить приложение ILIFEHOME. Рейтинг у него не очень высокий, но я каких-то проблем при использовании не заметил. Возможно, пользователи снижают баллы, не совсем разбираясь в возможностях устройства и рассчитывают на чудо. Ждать его точно не стоит, но нам бы сперва вообще разобраться с функционалом.

Поэтому устанавливаем приложение, выбираем из списка нашу модель и следуем подсказкам. В данном случае необходимо зажать кнопку включения, пока не прозвучит второй сигнал и пылесос не перейдёт в режим настройки беспроводного соединения.

Система стандартна. Сначала устройство вещает свою тестовую сеть и нам на него нужно передать настройки нашей беспроводной сети, для чего потребуется ввести логин и пароль.

После того, как устройство добавлено в окне можно видеть его состояние. Устройство можно переименовать или нажать на него и перейти в меню настроек.

Однако для начала есть ручной режим управления, который представляет собой пульт, где можно выбрать направление и установить максимальную мощность всасывания.

В меню есть несколько пунктов. Расписание.

История уборки.

Обслуживание деталей.

Сбор пыли.

Управление всасыванием (мощность всасывания).

Использование воды.

Настройка алгоритма уборки.

Обновление прошивки.

Информация о WIFI.

Сброс настроек на заводские.

Поскольку я ранее уже тестировал уже разные модели, то сравнивать есть с чем. Все характеристики на бумаге полностью соответствуют заявленным. Нет LIDAR сенсора и устройство катается по своим алгоритмам. Мне удалось заставить устройство застрять в стуле, когда во время уборки я отправил его на зарядку, а на пути оказался стул. Потом пришлось вынимать его вручную из этой ловушки. В остальном никаких сложностей не возникло.

Для запуска можно нажать кнопку на устройстве или запустить его через приложение, а если у вас подключена синхронизация с голосовым помощником, то можно отдать команду на уборку голосом. После цикла уборки устройство отправляется на базу для подзарядки. Эту же операцию можно проделать принудительно.

Во время уборки устройство уже может выбраться из-под стула и продолжить свою работу. Робот неплохо ориентируется по препятствиям, но продолжает работу согласно заданного алгоритма.

Здесь мы видим похожую ситуацию, когда при проезде по ковру, мощность всасывания автоматически увеличивается до максимальной. У меня на ковре мусора было не так много, но робот успел за время работы что-то насобирать.

В целом мне результат показался очень неплохим, учитывая, что это модель не рассчитана на ковровые покрытия. Однако я специально направил его в тяжёлые условия, и он справился.

Шум при работе не очень большой. На расстоянии метра он составляет 45,7 дБ. Обычный пылесос скорее всего окажется шумнее, но никакого желания использовать устройство ночью нет. Также есть шум от базовой станции в процессе переброски мусора из бункера в мешок. В этот момент уже включается другой пылесос с заметно более высоким уровнем шума – 52,2 дБ также с метрового расстояния. Поэтому можно настроить график уборки так, чтобы ночью устройство просто заряжалось.

Базовая станция достаточно тяжёлая и устойчиво стоит на ровном полу. Есть ещё один нюанс. Какой-то подставки у станции нет, поэтому нужно следить за состоянием швабры или подстелить какой-то тоненький коврик, чтобы мокрая швабра не касалась пола или не капала на него. В остальном каких-то серьёзных недостатков я не заметил.

Заключение

ILIFE V9 Pro – это решение, которое само собой напрашивается после выпуска модели ILIFE V9, особенно сегодня, когда есть увеличенный спрос на устройства с базовой станцией для сбора пыли из бункера. Каких-то особых чудес тут нет – это обычная модель ILIFE V9 просто с дополнительной базовой станцией, поэтому все достоинства/недостатки этой модели справедливы здесь.

Как раз к базовой станции никаких вопросов быть не может потому, что она выполняет свою функцию на 100%. Зарядка устройства занимает столько же времени, что даже как-то удивительно, ведь здесь можно было разместить блок питания помощнее потому, что позволяет корпус. Но увы. Понятно, что производитель заботится о ресурсе встроенного аккумулятора, поэтому снижает ток заряда, увеличивая время самой зарядки, что логично. У данной модели отсутствует LIDAR, но зато датчики определения поверхности и контакта у неё есть, и вместе с ними она работает по одному из выбранных алгоритмов. Робот может двигаться змейкой от края до края, по спирали или по периметру помещения. Всё это настраивается через приложение, возможности которого ограничены функционалом устройства. Есть даже возможность управлять роботом в ручном режиме, но я слабо себе представляю эту картину. Разве что иногда можно принудительно очистить бункер робота, хотя можно это делать каждый раз, когда он заряжается и настроить это автоматически.

Если всё это не нужно, то можно сэкономить 4000 рублей и взять простую модель ILIFE V9. Дело в том, что обслуживать устройство всё равно приходится, поэтому лично для себя, я смысла в базовой станции не вижу. Нужно ведь дополнительно покупать пылесборники, многоразового нет, а в комплекте всего один. Но это лишь моё личное мнение, а кому-то наоборот возможно будет удобнее. Для мытья полов лучше разводить с водой специальную жидкость. Так пол будет чище, разводов будет меньше и швабра будет лучше и быстрее отмываться. Все нюансы и тонкости начинаешь понимать уже в процессе эксплуатации, но какие-то моменты лучше всё же предусмотреть заранее. Например, устройство не очень подходит для уборки ковров потому, что у него нет турбощётки, которая наматывает волосы и шерсть.

Данный робот, как и многие другие, не способен совершить чудо. В основном он предназначен для гладких и ровных поверхностей таких как: плитка, ламинат, паркет и линолеум или просто бетонный крашеный пол. Колёса крупные и какие-то препятствия он проезжать может, но всё же на это не рассчитан. Поэтому зона уборки должна быть с однородной поверхностью и без посторонних предметов. Даже стул может доставить много проблем потому, что мощность мотора не позволяет его сдвинуть, а отсутствие лазерной навигации не позволяет ему совершать правильное маневрирование.

К плюсам также можно отнести небольшую высоту, отсутствие выступа сверху и хорошую автономность. Конечно, 100 минут он работать не сможет, разве, что где-то в вакууме. Однако, он без труда может кататься минут 40-50 в зависимости от уровня мощности. Также это не моющий пылесос, и полноценную влажную уборку с всасыванием грязной жидкости она не делает. Он просто протирает пол влажной тряпкой, которую потом придётся помыть вручную и желательно даже высушить потому, что на базе нет специальной подставки. Устройство недорогое и поэтому комплект достаточно скромный. Нет запасной швабры и фильтров, а вообще желательно чтобы был сменный комплект на тот случай, пока обслуживается основной. Поэтому всё это желательно сразу же докупить, благо у компании ILIFE с этим проблем нет и все расходники свободно продаются.

В итоге ILIFE V9 Pro – это всё та же бюджетная модель V9, но с базовой станцией для очистки бункера по сбору пыли из самого робота. Нужен ли вам этот функционал? Это уже каждый решает сам, а производитель просто предлагает варианты, за что его можно только поблагодарить.

Пылесос ILIFE V9 Pro доступен для покупки на Wildberries и Озоне.

Андрей Понкратов aka wildchaser