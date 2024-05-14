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Вступление

Делать уборку помещения сегодня можно несколькими способами. Можно, как в старину, воспользоваться веником и совочком, можно пропылесосить старым проверенным пылесосом «Вихрь», можно взяться за дело с новой чудо-шваброй, а в самом запущенном случае обратиться в клининговую компанию. Всё во многом зависит от степени загрязнения. Обычно для рядового пользователя, не обременённого всякими коврами, достаточно пройтись сначала небольшим пылесосом, а потом протереть полы тряпочкой.

Если у вас уже есть робот, то нужно только чистить его самого, а он будет сам постоянно следить за чистотой полов. Однако конфигурация помещения не всегда позволяет использовать робота, да и не везде он может подлезть. Также бывает очень сложно совладать с обычным пылесосом. Шнур питания нужно постоянно разматывать, механизм для смотки кабеля может сломаться, и вся уборка превращается в квест. Однако на рынке уже появились относительно компактные вертикальные пылесосы, которые можно использовать для различных нужд. Такие модели оснащаются аккумулятором и поэтому предлагают большую мобильность. Например, можно взять такое устройство и почистить салон в машине.

Да, уже давно есть небольшие ручные автомобильные пылесосы, но иногда лучше владеть каким-то одним универсальным решением, которое позволит быстро и легко пропылесосить небольшое пространство, а также навести порядок в тех местах, куда классическим пылесосом не всегда было удобно подлезть. Многие сталкивались с тем, что где-то что-то рассыпалось, а пылесос в том место не подтянуть. И вот ты выглядишь глупо потому, что у тебя есть обычный пылесос, моющий и ещё два робота катаются по двум этажам твоего дома, а ты берёшь веник, щётку и совочек и идёшь подметать. Зачем тогда нужно это всё, если полного функционала всё равно нет.

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Поэтому умные люди долго думали и решили, что пылесос может быть мощным, компактным и мобильным, чтобы можно было им пользоваться, где угодно. Разумеется, речь идёт про сухую уборку, когда нужно оперативно что-то собрать или произвести лёгкую чистку пола или ковра. Сегодня мы как раз рассмотрим такую модель, выпущенную брендом ILIFE.

ILIFE H80 – новая компактная модель вертикального пылесоса, которая может практически всё, кроме мытья полов. Пылесос очень лёгкий и обладает рядом интересных особенностей, о которых мы поговорим далее.

Упаковка и комплектация

Первый шок я испытал, когда получил коробку в пункте выдачи. Она была в непрозрачном пакете, и поэтому я не поверил, что в такой маленькой коробке может находиться пылесос. Пришлось тут же вскрывать упаковку и убедиться, что это действительно так.

Габариты упаковки составляют 430 х 270 х 197 мм, а вес 3,3 кг. У роботов коробка бывает значительно больше, а тут ручной беспроводной вертикальный пылесос, размеры которого 230 х 240 х 1080 мм, поэтому совершенно непонятно как он там мог разместиться.

Снаружи есть несколько изображений этого устройства. Два чёрно-белых и одно цветное, которое размещено на информационной наклейке. На ней же указано наименование модели и другие технические характеристики. Например, известно, что сам пылесос весит всего 2,2 кг.

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На этой же стороне есть ещё две наклейки с наименованием модели и штрих-кодами. Судя по одной из них, устройство было произведено в январе 2024 года.

Комплект поставки здесь внушительный, но это объясняется тем, что пылесос похож на конструктор, который нужно будет собрать. Если бы он уже был в собранном состоянии или какие-то узлы были не разборными, то коробка была бы огромная.

Все детали упакованы в индивидуальные пакеты и прямо сверху можно заметить телескопическую трубку. Опять же, если бы она не раздвигалась, то упаковку пришлось бы делать больше.

Далее в комплекте есть две пластиковые чёрные насадки. Одна тонкая и узкая для создания высокой мощности всасывания на узком участке, а другая с наконечником овальной формы, телескопическим механизмом и щетиной.

Ворс средней жёсткости, поэтому данная насадка может подойти для уборки мебели, ковриков в машине или ковролина.

Ещё в комплекте есть адаптер питания для зарядки аккумулятора (26 В, 0.5 А), инструкция, настенное крепление со своим монтажным комплектом, запасной поролоновый фильтр и турбощётка.

Последняя представляет собой достаточно крупный узел с шарниром, встроенным шлангом и опорными колёсами. Механизм вращения щётки приводится в действие отдельным электродвигателем, который встроен в её корпус.

Комплект настенного крепления позволяет зафиксировать устройство у стены. Иначе его будет разместить не так просто. Однако после уборки ничего не мешает всю конструкцию быстро разобрать и положить всё устройство в небольшой ящик (вспомните про размеры коробки).

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Фильтр представляет собой обычную белую шайбу из поролона. Её можно мыть, но после нужно хорошо просушить.

Дизайн и особенности устройства

Пылесос преимущественно изготовлен из пластика. Основная часть элементов корпуса изготовлена из серо-фиолетово-серебристого пластика. Бункер прозрачный, а сверху есть чёрная круглая шайба с логотипом изготовителя ILIFE.

Передняя форма корпуса оптимизирована под цилиндрическую форму контейнера для мусора. В верхней части около шайбы с логотипом находятся отверстия для выхлопа воздуха. В любом вакуумном пылесосе, если где-то воздух всасывается, то где-то он должен выходить, проходя через несколько ступеней фильтрации.

Далее корпус переходит в заднюю ручку.

На ней внутри предусмотрен курок для запуска устройства, а сверху расположена кнопка для переключения режимов мощности и четыре светодиода индикатора, которые показывают остаточный заряд.

Соответственно 4 горящих огонька – 100%, три – 75%, два – 50% и один – 25%. При работе ещё горит индикатор на аккумуляторе. При высоком уровне разряда и приближении устройства к отключению он начинает моргать красным цветом.

Аккумулятор скрывается в нижней части ручки. Он сделан съёмным, хотя для подзарядки снимать его не обязательно потому, что гнездо для подключения блока питания расположено в задней части.

Снимается аккумулятор методом сдвига, но сначала нужно снять его с фиксаторов путём нажатия на две кнопки по бокам.

Контактов целых 12 штук. Возможно, это сделано для более эффективной разрядки, чтобы ток не шёл по одному каналу, а распределялся на несколько. Таким образом удалось бы снизить термическую нагрузку на этот узел.

Аккумулятор не очень ёмкий и относительно компактный. Номинальное напряжение 22.2 В, ёмкость 2200 мА*ч. Другая характеристика – 48.84 Вт*ч. Соответственно, чем мощность всасывания будет выше, тем меньше пылесос будет работать.

Бункер для мусора прозрачный, а фиксаторы выделены ярким оранжевым цветом. Один из них фиксирует положение бункера на корпусе пылесоса, а другой механизм открытия бункера.

Внутри расположено два фильтрующих элемента. Прежде всего это мембрана из нетканого материала и поролоновая шайба. Запасная находится в комплекте поставки. Здесь всё логично. После уборки вы одну сразу моете и сушите, а в этот момент используете запасную.

Номинальная мощность устройства, заявленная производителем – 180 Вт. Эти цифры взяты не с потолка, производитель сам заботливо их указал на информационной табличке, которая виднеется на корпусе за бункером.

С конструкцией самого пылесоса всё понятно, к телескопической ручке тоже вопросов нет, за исключением того, что в ней проходит пара контактов для питания мотора турбо-щётки и подсветки. Я с таким уже сталкиваюсь не первый раз потому, что у меня есть классический пылесос компании Samsung, где есть управление на рукоятке. Соответственно там по шлангу тоже идёт пара сигнальных кабелей.

Турбо-щётка – это тоже достаточно крупный и сложный узел. Она также состоит из нескольких элементов. В передней части есть светодиоды подсветки, которые во время работы подсвечивают частички мусора.

Опирается щётка на пару пластиковых колёс с чёрными резиновыми шинами для лучшего сцепления с поверхностью. Внутри скрыт мотор для турбо-щётки, поэтому весь узел мыть нельзя.

Однако можно снять саму щётку, которая зафиксирована в специальных направляющих. Она легко извлекается, её можно мыть, но потом также рекомендуется её просушить.

Тестирование

Перед использованием рекомендуется зарядить устройство на максимум потому, что его время автономной работы не безгранично, а включив режим максимальной мощности кажется, что аккумуляторный заряд тает на глазах. Вспомним, что на аккумуляторе у нас написано 48,84 Вт*ч, а мощность, заявленная производителем 180 Вт. Даже прикинув немного в уме, мы получим, что без всяких фокусов можно поработать с таким темпом минут 16.

Производитель рассчитал верно, поскольку полного заряда хватает как раз минут на 15-20 работы, но в своих расчётах там ребята явно не учитывали питание электродвигателя турбощётки и её подсветку, которые также расходуют энергию.

Взяв в руки пылесос сразу ощущаешь его лёгкость. Мой рост 178 см и на максимальной длине телескопической трубки пользоваться устройством было очень комфортно, но как быть тем, кто выше? Вот здесь уже порадовать нечем потому, что запаса, как такового просто нет.

Возможно, если у вас рост 200 см и руки длиннее обычного вам будет комфортно, но скорее всего предел по росту здесь как раз 180 см. Ничего удивительного тут нет, ведь расчёт инженеры делали на определённую аудиторию. Они логично предположили, что пылесосить в основном будут женщины, а основной рынок – Азия, где средний рост людей немного ниже, чем у европейцев.

Телескопический механизм трубки отлично работает. Также нет вопросам к механизму защёлок и фиксации насадок и трубки. Всё фиксируется очень надёжно, люфтов нет. Также при нажатии кнопки происходит простое и лёгкое высвобождение фиксатора и последующее извлечение трубки или насадки.

Подсветку на щётке придумали умные люди и мне сразу хочется сказать им спасибо. Пока не начал уборку, это кажется максимально бесполезной идеей, но потом замысел становится понятен.

Яркий свет от светодиодов с близкого расстояния подсвечивает поверхность и на ней отчётливо заметны частички пыли и мусора. Это один из тех эффектов, который открывает глаза на уборку. После этого уже не хочется использовать обычный пылесос потому, что ощущаешь себя слепым котёнком, который не видит, что убирает.

Пылесос ILIFE H80 предназначен для повседневной сухой уборки помещения. Он легко может очистить поверхность от сыпучих отходов или мусора с мелкой фракцией. Но вот взять ту же пресловутую банку с огурцами. Упала она на пол и что вы будете делать? Разумеется, здесь уже данный аппарат бессилен. Фракция осколков будет крупная, будет наверняка жидкость и сами огурцы.

Данное устройство больше подходит для уборки лузги от семечек, крупы или какого-то мелкого мусора, например шариков пенопласта. Также он легко всасывает мелкие крошки или с успехом наматывает шерсть на турбо-щётку. Щётка легко снимается и чистится. Также легко снимается бункер с мусором и легко опорожняется в какой-нибудь пакет или мешок. Объём его небольшой и за две недели я его опустошал всего 4 раза.

Пользовался я устройством примерно через день, но от полной зарядки практически до нуля. Уходило у меня на уборку около 15 минут, а площадь составляла около 40 кв.м.

Включается пылесос курком на ручке, а интуитивно хочется в первую очередь нажать на кнопку переключения режима мощности. Есть ещё отличный индикатор с четырьмя яркими светодиодами, которые показывают уровень заряда аккумулятора.

Шум от работы устройства отчётливо слышен. Вблизи он может достигать почти 90 дБ, когда отверстие для всасывания забито. В обычном режиме работы он достаточно тихий и шум достигает около 40 дБ с расстояния 1 м.

Заряжать рекомендуется каждый раз после уборки. Полная зарядка может занять около 1 часа. При этом ни адаптер, ни аккумулятор заметно не нагреваются. Сам пылесос в работе тоже не греется. Опыт эксплуатации данной модели мне очень понравился из-за лёгкости устройства и удобства его использования.

Заключение

На мой взгляд, ILIFE H80 очень удачная модель и простой пылесос теперь можно выкидывать на помойку. Я пользовался этим чудом техники пару недель, и он мне понравился своей простотой в использовании и обслуживании. В комплекте есть несколько насадок и поэтому он получается очень универсальный.

Начнём с того, что у него есть турбо-щётка со своим собственным мотором и подсветкой спереди. Особенно в темноте хорошо заметен весь мусор на полу, и он позволит отлично его убрать потому, что здесь предусмотрено две различные мощности всасывания и на самой производительной он засасывает даже металлические предметы. Турбо-щётка позволяет успешно пылесосить ковры и мебель, убирая с них волосы и шерсть домашних животных. Да, её придётся периодически чистить, но это не так сложно.

Ещё в комплекте есть более компактные насадки, которыми можно добраться в труднодоступные места. Например, можно пропылесосить под сидением автомобиля или в щелях дивана. Все насадки легко моются и чистятся, кроме турбо-щётки потому, что в её корпусе находится подсветка и электродвигатель её привода. Однако сама щётка вынимается и уже с ней можно делать что угодно.

Пылесос очень лёгкий и манёвренный. Пользоваться им может даже ребёнок, для которого уборка превращается в игру. Зарядки хватает на 15-20 минут работы в режиме максимальной мощности. Это, кажется, немного, но на самом деле за это время можно убрать достаточно большую площадь. Кроме этого, зарядка не занимает много времени и уже за полчаса можно зарядить аккумулятор наполовину. Это удобно в том случае, если вам немножко не хватило времени, а закончить уборку нужно.

Контейнер легко снимается и его бункер просто открывается, чтобы его можно было опорожнить. Ещё контейнер также можно мыть, но для начала нужно извлечь фильтры, а потом хорошо его просушить перед уборкой, иначе вода может попасть в двигатель. Устройство получилось действительно, мощным, лёгким, удобным и комфортным в работе.

Андрей Понкратов aka wildchaser