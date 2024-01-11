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Вступление

Новогодние праздники часто связаны с непредвиденными расходами на подарки для себя и близких людей. Хочется купить что-то новое, интересное и необычное. При этом всегда есть желание сэкономить на покупке. Также кто-то до сих пор планирует начать с января новую жизнь, что-то изменить в себе, своём образе жизни или быту. Кто-то планирует заняться спортом или просто стать более активным.

В любом начинании труден лишь первый шаг, а потом уже втягиваешься. Главное – первое время перебороть свою лень, начинать с малых нагрузок, постепенно увеличивая их. Например, в первый день Нового года бежишь до калитки или спускаешься вниз по ступенькам до выхода из подъезда, на второй день уже бежишь до ближайшего магазина, на третий до следующего по удалённости, потом до самого дальнего в районе, и, наконец, уже на окраину города. Разумеется, это шутка, но алгоритм по нагрузкам приблизительно такой, и стоит рассчитывать свои силы так, чтобы их хватило на обратный путь.

Бегать в тишине очень скучно, поэтому кто-то при пробежке или спортивной ходьбе слушает музыку и прочий аудиоконтент. Для этого мероприятия подойдут далеко не любые наушники или гарнитура. Поэтому для активных людей производители выпускают специализированную продукцию, которая хорошо фиксируется и не мешает. Теоретически можно использовать любую гарнитуру, важно лишь, чтобы она хорошо фиксировалась, не падала и не мешала. Я пробовал разные варианты: накладные, вкладыши, канальные, и все они не подошли. Осталось попробовать ещё два типа – с костной проводимостью звука и открытые с фиксацией за ушной раковиной.

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Для начала выбрал последний вариант и здесь как нельзя кстати нашёл модель OpenRock S компании OneOdio. Я уже рассматривал накладную гарнитуру OneOdio Focus A10, и она мне понравилась, поэтому хотел попробовать другой формат этого производителя.

Как обычно, я почитал отзывы об этой модели, и они в основном положительные. Модель OpenRock S представлена в двух цветовых решениях, и я выбрал чёрный. Ещё есть модель OpenRock Pro, но она стоит немного дороже. Забегая вперед, скажу, что у наших читателей есть возможность приобрести гарнитуру OneOdio OpenRock S со скидкой по промокоду, который указан в конце обзора, в магазине на AliExpress.

Упаковка и комплектация

Упаковка небольшая. Она изготовлена из плотного картона, а сверху заклеена прозрачной плёнкой, чтобы не поцарапалась и не испачкалась при транспортировке.

Фон упаковки светлый спереди и сзади и тёмный по бокам. Поверхность матовая, но на ней присутствуют глянцевые вставки и так коробка смотрится дороже. Например, глянцем выделено название модели спереди.

В правом верхнем углу находится название бренда или линейки продуктов, где более мелкими буквами уточняется, что это продукция фирмы OneOdio. По центру размещена фотография представительницы женского пола, у которой на ухе красуется один наушник из комплекта гарнитуры.

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Это не означает, что гарнитура женская, а раз уж на то пошло, то лучше было бы на ней изобразить белый комплект. Изображение наглядно демонстрирует механизм крепления каждого из двух наушников и это правильно. Однако тут не до конца понятно, как звук поступает в ухо: вставляется ли что-то в раковину или нет. Под фотографией указано название модели, а ниже – формат.

Далее идут совсем мелкие значки и надписи, из которых можно понять, что есть какой-то True Bass, запатентованный механизм изгибающегося заушного крепления, заявлено до 60 часов работы на одном заряде и защита от влаги по стандарту IPX5 (защита от струй воды любого направления выпущенной из сопла диаметром 6.3 мм с давлением 30 кПа). Это говорит о том, что можно слушать музыку в душе.

С торцов упаковки нет никакой информации, вся она представлена с обратной стороны. Там есть все основные технические характеристики. Ещё здесь указана контактная информация производителя.

Гарнитура работает по беспроводному протоколу Bluetooth 5.3. Есть система шумоподавления для встроенных микрофонов и специальные эффекты для спорта.

Модель OneOdio OpenRock S Тип Беспроводная гарнитура открытого типа с фиксацией за ушной раковиной Динамики 16.2 мм с неодимовым магнитом Частотный диапазон 20 – 40 000 Гц Сопротивление 16 Ом Микрофон Всенаправленный Радиус действия 10 м Чувствительность -37 дБ Шумоподавление Только микрофонов Кодеки AAC, SBC Время автономной работы – 19 часов (на полном заряде от встроенных аккумуляторов);

– 60 часов (с перезарядкой при помощи кейса) Масса 2 х 13 г (135 г вместе с кейсом)

В целом характеристики выглядят неплохо. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там.

Внутри упаковки прямо сверху находятся инструкции. Среди них есть даже на русском языке, поэтому разобраться с устройством будет проще. Под ними предусмотрен лист из поролона, за которым скрывается каркас из такого же материала.

В нём лежит пластиковый контейнер вытянутой формы и сверху можно заметить картонную вставку с изображением кабеля. За ней скрывается кабель зарядки USB Type-A – USB Type-C.

Адаптера для зарядки в комплекте нет. Сама гарнитура скрывается в пластиковом кейсе.

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Внешний вид гарнитуры

Кейс изготовлен из чёрного пластика. Верхняя поверхность матовая и легко пачкается. Сверху находится тиснёный логотип OpenRock, выполненный глянцем.

При беглом осмотре ничего больше интересного сверху не обнаружить. Однако с одной из боковин есть разъём USB Type-C для подзарядки, а с противоположной грани – небольшое углубление, с помощью которого кейс открывается как футляр от очков. Это углубление не простое, в нём присутствует группа светодиодов белого цвета. Они показывают уровень зарядки самого чехла.

После открытия кейса мы видим глянцевые синие пластиковые поверхности внутри, которые заклеены плёнкой.

На нижней половине находятся два модуля гарнитуры, которые лежат в специальных нишах. По центру есть небольшая кнопка, которая нужна для сброса настроек.

Изначально каждый из наушников заклеен плёнкой так, чтобы контакты на них не касались специальных подпружиненных площадок на кейсе и гарнитура не подзаряжалась. Кстати, при подключении я обнаружил, что она уже была заряжена на 90%.

На верхней крышке есть уведомление о том, что нужно убедиться в правильном расположении модулей в нише. Для этого светодиод на каждом из них должен гореть около двух секунд, тогда контакты соприкоснулись с площадками и заряд пошёл.

Каждый из двух модулей гарнитуры представляет собой G-образное устройство, состоящее из трёх основных узлов.

Прежде всего это основная часть с динамиком, упругий силиконовый соединитель и хвостовая часть из пластика. Каждый модуль весит около 13 г. Они очень лёгкие и прочные.

Пластик твёрдый, но с матовой поверхностью. На внутренней стороне предусмотрена металлическая сеточка, которая закрывает динамик и две маленькие контактные площадки для подзарядки. Здесь же видно, что внутрь уха ничего не вставляется, а звук передаётся по воздуху.

Упругий силиконовый элемент позволяет принимать форму уха и комфортно располагаться за ним, а хвостовик служит для более надёжной фиксации и балансировки.

Ещё на каждом модуле присутствует небольшая буква, которая обозначает левый и правый наушник. Перепутать местами модули невозможно, они сделаны зеркально.

Тестирование

Никакого фирменного приложения нет, поэтому гарнитура подключается достаточно просто. Сопряжение происходит быстро. Также гарнитура быстро подключается, когда сопряжение уже установлено и Bluetooth включен на смартфоне или ПК.

При первом сопряжении достаточно извлечь гарнитуру из коробки, включить каждый модуль и начать поиск на своём мобильном устройстве.

Эту гарнитуру я тестировал в различных приложениях, слушал различную музыку и аудиокниги.

Для начала стоит отметить, что все операции по включению или активации функций проговариваются голосовым ассистентом на английском языке. Голос женский, чёткий и приятный.

Радиус действия устройства соответствует заявленному. Сигнал работал через три деревянные стены, но периодически терялся. Другие гарнитуры, которые у меня были, вели себя схожим образом. Результат достаточно хороший и чудес ждать не приходится.

Как я уже говорил, сопряжение происходит очень быстро и далее все настройки звука осуществляются только через источник передачи звука. Из встроенных в гарнитуру средств есть различные команды, которые осуществляются по нажатию на внешнюю часть корпуса одного или двух модулей.

Их полный список приведен в прилагаемой инструкции, но в целом они стандартны.

Ещё есть переключение двух режимов воспроизведения. Один для расслабления, другой, наоборот, для активной нагрузки. Я между ними какой-то принципиальной разницы не заметил, сколько не пытался её понять.

Система шумоподавления есть только в микрофонах, что логично, ведь звукоизоляция уха здесь конструктивно не может быть полной. Тем не менее, собеседник слышит тебя очень хорошо даже на шумной улице, а вот в метро уже средне. В целом производитель, скорее всего, не подразумевает использование этой гарнитуры в метро, где без активного шумоподавления слушать что-то сложно.

Громкость высокая, слышно всё очень хорошо, но при этом из-за конструкции слышно окружение. Где-то это может быть минус, но местами это даже плюс – потому что слышны окрики прохожих, шум машин, а это важно при пробежках в городе.

Что со звуком? В целом всё достаточно хорошо. Бас есть, но не такой мощный и сочный, как у Sony. Акцент смещён больше в сторону средневысоких частот из-за размеров динамиков. Не очень понравилось звучание электронных гитар. Особенно в каких-нибудь ранних «туалетных» записях известных команд. Бас нельзя назвать глубоким и детализированным. С высокими частотами немного получше. Голос, вокал и аудиокниги слушаются отлично.

В целом звук мощный и чистый даже на максимальном уровне громкости. Музыку слушать можно, но не все композиции звучат отлично. Лучше звучит классика. Отлично звучат духовые инструменты, аккордеон, орган. Хорошо звучат струнно-смычковые и барабаны. Только электрогитары звучат иногда как-то странно, а в остальном всё отлично и соответствует уровню устройства.

Заключение

OpenRock S – отличная модель для активного использования. У меня когда-то давно были наушники со схожей фиксацией, но они дополнительно вставлялись как вкладыши. Там звукоизоляция была несколько лучше, но на открытой местности иногда нужно слышать окружение. Исходя из конструкции устройства, звукоизоляция здесь не идеальна, но звук достаточно громкий и всё хорошо слышно.

Гарнитура надевается легко, фиксируется хорошо и уши не устают. Другое дело, когда поверх надеваешь шапку. Тут нужна будет привычка, поскольку она давит на уши и получается не очень комфортно. И об этом стоит подумать заранее, потому что под конец пробежки об этом задумываешься в последнюю очередь. Сама фиксация надёжная. Можно бегать, прыгать, заниматься йогой, кувыркаться, плавать, просто ходить и все такое. Гарнитура не мешается, но к ней нужно некоторое время привыкнуть.

Понравилось то, что ничего не давит на внутреннюю часть раковины, но если внутри что-то зачесалось, гарнитуру придётся снять. Ещё привлекает то, что нет соединительного кабеля и оба наушника независимы друг от друга. Кстати, можно использовать только один, как hands-free.

Сама модель OpenRock S изготовлена очень качественно. Гарнитура лёгкая и приятная на ощупь. Две жёсткие детали соединены эластичной и упругой силиконовой вставкой. Благодаря ей устройство принимает форму заушного пространства и отлично фиксируется, не оказывая никакого давления на сами уши.

Все операции со звуком производятся комбинацией нажатий. Это же касается переключения треков и приёма вызова. Все комбинации перечислены в инструкции пользователя, их не так много, поэтому запутаться не получится. Кроме этого, есть переключение двух режимов звучания. Я особой разницы между ними не заметил. Один режим предназначен для расслабляющей музыки, а другой, наоборот, для драйвовой. Подключение осуществляется просто, а на самих наушниках есть крошечные индикаторы. Они мигают белым при сопряжении, а при низком заряде сигнализируют красным цветом. Динамик защищён тонкой металлической сеточкой.

А еще на корпусе можно обнаружить два маленьких контакта для подзарядки. Для этих целей в комплекте поставляется крупный чехол, который с собой особо не потаскаешь, особенно на пробежке. С торца его корпуса есть белая полоса, которая служит индикатором заряда самого контейнера. В нём также встроен аккумулятор, которого уверенно хватает на три подзарядки гарнитуры. Корпус изготовлен из пластика, а внутри его есть специальная формочка для легкой установки наушников. Для фиксации используется магнит.

Контейнер крупный, не очень лёгкий, но зато обладает высокой ёмкостью заряда. Поэтому хранить его лучше дома, если вы на короткой пробежке, или в рюкзаке, если вы в походе.

В целом у OneOdio получилась очень удачная модель, которой комфортно пользоваться. Она удобная, лёгкая, прочная и защищёна от влаги. Качество звучания хорошее для такого класса устройств, ведь это всё же не студийные головные телефоны.

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Андрей Понкратов aka wildchaser