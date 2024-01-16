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Вступление

Раньше книги считались очень ценными, и сейчас это сложно понять. У многих дома были целые шкафы с ними, хотя порой приходилось выполнить целый «челендж», чтобы заполучить одну из них. Бегали, собирали макулатуру, чтобы получить талончик, который потом можно было обменять на книгу. Сдать нужно было всего 20 кг, и я до сих пор помню, где был пункт приёма макулатуры. Сейчас с книгами дела обстоят проще. Есть деньги – пошёл и купил или просто зашёл на сайт, оплатил подписку, купил электронную версию книги и сиди, читай на здоровье. С одной стороны, бумажные книги потеряли ценность, с другой – стоимость их заметно подросла. Недавно в каком-то магазине видел последнюю книгу Пелевина за 1800 рублей…

Есть, конечно, свои фанаты, коллекционеры и библиофилы, но я даже не вспомню, когда последний раз листал настоящую книгу. Скорее всего, это был школьный учебник ребёнка, который уже закончил школу. Сейчас больше слушаю аудиокниги или читаю электронные. Так же поступают многие. Например, я давно уже никого не видел с книгой в метро. В основном все используют смартфоны, планшеты и прочие «читалки». Читать меньше люди не стали, ведь многие читают обучающие материалы или профессиональную литературу, поэтому спрос остаётся высоким. Кроме того, не перестают выходить новые художественные произведения, некоторые из которых даже экранизируют. Знаю лишь, что лучше смотреть кино по книге, чем читать книгу по фильму. А ещё, внезапно, книга и фильм могут отличаться друг от друга.

Количество произведений только увеличивается и сейчас сложно определиться с набором книг, которые необходимо прочитать для развития кругозора и самопознания. В основном все обращаются к классике. Однако нужно начинать читать то, что нравится, а уже потом двигаться в сторону классических сюжетов. Часто авторы произведений даже оставляют отсылки на них, чтобы читатель сам мог докопаться до истины. Одним из таких «базовых» произведений является «Фауст», написанный Иоганном Гёте. Эту книгу автор писал почти 60 лет, а последняя часть была опубликована уже после его смерти. Яркие образы произведения отражены впоследствии в других шедеврах различных писателей.

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Поэтому вопрос: «Что читать?» сегодня не актуален, гораздо важнее – как читать и на чём. На эти вопросы уже отвечают производители электронных книг, периодически обновляя свои модели, делая их более функциональными и удобными. В этой нише есть свои лидеры, и одним из них является компания Onyx Boox, которая радует нас большим разнообразием устройств. Я уже рассмотрел несколько электронных книг бренда, и все они были по-своему интересны. Больше всего мне понравилось высокое качество и отличное исполнение всех устройств, а также наличие единой программной платформы. Сегодня мы рассмотрим ещё одно устройство – Onyx Boox Faust 6.

Это модель среднего уровня, которая вобрала все самые передовые технологии и пришла на смену версии Onyx Boox Faust 5. Модель появилась относительно недавно и пока не все понимают её отличия от прошлого поколения, поэтому сегодня мы постараемся их изучить.

Технические характеристики

Модель Onyx Boox Faust 5 Onyx Boox Faust 6 Дисплей E-Ink Carta 1000, 6.0 дюймов, сенсорный (ёмкостный), разрешение 758 x 1024, 16 градаций серого E-Ink Carta 1200, 6.0 дюймов, сенсорный (ёмкостный), разрешение 758 x 1024, 16 градаций серого Подсветка Moon Light 2 Moon Light 2 Процессор 4-ядерный, 2 ГГц 4-ядерный, 2 ГГц Оперативная память 2 Гбайт 2 Гбайт Flash накопитель 16 Гбайт 32 Гбайт Поддержка карт памяти microSD / microSDHC microSD / microSDHC Аудио Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 5.0 Операционная система Android 11.0 Android 11.0 Аккумулятор 3 000 мАч 3 000 мАч Размеры 170 x 117 x 8.7 мм 170 x 117 x 8.7 мм Масса 182 г 182 г Поддерживаемые типы файлов TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ Актуальная цена 17 490 рублей 17 490 рублей

Отличия нужно ещё поискать, но они есть, иначе бы не появилось это обновление с новым индексом. Для начала добавили больше памяти. Таким образом объём внутренней памяти увеличился вдвое, что позволяет на время забыть о покупке карты памяти.

Улучшили сам экран. Разрешение его не увеличилось, но при этом в новинке используется новый экран E-Ink Carta 1200, который быстрее и контрастнее где-то на 15%. Цена не изменилась, а ещё в комплекте появилась обложка. В целом плюсы по сравнению с прошлой версией заметны, но не сразу бросаются в глаза, а приходится во всём разбираться. Покупателю это сделать не так просто, ведь на сайте мы видим голую спецификацию, где сложно найти те самые различия помимо объёма памяти.

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Кстати, у этой модели есть братья-близнецы. Это Magellan 5 и Darwin X, у которых такой же корпус, но отличия снова кроются в экранах и прочей функциональности.

Упаковка и комплектация

Компания Onyx максимально расширяет ассортимент продукции, предлагая устройства с различными экранами и функциональными возможностями. Иногда это напоминает одну версию компьютера с различным оснащением. Где-то больше памяти, где-то лучше экран, где-то добавлена поддержка аудио, и вот так потихоньку появляется большое количество модификаций, у каждой из которых есть своё название с индексом, который указывает на поколение устройства.

Ещё мне нравится в Onyx внимание к различным мелким деталям, из которых складывается полная картина заботы о пользователе. Даже упаковка сделана так, что напоминает том книги. Причём не сразу понятно, что это электронное устройство. Типичная книга с обложкой и имитацией переплёта.

Без преувеличения у неё есть своя плотная картонная цветная обложка и даже ленточка закладки внутри. И снаружи это тоже оформлено как книга.

Спереди мы видим лаконичный чёрный фон, где крупными красными символами специальным стилизованным шрифтом указано название модели. Нет изображения Фауста, Мефистофеля, Маргариты и прочих действующих лиц. Видимо, это настолько известное произведение, что пользователь должен изначально представлять себе его лор.

Так же, как на современных книгах, с торца псевдо-переплёта есть штрих-коды, а с обратной стороны описание, изображение устройства и таблицы с техническими характеристиками.

После открытия коробки мы видим саму электронную читалку, которая изначально находится в красной обложке из искусственной кожи. Чтобы извлечь устройство, нужно потянуть за белую ленту и его можно легко достать. Мелочь, но приятно.

Под электронной книгой предусмотрен картонный разделитель с ленточкой, который скрывает под собой комплект поставки.

Он не менее просто извлекается, для чего есть отверстие по центру. Сам он достаточно тонкий, а отсек небольшой – аксессуаров немного.

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Здесь мы видим два руководства пользователя на двух языках. Одно из них на английском, и оно более полное, а на русском чуть поменьше. Всё это можно скачать на сайте производителя.

Также в комплекте есть гарантийный талон, ещё одна наклейка с серийным номером и штрих-кодом, как с торца. Ещё есть кабель USB Type-C - USB Type-A для зарядки и передачи данных.

Согласно данным на этикетке, напряжение стандартное – 5 В, а максимальный ток – 1 А. Это позволяет зарядить штатный аккумулятор на 3 000 мАч немногим более чем за 5 часов.

Зарядного устройства в комплекте нет, но с этим уже нет проблем, вспомните хотя бы новенький iPhone, где даже кабель подойдёт не любой. Зато в комплекте есть красный чехол из искусственной кожи.

Чехол уже надет на устройство и снимается очень тяжело. При закрытии крышки она фиксируется магнитом, который находится внутри.

Помимо искусственной кожи использован пластик. Пластиковый каркас у второй половинки, которая фиксируется на электронной книге своими угловыми выступами.

Сделано всё красиво, качественно и аккуратно.

Оригинальный чехол стоит не дёшево, но он нужен для защиты экрана и корпуса. А тут он бонусом поставляется в комплекте.

Дизайн и особенности устройства

Читалка выполнена в тёмно-сером цвете, немного отдающим в металлик, но с матовой поверхностью.

Всё это относится не только к передней рамке, но и к задней крышке. Они выполнены в едином стиле. Также окрашены кнопки по бокам и по центру снизу.

Кнопка включения тоже сливается с корпусом и её трудно заметить на верхнем торце устройства, поэтому на ней есть мелкие насечки, а при включении загорается синий индикатор.

В нижнем торце встроен разъём USB Type-C. По опыту нескольких других устройств могу сказать, что он гораздо надёжнее, чем Micro USB. Рядом есть слот для установки карт MicroSD. Ещё можно заметить небольшую резиновую заглушку, на месте которой мог быть разъём 3.5 мм для наушников. С обратной стороны в нижней части приведена информация об устройстве.

Помимо кнопки включения есть ещё одна, которая находится спереди в нижней части. Над ней расположена надпись Boox.

Больше кнопок нет, но есть сенсорный экран, и всю навигацию можно осуществлять с его помощью. Нижняя кнопка выполняет функции «Назад» или «Отмена», а боковыми кнопками можно перелистывать страницы.

Обычно я не разбирал книги, но здесь решил посмотреть качество изготовления и компоновки.

Надо отметить, что всё изготовлено очень аккуратно. На важных микросхемах по периметру можно заметить защитный компаунд. Системная плата не очень большая и занимает около половины корпуса. Вторую половину занимает аккумулятор, расположенный в верхней части. Он приклеен к задней крышке.

Все разъёмы в местах соединения с шлейфами заклеены специальной липкой лентой. Доступ ко всем элементам обеспечен. Здесь легко можно заменить экран или аккумулятор, но обычно стоимость последнего достаточно высока и такая процедура не всегда рентабельна.

Оболочка, меню и настройки

Оболочка на всех устройствах Onyx Boox очень похожа, что неудивительно. В данном случае операционная система устройства базируется на Android 11.0. Первый старт занимает около 10-15 секунд. Дальше всё работает достаточно быстро.

Навигация знакома будет тем, у кого есть любой смартфон на базе Android. Сверху находится полоса состояния, где есть часы, системные значки и индикатор заряда аккумулятора. Верхнее меню открывается привычным движением вниз пальцем со строки состояния.

Здесь всё привычно. Можно подключить беспроводную сеть, Bluetooth устройство, повернуть экран, транслировать экран через Wi-Fi, включить/выключить геолокацию, включить запись экрана, настроить яркость и температуру подсветки и отрегулировать звук.

Ещё можно выбрать режим работы экрана. Настроек тут достаточно для любого случая.

На начальном экране отображается информация о книге, которая сейчас читается. Следующим идет раздел «Библиотека». Там – все книги, записанные в память устройства. После добавления новых нужно будет запустить сканирование и добавить новые книги в библиотеку.

В самом низу предусмотрено четыре пункта: «Библиотека», «Диспетчер файлов», «Приложения» и «Настройки».

Ещё на экране есть кнопка быстрого меню.

Его также можно конфигурировать.

С библиотекой всё ясно. Диспетчер файлов отображает объём памяти и сколько из неё уже израсходовано. Напомню, что есть слот для карт памяти и поэтому его легко можно увеличить. В целом доступных 21 Гбайт памяти мне бы хватило на всю мою библиотеку и ещё на десять таких же объёмов ещё не вышедших книг.

Понятно, что дополнительные приложения, аудио, видео и картинки могут быстро израсходовать всё свободное пространство. Поэтому для функции чтения книг памяти много, а вот для остального все может оказаться уже не так однозначно.

Работа с устройством

При включении электронной книги она сразу же загружает то место, на котором мы остановились. При этом сначала загружается операционная система, а потом уже приложение AlReader X Pro. Это приложение используется для чтения штатно, но при желании его можно заменить, хотя особого смысла в этом нет.

Его функциональность достаточна. Есть поддержка всех популярных форматов книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ.

Чтобы попасть в меню настроек, достаточно тапнуть по экрану в центре во время чтения книги. Настраивать можно что угодно. Например, размер шрифтов, сами шрифты, расстояние между строк, отступы, яркость, режим «день/ночь» автопрокрутку, озвучивание текста, можно осуществлять поиск по тексту и делать закладки. Не знаю даже, чего тут нельзя.

Прямо во время чтения можно пользоваться различными словарями, включая онлайн. Также можно озвучивать текст через динамик или подключенную гарнитуру. На любом из экранов можно увидеть кнопку быстрого меню. Среди прочего ПО отмечу почтовый клиент, браузер, календарь, часы, будильник, калькулятор, плеер, магазин приложений, менеджер словарей и приложение для просмотра изображений.

Штатный браузер работает достаточно шустро. Это объясняется не только тем, что сама система работает быстро, но и поддержкой скоростных сетей Wi-Fi. Плеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги через Bluetooth гарнитуру. Здесь может возникнуть вопрос по поводу объёма памяти, но решение этой проблемы копеечное. Благо есть поддержка карт памяти, которые сейчас достаточно дешёвые.

Как уже упоминалось, подсветка регулируется в широких диапазонах и не только по яркости, но и по температуре. При активном использовании устройства в течение недели у меня было израсходовано только 25%. Сам производитель заявляет о месяце автономной работы. При подключении Onyx Boox Faust 6 к компьютеру он отображается как накопитель.

При этом мы видим стандартный набор папок. Скорости чтения/записи на устройство в моём случае были вполне приемлемы. Фильм размером 1.71 Гбайт переписался на устройство за 1 минуту и 5 секунд.

Во время подключения на экране появляется заставка и книжкой пользоваться нельзя. Также не получится сразу передавать данные и осуществлять OTG подключение, что логично.

Перед нами не просто книга, но и частично мультимедийный планшет с возможностью воспроизведения текста. Можно использовать разные словари, текст можно переводить, и это действительно открывает новые горизонты в области использования электронных книг. Если ещё добавить рукописный ввод текста (при помощи стилуса) или возможность его голосового распознавания и редактирования, то это будет замена ноутбуку для создания простых текстовых набросков или голосовых записей, переведённых в текст. Кто знает, возможно, это появится в следующем поколении устройств, ведь их возможности постоянно растут.

Заключение

Onyx Boox Faust 6 – это логичное развитие популярной модели. Добавили памяти, установили экран получше, положили в комплект обложку и оставили ту же цену. Всё вместе даёт неплохой стимул к покупке для тех, кто планировал приобрести Onyx Boox Faust 5. У компании все четко поделено по различным модификациям, и каждый может подобрать себе модель с нужной функциональностью. Таким образом производитель аккуратно создал модельный ряд, который способен привлечь пользователя моделями с определёнными характеристиками.

Версия Faust 6 далеко не бюджетная модель и поэтому она оснащается отличным сенсорным экраном E-ink Carta с высокой скоростью прорисовки и функцией Snow Field. Также есть отличная подсветка с регулировками по яркости и температуре свечения. Сама технология называется Moon Light. Она необходима для обеспечения комфортного уровня свечения для глаз при любом уровне внешней освещённости. Ещё есть технология Snow Field, которая позволяет снизить количество артефактов при частичной перерисовке. За неделю пользования я вообще не замечал, что есть какие-то артефакты. Защитного стекла тут нет, поэтому чехол с устройства лучше не снимать.

Разумеется, в настройках можно изменять шрифты, интервалы, межстрочное расстояние и многое другое. Всё можно настроить под себя для максимально комфортного чтения. Забыл, что значит слово? Выделил его, обратился к словарю и получил значение или перевод. Да, можно выделить фрагмент текста или слово и перевести его на любой язык. Поэтому книга выполняет функции словаря и переводчика, и иногда это очень удобно. Есть полноценный беспроводной модуль. Он поддерживает не только Wi-Fi, но и Bluetooth. Последний служит не столько для передачи данных, сколько для подключения беспроводной гарнитуры.

Аккумулятор достаточно емкий, его заряда хватает надолго. Мне недоставало только функции автоматического отключения беспроводной сети, чтобы дополнительно экономить расход батареи. В остальном всё сделано отлично: после какого-то времени бездействия устройство переходит в режим ожидания, появляется заставка и можно настроить пароль для последующего входа. Беспроводная сеть Wi-Fi позволяет пользоваться онлайн-сервисами, переводчиком и скачивать книги. Можно использовать устройство как аудиокнигу благодаря Bluetooth, но тогда, на мой взгляд, проще обойтись смартфоном и гарнитурой.

На месте поддержка всех популярных форматов книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ. Лично я предпочитаю FB2, но иногда могу просматривать материалы и статьи в PDF и DOC. Изображения смотрятся интересно, но нужно понимать, что экран не цветной. И остается лишь добавить, что, несмотря на платформу Android 11.0, приложения, требующие поддержки Google-сервисов, включая Google Books, работать не будут.

Андрей Понкратов aka wildchaser