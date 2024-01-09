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Вступление

Компания Intel решила не выпускать новые чипсеты для платформы LGA 1700 при анонсе 14-го поколения процессоров Intel Core, и производителей материнских плат не устроила такая ситуация. Поэтому они решили представить обновлённые модели устройств или выпустить версии, которые ещё не были представлены на чипсете Intel Z790. Что добавилось в новых платах? В основном это поддержка беспроводной сети Wi-Fi 7.

В остальном мало что поменялось, разве что платы поддерживают новые процессоры уже «из коробки» и не требуют обновления BIOS. Здесь стоит отметить, что обновление на флагманских моделях зачастую происходит очень просто. Для этого надо записать образ BIOS на флешку, вставить её в специальный порт и нажать кнопку. Процесс происходит в автоматическом режиме, что очень удобно. Некоторые пользователи до сих пор опасаются процедуры обновления, ведь может исчезнуть питание или ещё что-то может пойти не так. В таком случае можно посоветовать использовать ИБП, что само по себе неплохо делать постоянно.

А ещё новые материнские платы предлагают фантастический разгон, хотя разгонять уже особо нечего. Флагманский процессор Intel Core i9-14900K уже и так работает на пределе и нужно думать, как его охладить, а не на сколько мегагерц его ещё можно разогнать. В самых лучших случаях можно говорить о работе на частоте 6-6.2 ГГц при использовании производительной AIO системы с радиатором на 360-420 мм. Что касается памяти, то здесь уже все привыкли к покорению планки DDR5-8000 на одноранговых 16 Гбайт планках с чипами SKhynix A-die. Если не гоняться за красивыми цифрами, то в режиме DDR5-7200 такие планки обычно работают на любой плате с чипсетом Intel Z790, и я получал схожие результаты даже на относительно недорогих шестислойных платах. Тем более не нужно сильно задирать напряжение.

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Хуже ситуация обстоит с двухсторонними планками на 32 и 48 Гбайт. Я такие приобрёл относительно недавно, и они не везде работают даже на DDR5-6400. При этом чипы те же самые SKhynix A-die. Можно ли как-то упростить разгон такой памяти? Инженеры компании ASUS ответили утвердительно и представили новую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore, которая должна продемонстрировать настоящие чудеса разгона.

Здесь ситуация получается интересная. Плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex была чёрной, а модель ASUS ROG Maximus Z790 Apex выпустили в бело-серебристой расцветке. В новой модели компания снова вернулась к чёрному цвету и поэтому у пользователя появилась возможность выбрать себе цвет устройства.

Упаковка и комплектация

Оформление новой упаковки заметно отличается от платы прошлого поколения и мне показалось, что оно больше похоже на ASUS ROG Maximus Z690 Apex. Стиль знакомый и привычный. Конструкция коробки тоже как у большинства плат Maximus, где верхняя крышка открывается вверх.

Дизайн коробки полностью соответствует стилистике. Спереди все тот же тёмный фон, который разделён по диагонали. На левой половине мы видим узор из знакомых слоганов и надписей, а правая заштрихована тонкими полосками, на ней находится огромный логотип серии Republic Of Gamers. Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата игровая. Приставка Encore позволяет отличить обновлённую модификацию платы, которая изначально ориентирована на процессоры Intel Core 14-Gen.

Внизу размещена группа из нескольких значков. Два относятся к Intel и ещё три сообщают о поддержке DDR5, LGA1700 и PCI-e 5.0. Наконец ASUS AURA Sync и Wi-Fi 7.

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Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Maximus Z790 Apex Encore. Производитель снова информирует, что это плата для геймеров, но я думаю, что у нее немного другая аудитория. В левой части расположено крупное изображение устройства, а ниже приведена не очень подробная спецификация. Справа проходят три косые красные полосы и между ними образованы четыре вставки с ключевыми особенностями устройства: подсистема питания, разгон памяти, Wi-Fi 7 и вентилятор для памяти.

Ручки для переноски тут не предусмотрено, хотя коробка увесистая.

Сверху находится картонный лоток, который сверху закрыт чёрной пластиковой крышкой, а раньше была прозрачная. Внутри лежит плата на целлофановой подложке. Под лотком предусмотрен картонный разделитель. Сверху на нём лежат всякие информационные носители, а под ним скрыт остальной комплект поставки. Надо сказать, что здесь он не очень большой.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Краткое руководство;

Гарантийная информация;

Листовка ASUS WebStorage;

Регистрационная карта;

Информация по безопасности.

Во флагманских моделях материнских плат компания теперь укомплектовывает флешку с драйверами.

Вот такие аксессуары идут в комплекте.

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кронштейн с вентилятором ASUS ROG Memory FAN Kit;

Комплект подключения Q-Connector;

Антенна беспроводного модуля;

Регистрационная карта;

Брелок для ключей.

Флешка;

ASUS ROG DIMM.2 SSD M.2 Card.

ASUS ROG DIMM.2 SSD M.2 Card – это знакомое решение, которое позволяет разместить два накопителя SSD M.2 на специальной плате, оборудованной радиаторами для охлаждения и устанавливающейся в специальный слот на плате, который напоминает разъём для памяти DIMM. Отсюда такое название.

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Такой модуль уже был на платах прошлых поколений и его можно считать визитной карточкой плат Maximus Apex.

При этом слот несовместим с модулями памяти, поскольку ключи на нём размещены в другом месте и в него устанавливается только данная карта. Кстати, в комплекте я не нашёл наклеек и кабелей SATA, что совсем грустно. Думал, что их могли вытащить и поэтому проверил информацию по комплекту на сайте. Всё оказалось правильно и их быть не должно.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Чтобы не спутать новинку с предшественницей без приставки Encore, плату решено было сделать чёрной.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Внешнее оформление мне показалось немного упрощённым. Радиаторы в нижней части визуально стали меньше, а вот верхняя половина практически не претерпела изменений.

Традиционно, для разгона процессора и памяти выбирают модели Extreme и Apex потому, что функционал для этого побогаче. Есть множество всяких кнопок, переключателей, точки замера напряжений и прочие режимы работы.

Также платы серии Apex выделяются наличием всего двух слотов под память, чтобы улучшить её разгон.

С обратной стороны платы элементов не так много, но они есть.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Коннекторы дополнительного питания выполнены по технологии ProCool II. Производитель позаботился о питании как следует.

По верхнему краю платы можно обнаружить четыре разъёма 4-Pin FAN для вентиляторов, два разъёма ARGB 5В для подсветки, сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Рядом с последним есть группа маленьких светодиодов, которые отображают информацию о прохождении самодиагностики устройств во время запуска.

Ниже по правому краю идут кнопки Power, FlexKey и Retry. Здесь же есть контактные площадки для замера основных напряжений. Есть кнопка Safe Boot, переключатели Slow Mode и Pause. Ещё есть кнопки для увеличения/уменьшения частоты шины BCLK. Другими словами, здесь представлен полный функционал для разгона процессора и памяти.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено всего два слота чёрного цвета. С одной из сторон здесь используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки памяти.

Технология ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP II) - аппаратно-программное решение для разгона стандартных модулей памяти. В своей второй версии она позволяет автоматически задавать настройки во время загрузки компьютера и, благодаря оптимизированной разводке слотов, достигать на плате ROG Maximus Z790 Apex Encore еще более высоких частот.

Технология AEMP II работает даже со смешанными планками памяти в двух слотах и совместима практически со всеми существующими модулями DDR5, которые не поддерживают профили XMP.

Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-8400 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 96 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 48 Гбайт.

Однако с разгоном памяти есть нюансы, о которых производитель не сообщает и надеется на знания самого пользователя. Разгонять односторонние планки совсем не то же самое, что двухсторонние. Поэтому большинство комплектов на 64 Гбайт застопорились на отметке DDR5-6400, тогда как комплекты на 32 Гбайт можно найти с профилем DDR5-8000.

Питание процессора выполнено по схеме 24+0. Фазы питания не удвоенные, а спаренные и по такой технологии компания работает уже достаточно давно.

Катушки индуктивности изготовлены по технологии MicroFine. Транзисторные сборки и дроссели находятся сверху, слева и снизу от сокета. 24 канала питания ядер — это хорошие показатели для материнской платы LGA 1700.

На каждый из 24 каналов приходится по одной ферритовой катушке и по одной Smart Power Stage (SPS) сборке RENESAS RAA22010540, которые могут обеспечивать 105 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131 с жёлтой точкой.

Тепло от транзисторных сборок отводит большой и тяжёлый массив из трёх радиаторов, соединённых тепловой трубкой. Каждый радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет, вместе они соединяются медной никелированной тепловой трубкой диаметром 6 мм.

Экранов и подсветки тут нет. Под боковым несколько светодиодов установлено прямо на плате и создают нужный антураж.

В качестве термоинтерфейса используются терморезинки разной толщины. Они контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Прижим хороший, что видно по отпечаткам.

Ниже находится ещё несколько радиаторов, которые вместе образуют общий массив.

Сразу под нижним радиатором расположен ещё один крупный, который предназначен для охлаждения самого верхнего накопителя M.2.

Для контакта с накопителем также предусмотрена терморезинка. Материал стандартный – алюминиевый сплав.

Ещё один радиатор SSD накопителя также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет.

Правее установлен крупный радиатор, предназначенный для отвода тепла от чипсета. В качестве термоинтерфейса здесь используется терморезинка.

Под радиатором скрывается чипсет Intel Z790, который ничем не примечателен. Он уже изучен вдоль и поперёк и его функционал всем известен.

Сам чипсет поддерживает до восьми портов SATA, но на плате разведено только четыре и все они выведены вбок. Выше есть коннектор питания PCI-e 8-pin, колодка USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2х2.

В правом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся два 4-pin разъёма для подключения вентиляторов. Далее идут две колодки USB 2.0, кнопка переключения BIOS, разъём 3-pin и контакты для замера температуры жидкости. Ещё есть переключатели V-LATCH, RSVD.

Дале можно увидеть колодку USB 3.0 и ещё пару разъёмов для лент RGB: обычный и адресный.

В левом нижнем углу присутствует разъём передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощённой потому, что закрыта пластиковым кожухом. Несмотря на это, здесь также присутствуют электролитические конденсаторы. Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что за звук отвечает микросхема Realtek ALC4080.

Выше располагается контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. За разъёмами задней панели распаяна микросхема сетевого контроллера: Intel I226-V.

На этой плате мы видим всего четыре слота расширения. Два PCI-e x16 и два PCI-e x4. В последних нет одной стенки, что теоретически позволяет устанавливать карты длиннее, но на практике есть другие ограничители, которые мешают это осуществить.

Верхний слот PCI-e x16 оборудован механизмом извлечения видеокарты, для чего предусмотрена специальная кнопка, которая выведена ближе к правому краю платы. Механизм оборудован тросиком, который приводит в движение заднюю защёлку.

Слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета.

Над верхним слотом PCI-e x16 и под ним находятся всего три разъёма M.2 для установки накопителей.

Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Третий может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Остается перечислить интерфейсы задней панели.

Два разъёма PS/2;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Пять разъёмов USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 7 BE200NGW.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 2 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 96 Гбайт при частоте 4800 – 8400 (разгон) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (x16+x0, x8+x8);

2 - PCI-e x16 Gen4 (x4) Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 слота – 1x PCI-e x4 Gen5, 2x PCI-e x4 Gen4;

2 x M.2 слота DIMM.2 – 2x PCI-e x4 Gen4

(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I226-V;

1 x Intel Wi-Fi 7 BE200 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790+ASMedia ASM1074) USB 3.2 Gen2 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 х PS/2;

4 x USB 3.2 Gen1;

5 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS мало чем отличается визуально от других моделей, а если брать во внимание всю линейку Maximus, то отличия даже в каких-то пунктах будут минимальны потому, что инструментарий для разгона большой.

Традиционно есть пресеты для разгона оперативной памяти. В данном случае для разных вариантов DDR5. Есть разные установки для конкретных производителей микросхем и объёма. Если возможности памяти уже известны, то можно всё делать вручную. Также можно просто ограничиться включением XMP профиля. Если такой возможности нет, то на выручку приходит технология ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP II) - аппаратно-программное решение для разгона стандартных модулей памяти. В своей второй версии она позволяет автоматически задавать настройки во время загрузки компьютера и, благодаря оптимизированной разводке слотов, достигать на плате ROG Maximus Z790 Apex Encore еще более высоких частот.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS внедрила эту функцию уже давно в свою оболочку, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700KF;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore версия BIOS 0507;

Память: 2 x 32 Гбайт A-Data DDR5-5600 (SKhynix);

Видеокарта: GeForce GT 1030;

Накопитель SSD M.2 XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

Сборка не вызывает каких-то сложностей. Самое сложное – установить альтернативную процессорную рамку. Для этого я сначала устанавливаю процессор в сокет, а уже потом начинаю демонтаж оригинальной, чтобы ключ из рук не выпал или винтик не угодил в сокет и не замял ножки. Потом остаётся зафиксировать альтернативную рамку, включить плату и обновить BIOS.

Стендовый процессор без проблем работает даже на первой версии BIOS, но функциональность я обычно проверяю на последней актуальной. Если разогнать Core i7-14700KF до 6 ГГц, то по производительности он начинает догонять флагман Intel Core i9-14900K.

Память у меня оказалась бюджетная, без радиаторов, всего восемь слоёв металлизации и поэтому разгон у неё не очень хороший. Штатно частота у неё DDR5-5600 МГц при таймингах 46-45-45-90. Для разгона достаточно включить режим AEMP II и системная плата ASUS сама подберёт необходимую частоту, напряжение и тайминги.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench 2024:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Geekbench 5:

7-Zip:

WinRAR:

Corona 1.3:

Crystal Disk Mark 8.0.1.:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Судя по результатам, звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего, это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4080.

Заключение

ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore – отличная плата для разгона процессоров и памяти. Поскольку я не тестировал модель без приставки Encore, то мне сложно их сравнить в плане разгона, но по сравнению с ASUS ROG Maximus Z690 Apex он заметно улучшился.

Прежде всего, это связано с разгоном памяти. На Z690 Apex я мог разогнать односторонние планки до DDR5-7200, а двухсторонние – до DDR5-6000. Здесь плата всё делает сама и в автоматическом режиме разгоняет память до DDR5-6800. Пользователю лишь остаётся поправить напряжения и тайминги, сохранить профиль и наслаждаться результатом. У меня было ограничено время на тесты, но я видел результаты разгона двухсторонних планок до DDR5-7200, поэтому если повозиться, то можно было бы получить этот результат, который соответствует разгону односторонних планок на недорогих платах. Стоит ли оно того? В эпоху, когда разгон уже практически исчезает – это один из немногих случаев, когда действительно можно получить приличный результат, а не разгон процессора на 100 МГц, когда частоты уже перевалили на 6 ГГц.

Несмотря на неплохие возможности разгона, я поймал себя на мысли, что «вау-эффекта» нет. Плата стоит дорого, но не предлагает новых фишек и по функциональности она даже проигрывает ASUS ROG Maximus Z690 Apex с дочерней платой TRUE Voltician. А устройство для установки двух SSD-накопителей в специальный слот было и на других моделях этой серии. Поэтому мне не хватило чего-то нового. Можно, конечно, вспомнить про вентилятор для памяти, но это выглядит скромно. Оформление платы, на мой взгляд, немного упрощено. Прошлые поколения выглядели более соответствующе своей стоимости.

Добавили Wi-Fi 7, но я сильно сомневаюсь, что те, кто выбирают Apex, вообще обратят на это внимание. Пресеты по разгону памяти в BIOS не изменились. Они остались ещё со времён Z690 Apex, а хотелось бы больше различных предустановок, ведь за это время количество различных планок выросло и можно было проработать эту часть. Кроме этого, разгон двухсторонней памяти здесь практически необходимость, поскольку слотов под память всего два. Можно ждать удвоения объёма микросхем, но пока приходится работать с тем, что есть, а 64 или 96 Гбайт памяти сейчас уже не является чем-то необычным и таких комплектов много.

В целом я остался доволен этой платой. С ASUS ROG Maximus Z690 Apex я бы точно перешёл на новую модель, а вот если б у меня была ASUS ROG Maximus Z790 Apex, то я бы уже засомневался потому, что там та же технология разгона памяти ASUS AEMP II. Хотя, если позволяют финансы, то почему бы и нет?

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore получает награду: