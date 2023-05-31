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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI

Версия с поддержкой DDR5 ориентирована на создание системы среднего уровня и не спасует перед топовым процессором Intel Core i9-13900K и разгоном оперативной памяти.
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Оглавление

Вступление

У компании AMD как-то тяжело прошёл дебют новой платформы AM5 и не многие торопятся на неё переходить, хотя в играх прирост наблюдается, но целесообразнее выглядит покупка более производительной видеокарты. К этому стоит добавить ряд проблем новой платформы, связанный с быстрым выходом новых процессоров из строя. Иногда они умирают даже с материнскими платами и возникают локальные термические повреждения самого сокета. Сейчас уже проблему вроде решили, но остался риск повреждения и сам осадок от всей этой ситуации.

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В целом это проблема всех дебютов новых платформ, когда возникают какие-то сложности уже после начала массового использования, когда всплывают какие-то нюансы и просчёты. С Intel LGA 1700 тоже было не всё гладко, и я до сих пор использую кастомную прижимную рамку потому, что штатная не всегда обеспечивает ровную поверхность крышки теплораспределителя. Можно использовать шайбы, но это уже какой-то совсем странный вариант при высокой стоимости процессора и материнской платы.

Помимо всего этого на старте платформ ещё была достаточно дорога память типа DDR5. Сейчас уже много недорогих вариантов и поэтому её приобретение выглядит более целесообразным, но даже с выпуском второго поколения чипсетов под LGA1700, компания Intel не отказалась от поддержки DDR4. Поэтому среди моделей на флагманском чипсете есть модели с поддержкой обоих типов памяти. Это не означает, что на одной плате есть сразу два типа слотов, а есть похожие модели, которые по сути отличаются только типом поддерживаемой памяти. Одной из таких является MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI.

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Я уже рассматривал модель MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4, а сегодня пришла очередь посмотреть на близнеца с поддержкой DDR5. В названии модели просто отсутствует приставка в конце. А какие ещё есть отличия? Попробуем разобраться.

Упаковка и комплектация

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Коробка средних размеров выполнена в привычной стилистике, несмотря на то, что оформлении немного поменялось по сравнению с предыдущим поколением. Спереди мы видим фон, стилизованный под металлические поверхности.

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В левом верхнем углу находится логотип компании и эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу присутствуют два значка компании Intel, а посередине изображение ракеты. По центру крупными символами указано наименование модели. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

Заднюю сторону снова представляют маркетологи, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

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Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного выше мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру размещено крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь посмотрим, что внутри.

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Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительна упакована в антистатический пакет. Вынув устройство, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

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Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Инструкция по монтажу;
  • Комплект наклеек.

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Список аксессуаров тоже не очень большой.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Две антенны для беспроводной сети;
  • Флешка с драйверами и ПО.

Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели уже установлена на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют практически 305 х 244 мм. По дизайну плата похожа как две капли воды на MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4, что неудивительно. Сама плата тёмно-коричневая, принтов мало, радиаторы чёрные и почти без каких-либо надписей. Только на радиаторе чипсета написано Tomahawk.

Если бы две платы лежали рядом, то мне бы оставалось только угадывать, а наверняка я бы не понял, при том, что плат уже посмотрел много всяких.

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Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

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Это флагманская модель в линейке MAG. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение бокового радиатора.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые указывают места на плате для втулок корпуса. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъёмов встречается на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX видна группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон слотов используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах Intel Core 12-Gen и 13-Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений у платформы LGA 1700 и его нужно продвигать. Однако никто не хочет экспериментировать на себе и некоторые предпочитают более доступный вариант на DDR4.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 192 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 48 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. То же самое было на плате MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4. Девять каналов сверху и ещё столько же каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700.

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На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390, которые обеспечивают по 90 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители фаз находятся с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Renesas RAA229132.

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MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI позиционируется как геймерское решение, а не инструмент для разгона. Подсистема питания выглядит очень солидно, но чудес ждать не стоит.

Новый флагман Intel Core i9-13900K не стал холоднее и потребление у него не снизилось. Позже мы увидим, что флагманский процессор ставит подсистему питания на грань, но это в пиковой нагрузке под 350 Вт, когда процессор не ограничен.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже присутствует каскад из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

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Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху указаны белые цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

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В качестве термоинтерфейса используется серая густая термопаста. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

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В данном случае реализовано семь портов SATA 3, но два из них при помощи отдельного контроллера ASMedia ASM1061. Шесть выведено вбок, а один находится внизу.

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Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу есть разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора, порт SATA и разъём для подключения TPM модуля.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

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Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.

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В левом нижнем углу предусмотрено отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 расположен чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I226-V.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения, два из которых - PCI-e x16. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

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Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

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Три могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Перечень интерфейсов задней панели.

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  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. Ещё забыл упомянуть индикатор POST-кодов (его можно найти в правом верхнем углу).

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12 и 13 поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z790
Поддерживаемая оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 – 7200 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 5 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I226-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790)
USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;
5 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x Clr CMOS
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений и в целом очень похожа даже по набору функций и пунктами настроек. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Лично мне понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K (2200/4300 / 3000/5800 МГц база/турбо);
  • Кулер: ID-Cooling ZOOMFLOW 360 XT;
  • Термоинтерфейс: ARCTIC MX-4;
  • Материнская плата: MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI, версия BIOS – H.50;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 Team (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GT1030;
  • Накопитель: Samsung MP9A1 1Тb;
  • Блок питания: XPG CYBERCORE 1300W.

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Тестирование

Процессор Intel Core i9-13900K использовать с воздушным кулером сродни мазохизму. Смысл в том, что нет смысла покупать эту модель, если не позаботиться об охлаждении, иначе он постоянно будет упираться в систему охлаждения и троттлить. Поэтому необходимо обзавестись AIO системой, способной отвести 300 Вт. Кстати, стартует потребление с 377 Вт и потом постепенно снижается.

Разгонять в таких условиях сложно. Можно попробовать только поиграться с разгоном памяти. Начать лучше всего с XMP.

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С разгоном здесь не так всё просто. Самих режимов много, но где-то уже не тянет сама плата. Рабочие диапазоны 7200-7400. На 7600 ещё загружается, но уже не стабильно. На 8000 уже не стартует совсем.

Я оставил самый стабильный железобетонный результат и это в целом неплохо, но, разумеется, нужна подходящая память, например на чипах SKhynix, благо и она сейчас относительно дешёвая.

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Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

Corona 1.3:

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Cinebench R23:

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AIDA64 GPGPU Bench:

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AIDA64 CPU Queen:

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3DMark CPU Profile:

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Geekbench 5:

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Crystal Disk Mark 8.0.1:

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3DMark Storage:

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Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

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Секрет тут очень простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI – это близнец модели с индексом DDR4, но уже с поддержкой нового типа памяти. Во многом они схожи и какие-то нюансы в их различиях найти трудно. Тем не менее, это разные платы. Если память DDR4 можно разогнать до запредельных значений, то DDR5 гонится уже не так лихо и можно говорить об уверенной работе в режимах DDR5 7200-7400. Пусть дальше уже смысл не большой, но сам факт. Получается, что для DDR4 – это почти флагман, а вот под DDR5 – это уже начальный или средний уровень.

Обе платы отлично справляются с топовым процессором Intel Core i9-13900K, но здесь мне температуры показались немного выше и это обусловлено прежде всего другой системой охлаждения, которую я использовал в тестах. AIO система позволяет процессору доходить до 370 Вт потребления в пике. Потом начинается троттлинг и мощность падает до 300 Вт, что тоже не мало. Всё это разогревает околосокетное пространство до 85°C и уже можно задумываться о каком-то дополнительном обдуве VRM. В этой плате мы также можем заметить какие-то интересные сочетания технических решений из более дорогих сегментов с простой компоновкой и небольшим набором интерфейсов. Она ориентирована на создание системы среднего уровня и не спасует даже перед топовым процессором Intel Core i9 13900K.

За подсистему питания и её охлаждение я не волнуюсь, она должна хорошо справляться с нагрузкой, если процессор будет зажат в лимиты. С разгоном в новом поколении стало похуже потому, что подросли базовые значения и теперь уже 300 Вт — это далеко не предел. Функционал приемлемый. Видеокарту можно поставить любую, есть место для установки четырёх накопителей типа М.2. Что ещё нужно геймеру? Сетевой адаптер? Здесь их два, выбирай любой, хоть даже 2.5G. Звук? Он здесь такой же как на большинстве устройств. Подсветки нет, но можно подключить самую дешёвую ленту и получится не хуже.

Многих будет волновать вопрос: есть ли смысл в переходе от MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 на MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI с DDR5? Вот этот вопрос сложнее, но на мой взгляд эту разницу в цене лучше пустить на более производительный процессор или видеокарту. Да, для прошлого поколения устройств может понадобиться обновление BIOS, но это не такая сложная процедура. Поэтому плату можно рекомендовать для новой сборки на новом поколении процессоров и если есть желание перейти на новый тип памяти, чтобы поиграться с её разгоном хотя бы до 7200 МГц.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI получает награду:

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Лента материалов раздела

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124
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12
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
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16
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Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
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хахахер
11:49
в сша могут,хоть красить ногти на ногах,за рулём
Регуляторы США прекратили расследование в отношении возможности водителей Tesla играть во время движения
Михаил Авраменко
11:49
Ждём 4050 в трёхгиговом исполнении. Хит 2023 года, однозначно.
Генеральный директор NVIDIA утверждает, что потребности любителей игр остаются для компании приоритетом
Константин Гордеев
11:49
А я думаю куда вежливый пропал, а он там шалит. Тянули привязанной к трактору и изнасиловали: в Хмельницкой области неизвестные поиздевались над коровой.
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
Deneb inside
11:47
Таблетки надааа?
Резников: Нам не нужны российские земли, мы хотим хорошие отношения с Россией
AndreySE-VL
11:44
В это вранье уже мало кто поверит ))
Генеральный директор NVIDIA утверждает, что потребности любителей игр остаются для компании приоритетом
WTF
11:44
Спасибо, успокоил.
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
хахахер
11:43
канал либералов рбк,любит писать про проституток
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
nightman-
11:43
Вот это действительно интересная штука.
SilverStone IceMyst: серия СЖО с дополнительными вентиляторами на корпусе водоблока
Константин Гордеев
11:42
Мы всё сбиваем, на 99,9%, это 0,01%. Вот этот зигалёт был изобретён укропами и был сбит при попытке перелета государственной границы.
ЗРК Patriot замечен в ударах по своим – ПВО не попадает в «Кинжалы», поэтому сбивает свои ракеты
Андрей Попов
11:39
Ух ты, как они её быстро модифицировали то! Недели 2 прошло с тех пор, как выяснилось что она ни на что негодна! А тут раз и уже модифицировали!!!
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
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