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Вступление

Платформа Intel LGA 1700 уже потихоньку заканчивает своё дальнейшее развитие и все мы уже видели вершины, которых достигли производители материнских плат. Всё это можно было наблюдать на основе изучения флагманских моделей. Да, впереди нас ещё ждёт много анонсов, и новое поколение процессоров, но уже сейчас понятно, что это «дембельский аккорд».

В целом платформа получилась где-то новаторская и интересная, впервые были представлены большие и маленькие ядра, состоялось внедрение нового типа памяти DDR5, и уже сейчас этот перелом наступил, когда AMD выпустила свою новую платформу только с поддержкой этого нового стандарта. Поэтому сейчас всё больше пользователей обновляются и переходят уже на DDR5. Из-за особенностей архитектуры появились даже не бинарные модули, поэтому максимальный объём, поддерживаемый платами, вырос, но многие, как и я ждут банального удвоения ёмкости чипов. Кстати, не так давно избавился от платформы LGA2066, где сейчас относительно недорого можно воткнуть сразу 8 планок по 32 Гб, и поглядывать на все эти DDR5 искоса.

Также я очень долгое время в качестве тестовой материнской платы использовал ASUS ROG Maximus Z690 Hero и у меня были почти все платы серии Maximus, включая первые и все модификации Hero, которые на заре своего появления ещё не были безумно дорогими и невероятно функциональными. Сейчас же иногда думаешь: зачем мне всё это, если я поставлю одну видеокарту, один M.2 накопитель, сети 10GbE у меня нет, музыку я слушаю через Bluetooth наушники за 300 рублей с распродажи, а WIFI у меня в лучшем случае AC. Разгон? Ну какой сейчас может быть разгон в классическом понимании. Тут только дай волю этому Intel Core i9-13900K он сожрёт все 400 Вт с автоматическим разгоном. Остаётся его только подключать к циркуляционному насосу дома и обогреваться зимой. Взял я какой-то Jginyue на B760 с DDR5, поставил в него Intel Core i9-13900K и думал, ну сейчас пыхнет. Не пыхнуло и даже на радиаторах палец держать можно в Prime95. Просто хитрый дядюшка Ляо ограничил мощность в 153 Вт и всё.

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Получается, что основная переплата сейчас за возможность снять все ограничения с процессора, чтобы плата помогла ему раскрыться. Ну и про охлаждение всего этого чуда забывать не стоит.

В преддверии скорейшего появления обновлённых моделей плат, а именно ASUS ROG Maximus Z790 DARK Hero, хотелось бы посмотреть, про что был и пока есть ASUS ROG Maximus Z790 Hero, до перехода на тёмную сторону.

Даже обладателям платы прошлого поколения ещё рано посыпать голову пеплом и выбрасывать её в форточку потому, что скорее всего новые процессоры поддерживаться будут, а эти всякие 8 ГГц по памяти не сильно-то быстрее чем 7,2 ГГц, которые могут брать платы на чипсете Intel Z690. Кстати, а сколько возьмёт новый «герой»?

Упаковка и комплектация

Когда я тестировал ASUS EXTREME GLACIAL, вот там была коробка, а здесь мы видим просто большую упаковку из плотного картона с подъёмной крышкой, как капот автомобиля. Конструкция как у большинства плат Maximus даже прошлого поколения. Оформление полностью соответствует стилистике, а дизайн и цвета в последнем поколении, мне кажется, даже не изменились.

Спереди опять находится тёмный фон, который разделён по диагонали. На левой половине мы видим узор из знакомых слоганов и надписей, а правая заштрихована тонкими полосками, на ней находится огромный логотип серии Republic Of Gamers. Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата игровая, но кого они пытаются обмануть. Настоящая игровая плата – это Jginyue B760M-Gaming D5 за 7500 рублей. Однако, Hero даже не в 10 раз дороже, а всего в 8.5.

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Внизу находится группа из нескольких значков. Два относятся к Intel и ещё три сообщают о поддержке DDR5, LGA1700 и PCI-e 5.0. Наконец ASUS AURA Sync и WIFI 6E.

Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Maximus Z790 Hero. Производитель снова информирует, что это плата для геймеров, но я думаю, что у нее немного другая аудитория. В левой части находится крупное изображение устройства. Ниже находится его не очень подробная спецификация. Справа проходят три косые красные полосы и между ними образованы четыре вставки с ключевыми особенностями устройства: подсистема питания, адаптер для M.2 накопителей в слот PCI-e 5.0, волшебная подсветка и разъём USB 3.2 Gen 2x2 PD60W. С таким функционалом это уже уникальная плата.

Ручки для переноски тут не предусмотрено, хотя коробка увесистая.

Сверху находится картонный лоток, который сверху закрыт чёрной пластиковой крышкой, а раньше была прозраяная. Внутри лежит плата на целлофановой подложке. Под лотком находится отсек, где в разных его частях поделён весь остальной комплект поставки. Надо сказать, что здесь он очень большой.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Руководство пользователя;

Краткое руководство;

Гарантийная информация;

Листовка ASUS WebStorage;

Два комплекта наклеек;

Информация по безопасности.

Впервые за долгое время я вижу, что диска нет, а вместо него флешка. Это прорыв и уже ради этого можно брать плату.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для RGB лент;

Кронштейн для вентилятора;

Комплект подключения Q-Connector;

Антенна беспроводного модуля;

Регистрационная карта;

Брелок для ключей.

Флешка;

ASUS ROG PCI-e 5.0 M.2 CARD.

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ASUS ROG PCI-e 5.0 M.2 CARD – это интересное устройство, которое предлагает установить накопитель типа M.2 PCI-e 5.0 в специальную плату, которая затем устанавливается в обычный слот PCI-e x16 на плате, обеспечиваемый линиями PCI-e 5.0 от процессора.

Реализация вполне логичная и понятная, а сами накопители уже начали появляться в продаже.

В прошлом поколении Hero в комплекте была точно такая же карта с таким же массивным радиатором. Это позволяет расширить функционал, сделать устройство более необычным и универсальным.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244мм.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Плата кажется более крупной и массивной, нежели раньше. Возможно, это из-за большого количества различных радиаторов и металлической пластины с обратной стороны устройства.

Традиционно, для разгона процессора и памяти выбирают модели EXTREME и Apex потому, что там функционал для этого побогаче. Hero – это больше про универсальность. Плата получилась достаточно тяжёлая и громоздкая. Поэтому печатную плату дополнительно решили усилить пластиной с обратной стороны.

Сняв её, мы видим, что она также принимает участие в отводе тепла от области транзисторных сборок с обратной стороны.

Об этом мало кто думает, но транзисторы греются не только сверху, но и разогревают область печатной платы в околосокетном пространстве. В качестве термоинтерфейса между платой и пластиной используются толстые термопрокладки.

С обратной стороны платы элементов не так много, но они есть. Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается только на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Коннекторы дополнительного питания выполнены по технологии ProCool II. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находятся четыре разъёма 4-Pin FAN для вентиляторов, один разъём для ARGB подсветки, сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации, кнопки Power, FlexKey и Retry. Также тут есть четыре светодиода, которые отображают информацию о прохождении самодиагностики устройств во время запуска. По сути, они дублируют функции индикатора POST-кодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной из сторон здесь используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим. нужно установить две планки через слот друг от друга.

Технология ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP II) - аппаратно-программное решение для разгона стандартных модулей памяти. В своей второй версии она позволяет автоматически задавать настройки во время загрузки компьютера и, благодаря оптимизированной разводке слотов, достигать на плате ROG Maximus Z790 Hero еще более высоких частот.Технология AEMP II работает даже со смешанными комплектами модулей в четырех слотах и совместима практически со всеми существующими модулями DDR5, которые не поддерживают профили XMP.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-7800 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 192 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 48 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 20+1. Фазы питания не удвоенные, а спаренные и по такой технологии компания работает уже достаточно давно.

Катушки индуктивности изготовлены по технологии MicroFine. Транзисторные сборки и дроссели находятся сверху и слева от сокета. 20 каналов питания ядер — это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700.

На каждый из 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке и по одной транзисторной сборке RENESAS ISL99390. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131 с жёлтой точкой.

Тепло от транзисторных сборок отводит большой и тяжёлый массив из двух радиаторов, соединённых тепловой трубкой. Каждый радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет, вместе они соединяются медной никелированной тепловой трубкой диаметром 6 мм.

В боковой радиатор интегрирована RGB подсветка Polymo. Это похоже на монохромный ЖК экран, за которым находятся RGB светодиоды. В совокупности это обеспечивает интересные эффекты чередования надписей и логотипа.

В качестве термоинтерфейса используются термопрокладки разной толщины. Они контактируют не только с транзисторными сборками, но и дросселями. Прижим хороший, что видно по отпечаткам.

Ниже находится ещё несколько радиаторов, которые вместе образуют общий массив.

Сразу под нижним радиатором находится ещё один крупный, который предназначен для охлаждения самого верхнего накопителя M.2.

Для контакта с накопителем также предусмотрена терморезинка. Материал самого радиатора стандартный – алюминиевый сплав.

Ещё один радиатор SSD накопителя также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Он предназначается сразу для двух устройств.

Правее находится крупный радиатор, предназначенный для отвода тепла от чипсета. В качестве термоинтерфейса здесь используется терморезинка. Крепится он четырьмя винтами с обратной стороны.

Под ним находится чипсет Intel Z790. Его особенности уже изучены вдоль и поперёк и по сравнению с предшественником тут никакой революции не произошло.

Чипсет поддерживает шесть портов SATA и все они выведены вбок, но два из них обеспечиваются отдельным контроллером ASMedia ASM1061. Выше находится коннектор питания PCI-e 6-pin, колодка USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2х2. Ниже – ещё одна колодка USB 3.2 Gen1, причём обе они выведены вбок.

В правом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся разъёмы питания и контакты для датчиков помп. Тут же мы видим стандартную батарейку и контакты для термистора. Далее идут две колодки USB 2.0 и контакты сброса BIOS.

Затем можно увидеть три коннектора 4-pin FAN и три разъёма для RGB лент подсветки. Два из них ARGB 5V и один RGB 12V.

В левом нижнем углу находится разъём передней аудиопанели. Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощённой потому, что левый край закрыт декоративным, но металлическим кожухом.

Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы. Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek ALC4082. Рядом распаяна микросхема DAC ESS ES9218PQ

За разъёмами задней панели распаяна микросхема сетевого контроллера: Intel I226-V.

Там же ещё можно обнаружить микросхему Thunderbolt 4. Это контроллер Intel JHL8540. На этой плате мы видим всего 3 слота расширения PCI-e x16.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Ещё верхний оборудован механизмом извлечения видеокарты, для чего вправо выведена специальная кнопка.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между двумя остальными находятся три разъёма M.2 для установки накопителей.

Все могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Третий может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Шесть разъёмов USB 3.2 Gen2;

Два разъёма Thunderbolt 4;

Один HDMI;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX211. Он поддерживает беспроводные стандарты WIFI 6E и Bluetooth 5.3.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14-е поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 192 Гбайт при частоте 4800 – 7800 (разгон) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (x16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4); Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1;

3 x M.2 слота – 3x PCI-e x4 Gen4;

(есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя); Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I226-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX211 Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790+ASMedia ASM1074) USB 3.2 Gen2 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 2 x Type-C (Intel JHL8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 х Thunderbolt 4;

4 x USB 3.2 Gen1;

5 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 x HDMI;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS мало чем отличается визуально от других моделей, а если брать во внимание всю линейку Maximus, то отличия даже в каких-то пунктах будут минимальны потому, что инструментарий для разгона большой.

Традиционно есть пресеты для разгона оперативной памяти. В данном случае для разных вариантов DDR5. Есть разные установки для конкретных производителей микросхем и объёма. Если известны уже возможности памяти, то можно всё делать вручную. Также можно просто ограничиться включением XMP профиля.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS внедрила эту функцию уже давно в свою оболочку, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Охлаждение: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Hero версия BIOS – 0811;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 (SKhynix);

Видеокарта: GT1030;

Накопитель SSD M.2: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W.

Тестирование

Сборка не вызывает сильных затруднений, но плата тяжёлая и работать с ней трудно. Кроме этого, я всегда использую альтернативную рамку для прижима процессора и столкнулся с той же проблемой, что на MSI MEG Z790 GODLIKE. Смысл в том, что между печатной платой и металлической пластиной с обратной стороны образуется приличный зазор. При откручивании винтов крепления механизма прижима процессора, задний бэкплейт падает. Приходится придерживать его одной рукой, второй держать рамку, а третьей закручивать винты. Девушке с такими манипуляциями точно не справиться.

Первым делом при запуске нужно обновить BIOS. Здесь, кстати, бывает одна проблемка. Называется Secure Boot. После обновления диск может исчезнуть из системы, а сброс ключей не всегда работает. Крутиться можно по-разному, но я как-то просто понял, что это знак и переставил винду с нуля. Просто со временем систему нужно переустанавливать, когда кажется, что результаты тестов уже какие-то неправильные.

Воздушное охлаждение не может справится с этим процессором. И температура сразу поднимается до 100 градусов Цельсия. Понятно, что здесь нужна только вода. У меня боле-менее этот процессор вывозит только DeepCool LT720.

Без разгона, без лимитов, в штатном режиме – 356 Вт. И всё это на грани предела, ведь температура доходит до 96°C, без троттлинга, но с сильным шумом. Тут выход только снижать напряжение.

При свете я ничего не понял с этой идеей новой подсветки Polymo, но в темноте она смотрится неплохо.

Сначала я запустил систему с профилем XMP, а потом немного расскажу про разгон памяти.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench 2024:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Geekbench 5:

7-Zip:

WinRAR:

Corona 1.3:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Память у меня точно брала 8000 на нескольких платах. Но я сразу чую неладное, если в спецификации вижу надписи в виде 7600+ или 7800+. Не знаю, как производитель угадывает, но обычно выше этих значений память не разгоняется.

Здесь она заводится на 7800, но работает нестабильно. В результате остановился на таких настройках при напряжении 1.4 В:

И надо сказать, что хоть в синтетике я увидел какой-то результат от такого разгона.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагреваются.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего, это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4082.

Заключение

Я не знаю, как это удаётся дизайнерам, инженерам, маркетологам и прочим сотрудникам компании ASUS, но они умудряются каждое следующее поколение плат серии Maximus делать ещё красивее, круче и интереснее. Для меня это самая главная загадка, но ответ скорее всего будет банален – надо работать. И если продукция интересна и её покупают, значит всё не зря.

Смысл ещё в том, что подобное железо не покупают на последние деньги и вся остальная начинка должна соответствовать уровню этой платы. Если хочется сэкономить, то всегда есть модели гораздо проще и дешевле. Где-то есть смысл всю разницу в цене пустить на более мощный процессор или видеокарту, а платы подобного уровня предназначены только для топовых сборок или как инструмент тестировщика, где она проходит тяжёлый путь и длительные испытания. Всё это о концепции и смысле подобных плат.

Maximus – это очень дорого. Отдать за плату бюджет нормальной игровой сборки – не совсем рационально, но иногда хочется просто обладать хорошим устройством, и ты как-то себя мотивируешь идти к этой цели, но здесь самое главное при её достижении не получить разочарования. С платами ASUS Maximus у меня практически никогда такого не было, ну может пару раз за всё время, например, когда я спалил Intel Core i7 6700K на EXTREME. Однако с тестовым железом происходит много неприятностей потому, что очень часто осуществляются сборки/разборки всей конфигурации, поэтому тут без казусов никак. И вот ASUS ROG Maximus Z690 Hero я использовал максимально долго, а потом перешёл на Apex.

Что касается самого устройства, то тут можно долго говорить о том, что ASUS ROG Maximus Z790 Hero продолжает традиции предшественников и движется в том же направлении, которое связано с расширением и улучшением возможностей разгона, а также различного функционала. Он расширяется за счёт использования различных внешних плат и вся эта конструкция с одной стороны получается громоздкой, а с другой – всё это устанавливать не нужно, если вы разгоняете на открытом стенде. Для разгона есть все необходимые инструменты и функции, которые позволяют его упростить. В меню BIOS уже есть пресеты для разгона оперативной памяти, причём есть даже экстремальные значения с напряжением 1,61 В.

В плане использования именно для разгона – лучше Apex. Hero всегда более универсальные, а EXTREME – для безумных и обеспеченных энтузиастов. Hero и FORMULA проигрывают по функциям разгона, но это не значит, что они ничего не могут, а Apex разгонит даже мёртвый процессор. Нет, чудес не бывает. По-прежнему нужно хорошее охлаждение, удачный экземпляр, который при небольшом напряжении берёт высокие частоты и отличная память, способная работать на высокой частоте. Только собрав всё это вместе этот ансамбль заиграет, а сама плата, к сожалению, не может самостоятельно решить всех вопросов. Кстати, на ASUS ROG Maximus Z690 Apex я не смог запустить память с теми же настройками. Так, что есть о чём подумать.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Hero получает награду: