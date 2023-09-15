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Вступление

На горизонте уже маячит выпуск новых процессоров Intel 14-Gen и на этом фоне производители материнских плат планируют выпустить обновлённые модели своих устройств. Это не значит, что старые не будут работать, но возможно понадобится обновление BIOS. Приблизительно похожая ситуация наблюдалась при выпуске материнских плат на чипсетах Intel 700-серии, когда платы уже из коробки поддерживали новое поколение процессоров. Сложнее было с бюджетным чипсетом Intel H610 потому, что ему не подготовили преемника и нельзя было быть уверенным в том, что новенький процессор на ней заработает. Ситуация усугубляется тем, что на дешёвых платах нет функции обновления BIOS с флешки в автоматическом режиме. Кстати, с подобными ситуациями я сталкивался на платформе AM4, когда появились первые APU 5000-серии.

Что планируется добавить в обновлённых платах для платформы LGA 1700? В первую очередь речь шла о внедрении нового беспроводного стандарта WIFI 7. Также могут добавить ещё пару каких-нибудь портов USB 4.0, реализованных отдельным контроллером и всё. Разумеется, за это всё нужно будет заплатить, ведь производители ничего не делают даром. Также не стоит забывать, что новые процессоры будут работать на более высоких частотах, у некоторых моделей даже добавится несколько мелких ядер, поэтому важно думать о хорошем питании, которое отлично реализовано на флагманских моделях существующего поколения плат. Поэтому большинство моделей с чипсетом Intel Z790 остаются актуальными, и их владельцам не стоит сильно волноваться за поддержку обновлённых процессоров.

Остаётся ждать лишь нового сокета, а пока ещё LGA 1700 неплохо себя чувствует и можно позволить себе выбрать любую плату в диапазоне от 5000 до 150000 рублей. Какие есть платы за такую высокую цену? Например, MSI MEG Z790 Godlike.

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Есть ещё ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, но она с штатным водоблоком под процессор и основана на чипсете прошлого поколения, поэтому смотрится уже не так интересно. Мы рассмотрим MSI MEG Z790 Godlike более детально и выясним, почему она получилась такая дорогая. Также будет любопытно сравнить её с платой прошлого поколения с похожим названием MSI MEG Z690 Godlike.

Упаковка и комплектация

Казалось бы, дело простое – заменил чипсет Intel Z690 на Z790, то же самое проделал с надписью на коробке и дело в шляпе. К сожалению, так могут делать только с «уазиками» (65 лет выпускают «буханку»). Здесь за изменением одной цифры кроется совсем другое устройство, которое переработано и переосмыслено. Платы Godlike всегда считаются флагманами компании MSI. Продукт очень дорогой и нишевый, но в нём реализованы все самые современные технологии, которые не стоят на месте, а развиваются. Поэтому здесь нет никаких самоповторов.

При этом следует понимать, сколько сил, времени и денег вложено в разработку каждого поколения такого устройства, и я не удивлюсь, что компания даже может позволить себе понести какие-то убытки при создании, но зато поднимает свой статус производителя самых современных и функциональных устройств. Это как создание мелкосерийных спорткаров, где все расходы и риски включены в стоимость конечного продукта. Исходя из этого упаковка таких устройств обычно какая-то новая, которую разрабатывали специально под эту плату и её огромный комплект поставки. Поэтому не вызывает удивления огромная коробка.

Сверху есть небольшая пластиковая ручка для транспортировки. Не рекомендую переносить полную коробку за эту ручку потому, что она может остаться в руках, а всё остальное упасть. Спереди находится крупное изображение самой материнской платы на фоне нового логотипа MSI MEG (MSI Enthusiast Gaming).

Забегая вперёд, хочу сказать, что похожий фон мы видим в меню настроек BIOS и всё это подчёркивает общую стилистику и выглядит круто. Внизу крупными буквами указано наименование модели. Рядом более мелким шрифтом написано, что в комплекте есть память и устройство охлаждения.

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С обратной стороны можно увидеть ещё одну фотографию платы. Сверху крупными символами ещё раз продублировано наименование устройства. Ниже находится несколько вставок с изображениями и надписями, которые описывают ключевые особенности платы.

Ниже находится небольшая спецификация, а рядом схематичное изображение разъёмов задней панели.

Открыв коробку, мы видим лист картона. Под ним находится картонный лоток, где лежит материнская плата в антистатическом пакете.

Убрав верхний лоток с платой, можно обнаружить ещё одну коробку с несколькими отсеками. Здесь аккуратно размещён весь комплект поставки, который очень большой и интересный. Ключевым здесь является блок с сенсорным выносным экраном, который называется M-Vision.

Это одно из основных отличий по сравнению с прошлым поколением потому, что там экран встраивался в панель на самой плате. Здесь производитель сразу предусмотрел то, что он будет расположен на столе пользователя, и им было удобнее пользоваться.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Гарантийная карта;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming на тёмном фоне.

Дисков нет. Их давно уже не кладут в комплект потому, что основные драйвера уже есть в операционной системе, а прочий софт всё равно придётся качать. Это же касается обновления BIOS, но в комплекте есть флешка на всякие случаи.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с в нейлоновой оплётке;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами.

Три термистора;

Два кабеля DP – mini DP;

USB для внешнего экрана;

Флешка;

Антенна для беспроводного модуля.

Понятно, что я перечислил комплект очень бегло, но об экране мы поговорим позднее.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата EАТХ. Это немного расплывчатый формат потому, что тут бывают какие-то совсем большие размеры, как здесь. Габариты устройства составляют 304,8 х 310 мм. Кстати, у MSI MEG Z690 Godlike габариты аналогичны.

По сравнению с прошлым поколением дизайн переработан, и я даже не знаю какой из них лучше. В прошлом мне нравилась полоса подсветки на радиаторах накопителей. Здесь всё сделано немного иначе, но как и в прошлый раз плата смотрится гораздо круче во включенном состоянии, когда работает подсветка, видны все логотипы и надписи. Общие моменты тоже есть – это обилие зеркальных панелей, за которыми прячется подсветка.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая, но спереди этого почти не видно потому, что всё закрыто. Есть какие-то небольшие щели, но сквозь них видно мало. Вся конструкция очень жёсткая и тяжёлая потому, что используется много металла.

Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при её производстве. Кстати, слоёв металлизации тут восемь. Принтов на плате практически нет потому, что вся её поверхность закрыта даже сзади.

Это флагманская модель самого высокого уровня. Мы видим развитую систему охлаждения и поддержку большого числа современных интерфейсов. Пластика немного, в основном используется металл. Даже слева, над разъёмами задней панели используется металлический кожух вместо пластикового. На нём есть декоративные элементы, но основа его металлическая.

Даже в правой части, где в прошлом поколении был пластиковый кожух, здесь используется металлический радиатор, который отводит тепло от двух накопителей M.2.

С обратной стороны находится огромная металлическая пластина, которая служит для защиты и усиления печатной платы, а также для теплоотвода.

С обратной стороны платы элементов мало. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Первый выведен вбок потому, что сверху находится большая конструкция из пластика.

Вообще я думал, что нужно будет сразу три разъёма дополнительного питания, но здесь решили ограничиться двумя. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу, рядом с индикатором POST-кодов находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Смысл в них небольшой потому, что есть индикатор POST-кодов и смотришь больше на него. Там же есть четыре площадки для замера напряжений.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной стороны используются защёлки, а с другой – фиксаторы.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Устанавливать рекомендуется от правого края информационными наклейками к сокету.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5 4800 – 7800+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Разгон заявлен солидный, но разводка платы слишком сложная, поэтому на рекорды рассчитывать не приходится. Максимальный допустимый объём 192 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 48 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 26+2. Десять каналов сверху и двенадцать каналов слева и шесть каналов снизу от сокета. Это одни из самых высоких показателей у материнской платы для сокета LGA 1700.

На каждый из 26 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA22010540. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 105А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители находятся с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131.

MSI MEG Z790 Godlike позиционируется как бескомпромиссное решение. Уверен, что и для разгона она подходит отлично, но в конструкции есть ряд особенностей, которые не очень сочетается с экстремальным охлаждением или с установкой крупных систем охлаждения. Тут скорее всего лучше использовать воду.

Подсистема питания выглядит мощно. Подобные компоненты можно встретить на самых флагманских моделях и платах самого высокого уровня, каким является само устройство. Конденсаторы танталовые, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных и один небольшой радиатор с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом сразу двумя тепловыми трубками для лучшей эффективности.

Кроме этого, боковой радиатор наращён дополнительными металлическими элементами, чтобы заменить кожух над разъёмами задней панели и увеличить поверхность теплоотвода.

Верхний радиатор крепятся двумя винтами с обратной стороны, боковой четырьмя, а нижний ещё двумя. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Сверху бокового радиатора находится узор и логотип MSI Gaming.

Ниже и правее находятся ещё пять радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Плата идёт на рекорд и поддерживает сразу семь накопителей M.2.

Справа от слотов памяти находятся два слота: M2_6 и M2_7. Оба работаю по интерфейсу PCI-e x4 Gen4. Над верхним слотом для видеокарты PCI-e x16, находится один разъём M2_1. Он также может работать по интерфейсу PCI-e x4 Gen4, но линии получает от процессора. Между слотами для графических адаптеров или карт расширения расположены ещё два разъёма: M2_2 и M2_3. Оба тоже могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4.

В самом низу есть ещё два слота: M2_4 и M2_5. Первый может работать по интерфейсу PCI-e x4 Gen5 и получает линии от процессора, а если точнее, то берёт их у второго слота под видеокарту. Соответственно здесь уже начинаются проблемы с одновременным использованием. Похожая картина с разъёмом M2_5, который может работать в режиме SATA или PCI-e x4 Gen3, но здесь уже конфликт происходит с портами SATA, выведенными вбок.

Все радиаторы для накопителей как бы дополняют друг друга и создают общую картину. Кроме этого, на каждом есть элемент подсветки и специальный контактный разъём на магните. На всех, кроме верхнего правого, но зато у него есть быстросъёмный механизм.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности. Два из них крепятся двумя винтами, а два оборудованы быстросъёмными механизмами.

Теперь у нас остался только радиатор чипсета.

Вопреки ожиданиям он достаточно крупный и с хорошим оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется пятью винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется розовая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

Понятно, что функционала чипсета будет недостаточно для такой платы и поэтому используется великое множество разнообразных дополнительных контроллеров. В данном случае шесть портов SATA выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen1 и две USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а немного левее кнопки Power и Reset. Рядом можно заметить переключатель. Он переключает две микросхемы BIOS.

Левее находятся разъём TPM-модуля и две колодки портов USB 2.0.

Далее по нижнему краю находятся шесть разъёмов для вентиляторов или помп жидкостного охлаждения и два для RGB подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и звуковой кодек Realtek ALC4082. Рядом можно заметить микросхему DAC – ESS ES9280AQ.

Всё это сверху закрыто декоративной металлической крышкой похожей на радиатор, но она ничего не охлаждает. На плате распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше звуковой подсистемы по левому краю можно обнаружить микросхему 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V и Marvell AQC113CS. Неподалёку есть ещё один чип – это Genesys GL3590. Он является хабом портов USB 3.0 и обеспечивает часть их на задней панели.

На этой плате мы видим всего два слота расширения PCI-e x16. Это не самая удачная компоновка, но зато удалось ещё разместить семь слотов под накопители M.2.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Они получают свои линии непосредственно от процессора и разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Восемь разъёмов USB 3.2 Gen2;

Два разъёма Thunderbolt 4;

Два разъёма mini DP in;

Два сетевых разъёма RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Одна кнопка BIOS Flashback;

Одна кнопка Clr CMOS;

Одна кнопка Smart Button.

Зачем нужны разъёмы mini DP in? Они необходимы для передачи видеосигнала от видеокарты на Thunderbolt 4. Ну а беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX211.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14 поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 - 7800 (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (х16+x0, x8+x8) Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

7 x M.2 портов – 1x PCI-e x4 Gen5 + 5x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Aquantia AQC113CS;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX211 Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790) USB 3.2 Gen2 8 + 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C (Intel JHL8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 8 x USB 3.2 Gen2;

2 x Thunderbolt 4;

2 x DP in;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flashback;

1 x Clr CMOS;

1 x Smart Button Размеры, мм 304.8 x 310 Форм-фактор E-ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела заметных изменений, обычно всё дело доходит до замены фона у разных моделей. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные чипы, а другой - просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: MSI MEG Z790 Godlike, версия BIOS – 1.50;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 Team (SKhynix);

Видеокарта: MSI GT1030 2Gb GDDR5

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;

Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum, 1300 Ватт.

Тестирование

Плата достаточно тяжёлая и большая, а у околосокетного пространства не так много свободного пространства. Разумеется, тут нужно использовать только систему жидкостного охлаждения, но я хотел показать, что воздушный кулер тоже можно установить без всяких трудностей.

Сборка не вызывает особых сложностей, но свои нюансы тут есть. Например, для прижима процессора я использовал альтернативную рамку – и с её установкой пришлось немного повозиться. Рамку с обратной стороны платы пришлось ловить потому, что плата возвышается над поверхностью за счёт защитной металлической пластины, а при установке её пришлось придерживать. Эту операцию лучше проделывать, пока плата не смонтирована в корпус.

Система смонтирована, запускаем, смотрим на подсветку и работу устройства в Prime95.

Кстати, по тепловизору вообще не видно, чтобы тут что-то заметно нагревалось, поэтому я даже не стал делать снимки.

При первом включении вся подсветка на плате белая и пульсирует. Далее, после установки MSI Center уже включается эффект радуги. В темноте плата смотрится вообще отлично.

С поведением внешнего экрана похожая история. Весь свой функционал он обретает только при установленном приложении MSI Center, а без него он заметно ограничен.

Когда софт установлен уже можно настраивать сам экран. Можно настроить фон и выводимую им информацию. Также с его помощью можно разгонять шину и запускать стандартные приложения, например плеер или калькулятор.

Экран работает заметно более быстро и плавно по сравнению с прошлым поколением, а тачскрин работает без промахов. Кстати, динамик тоже есть, и дракон рычит при запуске этого блока.

Приложение MSI Center очень большое и громоздкое, а все дополнительные инструменты скачиваются и устанавливаются отдельно. Функционал огромный, но нас больше интересует подсветка и экран.

Пора переходить к тестам. AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 CPU Queen:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Cinebench R23:

CrystalDiskMark:

Хорошего разгона памяти не получилось. Видимо проблема в том, что разводка платы слишком сложная и восьми слоёв недостаточно.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

Традиционно я смотрел на плату через тепловизор, но радиаторы настолько огромные, а фаз так много, что температура не сильно отличается в нагрузке и простое. Видимо нужно было подождать работы Prime95 около часа, чтобы заметить какие-либо изменения. Вся поверхность платы закрыта спереди и сзади, поэтому ничего интересного увидеть не удалось. Кстати, если снять радиаторы с транзисторных сборок, то температура этих микросхем в нагрузке не поднималась выше 85°C. Это говорит о том, что они бы справились и без радиаторов.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего, это связано с работой обновлённого кодека Realtek ALC4082.

Заключение

Это уже не первая плата MSI Godlike, которая побывала у меня на тестировании и каждый раз производитель чем-то пытается удивить. Экран был ещё в прошлом поколении, но здесь его заметно доработали, и он стал более быстрым и функциональным. В очередной раз компания MSI демонстрирует свои достижения в области производства материнских плат. Функционал платы раздут до невероятных размеров. Есть все самые современные интерфейсы и даже больше. Например, в очередной раз реализована идея с подсветкой радиаторов M.2 накопителей с небольшими контактными разъёмами. Мне кажется, что вот это уже точно можно внедрять и получается симпатично.

Сама плата очень большая и очень тяжёлая. При этом тут нет никаких водоблоков или чего-то подобного. Есть просто радиаторы, пластины, кожухи и сама плата. Пользоваться платой сложно из-за её больших габаритов, а монтировать её в корпус я даже не знаю как. Корпус нужен очень большой и просторный. Отчасти такие габариты получились из-за раздутого функционала и для поддержки большого количества накопителей M.2. Можно было предусмотреть какие-либо карты с вертикальной установкой, как это реализовано на ASUS APEX.

Видимо, кто-то где-то посчитал, что так плата уже будет не самая-самая и поэтому тут семь слотов M.2 под накопители непосредственно на самой плате. Такого действительно нет нигде. Каких-то особенных чудес от разгона здесь ждать не стоит потому, что плата получилась достаточно сложной по разводке. Искать какое-либо сходство с MSI MEG Z690 Godlike бессмысленно – это абсолютно другая плата и здесь есть только похожие разъёмы для подключения подсветки на радиаторах. Сама печатная плата абсолютно другая. Это же касается комплектного экрана.

Комплект поставки очень солидный, но это неудивительно за такую цену. Да, она кажется огромной, но всегда можно найти что-то попроще, а это, по сути, бескомпромиссный нишевый продукт, который рассчитан на небольшую аудиторию энтузиастов. Посмотреть на такую плату со стороны – это одно, а вот использовать её в качестве стенда крайне неудобно из-за больших габаритов и веса устройства.

Очередь в магазине за ней вы не увидите, но такие платы покупают, причём далеко не какие-то фанаты MSI или сумасшедшие энтузиасты, а простые люди, которые просто хотят приобрести самую крутую и дорогую плату и отговорить их от такого поступка равносильно запретить кому-то купить суперкар, ведь у богатых свои причуды.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MEG Z790 Godlike получает награду: