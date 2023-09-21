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Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti

Мы изучим модель среднего уровня, которая совсем незначительно уступает флагману ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti и оптимальнее для использования в штатном режиме или с андервольтом.
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Оглавление

Вступление

На рынке видеокарт сейчас тишина и спокойствие. Цены не сильно падают и поэтому многие ищут счастья на вторичном рынке. Я протестировал все графические процессоры NVIDIA 4000-й серии и выводы не очень радужные. Хоть как-то поиграть в разрешении 4K можно только на моделях, начиная с GeForce RTX 4070 Ti. На ней можно получить те самые 60 FPS в Cyberpunk 2077 с пресетом «Трассировка лучей: ультра». Разумеется, с включенным DLSS. По многим тестам она находится на уровне RTX 3080 Ti и RTX 3090, при этом с даунвольтом мне удалось достигнуть потребления 140 Вт, не потеряв в производительности – результат неплохой. Для кого-то это действительно будет разумным выбором, а в остальном RTX 3080 будет не сильно хуже, но заметно дешевле.

Выбор графических ускорителей сейчас очень большой, и производители предлагают несколько решений в рамках одной печатной платы. При этом в одной линейке можно заметить огромную разницу между GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4070. В последнем случае дизайн сильно упрощается, печатная плата становится меньше, и производители всё подгоняют под TDP графического процессора, не оставляя запаса по мощности. Именно поэтому, на мой взгляд, выбор RTX 4070 Ti предпочтительнее. Однако тут все не так просто и солидный запас есть только у флагманов, а чем ниже линейка, тем он становится меньше, что выражается не во всех распаянных фазах питания.

Не всегда есть смысл переплачивать за флагманскую линейку, например ASUS ROG Strix. Если есть лишние деньги, то почему бы нет, но лично я длительное время пользовался ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090, и мне она показалась предпочтительнее по некоторым параметрам. Мне приходилось часто её устанавливать, чтобы тестировать различные платы, и это одна из немногих моделей, где используется два коннектора питания 8-pin PCI-e. И после всех моих бесконечных переустановок она продолжала отлично работать. В новом поколении видеокарт компании ASUS тоже есть устройства серии TUF Gaming, и даже необычная ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition основана на абсолютно той же плате, что и обычная TUF Gaming RTX 4080. Однако сегодня мы рассмотрим именно ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, как замену старенькой ASUS TUF Gaming RTX 3090.

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Посмотрим, что нового производитель внедрил в этом поколении устройств, насколько модель получилась быстрой, тихой и холодной. Также попробуем её немного разогнать, но лично я предпочёл сделать андервольт, чтобы ещё снизить шум и нагрев в нагрузке.

Упаковка и комплектация видеокарты

Коробка средних размеров, выполнена без каких-то излишеств и чудачеств. Цвет фона преимущественно чёрны, но местами есть ярко-зелёные вставки в стилистике NVIDIA.

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Спереди мы видим крупное изображение устройства, где на заднем плане растворяется новый логотип серии TUF Gaming. Справа указано, что это TUF Gaming и что это видеокарта.

Под изображением устройства находятся три значка. Один сообщает о наличии RGB-подсветки и её возможности синхронизации, другой указывает на то, что это модификация с заводским разгоном, а последний напоминает о наличии 12 Гб памяти типа GDDR6X. Справа присутствует привычная вставка с обозначением графического процессора.

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На обратной стороне коробки расположены четыре вставки с описанием основных технических решений. Чего-то необычного или принципиально нового тут нет. Ниже есть краткая спецификация устройства, небольшая его фотография и схематичное изображение разъёмов задней панели. Например, здесь можно заметить, что у карты два порта HDMI.

Что по блоку питания? На упаковке ничего не сказано, но на сайте производитель говорит о 750 Вт. Разумеется, это не только на одну видеокарту потому, что у неё лимит на 315 Вт, а в обычном режиме даже 285 Вт.

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Внутри упаковки находится чёрная картонная коробка. Открыв её, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, который для удобства приклеен к верхней крышке. Далее нас встречает каркас из такого же материала.

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В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта. Ниже есть отсек, где упакованы части комплекта поставки.

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Если быть точнее, то это поддерживающая карту специальная штанга, которая по совместительству является крестообразной отвёрткой, и знакомый всем переходник 12VHPWR.

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На самом дне упаковки, под видеокартой в небольшом углублении, находится чёрный конверт, в котором прячутся различные инструкции.

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Дизайн и особенности видеокарты

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Габариты видеокарты составляют: 305 х 138 х 65 мм, масса – 1625 г. Для сравнения те же характеристики у MSI RTX 4070 Ti Gaming X Trio: размеры -– 337 х 140 х 62 мм, масса – 1613 г.

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Карта получилась короче, но зато немного толще. Она занимает 3.25 слота, и я для наглядности решил показать три различные карты вместе: ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti, Inno3D RTX 4070 Ti X3 и MSI RTX 4070 Ti Gaming X Trio.

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Вторая карта заметно выделяется на фоне благодаря своим скромным размерам, но она относится к совсем другому уровню и у неё самая компактная печатная плата из представленных устройств.

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Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Схожим образом реализована подсветка на кожухе. Здесь также используется новый разъём питания 12VHPWR, как на старших адаптерах. Однако переходник из комплекта подключается к двум коннекторам 8-pin PCI-e.

Карта более трёх слотов расширения. Для усиления жёсткости конструкции в комплекте поставляется специальная металлическая штанга, которая может трансформироваться в отвёртку.

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С обратной стороны видеокарты находится защитная пластина (бэкплейт). Она изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в чёрный цвет. На лицевой стороне присутствуют надписи и узоры. Дополнительно она заклеена прозрачной плёнкой, чтобы не поцарапалась до установки. Во время эксплуатации её необходимо снять.

Чтобы снять бэкплейт, необходимо сначала демонтировать систему охлаждения, а именно кожух с вентиляторами и радиатор. Крепится она несколькими винтами спереди, поэтому такие сложности.

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Изнутри она также обклеена плёнкой, чтобы избежать контакта с силовыми элементами платы. Также пластина участвует в теплообмене, для чего здесь находятся специальные термопрокладки двух типов. Одни очень тонкие, а другие толщиной около 1 мм. Последние расположены в области расположения чипов памяти.

С обратной стороны самой печатной платы также есть несколько интересных моментов, о которых мы поговорим позднее.

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Кулер снимается в два этапа. Сначала снимается кожух с вентиляторами, а затем радиатор. Первый изготовлен из металла, напоминающего силумин. Зачем производитель использовал его, а не пластик? Скорее всего, это сделано для общей жёсткости конструкции иначе пришлось бы использовать какую-нибудь дополнительную пластину, а возлагать всю нагрузку на радиатор не совсем разумно.

Сам радиатор изготовлен по классической схеме. Две секции и шесть тепловых трубок. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки белого цвета.

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Далее уже от пластины расходятся тепловые трубки и пронизывают два массива алюминиевых рёбер. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

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Сами пластины тоже достаточно крупные и их много, а все элементы пропаяны. Акцент явно сделан на эффективность и возможность отвода большого количества тепла, но какого-то большого запаса здесь не ощущается.

В спецификации указано 285 Вт, а в BIOS стоит лимит на 314 Вт. Исходя из этих показателей, рассчитывались возможности теплоотвода кулера.

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Сверху находится металлический кожух с блоком подсветки и тремя вентиляторами. Он крепится к печатной плате, задней пластине (бекплейт) и рамке задней панели видеовыходов. Вентиляторы здесь крепятся прямо к кожуху.

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Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются три Champion CF9015U12D с техническими характеристиками 12 В, 0,55А. Максимальная скорость 3100 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 46 дБ.

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Да, это не мало, но обеспечивает сильный воздушный поток и есть небольшой запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся даже меньше, чем на половину мощности.

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Блок кожуха с вентиляторами подключается к печатной плате двумя кабелями к специальным разъёмам. Один отвечает за работу вентиляторов, а второй за подсветку.

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После демонтажа кулера, видно, что какой-либо дополнительной пластины тут нет, только виднеется задняя защитная потому, что крепится она к плате спереди.

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На этой карте подсистема питания разделена на две части и на этот раз абсолютно ассиметрично. В левой части находятся 9 каналов питания графического процессора и ещё четыре канала слева.

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Ещё две фазы питания памяти распаяны в верхней части карты. Всего получается 13+2, но видны пустые места под ещё три фазы слева.

С обратной стороны карты можно заметить несколько точек для замера основных напряжений. Это очень удобно для ремонтников, чтобы оперативно протестировать ключевые участки.

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ШИМ-контроллеры распаяны спереди. Это уже привычные uPI Semi uP9512R и uPI Semi uP9529Q.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке Vishay SiC639 на 50А и одной ферритовой катушке индуктивности. Силовые элементы распаяны не все, но пустых мест немного.

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По центру находится графический процессор NVIDIA AD104-400-A1, он же RTX 4070Ti. Чип изготовлен на 35 неделе 2022 года. 295 кв. мм выполненных по 4 нм техпрцессу TSMC. Для сравнения у AD102 площадь 608 кв. мм.

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Шесть микросхем памяти типа GDDR6X распаяно только спереди и вместе они образуют шину 192 Бит. При этом заметны два пустых места, что подразумевает возможность наращивания объёма до 16 Гб.

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Используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через знакомый разъём 12VHPWR. В комплекте есть переходник на 2 линии по 8-pin PCI-e.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • Три разъема Display Port;
  • Два разъема HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъёмами питания установлен переключатель двух режимов работы устройства: тихий и игровой. В последнем режиме вентиляторы работают чуть агрессивнее, но также останавливаются, когда нагрузки нет.

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Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900K;
  • Охлаждение: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Z690 MAXIMUS APEX;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Team (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti 12 Гб (2310 / 2730 / 1313 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: MSI MPG A1000G PCIE5.

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Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27,1 дБ.

Стандартные частоты и разгон

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Я как-то не придавал значения толщине карты, пока сам не столкнулся с такой ситуацией, что она банально может не влезть в корпус, хотя по всем размерам она подходит. Так в чём проблема? К сожалению, на некоторых материнских платах слот под видеокарту получается, как бы вторым по формату корпуса. В моём случае корпус был под mATX и вышло полное фиаско, с MSI получилось аналогично, а вот Inno3D как раз влезла и ещё осталось место для забора воздуха. Поэтому перед покупкой видеокарту лучше 7 раз померить и один раз купить.

После запуска системы вентиляторы начинают раскручиваться, а затем они останавливаются, и карта работает бесшумно.

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Такая схема используется не впервые и большой массивный радиатор может справится даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3100 об/мин, шум при этом составляет 51 дБ с расстояния 30 см. В «бублике» вентилятор работает только на 43% от полной мощности, что составляет 1420 об/мин. Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 34,2 дБ на расстоянии 30 см.

В «волосатом бублике» карта потребляет около 285 Вт. Это не мало, но смотря с чем сравнивать.

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Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой логотипа. Подсветка настраивается через приложение Armoury Crate. Режимов работы очень много и можно поэтому можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию. 3DMark Speed Way:

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3DMark Port Royal:

450x227 31 KB. Big one: 1500x757 218 KB

3DMark Time Spy:

450x227 33 KB. Big one: 1500x757 233 KB

Superposition FHD Medium:

450x219 30 KB. Big one: 1500x730 247 KB

Superposition 4K:

450x219 31 KB. Big one: 1500x730 245 KB

Metro Exodus 4K, RTX:

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Metro Exodus 4K, High:

450x294 42 KB. Big one: 1500x979 301 KB

Cyberpunk 2077, 4K, трассировка ультра:

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Cyberpunk 2077, QHD, трассировка ультра:

450x438 24 KB. Big one: 1000x973 77 KB

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка ультра, DLSS выкл.:

450x438 22 KB. Big one: 1000x973 70 KB

Разгон у видеокарты есть, причём неплохой. Она может легко уйти за 3 ГГц по чипу и при этом потребление может достигать практически 300 Вт. Именно поэтому здесь такая мощная система охлаждения. Однако при обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял карту, а сконцентрировался на андервольтинге и оптимизации напряжений.

3DMark Speed Way:

450x227 31 KB. Big one: 1500x757 212 KB

3DMark Port Royal:

450x227 32 KB. Big one: 1500x757 218 KB

3DMark Time Spy:

450x227 34 KB. Big one: 1500x757 232 KB

Superposition FHD Medium:

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Superposition 4K:

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Metro Exodus 4K, RTX:

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Metro Exodus 4K, High:

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Посмотрим на карту через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

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Она разогревается до 71°C на открытом стенде, при этом мониторинг температуры графического процессора показывает 65°C.

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Задняя пластина нагревается практически до 50°C, а область за графическим процессором – до 64°C.

Заключение

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti – это модель среднего уровня, которая совсем незначительно уступает флагману. И пусть у ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti другие печатная плата и система охлаждения, а также большее число фаз, но рассмотренный вариант оптимален для использования в штатном режиме или с андервольтом.

Новинка получилась массивная и тяжёлая в основном из-за кожуха, который сделан из металла. Сложно сказать, почему производитель не применил пластик, ведь в охлаждении он особого участия не принимает. Тем не менее, кулер справляется с высокой нагрузкой и демонстрирует умеренные показатели шума даже при потреблении видеокарты более 300 Вт. Основная заслуга тут принадлежит массивному радиатору и трём вентиляторам, которые обеспечивают хорошую производительность. Аналогом можно считать MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio, но она заметно крупнее и там на одну фазу питания меньше.

В остальном много общего. Например, здесь используется схожая печатная плата, которая может проводить и рассеивать большое количество тепла. Это положительно сказывается на ресурсе в целом. Фазы питания GPU разделены на две части, а питание памяти находится отдельно, сверху. Такая конструкция, на мой взгляд, более оптимальна и сбалансирована по нагрузке. Транзисторные сборки также по 50 A, но другого производителя. Зато ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti может похвастать сразу двумя портами HDMI. В моём случае это оказалось очень удобно, поскольку у телевизора и монитора нет разъёмов DP.

В конце хотелось бы снова сказать несколько слов о 4000-й серии компании NVIDIA. Сейчас уже понятно, что новые модели не будут дешевле – основные усилия разработчик кинул на ИИ, где он получает огромную прибыль. Игровые видеокарты для него – это второстепенная задача. Поэтому мы видим, что балом правит маркетинг и навязывает всем DLSS + генератор кадров. Если бы была достойная конкуренция от других игроков на рынке, то компании пришлось бы подстраиваться под неё, а пока человек в куртке почивает на лаврах и набивает чемоданы деньгами.

Остается лишь ждать, как новые видеокарты NVIDIA пройдут проверку играми, основанными на Unreal Engine 5. На данном этапе видно, что без DLSS 3.0 играть будет трудно.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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09:42
Даже здесь "богатые - богатеют". ))
NVIDIA: Cyberpunk 2077 с DLSS 3.5 выглядит более реалистично, чем нативный рендеринг
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