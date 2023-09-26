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Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI

Модель ASUS на чипсете AMD A620 предлагает хорошую для своего класса функциональность.
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Оглавление

Вступление

Недавно компания AMD представила свой бюджетный чипсет на платформе AM5, и теперь ассортимент продукции стал ещё больше у всех производителей плат. Пока ещё нельзя сказать, что новая платформа стала такой же популярной как AM4, но постепенно всё движется в этом направлении.

Выходят недорогие платы, память DDR5 дешевеет, а самое главное тётя Лиза подкинула на продажу новый процессор AMD Ryzen 5 7500F, который наверняка понравится тем, кто заглядывался на Intel Core i5 12400F и 13400F. Процессор действительно очень интересный и отлично подойдёт для игровых сборок, остаётся лишь подобрать хорошую и недорогую материнскую плату и здесь сейчас ассортимент огромен, а чтобы не переплачивать, разумно что-то поискать на базе нового чипсета AMD A620. Я пока не тестировал ни одной материнской платы на нём и вот такая возможность представилась.

У компании ASUS самая популярная и сбалансированная линейка – это TUF Gaming. Она ориентирована на геймеров, но ничего не мешает использовать эти платы в универсальных сборках, а для тех, кто хочет сэкономить есть Prime. Мне TUF Gaming нравится тем, что функционал всегда достаточен и не нужно переплачивать за лишние функции. Это же касается реализации подсистемы питания процессора. Зачастую она заметно лучше выполнена, чем на Prime и способна обеспечивать даже флагманские модели. Сегодня мы рассмотрим плату ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI и изучим её особенности.

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Новые процессоры сейчас плохо разгоняются, поэтому смысла переплачивать за AMD B650 я не вижу, поскольку память разгонять на A620 тоже можно или нет? Попробуем в этом разобраться на примере этой платы.

Упаковка и комплектация

Стиль в оформлении сформировался у линейки TUF Gaming уже давно. Это чёрно-белая палитра с яркими оранжевыми вставками. Обновился только логотип. Фон упаковки, как обычно, чёрный, присутствуют серые элементы и ярко-оранжевые вставки. В данном случае последнее относится к тексту спереди и сзади.

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Спереди есть крупное изображение самой платы, где очень хорошо видно верхнюю половину устройства, кроме разъёмов задней панели. В левом верхнем углу находится логотип производителя и его знакомый слоган: в поисках невероятного. Посередине указано наименование модели TUF Gaming A620-PRO WIFI. Модификация обозначена белыми буквами. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правом нижнем углу находится новая эмблема серии TUF Gaming.

Пора перевернуть коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами TUF Gaming A620-PRO WIFI. Справа находится значок ASUS AURA Sync. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъёмы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Открываем упаковку и видим картонный лоток с платой. Часть его загибается, образуя конверт сверху. В нём размещается часть комплекта поставки. Под ним в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, находим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Краткое руководство;
  • Сертификат соответствия стандартам (США);
  • Гарантийная информация;
  • Листовка ASUS WebStorage;
  • Комплект наклеек.

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Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Резиновый квадратик для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Сегодня это косвенный признак того, что плата не бюджетная. Сейчас текстолит срезают даже с mATX моделей бюджетного сегмента.

Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это заметно по характерным серым и оранжевым принтам и слотам памяти чёрного и серого цвета. Самый яркий и заметный элемент – наклейка на крышке процессора.

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Печатная плата тёмно-коричневого цвета, поверхность глянцевая. Плата жёсткая, заметно не прогибается, при этом вес средний. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, которые влияют на вес и они достаточно крупные. Принтов на плате не очень много, а с обратной стороны устройства они какие-то бледные и почти не бросаются в глаза.

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Узоров по текстолиту и подсветки здесь нет. Хотя я не думаю, что щепотка мелких светодиодов сильно повлияла бы на стоимость. Однако, копейка рубль бережёт.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

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Есть поддержка технологии ProCool. Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного и серого цветов. Дело в том, что процессоры AMD последнего поколения поддерживают только такую память, что также влияет на конечную стоимость сборки, ведь пока по цене DDR5 и DDR4 ещё не сравнялись, хотя новая память стала доступнее.

C одной стороны слотов используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Есть поддержка технологии EXPO. Это аналог XMP профилей на платформе Intel.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5 4800 – 7600 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 192 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 48 Гб.

Как видим, производитель заявляет о достаточно высоких частотах работы памяти. Такое стало возможно с обновлённой версией AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture). В целом куча проблем была уже решена с работой памяти после анонса новой платформы AM5 и многие из них превратились в миф, как например, долгое время загрузки.

Питание процессора выполнено по схеме 12+2. Шесть каналов сверху и восемь каналов сбоку. Это хорошие показатели у материнской платы для сокета АМ5, где процессоры обычно не выходят за свои лимиты.

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На каждый из 12 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Vishay SiC639. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 50 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип DIGI+ VRM ASP2208AGQW.

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ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI позиционируется как геймерское решение начального уровня, а не оверклокерское. В целом с разгоном на новой платформе не так всё просто. Поэтому производители стараются обезопасить свои устройства и не позволяют автоматике сильно завышать напряжение. Все помнят, как выгорали сокеты, причём даже на топовых платах ASUS были такие случае. Именно оверклокеры помогли найти суть проблемы и внести определённые корректировки.

Однако с классическим разгоном тут туго. Речь может лишь идти об андервольтинге, где при той же мощности процессор просто бустит до более высоких частот. Эта игра называется Ryzen Master Curve Optimizer. Поэтому нет смысла в 100500 фазах по 105 А, если условный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D упирается в свои 120 Вт. И именно с 3D-кэшем процессоры самые капризные.

Поэтому с разгоном тут решили вообще не баловаться и ограничились только памятью, что официально позволяет чипсет. Кстати, конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку от катушек и сборок.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

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Каждый из них крепится двумя винтами с обратной стороны. Над боковым ещё возвышается пластиковый кожух, который заполняет проём между задней панелью и радиатором. Подсветки на нём не предусмотрено. На нём находится логотип, надпись TUF Gaming и небольшая полосатая вставка.

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Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются чёрные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Ниже находится ещё один радиатор, который предназначен для охлаждения накопителей M.2. У второго слота радиатора уже нет и тут производитель сэкономил немного алюминия.

Оба слота поддерживают максимальный режим PCI-e x4 Gen4, но не поддерживают SATA. Похоже, что поддержка накопителей SATA M.2 заканчивается, что логично и естественно.

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Радиатор SSD накопителя изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен под цвет остальных радиаторов. На нём присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Остался только радиатор чипсета.

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Сверху находится декоративная пластинка с узорами и логотипом. В базе находится достаточно крупный радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется, как в старые добрые времена, одскульными пластиковыми клипсами с пружинками.

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В качестве термоинтерфейса используется пластичный термоинтерфейс, похожий на термопасту с фазовым переходом. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD A620.

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Предлагаю самостоятельно поискать отличия с B650. Понятно, что AMD просто так не будет делать десять разных чипов, а сделает один и будет отбраковывать или оперировать ножницами.

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Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA и все они выведены вбок справа.

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Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом есть один разъём 4-pin FAN.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, два разъёма для RGB лент на 5В и 12В.

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Далее по нижнему краю находятся контакты ClrCMOS для сброса настроек BIOS, разъём 4-pin FAN и колодка COM-порта.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель. Сам звук представлен восьмиканальным кодеком Realtek ALC897.

В центре платы находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6799D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125 с технологией ASUS LANGuard.

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На этой плате мы видим аж четыре слота расширения: два PCI-e x16 и два PCI-e x1.

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Верхний слот PCI-e x16 обрамлён металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. 16 линий PCI-e Gen4. Оставшиеся слоты получает линии PCI-e Gen3 от чипсета.

Над верхним слотом PCI-e x16 и под нижним, находятся два разъёма M.2 для установки накопителей.

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Оба могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Ещё здесь снова установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Три разъёма USB 2.0;
  • Один разъём USB 3.2 Gen1 Type-C;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Кнопка BIOS Flashback;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7902.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000-й серии для socket AM5
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4
Системная логика AMD A620
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 192 Гбайт при частоте 4800 - 7600 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;
1 - PCI-e x16 Gen3 (x2);
2 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU н/д
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD A620; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4;
Поддержка M.2 NGFF / NVMe Нет/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8125BG;
1 x MediaTek MT7902
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 3 + 4 x USB 2.0 (AMD A620)
USB 3.2 Gen1 1 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD A620)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD A620)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6799D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 3 x USB 2.0;
1 x USB 3.2 Gen1 Type-C;
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x HDMI;
1 x DP;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flashback
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Ещё в прошлом поколении материнских плат на чипсете AMD A520 графическая оболочка устройств серии TUF Gaming изменилась. Точнее появилось своё собственное оформление. Фон чёрный, а все надписи белые и оранжевые. А в этом поколении ещё поменялся логотип.

Утилиты MemTest86 здесь нет, также нет функции интеллектуального разгона. Зато есть функции активации XMP профилей и изменения делителя памяти. Всё что заявлено и работает в платформе последнего поколения здесь есть. Структура меню не изменилась, она проста, узнаваема и понятна. Все функции работают исправно и корректно.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 7600X (4700/5300 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;
  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI, версия BIOS – 1654;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400 TEAM (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GT1030;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300.

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Тестирование

Сборка системы не вызывает каких-то сложностей. Разгона процессора нет, поэтому будем только гнать память до предела. Первым делом обновил BIOS до последней версии, а уже потом сразу включил профиль EXPO. После этого стал тестировать.

На видео видно, что дальше я разогнал память, как и заявлял производитель до 7600 МГц, поэтому тут все честно. Однако стоит сказать, что толку от такого разгона мало. Результаты даже в синтетике не отличить от 6400 МГц. Для начала взглянем на результаты с частотой памяти 6400 МГц.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory:

450x433 44 KB. Big one: 830x799 131 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x322 48 KB. Big one: 1381x988 325 KB

Cinebench 2024:

450x397 23 KB. Big one: 1278x1127 117 KB

Cinebench R23:

450x368 36 KB. Big one: 1351x1106 218 KB

3DMark CPU Profile:

450x264 29 KB. Big one: 1000x587 107 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x286 33 KB. Big one: 1000x636 121 KB

PCMark 10:

450x336 30 KB. Big one: 1000x747 109 KB

Geekbench 5:

450x377 26 KB. Big one: 1161x973 106 KB

7-Zip:

450x289 29 KB. Big one: 1092x702 140 KB

WinRAR:

450x359 32 KB

Corona 1.3:

450x219 35 KB. Big one: 1000x486 141 KB

Crystal Disk Mark 8.0.1:

450x231 39 KB

Теперь для наглядности с разгоном памяти до DDR5-7600 МГц.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

450x296 38 KB. Big one: 1429x939 266 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x433 45 KB. Big one: 825x793 132 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор.

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Крупные радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме; свою роль сыграл и не самый мощный процессор без разгона.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 142 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

450x177 18 KB. Big one: 608x239 36 KB

Заключение

ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI – это не самая дешёвая плата на чипсете AMD A620, но качественная, добротная и с хорошей функциональностью. Можно не волноваться за разгон оперативной памяти, хотя тесты показывают, что особого роста производительности от этой процедуры ждать не приходится. Подсистема питания позволяет устанавливать флагманские процессоры, а уж с AMD Ryzen 7 7800X3D она справится без проблем.

По возможностям тоже золотая середина, причём даже среди плат с чипсетом B650. Есть два слота M.2, работающих по интерфейсу PCI-e x4 Gen4, и один полноценный слот PCI-e x16 Gen4 для видеокарты. Шесть слоёв металлизации, а ещё компания решила не экономить на текстолите и не снижать ширину платы. Всё это хорошо сказывается в том числе на охлаждении. Транзисторные сборки не самые мощные, но каналов питания вполне достаточно для процессоров разного уровня. Кроме этого, для рассеивания тепла предусмотрены большие радиаторы.

Материнская плата оборудована сетевым адаптером Ethernet 2.5G и беспроводным модулем с поддержкой WIFI 6 и Bluetooth 5.3, что также влияет на стоимость устройства. Ещё есть индикация. Для этого на плате распаяно четыре светодиода, отображающие прохождение этапов диагностики компонент сборки, что удобно. Также есть функция BIOS Flashback, которая позволит обновить BIOS платы и обеспечит поддержку новых процессоров, если она будет добавлена производителем.

Мне больше нравятся платы формата mATX, но это личное дело каждого, а что касается функционала ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI – это отличная плата. Для себя я понял, что смысла переплачивать за AMD B650 просто нет, но на старте платформы вариантов было немного.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Как я работал 6 лет в DNS
Чaтo-Б0t
09:49
>Так, самолёт нельзя назвать невидимкой, поскольку отражающая способность у F-22 выше, но по сравнению с другими российскими самолётами Су-57 действительно представляет большой шаг вперёд... Зелот, ес...
В США считают Су-57 опасным для F-35 и указали на главный недостаток российского истребителя
Роман Иванов
09:47
Хорош! Взял на заметку.
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
Лев корл
09:46
...Новая ракета будет иметь пассивную систему наведения и увеличенную дальность, достигая 3500 км, что превышает даже возможности "Томагавков"... Не понял фразу Томагавк вообще 1600 летит судя по карт...
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
Александр Дедок
09:45
1) много отделений в небольших населенных пунктах - там как раз прибыль небольшая а расходы на логистику выше. транспортные компании не просто так в маленьких городах и сёлах не открывают отделения - ...
В Совфеде указали на финансовую дыру «Почты России»: более ₽27 млрд. убытка
Богдан Джанан
09:43
Ни о чем статья. В чем премиальность не понял, видимо в пластике. Три факта узнал: -Нет станции отслеживания -самое большое разрешение на глаз -наушники Что по подключению к ПК? Провод/воздух? Автон...
Обзор VR-шлема Pimax Crystal
Роман Иванов
09:40
Брехло.
Буданов раскрыл главные цели украинских БПЛА
Евгений Панин
09:40
Я ждал нового Пейнкиллера , но получил какой-то соулсговно 🤷‍♂️🤔
Первые впечатления от Witchfire
Чaтo-Б0t
09:39
Некроина никому не нужна вместе с её обитателями, даже матушке природе.
WSJ: рождаемость на Украине может упасть до самого низкого уровня в мире
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