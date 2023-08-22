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Вступление

Многие смотрели сериал «Библиотекарь» и после него стали несколько иначе относится к книгам. Книг в России читают и пишут много, много обсуждают литературу и разбирают различные произведения. По книгам снимают фильмы, делают игры и выпускают сериалы. За основу берут как классические произведения, так и книги современных авторов. Иванов и Пелевин чувствуют себя неплохо, но есть ещё множество других авторов с неплохими сюжетами и интересными персонажами. Кроме этого, постоянно перечитывая классику встречаешь новые интересные моменты, которые перекликаются с произведениями современных авторов. Постоянно находишь отсылки и мелкие детали, которые упустил ранее, и произведение может показать себя с другой стороны.

Также интересно бывает послушать мнения других людей по тому или иному произведению, и сейчас есть множество различных каналов с их разборами. Всё это свидетельствует о том, что с расширением интернета информации вокруг нас стало гораздо больше и поэтому многие предпочитают использовать электронные устройства для чтения произведений. И тут есть ряд интересных моментов, которые раньше были труднодоступными для понимания. Например, сегодня можно читать произведения зарубежных авторов в оригинале, самостоятельно пытаясь разгадать ребус адаптации перевода. Бывает, что даже улавливаешь другой смысл, который перевод мог где-то исказить.

Я давно пользуюсь электронными книгами и нахожу их очень удобными, особенно в поездках, потому что библиотека всегда с собой и можно читать произведения в свободное время. Благо возможности электронных книг постоянно растут, появляются новые устройства с доступом в интернет, где есть доступ к переводчикам, словарям, браузеру, а также прослушиванию аудиоконтента. Сами устройства становятся более универсальными и спектр их использования расширяется. Появляются настоящие «комбайны» всё в одном. Сегодня мы рассмотрим компактную электронную книгу, которая сильно напоминает смартфон и оснащена всеми его функциями, кроме GSM-модуля. Новинка называется Onyx Boox Kant.

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Это премиальная модель, которая вобрала все передовые технологии, а ещё у неё множество положительных отзывов. Она базируется на производительной платформе Qualcomm и основывается на Android 11.0. Это означает, что можно устанавливать дополнительные приложения и сильно расширить функциональность. Впрочем, начнем стандартно – с изучения спецификаций.

Технические характеристики

Модель Onyx Boox Kon-Tiki 2 Onyx Boox Kant Дисплей E-Ink Carta Plus, 7.8 дюйма, сенсорный (ёмкостный), разрешение 1872 x 1404, 300 ppi, 16 градаций серого, с функцией Snow Field E-Ink Carta 1200 Plus, 6.13 дюйма, сенсорный (ёмкостный), разрешение 824 x 1648, соотношение сторон 2:1, 16 градаций серого, с функцией Snow Field Подсветка Moon Light 2 Moon Light 2 Процессор 8-ядерный, 1.8 ГГц 4-ядерный, 2.0 ГГц Оперативная память 3 Гбайт 2 Гбайт Flash накопитель 32 Гбайт 32 Гбайт Поддержка карт памяти Нет microSDHC Аудио Микрофон/динамик Микрофон/динамик Разъемы USB Type-C (OTG) USB Type-C Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 5.0 Операционная система Android 10.0 Android 11.0 Аккумулятор 3 150 мАч 3 950 мАч Размеры 197.3 x 137 x 7.7 мм 159 x 80 x 8 мм Масса 265 г 160 г Поддерживаемые типы файлов TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ Актуальная цена 24 990 рублей 21 490 рублей

С учетом габаритов и массы устройства характеристики выглядят круто. Может показаться, что экран для чтения скромный, но на самом деле к нему быстро привыкаешь. Он чёткий, с высоким разрешением и отличной подсветкой, где регулируется не только яркость, но и температура. Возможно, страницы придётся листать немного чаще, если сделать шрифт крупным, но для этого предусмотрены кнопки и сенсорный экран, поэтому листать можно двумя разными способами.

Упаковка и комплектация

Упаковка сделана так, что напоминает том небольшой книги. С одного торца она фиксируется магнитной лентой.

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У коробки есть своя плотная картонная обложка. Снаружи она тоже оформлена как книга.

Спереди мы видим специальный серебристый логотип серии Kant и серебристые надписи. Всё это на белом фоне. И так же, как на современных книгах, с торца псевдо-переплёта есть штрихкоды, а с обратной стороны размещено описание, изображение модели и таблицы с техническими характеристиками и спецификацией.

После открытия коробки мы видим само устройство, которое упаковано в полупрозрачную матовую плёнку. Рядом находится небольшая белая коробочка, где разместился комплект поставки. Другая его часть скрыта в отсеке, который расположен под электронной книгой.

Он содержит два руководства пользователя на двух языках. Одно из них на английском, а другое на русском. Ещё есть игла для извлечения лотка карты памяти, как на смартфонах.

Также в комплект входит гарантийный талон, ещё одна наклейка с серийным номером и штрих-кодом, как с торца. Ещё есть кабель USB Type-C - USB Type-A для зарядки и передачи данных.

Согласно данным на этикетке, напряжение стандартное – 5 В, максимальный ток – 3 А. Это позволяет зарядить штатный аккумулятор на 3 950 мАч немногим более чем за три часа. Жаль, что в комплекте нет обложки или чехла, его придётся приобретать отдельно.

Дизайн и особенности устройства

По своим габаритам и весу Onyx Boox Kant очень напоминает смартфон с экраном E-ink. Он может показаться небольшим, но благодаря функции автоповорота можно держать устройство вертикально или горизонтально.

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Корпус изготовлен из пластика. За защиту экрана отвечает стекло Onyx Glass. Оно совсем немного утоплено в корпус и бортик по периметру очень маленький. Также по периметру экрана внутри проходит защитная рамка. По бокам она около 4 мм, а сверху и снизу около 8 мм.

Сам корпус достаточно прочный, но это не значит, что устройством можно кидаться или ронять его на бетонный пол без последствий.

Экран сенсорный; несмотря на это, здесь присутствуют четыре кнопки. Они находятся на левой и правой грани устройства.

С верхнего торца ничего нет. Снизу можно обнаружить динамик, отверстие микрофона и разъём USB Type-C. По опыту нескольких других устройств могу сказать, что он гораздо надежнее, чем Micro USB.

На правом торце сверху размещена кнопка включения. Под ней есть «качелька» для регулировки громкости. Также с её помощью можно пролистывать страницы вверх и вниз. Это же можно делать свайпом по экрану, но здесь уже кому как удобнее.

На мой взгляд, проще это делать именно кнопками, поскольку можно держать устройство одной рукой и пальцем нажимать кнопки, а для свайпа приходится задействовать вторую руку.

По левому торцу есть ещё одна кнопка. На неё можно назначить различные действия, но по умолчанию она позволяет вернуться на стартовую страницу или на шаг обратно в меню.

Обратная поверхность тоже пластиковая, но текстурированная и матовая. В верхней части есть прямоугольная вставка со светодиодом, который играет роль фонарика.

Рядом есть надписи с наименованием модели и информацией о характеристиках зарядного устройства и ёмкости встроенного аккумулятора.

С левого торца ещё есть слот для установки SD-карты памяти. Открывается он при помощи иголки из комплекта поставки.

Оболочка, меню, настройки

Операционная система устройства базируется на Android 11.0. Первый старт занимает около 10-15 секунд. Дальше всё работает достаточно быстро.

Навигация будет знакома тем, у кого есть любой смартфон на базе Android. Сверху находится полоса состояния, где есть часы, системные значки и индикатор заряда аккумулятора. Привычным движением вниз пальцем со строки состояния открывается верхнее меню.

Тут всё привычно. Можно подключить беспроводную сеть, Bluetooth устройство, повернуть экран, транслировать экран через Wi-Fi, включить/выключить геолокацию, включить запись экрана, настроить яркость и температуру подсветки и отрегулировать звук.

Ещё можно выбрать режим работы экрана. Настроек вполне достаточно для любого случая.

На начальном экране отображается информация о книге, которая сейчас читается. Ниже идет раздел «Библиотека» с книгами, записанными в память устройства. После добавления новых нужно будет запустить сканирование и добавить новые книги в библиотеку.

В самом низу расположены четыре пункта: «Библиотека», «Диспетчер файлов», «Приложения» и «Настройки».

Ещё на экране присутствует кнопка быстрого меню.

Его также можно конфигурировать.

С библиотекой всё ясно. Диспетчер файлов отображает объём памяти и сколько из неё уже израсходовано. Напомню, что здесь есть слот для карт памяти microSD. Про максимальный объём поддерживаемых карт ничего не сказано, есть поддержка microSDHC. Этот стандарт подразумевает поддержку карт до 32 Гбайт, что для книг более чем достаточно. А доступных на самом устройстве 22 Гбайт памяти мне хватило бы на всю мою библиотеку и ещё на десять таких же объёмов ещё не вышедших книг.

Понятно, что здесь функциональность увеличена и дополнительные приложения, аудио, видео и картинки могут быстро израсходовать свободное пространство. Поэтому для хранения книг памяти много, а вот для остального может оказаться не так однозначно.

Работа с устройством

При включении электронной книги мы сразу же загружаемся на то место, где закончили чтение. При этом сначала загружается операционная система, потом уже приложение AlReader X Pro. Это приложение используется для чтения штатно, но при желании его можно заменить, хотя я в этом смысла не увидел.

Его возможности устроят многих. Есть поддержка всех популярных форматов книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ. Чтобы попасть в меню настроек, достаточно тапнуть по экрану в центре во время прочтения книги.

Настраивать можно что угодно. Например, размер шрифтов, сами шрифты, расстояние между строк, отступы, яркость, режим «День/ночь», автопрокрутку, озвучивание текста, осуществлять поиск по тексту, делать закладки. Я не знаю даже, чего тут нельзя.

Прямо во время чтения можно пользоваться различными словарями, включая онлайн. Также можно озвучивать текст через динамик или подключенную гарнитуру. На любом из экранов можно увидеть кнопку быстрого меню.

Ещё в устройстве есть почтовый клиент, браузер, диктофон, календарь, часы, будильник, калькулятор, плеер, магазин приложений, менеджер словарей, просмотрщик изображений.

Как уже отмечалось, подсветка регулируется в широких диапазонах как по яркости, так и по температуре. Штатный браузер работает достаточно шустро. Это объясняется не только тем, что сама система работает быстро, но и поддержкой скоростных Wi-Fi сетей. Плеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги через встроенный динамик или Bluetooth гарнитуру. Здесь может возникнуть вопрос по поводу объёма памяти, но решение этой проблемы копеечное.

При активном использовании устройства в течение недели у меня было израсходовано только 25%. Поэтому заявления производителя о месяце автономной работы сделаны не на пустом месте. При подключении новинки к компьютеру она отображается как накопитель. При этом мы видим стандартный набор папок. Скорость чтения/записи на устройство в моём случае были приемлемы. Фильм размером 1.83 Гбайт переписался на устройство за 46 секунд. Во время подключения на экране появляется заставка и книжкой пользоваться нельзя. Также не получится сразу передавать данные и осуществлять OTG подключение, что логично.

Итак, функциональность Onyx Boox Kant на высоте. Это не просто книга, но и частично мультимедийный планшет с возможностью воспроизведения текста. Можно использовать разные словари, текст можно переводить и это открывает новые горизонты в области использования электронных книг.

Если ещё добавить поддержку SIM-карт, то мы получили бы абсолютно уникальное устройство. С поддержкой беспроводных сетей 4G можно было бы использовать его как телефон, и кого-то такое решение могло бы подтолкнуть к отказу от простого телефона. Надеюсь, что производитель учтёт это, и в следующем поколении мы получим эту функциональность.

Заключение

Onyx Boox Kant – это очень интересное компактное устройство с отличной функциональностью, которой могут позавидовать крупные «читалки». Был бы ещё GSM-модуль с возможностью установки SIM-карт, был бы просто шедевр – полноценный смартфон с E-ink экраном. Да и сама новинка по габаритам напоминает смартфон.

Стоит отметить хороший экран E-ink Carta 1200 Plus с разрешением 824 х 1648 точек при диагонали 6.13”, (16 градаций серого, с функцией Snow Field), отличной чёткостью, скоростью и цветом. Есть отличная подсветка с регулировкой яркости и температуры свечения. Технология называется Moon Light 2 и обеспечивает комфортный уровень свечения для глаз при любом уровне внешней освещённости. Ещё есть технология Snow Field, которая позволяет снизить количество артефактов при частичной перерисовке. Впрочем, за неделю пользования я вообще не замечал, что есть артефакты. А чтобы случайно не повредить дорогой экран, предусмотрено защитное стекло Onyx Glass. Оно расположено поверх E-Ink экрана и защищает его от царапин и других повреждений. Также оно позволило отказаться от дополнительных бортиков, поэтому экран расположен практически вровень с корпусом устройства. Ещё специальное покрытие снижает вероятность появления бликов на экране.

Разумеется, в настройках можно изменять шрифты, интервалы, межстрочное расстояние и многое другое. Всё можно настроить под себя для максимально комфортного чтения. Забыл, как читается слово или предложение? Не беда. Для этого просто выделяешь фрагмент текста или слово, а дальше просто жмёшь на пункт «Озвучить». Книга читает сама через динамик, остается только слушать. Забыл, что значит слово? Выделил его, обратился к словарю и получил значение или перевод. Да, можно выделить фрагмент текста или слово и перевести его на любой язык. Книга способна выполнять функции словаря и переводчика, и иногда это очень удобно.

Выше много говорилось про отличный экран, но нужно отметить, что вся остальная начинка ему соответствует. Лишь первый запуск может показаться долгим, а в остальном это шустрое устройство и пользоваться им комфортно. Иногда я ловил себя на мысли, что это планшет и здесь есть практически все его функции, кроме специфического экрана, который заточен больше под чтение. Есть полноценный беспроводной модуль. Он поддерживает не только Wi-Fi, но и Bluetooth. Последний служит не столько для передачи данных, сколько для подключения беспроводной гарнитуры. Заряда емкого аккумулятора хватает надолго. Мне недоставало лишь функции автоматического отключения беспроводной сети, чтобы дополнительно экономить расход батареи. В остальном всё сделано отлично: после определенного времени бездействия устройство переходит в режим ожидания, появляется заставка и можно настроить пароль для последующего входа.

Сначала мне по традиции набор функций показался излишним. Однако Wi-Fi позволяет пользоваться онлайн-сервисами, переводчиком и скачивать книги. Bluetooth нужен для гарнитуры ночью, чтобы прослушивать отдельные фрагменты. Также можно использовать устройство как аудиокнигу. Есть поддержка всех популярных форматов книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ. Лично я предпочитаю FB2, но иногда можно просматривать материалы и статьи в PDF и DOC. Изображения смотрятся интересно, но нужно понимать, что экран не цветной. И поскольку операционная система основана на платформе Android 11.0, можно устанавливать приложения через Google Play.

В целом у меня остались только положительные ощущения после использования Onyx Boox Kant, благо всё гармонично и хорошо реализовано. Качественные материалы, красивый дизайн, приятное оформление, дружественный интерфейс – всё это свидетельствует о внимании к деталям, проработке и хорошей реализации со стороны производителя.

Андрей Понкратов aka wildchaser