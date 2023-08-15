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Вступление

Сейчас сложно кого-то удивить смартфоном. Производители лезут из кожи вон, чтобы выполнить эту задачу и поэтому уже перепробовали всё, что только можно и идеи начинают иссякать. Кто-то мечтал, о гнущемся экране – вот вам, пожалуйста. Хочешь прозрачную заднюю панель, чтобы было видно компоненты – даже такое им по плечу. Хочешь мыться в душе и записывать себя на видео – нет никаких препятствий, выбирай защищённый аппарат.

Среди защищённых смартфонов сейчас тоже уже представлено множество моделей разных производителей, и они пользуются определённым успехом. Мне каждый раз интересно изучать подобные модели, но сам пользуюсь регулярно обычным смартфоном потому, что он легче, а время автономной работы мне не так важно потому, что зарядка всегда под руками дома или в машине. Однако кто-то выбирает подобные устройства именно из-за высокой ёмкости аккумулятора и хорошей внешней защиты. Здесь каждый сам решает, для каких целей ему нужен смартфон, но явно не для того, чтобы просто по нему звонить. Соответственно предполагается максимально возможное использование функций мультимедиа, создание фотографий и видео.

Как правило, все подобные устройства находятся в одной ценовой категории и это средний уровень. Ему же соответствует начинка таких устройств, но здесь нужно помнить о том, что защищённый корпус также влияет на охлаждение процессоров и в обычном корпусе это сделать проще, а здесь корпус выступает в роли теплоизолятора. Поэтому производители не оснащают такие смартфоны мощной начинкой, чтобы в процессе эксплуатации они не перегревались. Эта же проблема касается аккумуляторов потому, что при интенсивной зарядке они нагреваются и их нужно как-то охлаждать. За температурой следит электроника и как только заподозрит неладное – сразу снизит ток заряда вплоть до нуля, пока элементы не остынут. Поэтому зарядка большой батарейки может затянуться.

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Сегодня мы рассмотрим ещё один защищённый смартфон – Cubot KingKong Star.

Он только недавно появился, а уже звезда. Возможно, производитель подчёркивает, что это будет хит, который надолго запомнится всем, а от надоедливых покупателей не будет отбоя. Изучим его более детально.

Технические характеристики

Модель Cubot KingKong Star Дисплей 1. 6.78 дюйма, IPS;

1080 x 2460 точек, 396 ppi, емкостный мультитач, 90 Гц;

2. круглый, диаметр 1.09 дюйма, IPS, емкостный мультитач Защитное стекло Н/Д Процессор MediaTek Dimensity 700: восемь ядер (2 x Cortex-A76, частота 2.2 ГГц + 6 x Cortex-A55, частота 2.0 ГГц) Графический контроллер Mali-G57 MC2 Оперативная память 12 Гбайт LPDDR4, (+12 Гбайт с функцией расширения) Flash накопитель 256 Гбайт Поддержка карт памяти Да (micro SD) Разъемы USB Type-C SIM-карта Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц;

CDMA 800 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц;

CDMA 2000 Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 77, 78 Сотовая связь 5G Да Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц) Bluetooth 5.0, A2DP NFC Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, в боковой кнопке включения Модуль с основными камерами 108 МП, f/1.7 + 5 МП, f/1.79 + 24 МП, f/1.79, фазовый автофокус с главной камерой, светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 МП, f/2.25 фиксированный фокус, светодиодная вспышка Аккумулятор Несъемный аккумулятор: (10 600 мА·ч) Размер 180.2 x 80.8 x 17.8 мм Масса 395 г Защита корпуса IP68, IP69K Операционная система Android 13 Актуальная цена 21 000 рублей

По характеристикам это обычный современный смартфон. Хорошо заметно, что есть несколько стандартов защиты корпуса устройства, но это даётся не бесплатно, ведь по толщине и весу он вдвое больше обычного смартфона с экраном 6,78”.

Упаковка и комплектация

Упаковка выглядит просто и вместе с тем интересно. Коробка выполнена из плотного картона, а внешнее оформление напоминает тканевый переплёт книги.

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Ещё на упаковке есть тиснения с логотипом и надписями.

С обратной стороны находится наклейка с штрих-кодом. Какой-то особой информации там нет, только есть упоминание цвета. В данном случае он чёрный.

С торца есть ещё одна наклейка, на которой можно найти номера IMEI.

Открыв коробку, мы видим смартфон, лежащий экраном вниз. Рядом находится картонный отсек с частью комплекта поставки.

Весь комплект поставки аккуратно упакован и находится в соседней нише со смартфоном.

Он очень хороший, ведь в нём присутствуют:

Кабель USB Type-С - USB Type-C;

Иголка для слота SIM-карт и карты памяти;

Проводная гарнитура;

Защитное стекло;

Адаптер питания на 33 Вт;

Документация.

Есть всё, чтобы сразу начать пользоваться устройством. Кстати, с защитным стеклом можно не торопиться потому, что на смартфоне уже есть защитная плёнка и пока можно использовать устройство с ней.

Здесь стоит сделать сразу одно важное замечание. Комплектный кабель нужно беречь как зеницу ока. Поскольку я давно уже пользуюсь различными смартфонами с разъёмом Type-C, то различных кабелей у меня набралось немало. В итоге ни один из них так и не подошёл. Дело даже не в передаче данных, это можно как-то сделать по беспроводной сети, а в простой зарядке. Проблема кроется в гнезде разъёма USB Type-C, где очень узкий проём и простой рандомный кабель до конца не вставляется. Пробовал даже срезать изоляцию, но это оказалось безуспешно.

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Также если вы захотите переписать данные со смартфона на компьютер по кабелю, не забывайте о том, что в нём должен быть Type-C или нужно ещё где-то искать переходник. Я никак не ожидал столкнуться с подобной проблемой, поэтому предупреждаю заранее.

Дизайн

Я не открою Америки, если скажу, что смартфон сильно напоминает Oukitel WP21. Причём я его рассматривал уже и думал, что это может быть даже одна платформа. Однако это совсем разные устройства, хотя внешне они похожи. Совпадение не 100%, но есть ряд похожих элементов, таких как металлические вставки по бокам и круглый экран на задней панели. Сама задняя панель отличается и выполнена из стекла. Довольно странное решение для защищённого телефона, но выглядит круто. Сам корпус преимущественно пластиковый, с мощными бамперами по углам.

Устройство изготовлено очень качественно. Всё выполнено аккуратно, а зазоры меленькие и ровные. Кнопки тактильно очень приятные на ощупь. Все разъёмы герметично закрыты, поэтому не удивительно, что устройство соответствует таким суровым стандартам как IP68 и IP69K. Сканер отпечатка пальцев встроен в боковую кнопку включения. Устройство выпускается в двух цветах.

Cubot KingKong Star выполнен в очень толстом корпусе. Понятно, что здесь обеспечена хорошая защита и установлен ёмкий аккумулятор. С такими характеристиками сложно было сделать устройство компактнее. Вес тоже солидный – почти 400 г. Это вдвое выше, чем у стандартного смартфона с экраном 6,78”. Здесь экран именно такого размера, а рамки относительно тонкие. При этом стекло еле заметно утоплено в корпус и даже кажется, что выполнено заподлицо с боковой панелью, но проведя пальцем ощущается небольшой выступ боковой рамки.

Одной рукой пользоваться устройством почти невозможно из-за большой толщины корпуса и немалого веса. У меня получалось дотянуться средним пальцем левой руки к кнопке включения со сканером, но не факт, что это могут проделать все.

По бокам находятся две металлические пластины, окрашенные под титан и прикрученные винтами. Они дополнительно усиливают конструкцию, а ещё создают иллюзию, что весь смартфон внутри металлический.

Сзади находится крупная вставка из защитного стекла с изображением разводки кокой-то платы, которая имитирует внутреннюю компоновку устройства. Сверху находится круглая стеклянная шайба, где внутри расположен такой же круглый экран, но поменьше, а около него расположены камеры и ИК-подсветка.

На экран можно выводить циферблат часов, компас и другие полезные функции, например, кнопки управления плеером. Весь этот круглый диск немного возвышается над остальной стеклянной панелью.

Справа расположена качелька кнопок громкости, а под ними кнопка включения, в которую интегрирован сканер отпечатка пальцев. Сканер отпечатка срабатывает быстро, для чего достаточно просто прикоснуться к кнопке.

С нижнего торца расположен разъем для зарядки. Он закрыт заглушкой с резиновым уплотнением, чтобы избежать попадания влаги. Разъёма для гарнитуры 3,5 мм джек нет, иначе бы пришлось герметизировать и его. Заглушка очень тугая и я долго пытался её открыть. После этого я оставил её открытой и больше не закрывал.

С левого бока вверху находится заглушка слота SIM-карт и карты памяти. Она также очень тугая, но открывается проще. В слот можно установить одновременно две SIM-карты nano SIM и одну карту памяти micro SD объёмом до 1 Тб.

Экран у телефона ровный и прямой, со скосами по углам и отверстием сверху под фронтальную камеру. Сверху нанесена заводская защитная плёнка. Телефон приятно лежит в руке, и даже не пытается выскользнуть из неё. Мне так показалось потому, что образуется несколько острых граней, а боковые пластины тоже не гладкие, а с рёбрами. Кстати, на кнопку включения мне было удобнее нажимать средним пальцем левой руки или большим право.

Смартфон достаточно тяжёлый и это обусловлено габаритами 180,2 x 80,8 x 17,8 мм. Экран занимает 91% поверхности, и он большой – 6,78”. Для этой нишевой модели - очень хороший показатель. В целом аппарат выглядит очень симпатично.

Дисплей

Основной экран здесь в целом хороший и яркий, но используется IPS матрица, а не AMOLED. Соотношение сторон 20,5:9, практически стандартное (21:9), разрешение 1080х2460. Максимальная яркость – 580 кд/м2, охват цветового пространства – 100% sRGB.

Мне не удалось найти информации о типе используемого защитного стекла, но оно точно есть. Также на экране присутствует заводская защитная плёнка. Ещё в экран встроена фронтальная камера, но она не сильно мешает.

Диагональ экрана по современным меркам уже не кажется огромной, но для подобных устройств она достаточно крупная. Ещё у экрана достаточно узкие рамки. Плотность пикселей тоже высокая и составляет 396 ppi. Экран покрывает 100% цветовой гаммы sRGB. Дисплей хорошо показывает себя на солнце.

Частота обновления экрана – 90 Гц, время отклика – 1 мс, в настройках можно выбрать частоту обновления: 60 или 90 Гц. Это значительно помогает сэкономить зарядку в нужный момент.

Тачскрин устройства тоже работает очень шустро, а ещё он легко распознаёт одновременно 10 нажатий.

Цвета на экране очень естественные, как на рядовых IPS матрицах. Цветопередача в целом неплохая, но главное, что хорошо настроен баланс белого. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи при взгляде под углом заметно не нарушается.

С помощью колориметра я провёл замеры яркости подсветки и протестировали точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость чёрного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, х:1 100 1.83 572.37 395.1 75 1.69 445.39 394.8 50 0.99 178.81 394.5 25 0.31 59.55 393.8 0 0.06 19.53 393.2

Запас яркости на хорошем уровне. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

Цветовая температура находится в норме.

Цветовой диапазон также типичен для IPS матрицы – покрывается весь диапазон sRGB.

Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут заметного дискомфорта пользователю.

Смартфон оснащается дополнительным экраном, на который может выводится разная информация. Пользоваться им очень удобно, чтобы быстро посмотреть время, включить компас или перемотать трек в плеере.

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современной игровой SoC платформе MediaTek Dimensity 700. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 7 нм техпроцессу.

Если в настольных процессорах гетерогенные ядра появились относительно недавно, то в мобильных они уже существуют давно. Здесь мы видим два быстрых ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шесть эффективных Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает видеоядро Mali-G57 MC2. Это графика среднего уровня с производительностью уровня Adreno 618.

Смартфон оборудован солидным объёмом оперативной памяти для модели среднего уровня. Здесь используется память типа LPDDR4 объёмом 12 Гб и есть функция расширения памяти до 24 Гб. Перейдём к результатам бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Результаты характерны для модели средне-начального уровня. Даже самые ресурсоёмкие приложения работают достаточно быстро, а игры идут без явных рывков.

При этом какого-то сильного нагрева устройства не наблюдается. В целом производительность очень близка к Oukitel WP21, где используется MediaTek Helio G99.

Смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и нет даже намёка на появление троттлинга. Все тесты были проведены при обычной комнатной температуре 23С. Никакого дополнительного охлаждения не использовалось.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 13 со стандартной оболочкой. Кстати, это первое подобное устройство, которое я встречаю на обновлённой системе. Визуально изменения не сильно заметны.

Здесь можно использовать классическую схему управления при помощи трёх виртуальных кнопок.

Оболочка работает плавно, оптимизация хорошая и всё работает очень чётко. Никаких зависаний, лагов или задержек при использовании я не обнаружил. Я устанавливал разные приложения, из «маркета» и с накопителя, при этом никаких проблем не возникло.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Сканер отпечатка пальцев находится в кнопке включения, на правой грани. Лично для меня такое расположение не очень удобно, но всё дело привычки. Когда смартфон был у меня в руках, то удобнее всего было включать его средним пальцем левой руки или большим пальцем правой. Достаточно просто прикоснуться к сенсору и смартфон разблокируется. Даже нажимать кнопку не нужно, а просто прикоснуться. Разблокировка происходит практически мгновенно.

Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, альтернативой может стать вариант разблокировки по лицу, он срабатывает тоже быстро, но как это будет работать с шарфом на носу зимой - сказать сложно. Если же вы боитесь утечки ваших биометрических данных, то есть стандартный пин-код или графический ключ.

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства. Есть поддержка мобильных сетей 3/4/5G. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то здесь нет каких-то сюрпризов. Всё работает отлично. Уверенный приём и высокая скорость там, где сеть хорошая. Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM и обе поддерживают 5G, что на таких смартфонах я вижу впервые.

Слот для SIM карт закрыт крупной резиновой заглушкой. Традиционно я прокатился с устройством по трём областям: Московской, Тульской и Липецкой, и проблем со связью, которые зависели бы от устройства, не отмечалось. Если по пути не было сети, то её не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая.

Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Здесь он присутствует и всё отлично работает с картами МИР и приложением MirPay. Также пополняется карта «Тройка».

Со спутниковой навигацией также не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Всё работает корректно, с этой стороны никаких нареканий нет. Большой экран облегчает восприятие, смартфон умеренно тяжёлый, боковины не скользкие и он хорошо фиксируется в автомобильном держателе.

Файловая система

Смартфон поставляется с одним вариантами объёма постоянной памяти - 256 Гб типа UFS 2.1. Память действительно быстрая и все операции чтения/записи работают очень шустро. По современным меркам 256 Гб - это хороший показатель, но здесь производитель сделал сказочный подарок и добавил поддержку карт памяти MicroSD до 1Тб. Они сейчас уже немного подешевели и можно просто увеличить объём. Теперь можно записывать аудиокниги, много видео и любимых, не переживая за то, что вся память куда-то исчезла.

Скорость работы встроенного накопителя находится на высоком уровне. Здесь нет каких-то рекордных показателей, но быстро и стабильно.

Время автономной работы

В комплекте с устройством поставляется адаптер питания на 33Вт. Да, это не рекорд по современным меркам и тем не менее зарядка осуществляется достаточно быстро. Также здесь установлен ёмкий аккумулятор на 10 600 мАч. Процессор здесь не самый производительный, однако, и не самый энергоэффективный, поэтому каких-то чудес можно не ждать. Экран тоже достаточно крупный и не самый экономный. Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста, я использовал приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

На мой взгляд, это отличный результат, учитывая, что частота обновления экрана была 90 Гц. Если её снизить, то время работы можно заметно увеличить.

Нельзя сказать, что устройство ориентировано исключительно на какой-то экстрим или ориентирование на местности. Можно также неплохо играть. Игры идут очень хорошо благодаря не очень высокому разрешению экрана и производительному процессору, который не перегревается и не уходит в троттлинг.

Потребление энергии при этом будет выше обычного, поэтому придётся заряжать устройство чаще. Поэтому длительное время автономной работы напрямую зависит от особенностей использования смартфона. Нужно лишь помнить, что зарядить за 15 минут не получится, а придётся подождать где-то 3 часа.

Камера

В смартфоне их несколько. Нельзя сказать, что это камерофон и специально ориентирован на получение высококачественных снимков. Однако сенсоры здесь используются достаточно хорошие, но смартфон не специализируется на съёмке, о чём свидетельствуют режимы записи видео. Режим видеозаписи в 4K отсутствует, а максимумом является 2K (2560x1440) 30 кадров в секунду.

Фронтальная камера 32 МП (диафрагма f/2.25) Запись видео: поддержка записи видео с разрешением FHD (1980x1080 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 4896 x 6528 пикселей. Основная камера 108 МП (автофокусировка с диафрагмой f/1.7) + 5 МП, f/1,79 (макро) + 24 МП, f/1,79 ночная с ИК-подсветкой. Режим масштабирования: цифровой зум. Запись видео: поддержка видеозаписи 2K (2560x1440 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение фото: поддержка до 14688 x 7344 пикселей.

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек достаточно типичен.

Тест камеры Cubot KingKong Star

Примеры снимков с фронтальной камеры:

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Пример видеосъемки. Фронтальная:

Основной модуль:

Заключение

Cubot KingKong Star это хороший смартфон, который однозначно стоит своих денег на момент анонса 07.08.2023 г. В магазине его цена составляет около 21000 рублей и в реалиях настоящего курса валют – это достаточно приемлемо. Похожее решение Oukitel стоит в среднем на 5000 рублей дороже, по функционалу они очень близки. У Cubot KingKong Star также есть второй экран, который можно использовать как часы, компас или управление плеером. Однако, есть и существенные различия. Например, здесь предусмотрена поддержка 5G, но при этом чуть хуже процессор и экран. При этом смысла в 120 Гц экране действительно немного потому, что он быстро разряжает аккумулятор. То же самое делает более мощный процессор, но в данном случае Helio G99 более энергоэффективный, чем Dimensity 700.

Здесь всё получилось достаточно сбалансированно. Экран соответствует процессору и аккумулятору. Второй экран нужен как запасной, чтобы не расходовать заряд, при включении основного, но реализация мне не понравилась тем, что он включается по двойному тапу, и это не всегда срабатывает даже с чистыми пальцами. С мокрыми руками можно к нему даже не прикасаться. Заглушка для разъёма зарядки USB тут очень тугая. Открыть с первого раза у меня никогда не получалось. В итоге я просто перестал её закрывать, а это чревато, если об этом забыть и решить искупаться на речке с телефоном.

Зарядка по непонятной мне причине осуществлялась очень долго, но это оказалось лишь полбеды. Настоящая проблема в том, что подходил только оригинальный кабель. Все остальные 100500, которые были у меня в наличии, банально не вставлялись до конца из-за очень узкого проёма перед гнездом разъёма. Всё это мелочи, конечно и никто в серьёз обращать внимания на это не будет, ведь в остальном смартфон работает отлично. Громкость высокая, связь хорошая, экран в целом приемлемый и даже камера неплохая для подобного устройства; правда, нет режима записи в 4K.

Аппарат сделан защищённым, и он действительно очень прочный, особенно по бокам, но сзади из-за этой «стеклянной» панели он выглядит ненадёжным. Скорее всего её придётся заклеивать плёнкой или просто смириться с тем, что она поцарапается, как и второй экран. Кстати, на основном с завода уже нанесена плёнка и это очень хорошо. Что касается софта, то здесь всё отлично и никаких претензий к работе не было. Не совсем понятна ситуация с обновлениями, а точнее как часто они будут появляться.

Андрей Понкратов aka wildchaser