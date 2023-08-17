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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X

Новинка MSI – одна из самых сбалансированных видеокарт на новом графическом процессоре NVIDIA.
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Оглавление

Вступление

После завершения майнинг-бума ситуация на рынке видеокарт заметно изменилась. Сегодня можно найти устройство на любой вкус, цвет и размер кошелька. Выход 4000-серии от компании NVIDIA не все восприняли с оптимизмом. Одна только RTX4090 вне досягаемости, а к остальным картам уже появляются вопросы и чем младше линейка, тем их становится больше. Карты на RTX4090 тоже не пользуются высоким спросом потому, что они достаточно дорогие. Поэтому не все стремятся переходить с 3000 и 2000-серии, тем более если речь не идёт про игры в 4K, который всё никак не станет массовым.

Да, сейчас уже наблюдается тренд к переходу на QHD (2560х1440), что заметно по появлению большого количества игровых мониторов с таким разрешением. Однако многие по-прежнему продолжают прозябать на привычном FHD. Для этого разрешения выбор видеокарт просто огромный, а если ещё забыть про лучи, то их будет ещё больше. Есть вообще шедевральные игры типа третьего Ведьмака, где эти лучи ещё нужно поискать и у меня, например, это не получилось, хотя производительность падает как положено.

Кроме волшебных лучей, дядя в кожаной куртке продвигает новую технологию под названием DLSS 3.0. На данный момент – это эксклюзивная особенность видеокарт 4000-серии, которая призвана увеличить производительность в играх. В компании NVIDIA решили, что пользователь сейчас стал нетребовательным и ему куда важнее скорость, чем качество картинки. К тому же надо как-то привлекать покупателей, иначе видеокарты RTX4000 вообще брать перестанут, если они не окажутся быстрее прошлого поколения. Поэтому карты RTX 4060 Ti или RTX 4070 берут очень плохо, ведь разницу в производительности приходится ещё поискать, а сами карты стоят заметно дороже, чем сейчас можно найти прошлое поколение где-нибудь на барахолке.

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Я рассмотрел уже практически все последние графические ускорители компании NVIDIA, кроме самого младшего – RTX 4060. Сегодня я исправлю эту оплошность, и мы вместе посмотрим на видеокарту MSI GeForce RTX 4060 Gaming X.

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Из названия пропала приставка TRIO, но это легко объясняется тем, что система охлаждения лишилась одного вентилятора и теперь их два. Получится ли охладить такую мощную карту уменьшенной системой охлаждения?

Упаковка и комплектация видеокарты

Начнём с упаковки. Здесь мы уже видим привычное оформление. У каждой серии продуктов есть свой стиль. Это же касается серии Gaming X. Однако, на этот раз коробка заметно меньше и легче.

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Спереди мы также видим крупное изображение устройства на тёмном фоне с яркими разноцветными полосами, которые сочетаются с элементами подсветки на кожухе устройства. В левом верхнем углу находится эмблема серии MSI Gaming. Слева внизу крупными символами обозначено название модели, а справа находится вставка с указанием графического процессора.

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На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, но RGB подсветки нет. Зато здесь описаны ключевые особенности устройства: TWIN FROZR 9, TORX FAN 5.0, Core Pipe и MSI Center.

Внизу есть очень компактная спецификация, а системные требования не указаны. На сайте мы узнаём, что рекомендуется блок питания на 550 Вт.

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Открыв коробку, сверху видим лист из вспененного полиэтилена. Убрав его, обнаруживаем каркас из такого же материала.

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В нём и ещё дополнительно в антистатическом пакете зажата видеокарта.

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Инструкция находится на самом дне упаковки под видеокартой в небольшом углублении. Как монтировать эту штангу из комплекта, показано именно там.

Дизайн и особенности видеокарты

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Габариты видеокарты составляют: 247 х 130 х 41 мм, вес – 587г. Для сравнения те же характеристики у версии MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X TRIO: размеры 338 х 141 х 52 мм, а вес – 1167г. Это объясняется тем, что потребляемая мощность снижена со 160 Вт у версии Ti до 115 Вт.

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Карта по габаритам и весу получается заметно меньше. Все разъёмы задней панели и сам разъём PCI-e x16 закрыты чёрными пластиковыми заглушками.

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Может показаться, что карта совсем маленькая, но это иллюзия. На самом деле она всё равно достаточно крупная. Например, тут где-то рядом валялась RTX 3060 Ti компании HP, и она ещё меньше при том, что потребляет где-то 200 Вт.

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Во внешнем оформлении мы видим узнаваемые черты. Однако пластиковый кожух заметно отличается. Он не только меньше, но также пропала часть подсветки спереди. Теперь остался только один элемент сверху.

Ещё здесь также отсутствует разъём питания 12VHPWR, который используется на старших адаптерах. Вместо него всего один коннектор 8-pin PCI-e. Карта занимает два слота расширения.

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Сзади видеокарты мы снова видим защитную пластину («бэкплейт»). В данном случае она больше используется для защиты потому, что на ней нет термопрокладок, которые контактировали бы с печатной платой. Снимается она гораздо сложнее, чем на всех рассмотренных ранее картах потому, что фиксируется винтами спереди, поэтому сперва придётся снимать кулер.

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С обратной стороны платы находится множество керамических емкостей. Танталовых конденсаторов в большом количестве на плате нет. Они твердотельные капсульные и все находятся спереди.

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Кулер снимается очень просто. Для этого нужно открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны и ещё несколько простых. После этого снимается кулер. Никакой дополнительной рамки спереди больше нет.

Сам кулер изготовлен по упрощённой схеме с одной секцией и тремя тепловыми трубками. За теплоотвод отвечает обычная медная никелированная пластина. Графический процессор контактирует с ней напрямую через термопасту, а с чипами памяти через термопрокладки.

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Далее уже от теплосъёмной пластины расходятся тепловые трубки и пронизывают массив алюминиевых рёбер радиатора. Трубки медные, никелированные диаметром 6 мм.

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Сами пластины тоже достаточно крупные и их много. Все элементы здесь также пропаяны. Акцент явно сделан на эффективность и возможность отвода необходимого количества тепла. Здесь это сделано с запасом.

В спецификации указано 115 Вт, а в BIOS стоит лимит на 121 Вт. Производитель похоже подгонял размеры кулера под стоимость устройства потому, что чувствуется запас по мощности теплоотвода.

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Пластиковый кожух чёрный с серыми вставками. Он крепится четырьмя винтами к специальным креплениям на радиаторе спереди. Ещё здесь вентиляторы крепятся к кожуху.

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Кулер достаточно тихий и производительный. Здесь используются два вентилятора Power Logic PLD10010S12H с техническими характеристиками 12 В, 0,40А. Максимальная скорость 2800 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 48 дБ.

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Да, это немало, но обеспечивает сильный воздушный поток и солидный запас по мощности, ведь вертушки в нагрузке трудятся приблизительно на треть от максимальной мощности. Они также оборудованы специальной крыльчаткой TORX FAN 5.0. Спереди на всех находятся серебристые наклейки с драконом MSI Gaming.

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Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что рёбра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

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Над радиатором тоже поколдовали, верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше. Транзисторные сборки и катушки также охлаждаются этим радиатором, для чего на пластинах изготовлены специальные площадки, а в качестве термоинтерфейса выступает терморезинка.

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Никакой дополнительной рамки тут нет. Память GDDR6 не такая прожорливая и поэтому питание для неё достаточно скромное. Поэтому мы видим всего одну фазу.

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Слева и справа от графического процессора находятся линии питания GPU, которых здесь всего четыре. Логику производителя понять можно. Чип потребляет меньше, значит и питание можно упростить, а если всё не такое горячее, то можно уменьшить печатную плату и сделать её более компактной.

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ШИМ-контроллер распаяны спереди. Это микросхема uPI Semi uP9512U.

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На каждую фазу приходится по три транзистора и одному драйверу. Видимо, четыре элемента дешевле одной DrMOS сборки, иначе непонятен смысл такой конфигурации. Также на каждую из четырёх фаз приходится по одной катушке индуктивности.

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По центру находится графический процессор NVIDIA AD107-400-A1, он же RTX 4060. Чип изготовлен на 3 неделе 2023 года. У RTX 4060 Ti используется другой графический процессор с маркировкой NVIDIA AD106-350-A1. 156 кв. мм, выполненных по 5 нм техпроцессу TSMC.

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Четыре микросхемы памяти типа GDDR6 распаяны только спереди. Пустых мест нет, и в BIOS платы не упоминаются более ёмкие чипы.

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Используются микросхемы производства компании SKhynix. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через обычный разъём 8-pin PCI-e.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • Три Display Port;
  • Один HDMI 2.1.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X 8 Гб проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 9 7900X3D;
  • Охлаждение: Nocua NH-D15
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-4;
  • Материнская плата: MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Apacer NOX (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 4060 Gaming X 8 Гб (1830 / 2595 / 2125 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1Тб;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W; 1300 Вт.

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Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 27.2 дБ.

Стандартные частоты и разгон

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Запустив утилиты, мы не увидим ничего нового и интересного. Если уж ребята порезвились с версией RTX 4060 Ti, то здесь всяко будет хуже. В общем-то, хуже уже некуда. Шина та же самая PCI-e x8 Gen4, как на RTX 3050. Причём глядя на разъём это можно заметить по отсутствию дорожек к половине контактов.

Шина памяти тоже всего 128 бит, как на GTX 1650. Её пропускная способность оказывается очень маленькой для карты среднего уровня, и она даже меньше чем на RTX 3060. И раз уж речь зашла о сравнении с RTX 3060, то ещё снизилось количество CUDA ядер.

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При отсутствии нагрузки вентиляторы здесь останавливаются. Такая схема используется не впервые, и большой массивный радиатор может справиться даже с мощным чипом в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются.

С режимом без нагрузки всё ясно, а теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу карты с вентиляторами.

Я уже сообщал, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 2800 об/мин, шум при этом составляет 48 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентилятор работает только на 46% от полной мощности, что составляет 1466 об/мин. Даже в таком режиме получается приемлемый уровень шума – 34,2 дБ на расстоянии 30 см. В «волосатом бублике» карта потребляет около 125 Вт, что достаточно скромно.

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Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой. Она настраивается через приложение MSI Center. Режимов работы очень много, можно всё настроить на свой вкус. Также есть синхронизация подсветки с материнской платой.

Пора переходить к тестированию. 3DMark Speed Way:

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3DMark Time Spy:

450x228 31 KB. Big one: 1000x506 118 KB

3DMark Port Royal:

450x228 30 KB. Big one: 1000x506 112 KB

Superposition FHD Medium:

450x220 30 KB. Big one: 1000x489 123 KB

Superposition FHD Extreme:

450x220 30 KB. Big one: 1000x489 122 KB

Metro Exodus FHD, RTX:

450x242 34 KB. Big one: 1000x538 127 KB

Metro Exodus FHD, High:

450x242 33 KB. Big one: 1000x538 130 KB

Cyberpunk 2077, FHD, трассировка минимальная:

450x412 23 KB. Big one: 1000x915 68 KB

Cyberpunk 2077, FHD, трассировка минимальная, DLSS OFF:

450x412 21 KB. Big one: 1000x915 61 KB

Разгон у видеокарты есть, но он слабо влияет на производительность. По чипу карта может уйти за 3 ГГц, но целесообразнее гнать именно память потому, что пропускной способности явно не хватает. Также при обычной игровой эксплуатации я бы всё же не разгонял чип потому, что нагрузка на VRM вырастает, а «выхлоп» на 5-10%. Однако, здесь каждый будет решать сам.

3DMark Speed Way:

450x225 29 KB. Big one: 1000x501 108 KB

3DMark Time Spy:

450x225 29 KB. Big one: 1000x501 112 KB

Superposition FHD Medium:

450x220 30 KB. Big one: 1000x489 123 KB

Metro Exodus FHD, RTX:

450x245 33 KB. Big one: 1000x544 129 KB

Metro Exodus FHD, High

450x245 34 KB. Big one: 1000x544 130 KB

Раз уж была у меня под руками RTX 3060 Ti, то для наглядности я продемонстрирую и её результаты в стоке и без всякого колдовства на той же платформе.

3DMark Speed Way:

450x224 30 KB. Big one: 1000x498 116 KB

3DMark Time Spy:

450x224 32 KB. Big one: 1000x498 125 KB

Superposition FHD Medium:

450x221 31 KB. Big one: 1000x490 128 KB

Metro Exodus FHD, RTX:

450x305 44 KB. Big one: 1000x677 178 KB

Metro Exodus FHD, High:

450x305 45 KB. Big one: 1000x677 177 KB

Прежде всего в глаза бросается более высокое потребление в районе 200 Вт, а в остальном старушка может составить достойную конкуренцию.

Теперь посмотрим на нагрев MSI GeForce RTX 4060 Gaming X во время интенсивной нагрузки.

450x200 32 KB. Big one: 1500x667 154 KB

Высоких показателей температуры нет, и это объясняется крупной системой охлаждения, которая обеспечивает низкую температуру и маленький уровень шума.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 135 KB

Заключение

MSI GeForce RTX 4060 Gaming X – одна из лучших видеокарт на новом графическом процессоре NVIDIA. Компания MSI постаралась сделать всё для того, чтобы пользователь не переплачивал лишних денег, поэтому сама карта выглядит очень просто как по дизайну, так и по элементной базе. Если мощность графического процессора небольшая, то нет смысла делать мощную подсистему питания и огромный кулер.

Здесь всё сделано разумно и сбалансированно. Видеокарта получилась относительно компактной, хотя даже старенькая RTX 3060 Ti, которая у меня валялась даже поменьше. Однако, здесь мы видим невысокую потребляемую мощность и как следствие очень умеренный нагрев с тихой работой системы охлаждения. Что касается производительности, то тут сложно что-то предъявлять MSI потому, что сам графический чип выпускает NVIDIA.

Здесь, по сути, все те же претензии, что в случае с RTX 4060 Ti. Производительность очень слабо увеличилась по сравнению с прошлым поколением и для этого есть объективные предпосылки. CUDA ядер стало меньше, шина памяти 128 бит, интерфейс PCI-e x8 – это всё элементы бюджетного решения, но никак не карты среднего уровня. DLSS 3.0 может улучшить ситуацию, но нет гарантии, что качество картинки не пострадает. NVIDIA сделала ставку на увеличение L2 кэша, но это тоже не всегда работает и к памяти приходится обращаться по узкой шине.

Опять же, если б модель называлась RTX 4050 и стоила вдвое дешевле, то вопросов бы не было, но как преемник RTX 3060 она выглядит неубедительно. Поэтому неудивительно, что наблюдается маленький спрос на новинки 4000 серии среднего уровня.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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