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Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
Der8auer пока не может понять, по какой причине произошёл такой неприятный инцидент
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Если вы давно читаете наш ресурс, то должны помнить времена, когда разгон процессоров не считался прерогативой энтузиастов и был доступен простым смертным. Не будем углубляться в дебри, ведь многие названия нашим читателям уже ни о чём не скажут, но автор данного материала смог оценить невероятный потенциал Core i5-2500K. Даже без использования жидкостной системы охлаждения удавалось неплохо повысить тактовые частоты, а цифры в синтетических тестах отлично коррелировали с реальной производительностью в играх и рабочих задачах. При этом вам не нужно было покупать Core i7-2700K, ведь менее дорогой Core i5-2500K даже в руках любителя мог оказаться быстрее. Со временем разгон превратился в настоящий спорт, а сегодня все разговоры на рему оверклокинга стоит начинать только в том случае, если вы готовы платить за доступ к ультимативным тактовым частотам большие деньги.

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Проще говоря, нет никакой возможности купить Core i5-13600К, а после на недорогой материнской плате превратить его в аналог Core i7-13700К. Мало того, что это невозможно даже под СЖО, так вам ещё и потребуется заплатить за жутко дорогую материнскую плату и такую же оперативную память. Но говорить о том, что разгон мёртв, было бы преждевременно, поскольку несколько крупных компаний готовы платить известным оверклокерам за рекламу своих продуктов. Старая гвардия всё ещё покупает компьютеры, а всем вокруг нравятся красивые цифры. Какая разница, что ваш процессор никогда не достигнет тактовой частоты 8 ГГц, ведь у вас в руках огромный потенциал, доступный избранным. Ну а одним из самых именитых оверклокеров считается Der8auer. Несколько дней назад он совершил поездку в штаб-квартиру ASUS, где должен был протестировать продукты тайваньской компании в тандеме с серверными процессорами Intel Sapphire Rapids. Долгое время популярный оверклокер не посещал остров, поскольку там действовали коронавирусные ограничения, а на этот раз учёл все просьбы и пожелания фанатов. В какой-то момент Der8auer добрался до разгона самого быстрого игрового процессора на планете, пытаясь нащупать пороговую частоту Ryzen 9 7950X3D.

Напомним, вышедший в 2022 году Ryzen 7 5800X3D стал настоящим разочарованием для оверклокеров. Очевидно, что процессор имел разгонный потенциал, но инженеры AMD сильно ограничили его возможности, что привело к тому, что выжать из камня почти ничего не вышло. А между тем в новой серии AMD учла пожелания любителей разгона, а в итоге открыла доступ к популярным технологиям PBO и Curve Optimizer. Несмотря на это было решено оставить жёсткие ограничения по температуре, а также напряжению процессоров. Похоже, Der8auer решил проверить на прочность новенький Ryzen 9 7950X3D, подав на него больше напряжения, чем возможно. В качестве материнской платы использовалась прокачанная ASUS ROG Crosshair X670E Extreme. На видео ниже можно заметить, что Der8auer действовал аккуратно. После достижения напряжения 1.35 В, он убедился в том, что температура процессора опустилась ниже 90 градусов, охладив систему с помощью жидкого азота. После этого было принято фатальное решение поднять напряжение сразу на 0.20 В, в результате чего Ryzen 9 7950X3D не выдержал и сгорел, достигнув напряжения 1.55 В.

Что любопытно, ранее представители AMD уверяли, что новый флагман способен работать на частоте 2.5 В, а значит после неудачного разгона осталось много вопросов. Прежде всего неясно, была ли проблема в данном чипе, либо всё это стандартная характеристика всей серии. Если Ryzen 9 7950X3D действительно не может работать с напряжением 1.55 Вт, то почему в таком случае AMD уверяла в обратном? Также неясно, почему напряжение не было заблокировано, а партнёры не получили чётких инструкций по ограничению разгонного потенциала Ryzen 9 7950X3D. Не исключено, что после такого инцидента будет проведено дополнительное тестирование, после чего ASUS и другие производители материнских плат сделают соответствующие выводы. Предполагается, что вся линейка Ryzen 7000 X3D с поддержкой технологии 3D V-Cache может получить обновление BIOS с ограничением по напряжению. Кстати, материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E Extreme после выхода из строя процессора оказалась вполне рабочей, а вот камень повторно завести не удалось. 

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#процессоры #разгон #ryzen 9 7950x3d
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Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
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17:17
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