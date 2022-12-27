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Вступление

Быстрый и емкий накопитель нужен всем. О нём мечтают даже обладатели приставок Sony PlayStation 5. Игры становятся всё больше, внутреннее пространство быстро заканчивается, и чтобы его увеличить, приходится устанавливать накопитель большей ёмкости. При этом он должен быть не только быстрым, но и гарантированно совместимым. На эту тему задумались производители компонентов и начали выпуск устройств, которые предназначены для геймеров, независимо от платформы. Да и в компьютере накопитель играет не последнюю роль в игровой сборке.

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С появлением нового интерфейса PCI-e 5.0 многие пользователи стали ждать выхода новинок SSD, но они не торопятся появляться… Для этого есть ряд причин, которые возникли ещё при переходе от PCI-e 3.0 к PCI-e 4.0. Основная проблема оказалась в нагреве. Ещё со времён устройств PCI-e x4 Gen3 ходили легенды об их горячем нраве, но то были просто присказки, а сказка началась с приходом PCI-e x4 Gen4. Оказалось, что для достижения паспортных показателей приходится использовать крупные радиаторы, и даже они порой не являются гарантией того, что не начнётся троттлинг. На первый взгляд все банально. Во время работы контроллер накопителя работает с максимальной производительностью, но при этом происходит интенсивный нагрев, который приводит к достижению высоких температур, после чего срабатывает защита и скорость передачи искусственно снижается для нормализации температуры.

Однако на практике всё сложнее, поскольку тепло нужно отводить с очень маленькой поверхности и эффективно, иначе тогда неясно, зачем переходить на новый интерфейс, если не работать на заявленной скорости. Производители поняли, что вопрос можно решить, если подойти к нему творчески и пересмотреть дизайн самого устройства. Обычно сам контроллер находится с краю накопителя и поэтому радиатор используется недостаточно эффективно. Было бы разумно установить контроллер в центре и использовать более эффективный термоинтерфейс.

Я уже рассматривал накопитель MSI Spatium M480, а сегодня мы изучим его продвинутую версию, которую можно считать оптимизированным вариантом. Модель MSI Spatium M480 Play ориентирована в первую очередь на геймеров и обладателей приставок. На тестирование попала топовая версия объёмом 2 Тбайт.

Интересно выяснить, что собой представляет это устройство, на какой платформе базируется и что принципиально изменилось по сравнению с базовой версией.

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Упаковка и комплектация

Накопитель MSI Spatium M480 Play поставляется в небольшой коробке, изготовленной из плотного картона. Если говорить про оформление и дизайн упаковки, то произошли заметные изменения. Теперь это не ларец с крышкой, а обычный чехол с ещё одной коробочкой внутри.

Само оформление схоже с версией Spatium M480, но больше нет полосатости. Спереди на упаковке мы снова видим фрагмент накопителя, который уже оснащен радиатором. В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming.

В первую очередь накопитель рассчитан на геймеров, ведь игры становятся всё более объёмными, а при таких размерах важной становится скорость загрузки. В иные проекты без быстрого SSD комфортно не поиграешь. Внизу указано, что это устройство PCI 4.0 NVMe M.2, а ниже обозначено название Spatium M480 Play. В правом верхнем углу есть наклейка с объёмом. Там же написано, что скорость чтения находится на уровне 7 000 Мбит/с.

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С обратной стороны информации представлено больше.

Из интересного можно отметить лишь интерфейс накопителя (PCI-e x4 Gen4) и срок гарантии, который составляет пять лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%. Раз уж мы заговорили о ресурсе, то производитель заявляет о 1400 TBW для 2 Тбайт модели. Неплохо, но не рекорд.

Заглянем внутрь.

Здесь скрыт картонный лоток с двумя вставками из мягкого пористого материала, которые образуют каркас. Снизу ещё находится отсек с картонным разделителем.

Если в прошлый раз накопитель был разобран на элементы, то сейчас он не просто собран, но и разбор его нежелателен, о чём мы поговорим позже.

Пока же мы обнаруживаем лишь инструкцию. И это весь комплект поставки.

Устройство накопителя

Накопитель MSI представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено в нём. На него же ориентируются разные производители радиаторов, предназначенных охлаждать супергорячие устройства.

Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen4. Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется контроллер. Тут радиатор установлен изначально, и поэтому, если вам он не нужен, есть смысл поискать другую модификацию, например без приставки Play.

Сам радиатор сильно напоминает тот, что был у обычной модели Spatium M480, и отличается только цветом. Спереди присутствует логотип MSI Gaming и видны относительно высокие рёбра.

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Основной теплорассеиватель изготовлен из алюминиевого сплава, но он не один, а соединяется вместе с задней пластиной, и они образуют сэндвич, где в середине находится накопитель.

На задней пластине есть информационная табличка с штрихкодом, наименованием модели и множеством сертификатов. Пластина и радиатор надёжно соединены друг с другом при помощи четырёх винтов.

Откручиваются они очень туго. После этого отделение накопителя происходит тяжело. Он будто приклеен и возникает риск что-то перегнуть и повредить. Поэтому я бы не рекомендовал разбор, а если очень нужно, то действовать лучше крайне аккуратно.

Всё дело в том, что в качестве термоинтерфейса применены жидкие термопрокладки. Они равномерно распределены по поверхности тонким слоем и обеспечивают более качественный контакт между радиатором и микросхемами.

Поскольку уже несколько накопителей MSI мы видели на микросхемах Phison, то чего-то другого ждать не приходится. Здесь представлен флагман – Phison PS5018-E18. Три ядра и 12 нм техпроцесс фабрики TSMC.

Производитель не стал долго раздумывать и модернизировал Phison E16, чтобы повысить производительность. Если заглянуть в спецификации, сразу бросается в глаза увеличение скорости каждого канала с 800 МТ/с до 1600 МТ/с. Всего каналов осталось по-прежнему восемь.

Ещё мы видим буфер оперативной памяти LPDDR4 объёмом 2 Гбайт для 2 Тбайт версии, состоящий из двух микросхем, которые распаяны с двух сторон. Также с двух сторон распаяны 8 микросхем NAND Flash, которые образуют объём 1 Тбайт. Сами микросхемы здесь 96-слойные 3D NAND TLC производства Micron.

Как видим, аппаратная часть не поменялась, но изменилось расположение микросхем. Основной контроллер Phison PS5018-E18 теперь расположен по центру и тепло более равномерно распределяется во все стороны, что на самом деле очень важно при длительной эксплуатации.

Посмотрим, какие перемены произошли со скоростью.

Тестовый стенд

Тестирование SSD-накопителя MSI Spatium M480 Play проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-13600K;

Кулер: Deepcool AG400 RGB;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: Gigabyte Z790 Gaming X AX;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Kingston HyperX Renegade;

Видеокарта: Intel UHD;

Накопитель: MSI Spatium M480 Play 2 Тбайт;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300, 1300 Ватт.

Результаты тестов

Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Дополнительно я устанавливал систему на диск, но особенных результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, на глаз не заметил (даже по сравнению со своим накопителем с интерфейсом PCI-e 4.0). Пора переходить к тестам и цифрам.

На очереди запуск тестовой утилиты CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

4 Гбайт:

8 Гбайт:

32 Гбайт:

64 Гбайт:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

PCMARK10 Full System Drive Benchmark:

HD Tune Pro 5.70 Benchmark:

HD Tune Pro 5.70 File Benchmark:

HD Tune Pro 5.70 Extra Tests:

HD Tune Pro 5.70 Random Access:

Больше всего в нагрузке нагревается микросхема контроллера. Ее температура доходит до 54°C. Это хороший результат, если сравнить с прошлым поколением. Штатный радиатор вполне справляется со своей задачей.

Конечно, когда в системе два быстрых накопителя, копирование 70 Гбайт данных занимает считанные секунды. Про нагрев теперь можно просто забыть.

Ещё раз хочу предостеречь энтузиастов от разбора устройства. Нарушив штатные термопрокладки, их нужно будет заменить на аналогичные. Иначе эффективность охлаждения снизится, и результаты будут уже совершенно другие.

Заключение

MSI Spatium M480 Play – первый накопитель, в котором штатно используются жидкие термопрокладки. Это обеспечивает лучшую теплопередачу от микросхем к радиаторам. Сам SSD универсален и подходит как для приставок Sony PlayStation 5, так и игровых компьютерных сборок. Нужно лишь помнить о специфике устройства и том, что радиатор снимается не так просто, а для его обратной установки нужно будет заменить термопрокладки, которые стоят недёшево.

Перед нами современный NVMe накопитель с интерфейсом PCI-e x4 Gen4, основанный на восьмиканальном флагманском контроллере Phison PS5018-E18, который выпускается по 12 нм техпроцессу на мощностях TSMC. На этот раз контроллер с края смещён в центр, что позволило равномернее распространять тепло по всей поверхности радиатора и эффективнее охлаждать устройство. Штатный радиатор можно демонтировать и использовать радиатор материнской платы, но не на всех моделях они предусмотрены.

Контроллер обеспечивает поддержку 96-слойной памяти 3D NAND TLC. Предусмотрен буфер из оперативной памяти LPDDR4, что положительно сказывается на скоростных характеристиках. В некоторых тестах мы видим высокие показатели скорости линейного чтения и записи, а в обычной работе накопитель мало чем отличается от устройств с интерфейсом PCI-e x4 Gen3. При чтении память разогревается до 44°C, контроллер – до 60°C, что ровно на 10°C ниже, чем у такой же по объёму базовой модели, которую я тестировал ранее. Во время тестов мой штатный накопитель Samsung PM9A1 нагрелся сильнее.

Модель Spatium M480 Play выпускается объемом 500 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт со сроком службы от 350 до 3000 TBW соответственно. К сожалению, это не опечатка, такие значения заявлены самим производителем в спецификации. Это всё равно очень большой срок и в обычных домашних условиях за пять лет его не выработать.

Основные вопросы остаются теми же и связаны с мелочами. Например, мне до сих пор не хватает простенькой маленькой утилиты для проверки работоспособности устройства, обновления прошивки и других базовых функций. Фирменная программа MSI Center, конечно, хороша, но иногда хочется чего-то попроще.

Андрей Понкратов aka wildchaser