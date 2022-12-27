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Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ

В наши руки попал современный PCIe 4.0 NVMe M.2 накопитель, основанный на восьмиканальном флагманском контроллере Phison PS5018-E18 и предназначенный для приставок Sony PlayStation 5 и игровых компьютерных сборок.
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Оглавление

Вступление

Быстрый и емкий накопитель нужен всем. О нём мечтают даже обладатели приставок Sony PlayStation 5. Игры становятся всё больше, внутреннее пространство быстро заканчивается, и чтобы его увеличить, приходится устанавливать накопитель большей ёмкости. При этом он должен быть не только быстрым, но и гарантированно совместимым. На эту тему задумались производители компонентов и начали выпуск устройств, которые предназначены для геймеров, независимо от платформы. Да и в компьютере накопитель играет не последнюю роль в игровой сборке.

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С появлением нового интерфейса PCI-e 5.0 многие пользователи стали ждать выхода новинок SSD, но они не торопятся появляться… Для этого есть ряд причин, которые возникли ещё при переходе от PCI-e 3.0 к PCI-e 4.0. Основная проблема оказалась в нагреве. Ещё со времён устройств PCI-e x4 Gen3 ходили легенды об их горячем нраве, но то были просто присказки, а сказка началась с приходом PCI-e x4 Gen4. Оказалось, что для достижения паспортных показателей приходится использовать крупные радиаторы, и даже они порой не являются гарантией того, что не начнётся троттлинг. На первый взгляд все банально. Во время работы контроллер накопителя работает с максимальной производительностью, но при этом происходит интенсивный нагрев, который приводит к достижению высоких температур, после чего срабатывает защита и скорость передачи искусственно снижается для нормализации температуры.

Однако на практике всё сложнее, поскольку тепло нужно отводить с очень маленькой поверхности и эффективно, иначе тогда неясно, зачем переходить на новый интерфейс, если не работать на заявленной скорости. Производители поняли, что вопрос можно решить, если подойти к нему творчески и пересмотреть дизайн самого устройства. Обычно сам контроллер находится с краю накопителя и поэтому радиатор используется недостаточно эффективно. Было бы разумно установить контроллер в центре и использовать более эффективный термоинтерфейс.

Я уже рассматривал накопитель MSI Spatium M480, а сегодня мы изучим его продвинутую версию, которую можно считать оптимизированным вариантом. Модель MSI Spatium M480 Play ориентирована в первую очередь на геймеров и обладателей приставок. На тестирование попала топовая версия объёмом 2 Тбайт.

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Интересно выяснить, что собой представляет это устройство, на какой платформе базируется и что принципиально изменилось по сравнению с базовой версией.

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Упаковка и комплектация

Накопитель MSI Spatium M480 Play поставляется в небольшой коробке, изготовленной из плотного картона. Если говорить про оформление и дизайн упаковки, то произошли заметные изменения. Теперь это не ларец с крышкой, а обычный чехол с ещё одной коробочкой внутри.

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Само оформление схоже с версией Spatium M480, но больше нет полосатости. Спереди на упаковке мы снова видим фрагмент накопителя, который уже оснащен радиатором. В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming.

В первую очередь накопитель рассчитан на геймеров, ведь игры становятся всё более объёмными, а при таких размерах важной становится скорость загрузки. В иные проекты без быстрого SSD комфортно не поиграешь. Внизу указано, что это устройство PCI 4.0 NVMe M.2, а ниже обозначено название Spatium M480 Play. В правом верхнем углу есть наклейка с объёмом. Там же написано, что скорость чтения находится на уровне 7 000 Мбит/с.

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С обратной стороны информации представлено больше.

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Из интересного можно отметить лишь интерфейс накопителя (PCI-e x4 Gen4) и срок гарантии, который составляет пять лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%. Раз уж мы заговорили о ресурсе, то производитель заявляет о 1400 TBW для 2 Тбайт модели. Неплохо, но не рекорд.

Заглянем внутрь.

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Здесь скрыт картонный лоток с двумя вставками из мягкого пористого материала, которые образуют каркас. Снизу ещё находится отсек с картонным разделителем.

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Если в прошлый раз накопитель был разобран на элементы, то сейчас он не просто собран, но и разбор его нежелателен, о чём мы поговорим позже.

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Пока же мы обнаруживаем лишь инструкцию. И это весь комплект поставки.

Устройство накопителя

Накопитель MSI представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено в нём. На него же ориентируются разные производители радиаторов, предназначенных охлаждать супергорячие устройства.

Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen4. Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется контроллер. Тут радиатор установлен изначально, и поэтому, если вам он не нужен, есть смысл поискать другую модификацию, например без приставки Play.

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Сам радиатор сильно напоминает тот, что был у обычной модели Spatium M480, и отличается только цветом. Спереди присутствует логотип MSI Gaming и видны относительно высокие рёбра.

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Основной теплорассеиватель изготовлен из алюминиевого сплава, но он не один, а соединяется вместе с задней пластиной, и они образуют сэндвич, где в середине находится накопитель.

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На задней пластине есть информационная табличка с штрихкодом, наименованием модели и множеством сертификатов. Пластина и радиатор надёжно соединены друг с другом при помощи четырёх винтов.

Откручиваются они очень туго. После этого отделение накопителя происходит тяжело. Он будто приклеен и возникает риск что-то перегнуть и повредить. Поэтому я бы не рекомендовал разбор, а если очень нужно, то действовать лучше крайне аккуратно.

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Всё дело в том, что в качестве термоинтерфейса применены жидкие термопрокладки. Они равномерно распределены по поверхности тонким слоем и обеспечивают более качественный контакт между радиатором и микросхемами.

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Поскольку уже несколько накопителей MSI мы видели на микросхемах Phison, то чего-то другого ждать не приходится. Здесь представлен флагман – Phison PS5018-E18. Три ядра и 12 нм техпроцесс фабрики TSMC.

Производитель не стал долго раздумывать и модернизировал Phison E16, чтобы повысить производительность. Если заглянуть в спецификации, сразу бросается в глаза увеличение скорости каждого канала с 800 МТ/с до 1600 МТ/с. Всего каналов осталось по-прежнему восемь.

Ещё мы видим буфер оперативной памяти LPDDR4 объёмом 2 Гбайт для 2 Тбайт версии, состоящий из двух микросхем, которые распаяны с двух сторон. Также с двух сторон распаяны 8 микросхем NAND Flash, которые образуют объём 1 Тбайт. Сами микросхемы здесь 96-слойные 3D NAND TLC производства Micron.

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Как видим, аппаратная часть не поменялась, но изменилось расположение микросхем. Основной контроллер Phison PS5018-E18 теперь расположен по центру и тепло более равномерно распределяется во все стороны, что на самом деле очень важно при длительной эксплуатации.

Посмотрим, какие перемены произошли со скоростью.

Тестовый стенд

Тестирование SSD-накопителя MSI Spatium M480 Play проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i5-13600K;
  • Кулер: Deepcool AG400 RGB;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: Gigabyte Z790 Gaming X AX;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Kingston HyperX Renegade;
  • Видеокарта: Intel UHD;
  • Накопитель: MSI Spatium M480 Play 2 Тбайт;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300, 1300 Ватт.

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Результаты тестов

Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Дополнительно я устанавливал систему на диск, но особенных результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, на глаз не заметил (даже по сравнению со своим накопителем с интерфейсом PCI-e 4.0). Пора переходить к тестам и цифрам.

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На очереди запуск тестовой утилиты CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

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4 Гбайт:

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8 Гбайт:

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32 Гбайт:

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64 Гбайт:

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AS SSD Benchmark:

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Anvil’s Benchmark:

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AIDA64 Disk Benchmark:

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AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

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AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

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AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

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AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

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PCMARK10 Full System Drive Benchmark:

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HD Tune Pro 5.70 Benchmark:

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HD Tune Pro 5.70 File Benchmark:

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HD Tune Pro 5.70 Extra Tests:

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HD Tune Pro 5.70 Random Access:

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Больше всего в нагрузке нагревается микросхема контроллера. Ее температура доходит до 54°C. Это хороший результат, если сравнить с прошлым поколением. Штатный радиатор вполне справляется со своей задачей.

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Конечно, когда в системе два быстрых накопителя, копирование 70 Гбайт данных занимает считанные секунды. Про нагрев теперь можно просто забыть.

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Ещё раз хочу предостеречь энтузиастов от разбора устройства. Нарушив штатные термопрокладки, их нужно будет заменить на аналогичные. Иначе эффективность охлаждения снизится, и результаты будут уже совершенно другие.

Заключение

MSI Spatium M480 Play – первый накопитель, в котором штатно используются жидкие термопрокладки. Это обеспечивает лучшую теплопередачу от микросхем к радиаторам. Сам SSD универсален и подходит как для приставок Sony PlayStation 5, так и игровых компьютерных сборок. Нужно лишь помнить о специфике устройства и том, что радиатор снимается не так просто, а для его обратной установки нужно будет заменить термопрокладки, которые стоят недёшево.

Перед нами современный NVMe накопитель с интерфейсом PCI-e x4 Gen4, основанный на восьмиканальном флагманском контроллере Phison PS5018-E18, который выпускается по 12 нм техпроцессу на мощностях TSMC. На этот раз контроллер с края смещён в центр, что позволило равномернее распространять тепло по всей поверхности радиатора и эффективнее охлаждать устройство. Штатный радиатор можно демонтировать и использовать радиатор материнской платы, но не на всех моделях они предусмотрены.

Контроллер обеспечивает поддержку 96-слойной памяти 3D NAND TLC. Предусмотрен буфер из оперативной памяти LPDDR4, что положительно сказывается на скоростных характеристиках. В некоторых тестах мы видим высокие показатели скорости линейного чтения и записи, а в обычной работе накопитель мало чем отличается от устройств с интерфейсом PCI-e x4 Gen3. При чтении память разогревается до 44°C, контроллер – до 60°C, что ровно на 10°C ниже, чем у такой же по объёму базовой модели, которую я тестировал ранее. Во время тестов мой штатный накопитель Samsung PM9A1 нагрелся сильнее.

Модель Spatium M480 Play выпускается объемом 500 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт со сроком службы от 350 до 3000 TBW соответственно. К сожалению, это не опечатка, такие значения заявлены самим производителем в спецификации. Это всё равно очень большой срок и в обычных домашних условиях за пять лет его не выработать.

Основные вопросы остаются теми же и связаны с мелочами. Например, мне до сих пор не хватает простенькой маленькой утилиты для проверки работоспособности устройства, обновления прошивки и других базовых функций. Фирменная программа MSI Center, конечно, хороша, но иногда хочется чего-то попроще.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест msi wildchaser nvme gen3 2 тбайт spatium phison e18 phison ps5018-e18 msi spatium m480 play

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Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
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