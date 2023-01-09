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Вступление

Сегодня среди потенциальных покупателей ПК большой популярностью пользуются игровые сборки. Этому феномену есть ряд логичных объяснений. Начнём с того, что это просто компьютер, который способен выполнять большую часть офисных задач. Уже начиная со школы ребёнку нужен компьютер для подготовки презентаций, распечатки докладов и прочего. А ещё год назад был бум дистанционного образования, и без компьютера было просто невозможно. Поэтому можно выкручиваться, но приходит осознание того, что ПК необходим. Согласен, что для этих целей подойдёт абсолютно любое устройство, чуть больше и мощнее калькулятора. Однако мы пытаемся говорить о чём-то универсальном, что сочетает сразу несколько важных моментов для молодого человека.

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Немаловажным моментом является внешний облик устройства. Это может быть серая невзрачная коробка, но её будет стыдно показывать. Всегда хочется продемонстрировать что-то интересное и необычное, и производители играют на этом спросе, предлагая разные прозрачные окна и подсветки. Такова дань моде и тут уже ничего не поделаешь. И самое важное именно для подростка – это возможность играть в компьютерные игры. Если спросить любого человека для чего нужен компьютер, то множество из них скажут, что, конечно же, играть. Таким образом мы пришли к тому, что нам нужен красивый игровой ПК и это современный тренд, на который ориентируются большинство компаний, для чего достаточно просто посмотреть ассортимент продукции любого производителя, разумеется, если только он не специализируется на серверах для дата-центров.

Нет ничего удивительного в том, что многие производители предлагают уже готовые брендовые сборки. Однако, в силу определённых обстоятельств, ряд крупных компаний покинул российский рынок, и остро встал вопрос именно с обеспечением готовыми сборками внутреннего рынка. На помощь подоспели другие бренды, которые решили воспользоваться сложившейся ситуацией и представить потребителю свои решения, которые ни в чём не уступали бы по оснащению, а местами даже превосходили бы продукцию других вендоров. Сейчас стали появляться новые игроки на рынке готовых решений и наиболее активно развивается известная фирма Haier со своим брендом ThundeRobot.

Сегодня мы рассмотрим сборку среднего уровня, ближе даже к начальному, которая называется Black Warrior III. Точнее, это название платформы. А конкретная конфигурация, попавшая к нам на тест, носит имя Black Warrior III Pro D.

Где Pro отвечает за модель видеокарты. В данном случае это GeForce RTX 3060. Также доступны варианты: X – RTX 3050, Max – RTX 3070 и Ultra – 3080 и выше. А индекс D указывает на отсутствие предустановленной операционной системы. Как раз то, что нужно энтузиасту.

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Удастся ли этому компьютеру завоевать наши сердца? Посмотрим, насколько он получился красивый, стильный, быстрый тихий и крутой. Однако сначала ознакомимся со спецификацией сборки.

Технические характеристики (спецификация устройства)

Модель ThundeRobot Black Warrior III Pro D Тип устройства Домашний игровой ПК Процессор Intel Core i5-12400 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR 12 ГБ GDDR6 Материнская плата MSI PRO B660M-E Накопитель SSD NVMe PCI-e x4 Gen3 512 ГБ Оперативная память 1 x 16 ГБ DDR4-3200 ADATA XPG Spectrix D41 Охлаждение процессора AIO система ThundeRobot Ice Storm 3.0 LS 120V Корпус ThundeRobot Black Warrior III Блок питания Apexgaming AR-600W 80 Plus Bronze Операционная система Microsoft Windows 10 Габариты (В х Ш х Г) 512 x 210 x 522 мм Масса 11.42 кг Цена Н/Д* Официальный сайт Игровые компьютеры ThundeRobot.

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

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Позже мы рассмотрим каждый элемент отдельно, но пока можно сказать, что всё неплохо, хотя в этой конфигурации не хватает одного модуля памяти и лучше сразу посмотреть модель Pro XL D, где их два. С другой стороны, можно пока взять подешевле, а потом уже дооснастить второй планкой того же объема и той же частоты. Так апгрейд получится максимально недорогим и простым – с ним самостоятельно справится даже рядовой геймер.

Упаковка и комплектация

Компьютер готовый, он в сборе и поставляется упакованный в большую картонную коробку. Её габариты составляют 590 х 330 х 635 мм.

Понятно, что она тяжёлая потому, что внутри находится компьютер в сборе. Картон обычный, полиграфия чёрно-белая. С двух сторон мы видим интересный логотип ThundeRobot Black Warrior III со слоганом «рождён для игры»

По бокам есть различные транспортные наклейки, а сверху и снизу специальные стикеры с защитой от повреждения, что гарантирует получение устройства непосредственно от производителя без всяких фокусов.

Ещё с одного бока есть наклейка с небольшой спецификацией устройства, а также с информацией о производителе. Тут же есть разные номера и штрихкоды, для идентификации модификации.

Открываем коробку и сразу сверху видим ещё одну небольшую, где разместился комплект поставки.

Далее мы видим, что внутри находится большой каркас из вспененного полиэтилена. Кроме этого, сам корпус компьютера упакован в плотный мягкий материал, напоминающий подложку под ламинат.

Для извлечения лучше позвать кого-нибудь на помощь потому, что ручек по бокам нет, коробка гладкая и тяжёлая, а её нужно перевернуть. Ещё раз хочу отметить, что упаковано всё на совесть, и я с таким сталкиваюсь в первый раз. Даже на самых дорогих корпусах упаковка бывает хуже. Возможно, это объясняется тем, что компьютер поставляется уже собранный, и нагрузка в итоге на все узлы большая.

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Поэтому должна быть максимальная защита, хорошие демпферы со всех сторон потому, что наклейка с предупреждением может не спасти. Хотя по опыту могу сказать, что компании, которые занимаются продажей и доставкой таких товаров, всегда работают очень профессионально и аккуратно.

Что в комплекте?

Шнур питания;

Кабель SATA для внутреннего накопителя;

Инструкция по эксплуатации;

Гарантийный талон.

Комплект не богатый, но стандартный для готового компьютера. Что бы хотелось ещё? Мне не хватило драйверов. Конфигурация в целом понятна, и можно укомплектовать устройство драйверами на любом носителе. Это актуально только для сборок, где не предустановлена операционная система, в другом случае необходимости нет, ведь система уже стоит, и нет проблем с их обновлением.

Компоненты системы

Корпус

Предлагаю начать знакомство с главного. Основное здесь – это корпус. Корпус очень симпатичный, и у нас в семье он всем очень понравился. Причём во включенном состоянии он смотрится ещё интереснее.

Корпус большой крупный и тяжёлый, он выполнен в серо-чёрной расцветке, обрамлённый голубой полосой подсветки. Понятно, что в сборе уже целый компьютер, но, помимо этого, он сам по себе утяжелён боковой панелью из закалённого стекла. Крепление сделано очень просто и удобно. Это резиновые шайбы-втулки на раме корпуса, куда уже вставляется само стекло. Оно, кстати, достаточно толстое и 4 мм я точно намерил. Сталь? Её толщина точно 0.6 мм и больше. Точно не фольга и краска очень хорошая, об воздух не царапается.

Давайте посмотрим на него со всех сторон.

Сделано очень интересно, качественно и на совесть. Некоторый объём придают пластиковые панели, которые находятся спереди, сверху и снизу. Наиболее массивной кажется именно передняя панель, но это когда смотришь на устройство сбоку, потому что заметно её утолщение от верха к низу.

Фронтальная панель сама по себе сложной формы, выполнена массивом выступающих точек, рядом с которыми замаскированы отверстия. Поэтому она абсолютно продуваемая, а внутри ещё находится защитная сетка от пыли.

Ещё одна находится снизу, она предназначена для блока питания. Там же можно заметить, что корпус опирается на четыре резиновые ножки. Стоит он очень устойчиво.

Внизу находится длинный тоннель. Как и везде, в нём располагается блок питания, корзины для жёстких дисков и прячутся излишки кабеля от блока питания.

На задней части компьютера находятся вентиляционные отверстия, разъёмы, порты и заглушки слотов расширения. Предлагаю ознакомиться со всеми портами и кнопками устройства.

Размещение Порты и кнопки Передняя панель 1 x USB 2.0,

2x USB 3.0,

кнопка и индикатор питания,

кнопка Reset Задняя панель материнской платы 1 x HDMI,

1 x D-Sub,

4 x USB 2.0,

2 x USB 3.0,

3 x minijack 3.5 мм,

1 x RJ-45,

1 x PS/2 Задняя панель видеокарты 3 x Display Port,

1 x HDMI Блок питания IEC-320 C14, переключатель включения

Раз уж мы упомянули разъёмы передней панели, то справедливости ради они расположены на верхней, но ближе к передней. Всё сделано красиво, но я ожидал, что эмблема молнии будет мигать при работе накопителя.

Зато сверху есть крышка-люк, которая скрывает нишу внутри. Теоретически туда можно что-то положить, но сделано это как ручка для транспортировки. И действительно получается очень удобно – отнести компьютер на сетевую вечеринку будет проще простого. А ещё сквозь это отверстие может выходить часть горячего воздуха. Так что по всем параметрам это реально крутая идея, и мне пока не доводилось такого встречать.

Что у нас за правой панелью?

Кабели, которые аккуратно уложены. Да, эстеты могут тут придраться к кабелям, что это не кастом, не моддинг, но перед нами конфигурация среднего уровня, ближе к среднебюджетной, а не топовая, поэтому всё выглядит лаконично и аккуратно.

Материнская плата

Мы двигаемся не по таблице спецификации, а по расположению компонентов так, как мы бы их собирали вместе.

Да, сам производитель не скрывает, что это модель MSI PRO B660M-E DDR4. Это обычная модель среднего уровня ближе к начальному, потому, что мы видим всего два слота под память, один слот под накопитель и отсутствие радиаторов на транзисторах. С другой стороны, для обычного Intel Core i5-12400 без возможностей для разгона больше и не нужно, так что все сбалансированно.

Волноваться не нужно, процессор здесь не очень мощный и транзисторы просто не успевают нагреваться выше 70°C в нагрузке, а запас у них до 100°C, поэтому это даже не критичный режим. В играх нагрузка процессора ещё меньше и таких температур уже не будет.

Ещё из интересных моментов, здесь предусмотрена индикация прохождения старта системы. Сквозь прозрачное окно это отлично заметно. А ещё есть своя кастомная оболочка BIOS. Да она очень похожа на оригинальную по форме, но везде присутствует фирменная символика. Опять же, такое встречается достаточно часто, что один производитель заказывает партию продуктов у другого производителя для себя.

Процессор

Самый простой пункт, потому что это современный, мощный, актуальный и самый игровой – Intel Core i5 12400.

Почему не «F», ведь есть видеокарта? Это самый распространённый вопрос, потому что многим кажется, что производитель хочет заработать больше денег и поэтому продаёт сразу две видеокарты.

Начнём с того, что сейчас цены практически сравнялись, поэтому лучше пусть будет у меня ещё одна видеокарта, пока я буду апгрейдить основную или, может так произойти, понесу её в гарантию. Так я смогу хотя бы что-то делать, а без встроенной графики иногда вообще, как без рук. Даже в AMD это поняли ребята и стали в последнем поколении процессоров уже делать «встройку» сразу.

Оперативная память

Здесь тоже без каких-либо чудес. Это одна стандартная планка памяти DDR4-3200 на 16 Гб от компании A-DATA модель Spectrix D41.

Здесь она одна, поэтому пользователю впоследствии не составит большого труда снять стеклянную панель и в свободный слот установить вторую аналогичную. Модуль оборудован подсветкой и основан на микросхемах SKHynix. Да, это не DDR5, но DDR4 всё ещё актуальна, а самое главное доступнее.

Накопитель

В системе используется накопитель актуального объёма и интерфейса. Это 512 Гб TLC NAND Flash с интерфейсом NVMe PCI-e x4 Gen3.

Производительность SSD мы обязательно протестируем в соответствующем разделе – результаты CrystalDiskMark ищите чуть ниже.

Видеокарта

Уже по спецификациям мы знаем об использовании графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3060 с шиной 192 бит и 12 Гбайт памяти типа GDDR6, но кто её производитель?

Это не самая доступная информация, но по маркировке на устройстве видно, что это Manli. Полная модель Manli GeForce RTX 3060 LHR (M2500+N630).

Частоты стандартные. Для охлаждения используется крупный радиатор с двумя вентиляторам. Я не сталкивался ранее с этой картой и ничего не могу сказать до тестирования, но выглядит всё вполне стандартно и сзади есть «бэкплейт».

Система охлаждения

Ничего необычного тут нет, это обычная жидкостная AIO система на одну секцию. Сам производитель называет её ThundeRobot Ice Storm 3.0.

С виду тоже ничего сказать об эффективности нельзя, но у нас в голове уже есть процессор на 65 Вт и поэтому тут можно не волноваться, справился бы даже простой кулер с парой-тройкой тепловых трубок.

А сам Intel, если кто не в курсе, комплектует боксовый вариант Core i5-12400 вообще простеньким компактным круглым радиатором без тепловых трубок.

Опять же сама по себе система AIO смотрится круче потому, что обладает подсветкой не только вентилятора, но и корпуса водоблока с помпой, где ещё есть фирменный логотип ThundeRobot.

Блок питания

Здесь используется устройство компании Apexgaming. Бренд не самый раскрученный, но я могу сказать, что множество блоков выпускаются в одной ОЕМ фирме на общей платформе, поэтому это точно не показатель. Модель AR-600, на сайте её нет; возможно, она делается эксклюзивно для этой сборки.

Блок соответствует сертификату 80+ Bronze, о чём свидетельствует соответствующая эмблема на его корпусе. Современный блок питания на 600 Вт – этого более чем достаточно для подобной конфигурации, запас даже при полной нагрузке более чем полуторакратный.

Всё описал подробно. Все элементы сборки понятны и в целом они образуют сбалансированную и на данный момент актуальную конфигурацию, которая востребована на рынке. Конечно, это нацелено на массовую аудиторию и поэтому нельзя назвать все компоненты премиальными. Переплачивать сейчас не хочет никто, поэтому по сумме здесь всё адекватно и нет чего-то с заниженными характеристиками. И пусть памяти один канал, но это такая конфигурация, которая рассчитана на постепенный апгрейд, а в базе продаётся по доступной цене.

Тестирование

Устанавливаем Windows 11, всё обновляем, ставим все драйвера, утилиты и тестовые приложения.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Geekbench 5:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

PCMark 10:

3DMark CPU Profile:

3DMark Time Spy:

7 Zip:

Winrar:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

Corona 1.3:

Superposition:

Metro Exodus FHD, High:

Metro Exodus FHD, RTX:

Нагрев и шум

Кто сказал, что не будет «Киберпанка»? Тестировать такую сборку и не покататься по пустошам на машине просто невозможно. Кроме того, так можно убить несколько зайцев: проверить шум, выяснить производительность, посмотреть температуры компонентов и в конце концов просто немного отдохнуть после ранее проделанных тестов.

В целом всё отлично. Все температуры в норме, а уровень шума на расстоянии 1 м составляет 33 дБ. По меркам игрового компьютера это вполне приемлемо, особенно учитывая, что все температуры в норме. Однако регулировка оборотов корпусного вентилятора в зависимости от нагрузки и/или температуры компонентов бы не помешала – так тестируемый системный блок в простое можно было бы назвать по-настоящему тихим. Что радует – под нагрузкой уровень шума возрастает слабо. Но об этом чуть позже.

Также можно заметить, что во время работы появляется голубой контур подсветки, а ещё подсвечивается передняя кнопка включения с логотипом. Ручка сверху тоже эффективно работает. Теперь попробуем нагрузить отдельно процессор.

Тоже всё отлично, и не все могут похвастаться таким результатом. Процессор потребляет 65 Вт и это для него норма.

Теперь отдельно «волосатым бубликом» прокатимся по видеокарте

Думаю, какие-либо комментарии тут излишни, поскольку всё работает, как заявлено.

Заключение

ThundeRobot Black Warrior III Pro D – это стильный и яркий игровой ПК среднего уровня. Конфигурация сбалансированная, а ее производительности хватит, чтобы поиграть в любую игру на высоких настройках с лучами в разрешении FHD. Да, даже с лучами можно получить 60 FPS в разрешении 1920 х 1080. В данной сборке сразу напрашивается установка второго модуля DDR4 на 16 Гбайт, чтобы получить дополнительную прибавку в производительности за счёт активации второго канала памяти (да и 32 Гбайт памяти в наше время уже перестали быть роскошью). В остальном по производительности никаких вопросов.

Корпус очень красивый, а главное, добротно изготовлен из качественных материалов. Мне понравилась ручка сверху, которая сделана как проём с люком для выхлопа горячего воздуха. Отличное и необычное решение, которое действительно работает. Все элементы управления размещены удобно и доступно. Всё интуитивно понятно. Везде всё разбирается, удобно подлезть и хороший доступ. Сам корпус можно было сделать поменьше, но производитель просто обеспечил запас по объёму, чтобы на одном шасси выпускать несколько моделей.

Мне понравилось и то, что вся сборка состоит из обычных компонентов, а не каких-то эксклюзивных. В сложных экономических реалиях можно будет без труда найти замену хоть материнской плате, хоть видеокарте – и так с любым элементом системы. Также хорошо обстоят дела с модернизацией. Накопитель можно поставить побыстрее и побольше, память удвоить до 32 Гбайт, а процессор можно будет поменять позже на Intel Core 13 Gen. Даже BIOS можно перешить на родную (от производителя материнской платы), но мне понравился фирменный логотип, который напоминает смесь Alienware и «Мандалорца». Шум в пределах разумного, но здесь не могло быть иначе, поскольку для процессора используется AIO система охлаждения, а видеокарта сама по себе не очень горячая.

В итоге сборка получилась сбалансированная, но остаётся лишь вопрос с ценой и конфигурациями игровых компьютеров ThundeRobot. Здесь уже каждый выбирает для себя сам. С одной стороны, как всегда в случае с брендовой готовой сборкой, если подобрать самому оптимальные компоненты, есть шанс получить за те же деньги чуть более высокую производительность. Но, с другой, тех, кто на это способен, и у кого есть для этого достаточно времени и сил, не так много. А для рядового геймера, которому нужен качественный сбалансированный игровой ПК, ThundeRobot Black Warrior III Pro D станет отличным решением.

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Андрей Понкратов aka wildchaser